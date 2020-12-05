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взятка (5947) нотариус (50) Нацполиция (15752)

Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция задержала нотариуса Киевского городского округа на взятке почти 1,2 миллиона гривен. Задержан также и посредник.

 Обоим уже сообщено о подозрении. Санкцией статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. 

"Почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" фигуранты требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией. Надо отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - подчеркивается в сообщении правоохранителей. 

Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция 01
Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция 02
Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция 03

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+7
Нічого дивного. В Україні вже давно більшість нотаріусів стала хабаріусами.
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05.12.2020 12:03
+6
Молодцы!!!!
Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
Всех не переловишь!
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05.12.2020 11:47
+5
Только смертная казнь или, как более мягкая мера наказания, пожизненное заключение.
Причем казнь прилюдная.
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05.12.2020 12:07
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Молодцы!!!!
Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
Всех не переловишь!
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05.12.2020 11:47 Ответить
Только смертная казнь или, как более мягкая мера наказания, пожизненное заключение.
Причем казнь прилюдная.
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05.12.2020 12:07 Ответить
Договорились, но сначала испытаем эффект на тебе, ок? Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9452
За что тут смертная казнь? Пострадали люди? Частный нотариус у частного лица попросил денег за услуги. Частное лицо в состоянии такие деньги заплатить - покупка завода (!) встала бы ему аж на 43 тыс долл дороже. Нотаріуса Київського міського округу затримано під час одержання 1,2 млн грн хабаря, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1867
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05.12.2020 12:23 Ответить
Читайте статью, потом пишите. Она угрожала в случае отказа от её услуг.
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05.12.2020 12:43 Ответить
смертная казнь, конечно туфта, а вот на десяточку бы закрыть стоило.
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05.12.2020 12:44 Ответить
посмотри вокруг. эта ситуация везде, только суммы разные. потому и живем как папуа. если у тебя больше финансовых возможностей чем у соседа.то это не начит что сосед говно. а в любых делах имущие бабло именно так и считают. все благодаря тому что кто то больше аплатит
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05.12.2020 12:51 Ответить
"Договорились, но сначала испытаем эффект на тебе, ок? "

Для начала не надо хамить.
Я с вами свиней не пас.
Китай давно практикует ЭТО на законных основаниях.
Я взяток не беру и не даю, если вы этим занимаетесь, то испытайте на себе.
Логика у вас убийственная.
Частное лицо "оформило" сделку с частным лицом, а умыкнули за копейки государственный завод.
Другими словами, за копейки у вас украли завод.
Вас это устраивает?
Меня лично, нет.
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05.12.2020 17:12 Ответить
в лифчике прятала ))
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05.12.2020 11:58 Ответить
Нічого дивного. В Україні вже давно більшість нотаріусів стала хабаріусами.
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05.12.2020 12:03 Ответить
40 тыс. грн. на бочку и пусть гуляет
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05.12.2020 12:03 Ответить
кто-то не купит лишнюю машинку...
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05.12.2020 12:19 Ответить
Брало б государство 20 штук баксов и не создавало проблем и богатым бы было и умным и антикоррупционным, но нет... все через одно место...
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05.12.2020 12:32 Ответить
Суд Лігва може врятувати нашу країну,на жаль- факт.
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05.12.2020 15:22 Ответить
Лінча звичайно
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05.12.2020 15:22 Ответить
И ТОЛЬКО СУД ЛИНЧА, КОТОРЫЙ К СТАТИ ПОРА УЖЕ И УЗАКОНИТЬ .ФОРМАЛЬНО. КАК У МАХНО ;РАССТРЕЛЯТЬ. ПОТОМ РАЗБЕРЕМСЯ"
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05.12.2020 18:48 Ответить
токо смертная казнь, через повешение ,на майдане.суд по ускоренной процедуре,шоб другим не повадно было.
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05.12.2020 16:47 Ответить
кобилі в пизу весь квартал Порох прийде порядок наведе
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05.12.2020 18:11 Ответить
Вузкоока венікова відмаже,собаков пальцем не поворушне поки отримає кг зелені.
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05.12.2020 18:50 Ответить
 
 