Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов.

Впервые, начиная с 2014 года, сокращается финансирование Вооруженных Сил Украины и произошел полный провал в исполнении Государственного оборонного заказа.

Об этом в эфире "Прямого" заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Не может быть свободной независимой Украины без мощных ВСУ. Именно поэтому армия должна всегда быть приоритетом для руководства страны. Но начиная со второй половины 2019 эти приоритеты были изменены. Вместо последовательного укрепления обороноспособности нам рассказывают о "мире любой ценой", - сказал Турчинов, отметив, что впервые с 2014 года полностью провален государственный оборонный заказ и происходит сокращение финансирования ВСУ.

По его словам, государственный оборонный заказ не выполнен по всем основным показателям, а бюджет-2021, который внесли и пропустили через Верховную Раду, "впервые с 2014 года предусматривает реальное сокращение общего фонда, запланированного финансирования Минобороны и Вооруженных Сил Украины". "Так, общий фонд бюджета уменьшен на полмиллиарда по сравнению с цифрами текущего года, и это на фоне инфляции и ослабевания гривны", - сказал Турчинов, объяснив, что чтобы скрыть удар по армейскому бюджету, "зеленая" власть дописала 20 млрд государственных гарантий, за счет которых увеличены номинальные цифры. "Но эти гарантии по сути являются пустыми бумажками, которые как в этом, так и в следующем году никто не планирует конвертировать в деньги", - сказал он.

Читайте также: Турчинов про обыски в Музее Революции Достоинства: "Этот маразм свидетельствует об агонии и позорном пути к финалу этой власти"

Турчинов отметил, что чрезвычайно важной составляющей боеспособной армии является моральный дух и мотивация к прохождению военной службы, которые сейчас находятся на опасно низком уровне. "У нас происходит в соответствии с законом о деоккупации Операция объединенных сил. Но мне известно только об одной военной операции, которую провел Верховный Главнокомандующий Зеленский - это отвод войск. Других операций проведено не было. Ни метра украинской земли за это время не было освобождено", - сказал он, добавив, что можно представить, какая в ​​этих условиях мотивация у наших воинов, которым запрещают отвечать на агрессию российских войск и штрафуют, ограничивая и без того мизерную зарплату, когда они защищая наши позиции, стреляют в ответ агрессору.

"Именно поэтому массово увольняются профессионалы - золотой фонд наших Вооруженных Сил, на которых фактически сегодня и держится наша оборона и наша безопасность", - резюмировал он.