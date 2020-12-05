ОАСК заявил о "критической" ситуации с марками для корреспонденции: Осталось на несколько дней
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У Окружного административного суда столицы марок для отправки корреспонденции осталось только на первую декаду декабря.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба суда.
"Окружной административный суд города Киева сообщает об угрожающей ситуации с отправкой судебной корреспонденции. В частности, марок для отправки сторонам процессуальных документов и переписки суда хватит ориентировочно на первую декаду декабря 2020 года", - отмечают в суде.
Отмечается, что платежки ОАСК на приобретение почтовых марок зарегистрированы в Государственной казначейской службе еще 12 ноября 2020 г., однако на сегодняшний день они не оплачены.
Руководитель аппарата суда Дмитрий Миронюк в свою очередь отметил, что для переписки суда со сторонами ежемесячно требуется не менее полумиллиона гривен.
В суде просят при обращении в суд указывать адрес электронной почты, на который суд будет направлять корреспонденцию, а также знакомиться с состоянием рассмотрения дела на портале "Судебная власть Украины".
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Кого ты лечишь скотина??
Марки - это те же деньги, их печать может только государство, если мне не изменяет память.
На марке указан номинал, между прочим, марки при рассчете можно использовать.
И печатает марки государство, а не кто-то частный.
А знаете, почему?
А марки - это тоже деньги, вот почему (марки спокойно можно использовать при рассчете).
К бартеру 90-х идете, Слуги Народные, семимильными шагами.
"Дефолт - это хорошо" (как сказал Беня).
А ведь у зебобиков был шанс выбрать ЕС полтора года назад.
И второй шанс был, недавно совсем, на местных выборах осенью.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)