Агрессия РФ в Украине остается самым вопиющим нарушением суверенитета на пространстве ОБСЕ, - заместитель госсекретаря США Биган

Агрессия России против Украины является самым серьезным современным нарушением государственного суверенитета во всей Европе.

Об этом сказал во время 27-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заместитель госсекретаря США Стивен Биган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США в Украине.

"Самым грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности в регионе ОБСЕ остается российская агрессия в Восточной Украине и оккупация Крыма. С 2014 года конфликт унес жизни более 13 тыс. граждан Украины и заставил более миллиона покинуть дома. Крымские татары, этнические украинцы и другие, кто выступает против оккупации, до сих пор подвергаются репрессиям", - сказал Биган.

По его убеждению, "Украина должна оставаться нашим приоритетом". "Неприемлемо, что Специальная мониторинговая миссия ежедневно сталкивается с притеснениями, преследованиями и ограничениями преимущественно на контролируемых Россией территориях. Никого не обманывают настойчивые утверждения Москвы, что Украина ответственна за конфликт на своей территории", - отметил дипломат.

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Он подчеркнул, что "действия России в Украине и в других местах, ее откровенное пренебрежение международным правом и основополагающими принципами ОБСЕ привели к серьезному ухудшению безопасности на европейском континенте". "США призывают Россию выполнить свои минские обязательства в полном объеме. Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма", - подчеркнул Биган.

Помимо прямой агрессии, Россия, по его словам, пытается подорвать демократические системы других государств, используя дезинформацию и другие гибридные методы.

"Использование Россией дезинформации и других гибридных методов является вызовом для всех наших стран, поскольку Москва стремится подорвать демократические принципы других государств", - отметил Биган.

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Он добавил, что Россия всячески препятствует соблюдению прав человека и на собственной территории, дислоцирует военный контингент на суверенной территории Молдовы и Грузии без согласия этих государств.