Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины
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В госбюджете должны быть заложены средства на повышение заработных плат медицинским сотрудникам,а также на закупку лекарственных средств для больниц
Министерство здравоохранения Украины настаивает на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год и увеличении финансирования медицинской системы. ОБ этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я настаиваю на пересмотре тех цифр, которые есть в бюджете на следующий год. Я говорю о том, что в том бюджетном запросе, который подало Министерство здравоохранения, в нем учтены все расчеты, все цифры, которые необходимы для того, чтобы мы просто жили", - заявил он.
Он уточнил, что в составленный Минздравом бюджетный запрос включено повышение заработных плат для медиков.
"Мы все подсчитали, и мы четко можем сказать, что по нашему мнению в 2021 году справедливая заработная плата для наших врачей должна составлять 23 тыс. грн, и мы говорим сейчас о средней заработной плате. Среднего медицинского персонала - 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала - 12 тыс. грн. Это то, что должно быть в 2021 году, и это наша жизненная необходимость", - подчеркнул министр.
Также в запрос включено финансирование закупок лекарственных средств для больниц.
"Я хочу, чтобы в 2021 году мы перестали слышать о том, что когда ты идешь в больницу, надо с собой брать "кулечек" с лекарствами, потому что там их нет. Нет почему? Потому что нет соответствующего финансирования. Мы все рассчитали, сколько средств нам нужно на нашу медицину, подали все в нашем бюджетном запросе. Мы настаиваем на том, чтобы эти средства были учтены. Там нет роскоши, нет никаких излишеств, это "бюджет жизни", если можно так сказать", - заключил Степанов.
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Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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тільки не для чинуш та депутанів. Вони у Феофаніях лікуються та за кордоном. От коли б їх у якусь районну чи сільську лікарню відправити на "лікування"...
Смешно...
Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
Порошенковские реформы , в том числе и в медицине , доказали свою полезность .
Тут главное - не растерять достигнутого !
Нужно продолжить сокращение коек в больницах , убирать врачей и развивать Скайп , и самое главное - упор на семейного , так называемого врача , который будет раздавать ( продавать ) направления , с чем раньше с успехом справлялась тётка в регистратуре .
Нет времени на раскачку , Ковид не дремлет !
В противном случае все снова будет разворовано.
А по персоналу сумы реальные.....в условиях войны планетарного масштаба. Вы в курсе, что война продолжится и после локдауна?....он всего лишь перекур....в подворотне.