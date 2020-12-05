У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов
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Данный показатель является главным результатом карантинных ограничений, введенных правительством в Украине.
Показатель летальности от COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе и составляет 1,7%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если посмотреть по проценту летальности, который у нас на сегодняшний день в стране, а он один из самых низких в Европе, и составляет 1,7%", - сказал Степанов.
По его словам, это является главным результатом карантинных ограничений, введенных правительством. Степанов отметил, что карантин выходного дня позволил также приостановить "ураганное распространение" коронавируса. "Мы уже четвертый день подряд видим по количеству больных людей, эти цифры меньше, чем это было неделю назад", - подчеркнул глава Минздрава.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 5 декабря зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 724 человека, умерли 226 пациентов.
Пожалуйста, подождите...
так можно и сказать шо существование Австралии, например - "бред"
Але ми над цим працюємо, - подумав він.
В 2019 году в Украине была самая низкая среди европейских стран продолжительность здоровой жизни
- Та пиши хоть 1.7%, Светка, жалко их что-ли?
- Да нет, это вы наоборот очень добрый, дохнет то наоборот далеко не 1.7%.
Бойко ты плохо осведомлен...
Від "ковід" за 9 місяців померло 4.300 чоловік за 9 місяців (січень-вересень). Це 1% від усіх смертей в 426.800 чоловік. Від грипу померло більше - 4.800, і в тому числі від суїциду більше - 4.708 осіб. У той же час від хвороб системи кровообігу - 287.000 смертей, від серцево-судинних - майже 200.000, від онкології - 57.000 і т.д.
если сравнивать общее количество пацентов и количество умерших, то в мире смерность 2,3%, а в Украине 1,67%
если сравнивать количество выздоровевших и количество умерших, то в мире смерность 3%, а в Украине 3,25%
так что степанов просто взял удобную для него цифру.
Хххххххххххххххххх
Степашка, твои слова стоит расценивать как то, что в Европе при отключении больниц от електроснабжения, умирает людей больше, чем у нас? Как то, что в Европе на ступенях больниц умирает людей больше, чем у нас? Как то, что в Европе вьіписанньве из больниц пациентьі умирают больше, чем а нас?
Знаешь что мне сейчас захотелось сделать, Степашка? Лишить твои легкие доступа кислорода путем сдавливания пальцами твоего горла. Причем едленно так чтобьі тьі, говно, успело осознать всю суть за что.