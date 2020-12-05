У нас один из самых низких в Европе показателей смертности от COVID-19, - Степанов.

Данный показатель является главным результатом карантинных ограничений, введенных правительством в Украине.

Показатель летальности от COVID-19 в Украине является одним из самых низких в Европе и составляет 1,7%. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 декабря, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если посмотреть по проценту летальности, который у нас на сегодняшний день в стране, а он один из самых низких в Европе, и составляет 1,7%", - сказал Степанов.

По его словам, это является главным результатом карантинных ограничений, введенных правительством. Степанов отметил, что карантин выходного дня позволил также приостановить "ураганное распространение" коронавируса. "Мы уже четвертый день подряд видим по количеству больных людей, эти цифры меньше, чем это было неделю назад", - подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Украине по состоянию на утро 5 декабря зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших - 14 724 человека, умерли 226 пациентов.

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