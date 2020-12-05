"Политический популизм, а не решение проблемы", - Рябошапка о принятом законе о наказании за ложь в декларациях
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Принятый вчера закон №4460-д об установлении уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации должен быть ветирован президентом, поскольку является проявлением политического популизма, а не решением проблемы.
Об этом пишет в фейсбуке экс-генпрокрор Руслан Рябошапка, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, санкции предусмотренные новыми нормами Уголовного кодекса Украины, не только не имеют сдерживающего характера, а наоборот - стимулируют к нарушению антикоррупционного законодательства. Например, заплатив штраф размером в тысячу евро, субъект декларирования будет иметь возможность не подавать декларацию при увольнении, скрывая возможные незаконно приобретенные во время прохождения публичной службы активы стоимостью в миллионы евро.
Что, в свою очередь, будет существенно усложнять, а иногда и сделает невозможным привлечение к ответственности за возможное незаконное обогащение на публичной службе, добавляет экс-генпрокурор.
Рябошапка акцентирует, что принятый закон не решает проблемы злоупотреблений при освобождении от уголовной ответственности или наказания за недостоверное декларирование или умышленное недекларирование.
"Уголовный закон содержит около десятка положений, позволяющих освободить от ответственности или наказания за названные уголовные правонарушения, что приводило к массовым случаям безнаказанности за совершение аналогичных правонарушений в прошлом. Поэтому необходимо включить недостоверное декларирование и умышленное недекларирование в перечень коррупционных преступлений, что впредь не будет давать возможности применить соответствующие положения УК для избежания ответственности", - пишет он.
"Именно поэтому новый закон не может обеспечить качественное функционирование режима электронного декларирования в Украине, а потому президент Украины должен его отклонить и направить свои предложения в парламент для их срочного рассмотрения и принятия", - резюмирует Рябошапка.
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-Для того щоб провести обшук в любій квартирі - можна брудними чобітьми вибивати любі двері і надіти кайданки на мешканців...
-Але є такі квартири, в які, щоб зайти, - слід перед порогом туфлі зняти і попрохати дозволу - Чи можна ввійти? Але якщо не дозволять - - то ні...
Геннадій Москаль (з власного досвіду)
США, Южная Корея и Великобритания вчера де-факто подтвердили факт мега-коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.
Позавчера, 3 декабря, во время брифинга CoST Ukraine по случаю анализа особенностей «Большого строительства» Зеленского стало известно, что при Зеленском, по сравнению с 2019 годом, стоимость текущего так называемого среднего ремонта автодорог в Украине подорожала на 91% при том, что в 2020 году битум на мировых рынках подешевел на 40%, а его стоимость составляет около 60% стоимости асфальтобетонной дороги. По подсчетам профильных экспертов, даже за счет этого можно было показать удешевление минимум на 20%. Другими словами, косвенно подтвержден факт огромной коррупционной схемы, возглавляемой Зеленским и его ближайшим окружением.
Далее. Анализ «Большого строительства» Зеленского, проведенный CoST говорит о том, что в 2020 году было проведено лишь 14,35 км капитального строительства, 77,29 км реконструкции и 449,7 км капитального ремонта, но пиарщики власти дают совершенно другие, определенно завышенные цифры.
Почему вначале поста я упомянул США, ЮК, и Великобританию. Манипуляции, скажут многие, ан-нет, не манипуляции.
CoST Ukraine (Construction Sector Transparency Initiative) - это добровольная инициатива широкого круга заинтересованных сторон с секретариатом в г. Лондоне. Предназначена для обеспечения прозрачности и подотчетности строительства, которое осуществляется за счет публичных средств. Инициатива объединяет представителей власти, общественности и бизнеса.
Проект финансируется ООН, правительствами Великобритании, Южной Кореи и США. Подчеркиваю, проект финансируется правительствами Великобритании, Южной Кореи и США, ООН.
Глядачі, чи Лєнка з Вовою ??
то есть, по твоей цепочке витиеватіх умозаключений, если украл и заявил об єтом - то єто благородно и нормально?
а вот если украл и УТАИЛ, то єто просто вопиющее злодейство и нет ему прощения?
я правильно понял твою глубокую мисль?
Но поздравления от Европы по поводу ПРИНЯТИЯ закона,из сети удалены.
И это лучшая оценка слуг-путинят во главе с пуйловским криворагульным ЗЕбилом.
Хіба що відразу, як їх від корита влади усувають.
"Это мы привыкли декларироваться с 2016 года, а новые лица испугались декларирования. Волынку тянули сорок дней только из-за нехватки голосов в монобильшинстве. И из-за отсутствия политической воли Зеленского обеспечить силами собственной коалиции восстановление реальной ответственности за сознательные ошибки в декларациях. Его, как оказалось, в этой истории интересовало только одно - подмять под себя Конституционный Суд. А с коррупцией он не борется. Он ее крышует и поэтому решил стать личным адвокатом господина Татарова", - подчеркнул пятый президент Украины.
Що заважає зробить аналогічно і в даному випадку?...
Я теж думку, подібну до Вашої висловлював.
Можно красть дальше.
ну реально за 5-10 лет сколько топ депутатов топ чинуш село в тюряги?
как говорят. какая разница он не сядит на 1 год или не сядет на 10 лет