Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины

В госбюджете должны быть заложены средства на повышение заработных плат медицинским сотрудникам,а также на закупку лекарственных средств для больниц

Министерство здравоохранения Украины настаивает на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год и увеличении финансирования медицинской системы. ОБ этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я настаиваю на пересмотре тех цифр, которые есть в бюджете на следующий год. Я говорю о том, что в том бюджетном запросе, который подало Министерство здравоохранения, в нем учтены все расчеты, все цифры, которые необходимы для того, чтобы мы просто жили", - заявил он.

Он уточнил, что в составленный Минздравом бюджетный запрос включено повышение заработных плат для медиков.

"Мы все подсчитали, и мы четко можем сказать, что по нашему мнению в 2021 году справедливая заработная плата для наших врачей должна составлять 23 тыс. грн, и мы говорим сейчас о средней заработной плате. Среднего медицинского персонала - 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала - 12 тыс. грн. Это то, что должно быть в 2021 году, и это наша жизненная необходимость", - подчеркнул министр.

Также в запрос включено финансирование закупок лекарственных средств для больниц.

"Я хочу, чтобы в 2021 году мы перестали слышать о том, что когда ты идешь в больницу, надо с собой брать "кулечек" с лекарствами, потому что там их нет. Нет почему? Потому что нет соответствующего финансирования. Мы все рассчитали, сколько средств нам нужно на нашу медицину, подали все в нашем бюджетном запросе. Мы настаиваем на том, чтобы эти средства были учтены. Там нет роскоши, нет никаких излишеств, это "бюджет жизни", если можно так сказать", - заключил Степанов.

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