Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов
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Впервые, начиная с 2014 года, сокращается финансирование Вооруженных Сил Украины и произошел полный провал в исполнении Государственного оборонного заказа.
Об этом в эфире "Прямого" заявил экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, передает Цензор.НЕТ.
"Не может быть свободной независимой Украины без мощных ВСУ. Именно поэтому армия должна всегда быть приоритетом для руководства страны. Но начиная со второй половины 2019 эти приоритеты были изменены. Вместо последовательного укрепления обороноспособности нам рассказывают о "мире любой ценой", - сказал Турчинов, отметив, что впервые с 2014 года полностью провален государственный оборонный заказ и происходит сокращение финансирования ВСУ.
По его словам, государственный оборонный заказ не выполнен по всем основным показателям, а бюджет-2021, который внесли и пропустили через Верховную Раду, "впервые с 2014 года предусматривает реальное сокращение общего фонда, запланированного финансирования Минобороны и Вооруженных Сил Украины". "Так, общий фонд бюджета уменьшен на полмиллиарда по сравнению с цифрами текущего года, и это на фоне инфляции и ослабевания гривны", - сказал Турчинов, объяснив, что чтобы скрыть удар по армейскому бюджету, "зеленая" власть дописала 20 млрд государственных гарантий, за счет которых увеличены номинальные цифры. "Но эти гарантии по сути являются пустыми бумажками, которые как в этом, так и в следующем году никто не планирует конвертировать в деньги", - сказал он.
Турчинов отметил, что чрезвычайно важной составляющей боеспособной армии является моральный дух и мотивация к прохождению военной службы, которые сейчас находятся на опасно низком уровне. "У нас происходит в соответствии с законом о деоккупации Операция объединенных сил. Но мне известно только об одной военной операции, которую провел Верховный Главнокомандующий Зеленский - это отвод войск. Других операций проведено не было. Ни метра украинской земли за это время не было освобождено", - сказал он, добавив, что можно представить, какая в этих условиях мотивация у наших воинов, которым запрещают отвечать на агрессию российских войск и штрафуют, ограничивая и без того мизерную зарплату, когда они защищая наши позиции, стреляют в ответ агрессору.
"Именно поэтому массово увольняются профессионалы - золотой фонд наших Вооруженных Сил, на которых фактически сегодня и держится наша оборона и наша безопасность", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=tvZxELoWkUE
Плюс шашлички....
Так от, якщо згадаєш, на тй час потрібно було якнайбільше танків, будь-яких. Тому була зроьлена ставка на реконструкцію модернізацію наявних старих Т-64 і Т-72. А "оплот" продавали на експорт тим, хто купував.
Зараз, можливо, і поступають Оплоти на озброєння в ЗСУ? Може, тобі відомо?
Вы смотрите на небо -оно чистое. Вы ставите линзу ...и видите тарелку. Теперь понятно?
Чи ти ще у 7-му?
ВВП ниже плинтуса.
отданому главой ЦВК Охендовский и и с подписью еще одного "патриота" Порошенка....который тянул до последнего и подписал. перевыборы. принятые на голосованиии большинство...
а чья у нас каалиция была?? не "патриотов"
как следствие вместо переголосований на отдельных участках ( где были фальсификации во втором туре) . были назначены повторные выборы с 1го тура и всеми желающими)
и как следствие глава цвк работавший при Пете и невидящий нарушений. в выборах 2020 прошел от партии Вилкула ( тобишь регионов бывших)
Экс-глава Центральной избирательной комиссии 2013-2018 годов Михаил Охендовский, ранее подозреваемый в получении взяток, был избран депутатом Днепропетровского областного совета от партии Блок Вилкула Украинская перспектива. Об этом сообщается на сайте ЦИК
"Відсутність державних замовлень не дає розвиватися оборонній промисловості України, а також обеззброює Збройні сили" - переконаний голова Верховної Ради та виконувач обов'язків президента у 2014 році, секретар РНБО (2015-2019) Олександр Турчинов.
"На превеликий жаль, виробництво компонентів твердого ракетного палива було зупинено. Зупинено виробництво тих самих ракет, про які у своїй доповіді говорив Зеленський. Назву вивчив, а сенс цього він не розуміє. Тому що жодної ракети в цьому році не було замовлено. Жодної. Жодної ракети - ні крилатої, ні нових ракетних комплексів. І це є колосальна проблема. Тому що це не тільки обеззброєння наших Збройних сил, а це фактично знову зупинка нашої оборонної промисловості.
Тому що для того, щоб вона існувала, для того, щоб вона розвивалася, повинні бути державні замовлення. Навіть ті гроші, які заплановані на цей рік, вони не використані. Жодного снаряду не було вироблено. Ми створили власну базу по виробництву *********** великих калібрів. Жодного не замовлено. Тобто у нас війна завершилася, мабуть, у когось в голові? Але ми знаходимося в реальній небезпеці. Війна продовжується", - сказав Турчинов.
Шурик, ну вы бабло гоношили на войне, зебилы на дорогах. Я тебя умоляю, не прикидывайся большим поцем, чем ты есть на самом деле