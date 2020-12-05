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Новости Политика Украины Оборона Бюджет-2021
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бюджет (4804) оборона (1539) Турчинов (3331) финансирование (1705) ВСУ (5207)

Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов

Впервые, начиная с 2014 года, сокращается финансирование Вооруженных Сил Украины и произошел полный провал в исполнении Государственного оборонного заказа.

Об этом в эфире "Прямого" заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Не может быть свободной независимой Украины без мощных ВСУ. Именно поэтому армия должна всегда быть приоритетом для руководства страны. Но начиная со второй половины 2019 эти приоритеты были изменены. Вместо последовательного укрепления обороноспособности нам рассказывают о "мире любой ценой", - сказал Турчинов, отметив, что впервые с 2014 года полностью провален государственный оборонный заказ и происходит сокращение финансирования ВСУ.

По его словам, государственный оборонный заказ не выполнен по всем основным показателям, а бюджет-2021, который внесли и пропустили через Верховную Раду, "впервые с 2014 года предусматривает реальное сокращение общего фонда, запланированного финансирования Минобороны и Вооруженных Сил Украины". "Так, общий фонд бюджета уменьшен на полмиллиарда по сравнению с цифрами текущего года, и это на фоне инфляции и ослабевания гривны", - сказал Турчинов, объяснив, что чтобы скрыть удар по армейскому бюджету, "зеленая" власть дописала 20 млрд государственных гарантий, за счет которых увеличены номинальные цифры. "Но эти гарантии по сути являются пустыми бумажками, которые как в этом, так и в следующем году никто не планирует конвертировать в деньги", - сказал он.

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Турчинов отметил, что чрезвычайно важной составляющей боеспособной армии является моральный дух и мотивация к прохождению военной службы, которые сейчас находятся на опасно низком уровне. "У нас происходит в соответствии с законом о деоккупации Операция объединенных сил. Но мне известно только об одной военной операции, которую провел Верховный Главнокомандующий Зеленский - это отвод войск. Других операций проведено не было. Ни метра украинской земли за это время не было освобождено", - сказал он, добавив, что можно представить, какая в ​​этих условиях мотивация у наших воинов, которым запрещают отвечать на агрессию российских войск и штрафуют, ограничивая и без того мизерную зарплату, когда они защищая наши позиции, стреляют в ответ агрессору.

"Именно поэтому массово увольняются профессионалы - золотой фонд наших Вооруженных Сил, на которых фактически сегодня и держится наша оборона и наша безопасность", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+64
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 5674
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05.12.2020 14:35
+55
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7818
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05.12.2020 14:38
+51
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7084
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05.12.2020 14:45
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Та зважаючи на 1954 рік народження вона вже хіба що на гурмана якогось....
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05.12.2020 14:59 Ответить
итальянцы ещё те гурманыгерентофилы...!
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05.12.2020 15:01 Ответить
І саме тому кацапи від самого його прізвища ріденьким дрищуть?
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05.12.2020 14:54 Ответить
вии как живете - товарищ\ъ(господин,пан)? - СЕЙЧАС - вот в чем вопрос)))
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05.12.2020 14:55 Ответить
В армії нестача патронів, хворе ти наше?
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05.12.2020 14:55 Ответить
Зебилов на нари, опожопу к стенке.
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05.12.2020 14:51 Ответить
Зеботи, можете щось відповісти на ці запитання після 1,5 річного правління блазня-нелоха? Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 2865

Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов - Цензор.НЕТ 8330
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05.12.2020 14:53 Ответить
Ух, а как дысал, как дысал! Какой был пафос, какой типаж!
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05.12.2020 17:40 Ответить
Ага. Хрюсскій мір та Гулаг все ближче і ближче.
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05.12.2020 14:56 Ответить
Точка невозврата пройдена.
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05.12.2020 15:06 Ответить
Та ні хріна. Зарано радієш. Нас в Україні 20%- але вистачить щоб всіх вас пустити на шашлик.
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05.12.2020 15:08 Ответить
Дуже гарним вчора був ефір з Турчиновим. Подивіться:
https://www.youtube.com/watch?v=tvZxELoWkUE
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05.12.2020 14:55 Ответить
Ня поридай.
Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 7469
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05.12.2020 15:03 Ответить
То що, наслідки п"янки і пожежі? Колись подібне бачив...Тільки "клієнт" не у вікні під"їзду завис, а на порозі дому...
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05.12.2020 15:14 Ответить
Бухали і зіпали ;Пукін ввєді;. Самогонка вона добре горить.....
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05.12.2020 15:15 Ответить
Ясно...
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05.12.2020 15:34 Ответить
А ти молодець малорос, тобі тільки кацапи і лайкають. Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 8000
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05.12.2020 15:05 Ответить
Выйми хер зеленый со рта, может блевать перестанешь.
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05.12.2020 15:06 Ответить
ну, ти той самий дебіл. Блюй.
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05.12.2020 15:07 Ответить
А шо???? Воно ще не сидит??? Недоработочка.
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05.12.2020 18:41 Ответить
Треба рахувати в розп'ятих та з'їдених хунтою. Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 4286
Плюс шашлички....
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05.12.2020 15:02 Ответить
Нагадай мені, скільки метрів Української землі було звільнено при зєлєнському????
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05.12.2020 15:04 Ответить
Ніскільки. А от здали до хріна...
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05.12.2020 15:06 Ответить
Сколько?
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05.12.2020 15:10 Ответить
Станиця, Петровське... Я не землемір.
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05.12.2020 15:14 Ответить
А ти кацарилий вінторог у своєго таварісча майора спрасі. Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 3994
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05.12.2020 15:16 Ответить
Дебіл, зараз у війні танки задіяні? Ти хоч згадаєш, коли вони востаннє були задіяні?
Так от, якщо згадаєш, на тй час потрібно було якнайбільше танків, будь-яких. Тому була зроьлена ставка на реконструкцію модернізацію наявних старих Т-64 і Т-72. А "оплот" продавали на експорт тим, хто купував.
Зараз, можливо, і поступають Оплоти на озброєння в ЗСУ? Може, тобі відомо?
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05.12.2020 15:06 Ответить
Зараз ні хріна не робиться. А от в 2015 на відремонтовану ;свинарчуками; БТР хлопці ледь не молилися. Є у мене відео на компі, треба буде викласти.
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05.12.2020 15:12 Ответить
зроби, виклади.
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05.12.2020 15:47 Ответить
Запитаю дозволу в автора відео-друга.
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05.12.2020 16:02 Ответить
Опять те же грабли, по кругу
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05.12.2020 15:20 Ответить
Ещё один повод выразить глубочайшее презрение тем 73%, которые проголосовали за Зеленского. Радуйтесь, теперь вас защищает не 95-я бригада, а 95-й квартал.
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05.12.2020 15:22 Ответить
О, я в 2019 одному зєлєлюбу 7 зубів вигатив.Якраз на вибори.
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05.12.2020 15:25 Ответить
Кацапський провокатор зізнався в злочині проти громадянина України.
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05.12.2020 16:27 Ответить
Мій прадід в ґулаґє 15 років відмотав. Теж за ;злочини проти громадян СССР;. УПА. Так що... Засунь свої погрози собі ж в сраку.
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05.12.2020 16:34 Ответить
что с конопляника взять!
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05.12.2020 19:48 Ответить
👍
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05.12.2020 18:54 Ответить
Головне перестати стріляти! А якщо не стріляти - то навіщо армія. Гроші потрібні на дороги! От тільки чи зрозуміли цей "геніальний" план ті військові, які голосували за Сцикуна?
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05.12.2020 16:00 Ответить
зеленский разваливает Украину по всем фронтам, в каждой сфере убытки и хаос, всё по сценарию Кремля... Украинцы, просыпайтесь!
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05.12.2020 16:04 Ответить
Мм ммм......исланский шпат. Кальцит! Именно его обнаружили внутри в области живота!!! мумии ...Бога. А это ребенок 5 лет. Смешное заключение по мумии да? Т.е перед нами материал древней ...Поляризационной линзы! Именно такими линзами смотрели люди на небо на барельєфах Ангкор Ват! Это очень важно. Вот почему викинги очень им дорожили. Поляризация лучей и волн! Используя разные поляризационные линзы можно увидеть инфраструктуру маленьких зеленых. Тех! ...которые создали вирус и меняют климат.
Вы смотрите на небо -оно чистое. Вы ставите линзу ...и видите тарелку. Теперь понятно?
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05.12.2020 16:07 Ответить
И наоборот.
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05.12.2020 16:13 Ответить
Чувак, прочитай нарешті підручнику фізики для 8 класу, у розділі оптики, шо то таке «полярізація».
Чи ти ще у 7-му?
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05.12.2020 17:11 Ответить
Это ты мне говоришь...Чувак??? У которого жена физик-оптик с проектного института, который имел профиль разработки линз для аэрогеосъемок. Или я не правильно понял, или ты, чувак тихо....очень тихо и невнятно сказал?
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05.12.2020 18:30 Ответить
Если хотите управлять временем, нитками пространства-времени, вы должны мыслить выше облаков. И ....манускрипт Войнича, это даже уже не энциклопедия, это окно новых возможностей, это шаг в другой мир.
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05.12.2020 18:26 Ответить
Ну що,зе-дебіли,ви задоволені своїм говнокомандуючим?
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05.12.2020 16:14 Ответить
Молися на свого сЦаря *****, ваня з Ольгіно...
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05.12.2020 16:28 Ответить
Нах....- це туди Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 6713. Напрямок зрозумів Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 2627
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05.12.2020 18:57 Ответить
Финансирования не будет никому!
ВВП ниже плинтуса.
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05.12.2020 16:51 Ответить
ЗеЛеный мародер и его банда за все овтетят .дело времени
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05.12.2020 17:20 Ответить
Боже два с половиной года в стране нет президента. Этому Зеленскому импичмент и в Ростов. Стране нужен сильный лидер!
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05.12.2020 17:21 Ответить
Так и главнокомандующего нету, вместо него некто "я не лох и мне 42 года".
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05.12.2020 17:52 Ответить
Знати зеленого криворіжського поца в шию.Мерзотник.
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05.12.2020 18:44 Ответить
Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 4 а куда смотрел этот патриот турчинов когда был главой РНБО. когда в 2016 Кривой Рог был отдан Вилкулу старшему.

отданому главой ЦВК Охендовский и и с подписью еще одного "патриота" Порошенка....который тянул до последнего и подписал. перевыборы. принятые на голосованиии большинство...
а чья у нас каалиция была?? не "патриотов"

как следствие вместо переголосований на отдельных участках ( где были фальсификации во втором туре) . были назначены повторные выборы с 1го тура и всеми желающими)




и как следствие глава цвк работавший при Пете и невидящий нарушений. в выборах 2020 прошел от партии Вилкула ( тобишь регионов бывших)

Экс-глава Центральной избирательной комиссии 2013-2018 годов Михаил Охендовский, ранее подозреваемый в получении взяток, был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Блок Вилкула Украинская перспектива. Об этом сообщается на сайте ЦИК

Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 8579
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05.12.2020 20:02 Ответить
Відсутність держзакупівель в оборонній сфері обеззброює українську армію - Турчинов

"Відсутність державних замовлень не дає розвиватися оборонній промисловості України, а також обеззброює Збройні сили" - переконаний голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента у 2014 році, секретар РНБО (2015-2019) Олександр Турчинов.
"На превеликий жаль, виробництво компонентів твердого ракетного палива було зупинено. Зупинено виробництво тих самих ракет, про які у своїй доповіді говорив Зеленський. Назву вивчив, а сенс цього він не розуміє. Тому що жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети - ні крилатої, ні нових ракетних комплексів. І це є колосальна проблема. Тому що це не тільки обеззброєння наших Збройних сил, а це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості.
Тому що для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалася, повинні бути державні замовлення. Навіть ті гроші, які заплановані на цей рік, вони не використані. Жодного снаряду не було вироблено. Ми створили власну базу по виробництву *********** великих калібрів. Жодного не замовлено. Тобто у нас війна завершилася, мабуть, у когось в голові? Але ми знаходимося в реальній небезпеці. Війна продовжується", - сказав Турчинов.
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06.12.2020 00:14 Ответить
Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов.

Шурик, ну вы бабло гоношили на войне, зебилы на дорогах. Я тебя умоляю, не прикидывайся большим поцем, чем ты есть на самом деле Вперше з 2014 року відбувається скорочення фінансування ЗСУ та повний провал ДОЗ, – Турчинов - Цензор.НЕТ 916
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06.12.2020 09:29 Ответить
аякже, наші дебіли "усталі от войни", хочуть увійти в склад рфії за гречку
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06.12.2020 13:21 Ответить
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