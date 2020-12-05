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У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов

Данный показатель является главным результатом карантинных ограничений, введенных правительством в Украине.

Показатель летальности от COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе и составляет 1,7%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. 

"Если посмотреть по проценту летальности, который у нас на сегодняшний день в стране, а он один из самых низких в Европе, и составляет 1,7%", - сказал Степанов.

По его словам, это является главным результатом карантинных ограничений, введенных правительством. Степанов отметил, что карантин выходного дня позволил также приостановить "ураганное распространение" коронавируса. "Мы уже четвертый день подряд видим по количеству больных людей, эти цифры меньше, чем это было неделю назад", - подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 5 декабря зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 724 человека, умерли 226 пациентов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
Ну да. Сам считаю сам отчитываюсь)))
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05.12.2020 12:17
+8
У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов.

Але ми над цим працюємо, - подумав він.
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05.12.2020 12:17
+7
вот же дебил ,просто нет слов без мата
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05.12.2020 12:18
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Не ври, засранец
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05.12.2020 12:16 Ответить
В Украине 226 того.... В бундесе в среднем 153. Правда в бундесе 83 мил. живет
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05.12.2020 12:22 Ответить
Смертность в Японии от Ковид 0,0017%
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05.12.2020 12:34 Ответить
В Україні помер кожен 3250 мешканець - це 19 місце в Європі. Найкраща наразі Норвегія - кожен 13360. Найгірша - Бельгія кожен 677. Та сама Бельгія, з якої зелені пропонують нам брати приклад...
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05.12.2020 15:20 Ответить
Степанов убийца, не обеспечил украинцев даже кислородом в больницах. Этого нигде нет и не было.Это ужас.Перепуганные больные уже покупают портативные кислородные аппараты, где воздух преобразуется в кислород. Все ложится на плечи украинцев, не только лечение, но и аппараты. Ужас ужасный, что творит эта сатана. За почти год не обучил врачей и медсестер как пользоваться аппаратами ИВЛ. Это уже финиш.
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05.12.2020 12:23 Ответить
какая сотона? заколебали веруны - сотона убила 10 человек, Яхве - в миллионы раз больше, но Яхве - очень бобр, а сотона - очень зол - вы бы читали хоть иногда свою писанину, сборник баек, хотя бы.
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05.12.2020 12:26 Ответить
Не пиши тут бред.
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05.12.2020 12:34 Ответить
т.е. вы утверждаешь шо в Пиплии - бред? вы т.н. "верующий" вообще?
так можно и сказать шо существование Австралии, например - "бред" У нас один із найнижчих у Європі показників смертності від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2552
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05.12.2020 16:46 Ответить
Степанов бабло с ковидного фонда в асфальт закатал?или кореша зеленого пиараса?
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06.12.2020 19:46 Ответить
У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов.

Але ми над цим працюємо, - подумав він.
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05.12.2020 12:17 Ответить
Ну да. Сам считаю сам отчитываюсь)))
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05.12.2020 12:17 Ответить
вот же дебил ,просто нет слов без мата
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05.12.2020 12:18 Ответить
Зеля бедность победил полтора года назад,а корону с вирусом ему раз перднуть... У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 7139
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05.12.2020 12:18 Ответить
Етить колотить.. Мы опять блин " чемпионы" по борьбе с ковидом. А всего несколько дней говорили что мы в полной "ж=пе". Да у нас во власти не комики, а фокусники иллюзионисты.
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05.12.2020 12:19 Ответить
у дурака спрашивают почему не купили кислород, ШВЛ, медикаменты, не оборудовали больницы, а он кукарекает про то, какие они мастера спорта. стая тупых идиотов! но лечатся сссуки в феофании за народное бабло!
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05.12.2020 12:19 Ответить
ну это, как и довольно низкий по отношению к реальному уровень заболеваемости, лехко обьясняется, уникальной по отношению к европе статистикой.
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05.12.2020 12:20 Ответить
так называемую "статистику" они сами себе рисуют как хотят, в зависимости от ситуации. это любому понятно.
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05.12.2020 14:13 Ответить
На війні гинуть ЗДОРОВІ. І вони ВХОДЯТЬ до цього розрахунку.
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05.12.2020 15:11 Ответить
Вот же болван, у нас народ просто не доживает а дохнет в молодом возрасте благодаря вам, по этому от короны уже особо не кому умирать...
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05.12.2020 12:20 Ответить
Цe з тої опери: "Прошла зима, настало лето - спасибо партии за это." У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8358
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05.12.2020 12:21 Ответить
Если будут врать ещё усерднее , то у нас их вообще не будет.
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05.12.2020 12:22 Ответить
А помните как все начигалось - На шахте погибли 3 е человек (вроде)- Зеленский полетел самолетом - купил семьям квартиры.....Как он ценил человеческие жизни - через полтора года умирает каждый день больше 200 украинцев.Зеленский - ситуация под контролем.Министр - у нас низкая смертность.....ЖУТЬ.Как быстро власть меняет людей.
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05.12.2020 12:22 Ответить
Не купив він їм квартир.
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05.12.2020 12:33 Ответить
Двухкомнатную квартиру в Червонограде Львовской области площадью более 90 м² президент Украины Владимир Зеленский приобрел семье погибшего горняка Михаила Павлика две недели назад. Перед этим квартиру им купил телеканал "Прямий".
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05.12.2020 13:14 Ответить
Ага. Квартиру від преза так і не отримали.
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05.12.2020 14:58 Ответить
потому что у нас самая низкая в европе продолжительность жизни ...
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05.12.2020 12:24 Ответить
Отослал телеграмму в Госдеп,говорю так мол так,Зеленский за Ковид бабло в сумме 66 миллиардов гривен построил 66 миллионов километров дорог.Думаю. новый президент США Джо Байден разберется с отпрыском Кучмы... У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4365
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05.12.2020 12:25 Ответить
В этой пандемии главное это уровень паники.
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05.12.2020 12:28 Ответить
Не главное как болеют, главное кто считает.
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05.12.2020 12:28 Ответить
Вы думаете легко им правду сочинять и честно врать?Это тяжкий труд на благо себя любимых Нарциссов сочиняющих видосы...,кстати память Ютьюба вечная...все что прислано на Ютьют сохраняется навечно...,лет через 50 потомки ржать будут с Зелемойских... У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2223
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05.12.2020 12:29 Ответить
- Скока писать процентов смертности населения вам в бумажку для брифинга, товарищ министр?
- Та пиши хоть 1.7%, Светка, жалко их что-ли?
- Да нет, это вы наоборот очень добрый, дохнет то наоборот далеко не 1.7%.
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05.12.2020 12:29 Ответить
та да)после видоса зеидиота только так можно теперь говорить)
У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4112
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05.12.2020 12:29 Ответить
Та дороги строят - молодцом.Хватило ума продолжить стройку.....Ковидный фонд? Это фикция - деньги идут на все с бюджета.Его -этого фонда никогда и небыло.
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05.12.2020 12:30 Ответить
У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2075
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05.12.2020 12:31 Ответить
Все просто. Зеленський- блазень.
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05.12.2020 12:34 Ответить
зелена статистика творить дива, бо главстатистик керує Радою
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05.12.2020 12:36 Ответить
На Саммите Украина-ЕС летом этого года был выделено 1,2 миллиарда Евро на борьбу с Ковид-19,,а осенью у жовтні Украина получила дополнительно 190 млн.евро на борьбу с ковид...
Бойко ты плохо осведомлен...
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05.12.2020 12:37 Ответить
*** ржу не могу, да у нас до столько лет не доживают, поэтому и низкая смертность.
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05.12.2020 12:37 Ответить
Трохи статистики:
Від "ковід" за 9 місяців померло 4.300 чоловік за 9 місяців (січень-вересень). Це 1% від усіх смертей в 426.800 чоловік. Від грипу померло більше - 4.800, і в тому числі від суїциду більше - 4.708 осіб. У той же час від хвороб системи кровообігу - 287.000 смертей, від серцево-судинних - майже 200.000, від онкології - 57.000 і т.д.
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05.12.2020 12:40 Ответить
У нас один із найнижчих у Європі показників смертності від COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3522
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05.12.2020 12:41 Ответить
Вчера Порошенко отправил 12 кісневих концентратів на Волинь,также заключен контракт на поставку 75 концентраторов в Украину...
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05.12.2020 12:48 Ответить
Мог бы и больше вернуть людям со своих офшорных счетов, ведь он на нас гораздо больше нажился.
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05.12.2020 13:50 Ответить
А мог бы тебя вообще нах послать - и правильно бы сделал.
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05.12.2020 14:25 Ответить
Обратись ещё до Коломойского и Ахметова, может и они подкинут.
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05.12.2020 17:17 Ответить
Обратись, я поддержу
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05.12.2020 17:28 Ответить
Да нет, я сам, нахлебников не надо.
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05.12.2020 18:16 Ответить
Я не нахлебник, кормлю себя сам без я Коломойского, Ахметова и даже без П заорошенко
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05.12.2020 18:50 Ответить
Тогда без вопросов, будем каждый сам по себе.
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05.12.2020 18:54 Ответить
Тут і сказати нема чого - комунізм ми вже побудували тепер і ковід перемогли не те що якісь там америкоси чи європейці мруть від нього як мухи від дихлофосу!!!
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05.12.2020 12:50 Ответить
Нє, ну якщо взагалі перестати тестувати, то смертності від ковіду взагалі не буде.
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05.12.2020 12:57 Ответить
Хорошо умеете, при ЗХеленском махлевать, врать и искажать , вот поэтому вы и впереди планеты всей!!
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05.12.2020 12:57 Ответить
І шо, треба щоб були в перших рядах по смертності? Зебільна влада це може
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05.12.2020 13:16 Ответить
А у нас кто-то пытается тестировать и спасать 80-летних стариков, как в ЕС? Сравнивать нужно то, что сравнивается. Хотите сравнивать летальность, сравнивайте ее по возрастным группам.
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05.12.2020 14:23 Ответить
ну если не считать умерших от осложнений после ковида, то таки да.. А в реалиях статистика смертности от ковида как минимум в 10 раз больше !!!! степашка- КОНЧЕННОЕ ЗЕЛЕНОЕ БРЕХЛО !!!!
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05.12.2020 14:36 Ответить
Угу. А ще один з найнижчих показників кількості тестів на душу населення. Ну, і найбоєздатніша статистика...
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05.12.2020 15:29 Ответить
Во первых занижается статистика по смертности, во вторых у нас на сегодня очень большое количество активных больных и не известно сколько человек из них поправится. В мире сейчас 70% уже поправилось по отношению к заболевшим, а в Украине нету и половины.Как говорится " курчат по осени считают". Картина более понятна по смертности будет видна к лету, хотя бы по статистическим данным МОЗ.
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05.12.2020 15:56 Ответить
смотря как считать.
если сравнивать общее количество пацентов и количество умерших, то в мире смерность 2,3%, а в Украине 1,67%
если сравнивать количество выздоровевших и количество умерших, то в мире смерность 3%, а в Украине 3,25%
так что степанов просто взял удобную для него цифру.
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05.12.2020 16:21 Ответить
У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов
Хххххххххххххххххх
Степашка, твои слова стоит расценивать как то, что в Европе при отключении больниц от електроснабжения, умирает людей больше, чем у нас? Как то, что в Европе на ступенях больниц умирает людей больше, чем у нас? Как то, что в Европе вьіписанньве из больниц пациентьі умирают больше, чем а нас?

Знаешь что мне сейчас захотелось сделать, Степашка? Лишить твои легкие доступа кислорода путем сдавливания пальцами твоего горла. Причем едленно так чтобьі тьі, говно, успело осознать всю суть за что.
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05.12.2020 17:13 Ответить
Верить в эту статистику всеравно, что поверить в предвыборные обещания президента или депутата.
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05.12.2020 17:20 Ответить
Якби народ сам не лікував себе, не жер таблетки жменями то на медиків надії немає
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06.12.2020 10:30 Ответить
 
 