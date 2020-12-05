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ОАСК заявил о "критической" ситуации с марками для корреспонденции: Осталось на несколько дней

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

ОАСК заявил о

У Окружного административного суда столицы марок для отправки корреспонденции осталось только на первую декаду декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева сообщает об угрожающей ситуации с отправкой судебной корреспонденции. В частности, марок для отправки сторонам процессуальных документов и переписки суда хватит ориентировочно на первую декаду декабря 2020 года", - отмечают в суде.

Отмечается, что платежки ОАСК на приобретение почтовых марок зарегистрированы в Государственной казначейской службе еще 12 ноября 2020 г., однако на сегодняшний день они не оплачены.

Руководитель аппарата суда Дмитрий Миронюк в свою очередь отметил, что для переписки суда со сторонами ежемесячно требуется не менее полумиллиона гривен.

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В суде просят при обращении в суд указывать адрес электронной почты, на который суд будет направлять корреспонденцию, а также знакомиться с состоянием рассмотрения дела на портале "Судебная власть Украины".
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Топ комментарии
+13
Выделить срочно с ковидного фонда 1,3 миллиарда.
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05.12.2020 09:15
+13
Не позорились бы... За такие зарплаты, какие получают они, могут не только марки , но и почтовых голубей прикупить
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05.12.2020 09:23
+11
Якщо кожен суддя зекономить на 1 пачці сигарет, які він курить, і ці гроші віддасть на марки, то ОАСК зможе відправляти пошту ще років з 10.
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05.12.2020 09:09
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ОАСК заявил о "критической" ситуации с марками для корреспонденции: Осталось на несколько дней - Цензор.НЕТ 9918
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05.12.2020 09:09 Ответить
Якщо кожен суддя зекономить на 1 пачці сигарет, які він курить, і ці гроші віддасть на марки, то ОАСК зможе відправляти пошту ще років з 10.
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05.12.2020 09:09 Ответить
Госпадя,как же вас дебилоидов много((((
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05.12.2020 10:23 Ответить
Цигарок
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05.12.2020 10:30 Ответить
..Це не той бідовий суд де *вовки ПРоцвітають * !?
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05.12.2020 09:12 Ответить
Главное чтобы туалетную бумагу не забыли поставить)))
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05.12.2020 09:12 Ответить
"Электронное государство", говорили они.
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05.12.2020 09:14 Ответить
Выделить срочно с ковидного фонда 1,3 миллиарда.
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05.12.2020 09:15 Ответить
В 90-ых годах было то же самое .
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05.12.2020 09:15 Ответить
На своих поршах пусть развозят...
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05.12.2020 09:18 Ответить
Не позорились бы... За такие зарплаты, какие получают они, могут не только марки , но и почтовых голубей прикупить
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05.12.2020 09:23 Ответить
За те те взятки и зарплаты , что они получают, они должны на своих внедорожниках корреспонденцию на дом развозить.
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05.12.2020 09:26 Ответить
тю...а судовый сбор же не отменили? неужели там на марки не включено))))
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05.12.2020 09:28 Ответить
там вже є: маска, ласти, скафандр та 10 пар одноразових рукавиць... ОАСК заявив про "критичну" ситуаію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів - Цензор.НЕТ 972
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05.12.2020 09:58 Ответить
аппетиты ростут, любовницы дорожают, да и жену на шопинг в Европу раз в неделю нужно отправлять или на гавно изойдёт, недавно брычку обновил, у нас всё хорошо, только просьба к зелебобикам подтянуть пояса и скинуться на марки, вы покладистые терпеливые поскулите немножко и будут нам на марочки.
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05.12.2020 10:38 Ответить
А скинуться на марки со своих миллионных зарплат не пробовали?
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05.12.2020 09:30 Ответить
Полмиллиона в месяц на марки?? При цене 10 грн за письмо?? Это 50000 писем в месяц...или примерно 2000 писем в рабочий день...
Кого ты лечишь скотина??
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05.12.2020 09:34 Ответить
Закон не дает возможности отправлять просто письмо, оно должно быть в обязательном порядке заказное с уведомлением, это около 35 грн. один листок в конверте, это к слову, но а так, ситуация крайне смешна до потери сознания, они могут обеспечить со своих "захмарних" зарплат псё, что им нужно. Это инфа исключительно из-за крайнего недофинансирование аппрата судей как в этом, так и в будущем году, мол, дайте нам бабла. Скоро Новый Год, к этому прекрасному дню, выписывается премия, равная годовой зарплате обычного обывателя страны, вот и намекают.
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05.12.2020 11:15 Ответить
Оказывается, для Украины самая большая проблема не отсутствие правосудия, как такового, а недостаточное количество марок.
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05.12.2020 09:34 Ответить
Самые честные судьи догрызают последний сухарь-прослезился......
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05.12.2020 09:39 Ответить
В них діти голодні ходять, про яке правосуддя вони мають думати... У дітей на заправку Бентлі грошей нехватає, а ви пропонуєте їм ще марки за свій рахунок купувати... Звідки в цих злиднів гроші? ОАСК заявив про "критичну" ситуаію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів - Цензор.НЕТ 7096
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05.12.2020 10:13 Ответить
Надо срочно в три раза повысить тарифы на газ и воду, иначе ОАСК не вытянет ситуацию с марками...
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05.12.2020 09:45 Ответить
Судьи могли бы купить марки за свои деньги,зарплаты сотни тысяч гривен. Жлобы.
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05.12.2020 09:46 Ответить
Новою поштою нехай відправляють... ОАСК заявив про "критичну" ситуаію з марками для кореспонденції: Залишилося на кілька днів - Цензор.НЕТ 8497
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05.12.2020 10:10 Ответить
Ну так скиньтесь со своих взяток,подонки ряженые. Или зажали?
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05.12.2020 10:27 Ответить
Дибилы) нарисуйте марку.
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05.12.2020 10:28 Ответить
Вы с ума сошли.
Марки - это те же деньги, их печать может только государство, если мне не изменяет память.
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05.12.2020 11:24 Ответить
Кишеньковий суд зЕзідента, який українці вимагають ліквідувати, жаліється на відсутність грошей на марки? А на "маленькі" зарплати вони не жаліються? Це вже якийсь оксюморон зеленої "реальності".
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05.12.2020 10:34 Ответить
А зачем они вообще сейчас нужны? Оплачивать почтовые услуги можно разными способами!
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05.12.2020 10:39 Ответить
Это деньги.
На марке указан номинал, между прочим, марки при рассчете можно использовать.
И печатает марки государство, а не кто-то частный.
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05.12.2020 11:23 Ответить
марка как почтовая акцизная и тд то деньги и воздуха. вопрос только в том, кто будет печатать и через кого пойдет бабло. если бабло не поступает вовремя то ним кто то крутит %. вот и все дела
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05.12.2020 11:08 Ответить
зеленым нельзя доверить даже обеспечение марками
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05.12.2020 11:15 Ответить
Опаньки.
А знаете, почему?
А марки - это тоже деньги, вот почему (марки спокойно можно использовать при рассчете).
К бартеру 90-х идете, Слуги Народные, семимильными шагами.
"Дефолт - это хорошо" (как сказал Беня).
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05.12.2020 11:21 Ответить
Если так дальше пойдет, то и водки не будет (водку в 90-х в качестве бартера использовали).
А ведь у зебобиков был шанс выбрать ЕС полтора года назад.
И второй шанс был, недавно совсем, на местных выборах осенью.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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05.12.2020 11:25 Ответить
А аппарат для франкотипа поставить слабо? У него, правда, копеечку не украдёшь Но и ОАСК без переписки - это же благо по нынешним временам.
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05.12.2020 11:35 Ответить
Нашим суддям тільки марок не вистачає...
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05.12.2020 11:44 Ответить
От беда. Опять придётся Президенту в ручном режиме разруливаить ситуацию.
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05.12.2020 12:02 Ответить
3,14...ць крокує впевненою ходою...
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05.12.2020 12:11 Ответить
кому потрібні ті листи? Прокачують державне бабло ой наше.... Коли ж це закінчиця???
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05.12.2020 20:22 Ответить
 
 