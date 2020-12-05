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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган

Агрессия России против Украины является самым серьезным современным нарушением государственного суверенитета во всей Европе.

Об этом сказал во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине.

"Самым грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия в Восточной Украине и оккупация Крыма. С 2014 года конфликт унес жизни более 13 тыс. граждан Украины и заставил более миллиона покинуть дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям", - сказал Биган.

По его убеждению, "Украина должна оставаться нашим приоритетом". "Неприемлемо, что Специальная мониторинговая миссия ежедневно сталкивается с притеснениями, преследованиями и ограничениями преимущественно на контролируемых Россией территориях. Никого не обманывают настойчивые утверждения Москвы, что Украина ответственна за конфликт на своей территории", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что "действия России в Украине и в других местах, ее откровенное пренебрежение международным правом и основополагающими принципами ОБСЕ привели к серьезному ухудшению безопасности на европейском континенте". "США призывают Россию выполнить свои минские обязательства в полном объеме. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", - подчеркнул Биган.

Помимо прямой агрессии, Россия, по его словам, пытается подорвать демократические системы других государств, используя дезинформацию и другие гибридные методы.

"Использование Россией дезинформации и других гибридных методов является вызовом для всех наших стран, поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других государств", - отметил Биган.

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Он добавил, что Россия всячески препятствует соблюдению прав человека и на собственной территории, дислоцирует военный контингент на суверенной территории Молдовы и Грузии без согласия этих государств.
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Топ комментарии
+17
Письмо из Москвы.
«С большим интересом читаю твои эссе об аннексии Крыма Вооруженными силами Российской Федерации и «гражданскую» войну на Донбассе между бурятами, кадыровцами, спецназом ЧВК «Вагнера», «ВЫМПЕЛА» и киборгами в Донецком аэропорту. Вижу, что в некоторых вопросах, касающихся менталитета россиян, ты глубоко заблуждаешься или «прикидываешься валенком».
В твоих материалах, Антипа, часто проскакивает информация, что россияне «зазомбированы» лживой антиукраинской пропагандой «рупоров Кремля»: телеведущими Дмитрием Киселевым, Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой. Это не так.
Большинство москвичей имеют доступ к Интернету и прекрасно владеют информацией о том, что происходит сейчас в Крыму и на востоке Украины.
Мы смотрим на Ютубе видео и читаем сообщения независимых от кремлевских нефтедолларов журналистов.
Мы знаем, что украинский Крым, захватывала двадцатитысячная военная группировка, доставленная на полуостров в трюмах кораблей из Сочи, после закрытия Олимпиады, по личному указанию обнуленного президента Владимира Путина.
Нам известно, что «Референдум», проведенный в Крыму по присоединению украинского полуострова к России - фикция. Результаты этого референдума были сфальсифицированы, как фальсифицируются и результаты выборов у нас в России.
Мы располагаем сведениями, что группу в несколько сот человек, будущих «повстанцев» Донбасса («шахтеров» и «трактористов») за несколько лет до вторжения танковых дивизий Сергея Шойгу на восток Украины доставили на военную базу Министерства обороны, расположенную на берегу озера Селигер. Там будущие сепаратисты прошли военную подготовку, во время которой, российские военные инструкторы обучали их владеть стрелковым оружием и стрелять из гранатомета, минировать железнодорожные мосты и грабить супермаркеты.
Грузчики Ногинского спасательного центра МЧС России, «по пьяни» рассказали, что вместо продовольствия, одеял, строительных материалов и спальных мешков, они загружают в кузова путинских «гумконвоев» следующих в Украину ракеты для «Градов», снаряды для танков, боеприпасы для стрелкового оружия и картонные коробки с российскими паспортами для граждан «ДНР».
Только беспробудный алкоголик не знает, что голландский пассажирский «Боинг» сбил российский расчет 53-й Курской бригады ПВО Российской армии.
Мы наслышаны о зверствах на Донбассе жителя Санкт-Петербурга Алексея Мильчакова, который снимал с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы еще живым пленным, вырезал на груди и на спине умирающих бойцов свою свастику, отрезал покойникам уши, носы, головы и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов.
Мы, конечно же, догадываемся, кто «заказал» диверсию на складе боеприпасов в Калиновке, в день рождения президента Украины Петра Порошенко.
Мы не сомневаемся в том, какая Контора взорвала под Смоленском при заходе на посадку лайнер Президента Польши Лехи Качиньского и ведаем, почему Россия десять лет не возвращает фрагменты самолета польскому Правительству.
Мы знаем, что живем в стране-агрессоре, но ничего с этим сделать не можем. Многие здравомыслящие граждане уже эмигрировали на Запад и в США, а те, что остались, как говорят на вашем одесском «Привозе» - «погоды не делают»».
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05.12.2020 14:19
+11
Есть!!!....есть одно жесткое докподтверждение. И это не вбровь и не в глаз, а в кольцо в глазном яблоке.
Обычный самый простой, ну тупо из села, украинец выучивает польский язык( а это склонение глаголов, падежи ит.д.) за...пауза ....три месяца!!! Три!...а другого выхода нет.
И только редкие, редчайшие сепарные дебилы не могут выучить украинский(живя в языковой среде) за 20 лет.
Дяяннбаааассс ! Вы меня слыышшшитееее!,,!!!
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05.12.2020 14:28
+8
Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 3623
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05.12.2020 14:16
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Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган - Цензор.НЕТ 3623
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05.12.2020 14:16 Ответить
В любому суспільстві їх більшість... але це не вирок, з ідіотами потрібно працювати, не пускати все на самотьок... бо вороги точно над тими ідіотами попрацюють...
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05.12.2020 14:30 Ответить
Письмо из Москвы.
«С большим интересом читаю твои эссе об аннексии Крыма Вооруженными силами Российской Федерации и «гражданскую» войну на Донбассе между бурятами, кадыровцами, спецназом ЧВК «Вагнера», «ВЫМПЕЛА» и киборгами в Донецком аэропорту. Вижу, что в некоторых вопросах, касающихся менталитета россиян, ты глубоко заблуждаешься или «прикидываешься валенком».
В твоих материалах, Антипа, часто проскакивает информация, что россияне «зазомбированы» лживой антиукраинской пропагандой «рупоров Кремля»: телеведущими Дмитрием Киселевым, Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой. Это не так.
Большинство москвичей имеют доступ к Интернету и прекрасно владеют информацией о том, что происходит сейчас в Крыму и на востоке Украины.
Мы смотрим на Ютубе видео и читаем сообщения независимых от кремлевских нефтедолларов журналистов.
Мы знаем, что украинский Крым, захватывала двадцатитысячная военная группировка, доставленная на полуостров в трюмах кораблей из Сочи, после закрытия Олимпиады, по личному указанию обнуленного президента Владимира Путина.
Нам известно, что «Референдум», проведенный в Крыму по присоединению украинского полуострова к России - фикция. Результаты этого референдума были сфальсифицированы, как фальсифицируются и результаты выборов у нас в России.
Мы располагаем сведениями, что группу в несколько сот человек, будущих «повстанцев» Донбасса («шахтеров» и «трактористов») за несколько лет до вторжения танковых дивизий Сергея Шойгу на восток Украины доставили на военную базу Министерства обороны, расположенную на берегу озера Селигер. Там будущие сепаратисты прошли военную подготовку, во время которой, российские военные инструкторы обучали их владеть стрелковым оружием и стрелять из гранатомета, минировать железнодорожные мосты и грабить супермаркеты.
Грузчики Ногинского спасательного центра МЧС России, «по пьяни» рассказали, что вместо продовольствия, одеял, строительных материалов и спальных мешков, они загружают в кузова путинских «гумконвоев» следующих в Украину ракеты для «Градов», снаряды для танков, боеприпасы для стрелкового оружия и картонные коробки с российскими паспортами для граждан «ДНР».
Только беспробудный алкоголик не знает, что голландский пассажирский «Боинг» сбил российский расчет 53-й Курской бригады ПВО Российской армии.
Мы наслышаны о зверствах на Донбассе жителя Санкт-Петербурга Алексея Мильчакова, который снимал с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы еще живым пленным, вырезал на груди и на спине умирающих бойцов свою свастику, отрезал покойникам уши, носы, головы и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов.
Мы, конечно же, догадываемся, кто «заказал» диверсию на складе боеприпасов в Калиновке, в день рождения президента Украины Петра Порошенко.
Мы не сомневаемся в том, какая Контора взорвала под Смоленском при заходе на посадку лайнер Президента Польши Лехи Качиньского и ведаем, почему Россия десять лет не возвращает фрагменты самолета польскому Правительству.
Мы знаем, что живем в стране-агрессоре, но ничего с этим сделать не можем. Многие здравомыслящие граждане уже эмигрировали на Запад и в США, а те, что остались, как говорят на вашем одесском «Привозе» - «погоды не делают»».
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05.12.2020 14:19 Ответить
Ага "письмо". Гарна казочка. Ніхто там нігуя не знає, знають лише, що: "ми сваих нє брасаєм", "укры-фашисты" і "єта всьо Амеріка!". Адекватних та освічених людей там можна на пальцях однієх руки порахувати.
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05.12.2020 22:11 Ответить
РАСИЯНСКОЕ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ УКРАИНЫ.
Так как в украине спушники честно годами стоят в своей очереди на монетизацию предательтсва украины. Предатели на 99.9. Тех кого чекисты убили например недавно следака сбу по контразведке в киеве под видом обычного убийства, в мариуполе в 2015 взорвали - единицы что работают на украину. Экономические террористы-олигархи с премьерами которые останавливают аэс чтобы поживится на украине разорвали воровством украину под ноль.
В таком очень хилая и разорванная в ключья рецедистами-олигархамми страна не может не быть под внешним управлением-олигархи сами выноваты, а потом ноют что внешнее управление. Кацапское внешнее управление - это когда половина каналов украинского зомбоящика кормится у кремля. Это когда кумы агрессора в вр, партия путина опзж в большом составе сидит и вякает что в кремле скажут сидят в раде. Кацапское внешнее управление или попытка перехватить внешнее управление у запада, это когда кацапы и их консервы орут что у украины западное внешнее управление. 25 раз в день произносят придуманное и раскрученное чекистами слово "соросята". Тоесть под видом обвинения в западном внешнем управлении пытаются перехватить внешнее управление и выбить прозападных политиков и чиновников.Чтобы поставить своих консерв и полностью получить кацапское внешнее управление над украиной.
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06.12.2020 14:08 Ответить
Також сюди хотілося б додати, що ігнорування своїх міжнародних зобов'язань країнами "гарантами", а саме гарантування недоторканності українських кордонів в обмін на відмову від ядерної зброї, залишаєтся так само найкричущим фактом в історії цієї планетки
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05.12.2020 14:22 Ответить
Який саме пункт "меморандуму" проігнорували "гаранти" (крім кацапстана)?
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05.12.2020 14:28 Ответить
да, все чудо! іди маструбуй на "гарантів" далі, завдяки їм у нас все добре
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05.12.2020 14:34 Ответить
Як зручно переводити стрілки з українського керівництва та кацапстана на "гарантів".
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05.12.2020 15:15 Ответить
в этом меморандуме никаких действий в случае нападения оркостана (а больше никто не мог напасть в принципе) прописано не было .. и к тому же просраное кравчучкой я.о. это был аргумент.. а меморандум это просто бумажка, которой можно только подтереться ..
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05.12.2020 14:37 Ответить
Да гаранты действительно доказали что это просто бумажка которой можно подтереться. Но оружие не просто просраное Кравчуком, но более точно отобранное гарантами, которые, варажаясь принятой вами терминологией,насрали на свои обещания. Вы бы прочитали этот документ чтоб не писать таких глупостей о нападении оркостана и тд.
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06.12.2020 09:20 Ответить
не тренди ! эту хрень я читал ! ну и какие по твоему там прописаны действия в случае нападения ? просвети ! может я что пропустил ? (озабочености , обеспокоиности и созывы оон. не в счёт)
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06.12.2020 10:29 Ответить
Ну то что вы так и не прочли это сразу видно. Там только название этого документа опровергает ваши глупости. А подробней п 4 и там совсем не об обеспокоенности идёт речь.
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06.12.2020 13:57 Ответить
где там написано что в случае нападения северного гаранта, англия и америка должны будут нам помогать и тем более за нас воевать с кацапами ? и тут претензии не ко мне, а к тем кто прорабатывал с нашей стороны тот договор.. а его никто не прорабатывал, кравчук просто поскорей хотел избавиться от этой ноши любой ценой, хотя и знал что подобные меморандумы до сраки .. и сам об этом в то время говорил ..
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06.12.2020 14:10 Ответить
Вы все таки не прочли? Так прочтите, а если не можете то вкратце вам расскажу: там гарантировали что не нападут, а если нападут то будет помощь от сб ООН. Причем помощь это любая хоть подъезды в Москве обссыкать, хоть воевать, хоть апельсины выращивать, это их дело, но результат суверенитет и терцелостность гарантируется этим документом.
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06.12.2020 18:43 Ответить
http://kiev1.org/budapesht-m.html

4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

далее, уже недавнее заявление от американцев

Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - экс-посол США в Киеве Хербст

https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst
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07.12.2020 07:10 Ответить
Что то непонятно, по вашему Украина не стала жертвой акта агрессии? Вы хоть заголовок статьи прочли? А заголовок документа на который вы ссылаетесь? Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия http://kiev1.org/budapesht-m.html Что у вас с чтением?
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07.12.2020 09:01 Ответить
формально никакого акта агрессии нет, война между рф и украиной не объявлена, рф просто поддерживает местных сепаратистов стремящихся к свободе и демократии, как они это понимают
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07.12.2020 12:01 Ответить
А оккупированный Крым? Вы бы перестали стесняться что напали на Украину, ведь уже и медали )(уйло раздал военным. И даже на Донбассе ваши преступления в мус рассматривают как международный конфликт. А вы все какие-то высосаные из пальца условия выдвигает про якобы какие то формальности. Вы прочтите заголовок статьи все таки. И перестаньте выдумывать то чего нет в документах.
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07.12.2020 13:26 Ответить
ну так процитируйте из документа какие действия должны применять гаранты в случае неядерного конфликта

в случае ядерного нападения там прописаны "подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине"

а вот в случае неядерного, то есть пусть и притянутого, но подобия нынешней ситуации
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07.12.2020 20:34 Ответить
Вы что не смогли прочитать то что цитировали? Попробуйте всё-таки прочесть в кратце:добиваться помощи от сб ООН если Украина станет жертвой акта агрессии ИЛИ угроз агрессии с использованием яо. Ни о каком ядерном нападении не нужно выдумывать. И вопрос на бис: вы заголовок обсуждаемой статьи хотя бы почти? И просьба на бис: перестаньте выдумывать то чего нет в документе.
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08.12.2020 06:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ZRvszl5YV_A
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07.12.2020 10:40 Ответить
Что это? Почти пять минут просмотрел ничего информативного просто пустопорожняя болтовня какого-то блогера. Вы сами не можете прочесть что написано в бм? Судя по постоянному упоминанию Кравчука вы даже не прочли кто его подписал. У вас есть что то чтоб возразить? Таких говорящих голов мелящих любую чушь, кто за деньги, кто просто из личной глупости полно. Учитесь сами думать головой или хотя бы научитесь читать.
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07.12.2020 13:36 Ответить
смотреть нужно было полностью .. кучма подписывал когда головки уже вывезли в кацапстан . сварил это всё кравчук . нужно бы это для начала знать .. по твоему только ты знаешь всю суть вещей, а все остальные идиоты не умеющие даже читать ..
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07.12.2020 17:42 Ответить
Вы не обижайтесь, но вы все таки погуглите когда начали ракеты уничтожать. Если вы имеете ввиду ядерные боеголовки от баллистических ракет, то они на момент подписания ещё были на боевом дежурстве и их вместе с пусковыми шахтами уничтожали до 2000г. Стратегические яз вывезли на росию после подписания бм, а топливо от ракет ещё до сих пор не утилизировали. До подписания бм вывезли только такические яз! Вы разницу между стратегическим и тактическим яо сами найдете в Гугле или рассказать? Ну глупость которую вещает неизвестно кто можете воспринимать как хотите, но проверять обязательно нужно. Вы бы лучше Геращенко привели в пример, тот как то вообще такой маразм заявил что бм ничего не значит, но он выполнен. Так что не обижайтесь, а последуйте совету и научитесь читать, а не верить всяким глупостям на слово.
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08.12.2020 06:43 Ответить
Ну так арестуйте хйла,как военного преступника,в чем проблема?
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05.12.2020 14:27 Ответить
Крик о внешуправлении для кацапского внешнего управления.
Потому что прозападные чиновники мешают, потому что спу поголовно предатели, потому что олигархи ограбили и сложили на колени сверхслабую украину. В которой чекисты нагло издеваются над украиной по 1 спецоперации в 2 недели, спушники помогают.Это как гиена кусает каждых пол часа безнаказанно кусает трепетную лань, такую как зеленского.И еще викрикивает о внешнем мешании, если гиене не дают кусать(спецоперациями), например запад. У свинособаки предела наглости и ок уевшести не существует.Сша еще помогают залечить раны у лани от олигархов, которые дротиками(наклепанными пустышками банками спускают кровь).Чтобы лань быстрее двигалась и сбежала от супергнилой гиены.
Кричать о внешуправлении выгодно гиене и олигархам.Гиене чтобы на мясо сдать и кишки гдето в сирии на колючках повешать, а олигархам чтобы кровь спускать.НЕ выгодно только народу и украине.Тоесть самой лани.
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06.12.2020 14:08 Ответить
Есть!!!....есть одно жесткое докподтверждение. И это не вбровь и не в глаз, а в кольцо в глазном яблоке.
Обычный самый простой, ну тупо из села, украинец выучивает польский язык( а это склонение глаголов, падежи ит.д.) за...пауза ....три месяца!!! Три!...а другого выхода нет.
И только редкие, редчайшие сепарные дебилы не могут выучить украинский(живя в языковой среде) за 20 лет.
Дяяннбаааассс ! Вы меня слыышшшитееее!,,!!!
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05.12.2020 14:28 Ответить
дамбасятина слышит только голос своего помутневшего разума и повелительный голос кремля, не обольщайся и делай правильные віводы.
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05.12.2020 14:38 Ответить
Даже американцы выучивают украинский язык, за 1 год, затрачивая по часу в день, а ведь для них вообще, славянский язык - совершенно не родственный:
https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
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07.12.2020 02:08 Ответить
очередная озабоченность ?
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05.12.2020 14:32 Ответить
Маховик кацапских спецопераций против украины вышел на рекордные уровни. не прошло 2х недель после со(спецоперации) по кс, как кацапские консервы на полную катушку запустили новую спецоперацию под названием "внешнее управление". Выделены значительные средства на пропаганду, на журнашлюх, проплачены все консервы и запущены на полную катушку, чтобы перехватить полностью внешнее управление на кремль и выбить прозападных чиновников.Которые помогают бороться с коррупцией, уничтожают банки созданные для обворовывания бюджета через купленные законы про вклады у депутатов, которые за это получили миллионами.
Пропаганда чекистов вышла на такие показатели что с зомбоящика чуть ли не пена летит консерв и кацапских агентов-журнашлюх и экспердом руцкого дурака.Который кроме лгать и убивать больше ничего не умеет- даже специально разработали яд, который вызывает рак.И теперь травят по украине всех кому им надо.
Почему так ударно работает маховик кацапских спецопераций против украины. Потому что существует парашка. Потому что если чекисты его не раскручивают начинают ныть и стонать имперасты типа мюрида что чекисты все прожрали в 3 горла. Азеры в азерии с кацапской армией под видом миротворцев, которых ввели когда кацапы сбили свой вертолет и продавили азеров на введение армии.Кроме армии дебил алиев с армией кацапов получает маховик спецоперций против азеров. Который может крутиться со скоростью одна крупная спецоперация на 2 недели. Тоесть выделяются средства на ослабление азерии каждых 2 недели- убийства, провокации, диверсии и тд жонофермы и тд- весь набор инструментов против азеров. Как долго против такого МОЩНОГО маховика продержится поставки нефти с азербайжана и алиева не нагнут или убьют?
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06.12.2020 14:07 Ответить
А бесплатные прививки когда будут?
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05.12.2020 14:59 Ответить
Их и в проекте нет. Платить придется, мы должны быть благодарны, что хоть обещают. А так, берем у них кредит и на него закупаем, все просто, мы ведь партнеры и это хорошо.
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06.12.2020 17:11 Ответить
РФ - это страна террорист!
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05.12.2020 18:43 Ответить
РФ нужно наказать и наложить эмбарго на все экспорт РФ. Хватит покупать у РФ товары и заваливать ее деньгами. Государства богатеют только с экспорта. Нужно наложить санкции, которые запретят покупать у РФ товары и больше не давать им денег. Потому что это финансирование терроризма мирового. Нужно признать РФ - страной спонсором мирового терроризма. Эти санкции закрывают экспорт РФ и перекрывает поток денег в РФ. Без денег РФ не сможет терроризировать мир!
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05.12.2020 18:48 Ответить
Агрессия России против Украины является самым серьезным современным нарушением государственного суверенитета во всей Европе. Источник: https://censor.net/ru/n3235200

КАЦАПИ - ГОУ ХОУМ

КРИМ ЦЕ УКРАЇНА Агресія РФ в Україні залишається найбільш кричущим порушенням суверенітету на теренах ОБСЄ, - заступник держсекретаря США Біган - Цензор.НЕТ 1258
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05.12.2020 19:21 Ответить
повезло, видимо, Косово, что они никак туда
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05.12.2020 22:06 Ответить
Ви це розумієте однак нічого не робите. Параша розуміє через силу. Надія українського суспільства після 14 січня.
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06.12.2020 00:18 Ответить
О какой кацапской агрессии может идти речь гогда при войне из кацапами н а руководящие посты в Украине назначаются люди из кацапии,когда наши олигархи кричат про введение санкций против агресора а после введения санкций звнимают в кацапии бизнес стран которые ввели санкции и прекратили свой бизнес в той или иной отрасли.
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06.12.2020 09:42 Ответить
Агрессия России против Украины является самым серьезным современным нарушением государственного суверенитета во всей Европе Источник: https://censor.net/ru/n3235200

Нажаль пєдік Обама так не вважав і допомоги Україна не бачила у 2014 му
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06.12.2020 11:03 Ответить
На московіі святкують День Збройних Сил Украіни -
горить павільйон ринку з піротехнікою 👍🏼🤣🤣🤣 на Ростові !
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06.12.2020 14:07 Ответить
Более миллиона беженцев?
Пану Бигану никто не рассказал, что пару-тройку лет назад по подсчетам ООН было 3 миллиона беженцев.
Потом Россия выдала своим в России паспорта.
И тогда стало 2 миллиона.
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06.12.2020 19:43 Ответить
И что на деле, а не на словах сделали? Страны балтии были полвека в совковой оккупации и торгодля с агрессорами и оккупантами до сих пор процветает в этом БАРЫЖНОМ И БЕСПРИНЦИПНОМ МИРЕ! Если не война, то строгий и ПОЛНЫЙ БОЙКОТ (в том числе по отношению к тем, кто его не поддерживает или нарушае) - это единственный эффективный путь, а не балобольство пустозвонов и мудаков от политики!
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07.12.2020 05:17 Ответить
 
 