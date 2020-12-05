В Украине за сутки от COVID-19 умерли 226 человек, выявлены 13 825 новых случаев, выздоровели - 14 724
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В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 724 человека, умерли 226 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано - 1504 человека, летальных случаев - 226, выздоровело - 14 724 человека", - написал Степанов на в фейсбуке в субботу утром.
Днем ранее, 4 декабря зафиксирован 15 131 новый случай заболевания коронавирусом; 3 декабря в Украине было 14 496 новых случаев инфицирования, 2 декабря было 13 141 новый случай, 1 декабря зафиксировали 12 498 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 801 716 человек, 13 421 человек умерли от COVID-19, выздоровели 412 533 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.
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а тут - х.з., наверное вы прав - всем побоку, так шо зараженных с миллион-другой.
"я вообще х.з. чем надо думать шоп такое сказать "
Словаки САМИ признали что это деньги на ветер.
а чего так признали? не слышал просто - чего плохого в том шоб проследить динамику, зоны поражения и настигнуть 50к. инфектикантов)))?
Ну допустим, выявили две группы больных и здоровых. Если следовать логике, больных сразу изолируем от здоровых, дальше здоровых сажаем на три недели на карантин, ПОЛНОСТЬЮ исключив все контакты, через три недели их опять тестируем, выявляем тех кто вновь заболел, их тоже изолируем. А те кто прошел обе проверки помещаем в закрытый социум, ограничивая круг общения с лицами из вне. Тогда будет какой-то толк от всего этого, но вы не забывайте что, грубо говоря этой болячки вообще ни у кого не было, а постоянные контакты с внешним миром принесли ее в страну. Короче если радикально бороться, то это будет ЗОНА со строгими порядками. А кто на это согласится?
после весенней паники, сейчас уже всем побоку по большому счету. кстати в Китае как-то иначе считают и тем самым в неск. раз меньше получается усопших от вируса и вроде даже зараженных как-то считают иначе.
А когда заболеете и бежите в больницу, то начинаете проклинать их за то что вас не обеспечили тем и тем.
Врачам.. Это тоже народ...плевать.. У меня племяшка с короной валяются медик е мае.. Температура парацетамолом не сбивается 39.5..сбила.. Бабушкины методом.. Позвонили семейному.. Ого.. Держитесь.. Пейте парацетамол.. Дебилы... Кароче.. Наверное будем самолечением как у меня.... Да скорая переключается на доктора пейте парацетамол.. Уроды пусть ваши родственники пьют парацетамол и будет им счастье... Должен быть алгоритм действий.. Его нет.. В аптеках нет некоторых лекарств.. Говорит о том что люди болеют.. А в больницах нет мест...
Знаете.. Как народу было плевать кто погибает на фронте...
Так и плевать кто умирает от ковид... Или болеет...
Они закрыты
И тест кто прилетает через три часа и самоизоляция..
Так что нечего приводить японию.. Мы не япония
Да люди болеют но их мало и им предоставляется помощь..
Вот на острове тонГа нет ковид.. Они закрылись от туристов..
Аму нас ну что.. Цирк на дроти.. Кого ковид не затронул.. Ржут.. Волосики платят про вселенский заговор.. Да мне плевать какой этот вирус рукотаорный или природный... Заговор не заговор.. Я болела и тяжело.. И кт у меня на руках.. Занималась.. Да.. В школе работаю... Е мае
Проработала один месяц! И укатила в ковид..
Но мое окружение все здорово! Кто со мной мной общался....
Всех обзвонила.. И у никого нет вопросов где я заболела.. Нет..