За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлен 1541 новый случай, среди заболевших 57 медиков, - Кличко
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За минувшие сутки в столице Украины лабораторно подтвержден 1541 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко.
"1541 больной коронавирусом выявлен в столице за минувшие сутки. Умерли 15 человек. Всего коронавирус унес жизни 1410 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодня уже 78 291", - написал Кличко.
Также мэр столицы отмечает, что заболели: 874 женщины в возрасте от 19 до 100 лет, 566 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 44 девочки от 7 до 17 лет и 57 мальчиков от 7 месяцев до 17 лет. Среди заболевших - 57 медиков.
В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 113 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
При этом отмечается, что выздоровели в столице за сутки 523 человека. Всего коронавирус преодолели 25 108 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе – 283, в Дарницком – 253, в Деснянском районе – 239 случаев.
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А тут клички со своей статистикой
Портишь зеле праздник..новый год скоро.. Всеихорошо.. Нет у нас больных