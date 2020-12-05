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Нотариус Киевского горокруга задержан при получении 1,2 млн грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Нацполиция задержала нотариуса Киевского городского округа на взятке почти 1,2 миллиона гривен. Задержан также и посредник.
Обоим уже сообщено о подозрении. Санкцией статьи предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Почти 1,2 миллиона гривен "вознаграждения" фигуранты требовали за содействие в беспрепятственной государственной регистрации прав на завод и влияние на регистратора. А в случае отказа от их услуг - обещали создать проблемы с регистрацией. Надо отметить, что официальная стоимость услуг за проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество составляет 11 800 гривен", - подчеркивается в сообщении правоохранителей.
Топ комментарии
+7 Кардан_вал
показать весь комментарий05.12.2020 12:03
+6 Андрей Андрийко
показать весь комментарий05.12.2020 11:47
+5 Valerij Savenko
показать весь комментарий05.12.2020 12:07
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Может стоит подумать как вообще такую возможность исключить?
Всех не переловишь!
Причем казнь прилюдная.
За что тут смертная казнь? Пострадали люди? Частный нотариус у частного лица попросил денег за услуги. Частное лицо в состоянии такие деньги заплатить - покупка завода (!) встала бы ему аж на 43 тыс долл дороже.
Для начала не надо хамить.
Я с вами свиней не пас.
Китай давно практикует ЭТО на законных основаниях.
Я взяток не беру и не даю, если вы этим занимаетесь, то испытайте на себе.
Логика у вас убийственная.
Частное лицо "оформило" сделку с частным лицом, а умыкнули за копейки государственный завод.
Другими словами, за копейки у вас украли завод.
Вас это устраивает?
Меня лично, нет.