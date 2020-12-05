Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Агрессия России против Украины является самым серьезным современным нарушением государственного суверенитета во всей Европе.
Об этом сказал во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине.
"Самым грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия в Восточной Украине и оккупация Крыма. С 2014 года конфликт унес жизни более 13 тыс. граждан Украины и заставил более миллиона покинуть дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям", - сказал Биган.
По его убеждению, "Украина должна оставаться нашим приоритетом". "Неприемлемо, что Специальная мониторинговая миссия ежедневно сталкивается с притеснениями, преследованиями и ограничениями преимущественно на контролируемых Россией территориях. Никого не обманывают настойчивые утверждения Москвы, что Украина ответственна за конфликт на своей территории", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что "действия России в Украине и в других местах, ее откровенное пренебрежение международным правом и основополагающими принципами ОБСЕ привели к серьезному ухудшению безопасности на европейском континенте". "США призывают Россию выполнить свои минские обязательства в полном объеме. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", - подчеркнул Биган.
Помимо прямой агрессии, Россия, по его словам, пытается подорвать демократические системы других государств, используя дезинформацию и другие гибридные методы.
"Использование Россией дезинформации и других гибридных методов является вызовом для всех наших стран, поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других государств", - отметил Биган.
Он добавил, что Россия всячески препятствует соблюдению прав человека и на собственной территории, дислоцирует военный контингент на суверенной территории Молдовы и Грузии без согласия этих государств.
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«С большим интересом читаю твои эссе об аннексии Крыма Вооруженными силами Российской Федерации и «гражданскую» войну на Донбассе между бурятами, кадыровцами, спецназом ЧВК «Вагнера», «ВЫМПЕЛА» и киборгами в Донецком аэропорту. Вижу, что в некоторых вопросах, касающихся менталитета россиян, ты глубоко заблуждаешься или «прикидываешься валенком».
В твоих материалах, Антипа, часто проскакивает информация, что россияне «зазомбированы» лживой антиукраинской пропагандой «рупоров Кремля»: телеведущими Дмитрием Киселевым, Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой. Это не так.
Большинство москвичей имеют доступ к Интернету и прекрасно владеют информацией о том, что происходит сейчас в Крыму и на востоке Украины.
Мы смотрим на Ютубе видео и читаем сообщения независимых от кремлевских нефтедолларов журналистов.
Мы знаем, что украинский Крым, захватывала двадцатитысячная военная группировка, доставленная на полуостров в трюмах кораблей из Сочи, после закрытия Олимпиады, по личному указанию обнуленного президента Владимира Путина.
Нам известно, что «Референдум», проведенный в Крыму по присоединению украинского полуострова к России - фикция. Результаты этого референдума были сфальсифицированы, как фальсифицируются и результаты выборов у нас в России.
Мы располагаем сведениями, что группу в несколько сот человек, будущих «повстанцев» Донбасса («шахтеров» и «трактористов») за несколько лет до вторжения танковых дивизий Сергея Шойгу на восток Украины доставили на военную базу Министерства обороны, расположенную на берегу озера Селигер. Там будущие сепаратисты прошли военную подготовку, во время которой, российские военные инструкторы обучали их владеть стрелковым оружием и стрелять из гранатомета, минировать железнодорожные мосты и грабить супермаркеты.
Грузчики Ногинского спасательного центра МЧС России, «по пьяни» рассказали, что вместо продовольствия, одеял, строительных материалов и спальных мешков, они загружают в кузова путинских «гумконвоев» следующих в Украину ракеты для «Градов», снаряды для танков, боеприпасы для стрелкового оружия и картонные коробки с российскими паспортами для граждан «ДНР».
Только беспробудный алкоголик не знает, что голландский пассажирский «Боинг» сбил российский расчет 53-й Курской бригады ПВО Российской армии.
Мы наслышаны о зверствах на Донбассе жителя Санкт-Петербурга Алексея Мильчакова, который снимал с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы еще живым пленным, вырезал на груди и на спине умирающих бойцов свою свастику, отрезал покойникам уши, носы, головы и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов.
Мы, конечно же, догадываемся, кто «заказал» диверсию на складе боеприпасов в Калиновке, в день рождения президента Украины Петра Порошенко.
Мы не сомневаемся в том, какая Контора взорвала под Смоленском при заходе на посадку лайнер Президента Польши Лехи Качиньского и ведаем, почему Россия десять лет не возвращает фрагменты самолета польскому Правительству.
Мы знаем, что живем в стране-агрессоре, но ничего с этим сделать не можем. Многие здравомыслящие граждане уже эмигрировали на Запад и в США, а те, что остались, как говорят на вашем одесском «Привозе» - «погоды не делают»».
Так как в украине спушники честно годами стоят в своей очереди на монетизацию предательтсва украины. Предатели на 99.9. Тех кого чекисты убили например недавно следака сбу по контразведке в киеве под видом обычного убийства, в мариуполе в 2015 взорвали - единицы что работают на украину. Экономические террористы-олигархи с премьерами которые останавливают аэс чтобы поживится на украине разорвали воровством украину под ноль.
В таком очень хилая и разорванная в ключья рецедистами-олигархамми страна не может не быть под внешним управлением-олигархи сами выноваты, а потом ноют что внешнее управление. Кацапское внешнее управление - это когда половина каналов украинского зомбоящика кормится у кремля. Это когда кумы агрессора в вр, партия путина опзж в большом составе сидит и вякает что в кремле скажут сидят в раде. Кацапское внешнее управление или попытка перехватить внешнее управление у запада, это когда кацапы и их консервы орут что у украины западное внешнее управление. 25 раз в день произносят придуманное и раскрученное чекистами слово "соросята". Тоесть под видом обвинения в западном внешнем управлении пытаются перехватить внешнее управление и выбить прозападных политиков и чиновников.Чтобы поставить своих консерв и полностью получить кацапское внешнее управление над украиной.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
далее, уже недавнее заявление от американцев
Будапештский меморандум предоставил Украине не гарантии, а заверения, - экс-посол США в Киеве Хербст
https://censor.net/news/456496/budapeshtskiyi_memorandum_predostavil_ukraine_ne_garantii_a_zavereniya_eksposol_ssha_v_kieve_herbst
в случае ядерного нападения там прописаны "подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине"
а вот в случае неядерного, то есть пусть и притянутого, но подобия нынешней ситуации
Потому что прозападные чиновники мешают, потому что спу поголовно предатели, потому что олигархи ограбили и сложили на колени сверхслабую украину. В которой чекисты нагло издеваются над украиной по 1 спецоперации в 2 недели, спушники помогают.Это как гиена кусает каждых пол часа безнаказанно кусает трепетную лань, такую как зеленского.И еще викрикивает о внешнем мешании, если гиене не дают кусать(спецоперациями), например запад. У свинособаки предела наглости и ок уевшести не существует.Сша еще помогают залечить раны у лани от олигархов, которые дротиками(наклепанными пустышками банками спускают кровь).Чтобы лань быстрее двигалась и сбежала от супергнилой гиены.
Кричать о внешуправлении выгодно гиене и олигархам.Гиене чтобы на мясо сдать и кишки гдето в сирии на колючках повешать, а олигархам чтобы кровь спускать.НЕ выгодно только народу и украине.Тоесть самой лани.
Обычный самый простой, ну тупо из села, украинец выучивает польский язык( а это склонение глаголов, падежи ит.д.) за...пауза ....три месяца!!! Три!...а другого выхода нет.
И только редкие, редчайшие сепарные дебилы не могут выучить украинский(живя в языковой среде) за 20 лет.
Дяяннбаааассс ! Вы меня слыышшшитееее!,,!!!
https://www.youtube.com/watch?v=tj1p5DHZLJE
Пропаганда чекистов вышла на такие показатели что с зомбоящика чуть ли не пена летит консерв и кацапских агентов-журнашлюх и экспердом руцкого дурака.Который кроме лгать и убивать больше ничего не умеет- даже специально разработали яд, который вызывает рак.И теперь травят по украине всех кому им надо.
Почему так ударно работает маховик кацапских спецопераций против украины. Потому что существует парашка. Потому что если чекисты его не раскручивают начинают ныть и стонать имперасты типа мюрида что чекисты все прожрали в 3 горла. Азеры в азерии с кацапской армией под видом миротворцев, которых ввели когда кацапы сбили свой вертолет и продавили азеров на введение армии.Кроме армии дебил алиев с армией кацапов получает маховик спецоперций против азеров. Который может крутиться со скоростью одна крупная спецоперация на 2 недели. Тоесть выделяются средства на ослабление азерии каждых 2 недели- убийства, провокации, диверсии и тд жонофермы и тд- весь набор инструментов против азеров. Как долго против такого МОЩНОГО маховика продержится поставки нефти с азербайжана и алиева не нагнут или убьют?
КАЦАПИ - ГОУ ХОУМ
КРИМ ЦЕ УКРАЇНА
Нажаль пєдік Обама так не вважав і допомоги Україна не бачила у 2014 му
горить павільйон ринку з піротехнікою 👍🏼🤣🤣🤣 на Ростові !
Пану Бигану никто не рассказал, что пару-тройку лет назад по подсчетам ООН было 3 миллиона беженцев.
Потом Россия выдала своим в России паспорта.
И тогда стало 2 миллиона.