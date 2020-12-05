ОАСК заявил о "критической" ситуации с марками для корреспонденции: Осталось на несколько дней

У Окружного административного суда столицы марок для отправки корреспонденции осталось только на первую декаду декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева сообщает об угрожающей ситуации с отправкой судебной корреспонденции. В частности, марок для отправки сторонам процессуальных документов и переписки суда хватит ориентировочно на первую декаду декабря 2020 года", - отмечают в суде.

Отмечается, что платежки ОАСК на приобретение почтовых марок зарегистрированы в Государственной казначейской службе еще 12 ноября 2020 г., однако на сегодняшний день они не оплачены.

Руководитель аппарата суда Дмитрий Миронюк в свою очередь отметил, что для переписки суда со сторонами ежемесячно требуется не менее полумиллиона гривен.

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В суде просят при обращении в суд указывать адрес электронной почты, на который суд будет направлять корреспонденцию, а также знакомиться с состоянием рассмотрения дела на портале "Судебная власть Украины".