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бюджет (4804) медицина (2454) Минздрав (4826) Степанов Максим (2060)

Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины

В госбюджете должны быть заложены средства на повышение заработных плат медицинским сотрудникам,а также на закупку лекарственных средств для больниц

Министерство здравоохранения Украины настаивает на пересмотре проекта государственного бюджета на 2021 год и увеличении финансирования медицинской системы. ОБ этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я настаиваю на пересмотре тех цифр, которые есть в бюджете на следующий год. Я говорю о том, что в том бюджетном запросе, который подало Министерство здравоохранения, в нем учтены все расчеты, все цифры, которые необходимы для того, чтобы мы просто жили", - заявил он.

Он уточнил, что в составленный Минздравом бюджетный запрос включено повышение заработных плат для медиков.

"Мы все подсчитали, и мы четко можем сказать, что по нашему мнению в 2021 году справедливая заработная плата для наших врачей должна составлять 23 тыс. грн, и мы говорим сейчас о средней заработной плате. Среднего медицинского персонала - 17 тыс. грн, младшего медицинского персонала - 12 тыс. грн. Это то, что должно быть в 2021 году, и это наша жизненная необходимость", - подчеркнул министр.

Также в запрос включено финансирование закупок лекарственных средств для больниц.

"Я хочу, чтобы в 2021 году мы перестали слышать о том, что когда ты идешь в больницу, надо с собой брать "кулечек" с лекарствами, потому что там их нет. Нет почему? Потому что нет соответствующего финансирования. Мы все рассчитали, сколько средств нам нужно на нашу медицину, подали все в нашем бюджетном запросе. Мы настаиваем на том, чтобы эти средства были учтены. Там нет роскоши, нет никаких излишеств, это "бюджет жизни", если можно так сказать", - заключил Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для медицины критически важно, чтобы бюджет-2021 приняли вовремя, - Минздрав

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 6978
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05.12.2020 14:59
+3
Степашка и настаивать?
Смешно...
Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
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05.12.2020 15:01
+1
"... Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - министр здравоохранения Степанов.
Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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05.12.2020 14:56
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"... Согласно этой инициативе мы должны получить 8 млн доз вакцин. Сроки сейчас еще уточняются, но мы рассчитываем, что это будет конец первого - начало второго квартала", - министр здравоохранения Степанов.
Нет, не получите. Степанов забыл сказать, то деньги необходимые для закупки вакцины не заложены в государственный бюджет на 2021 год. (с)
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05.12.2020 14:56 Ответить
Это бюджет жизни

===============
тільки не для чинуш та депутанів. Вони у Феофаніях лікуються та за кордоном. От коли б їх у якусь районну чи сільську лікарню відправити на "лікування"... Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 7581
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05.12.2020 14:59 Ответить
Там нет роскоши и излишеств. Это бюджет жизни, - МОЗ будет настаивать на увеличении финансирования медицины - Цензор.НЕТ 6978
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05.12.2020 14:59 Ответить
Степашка и настаивать?
Смешно...
Он даже не в курсе что семейным врачам наплевать..
Вы ж понимаете что тем у кого легкая форма болезни.. Им никто не нужен.. Мозги правда нужны чтоб дома сидели..
А вот средние и тяжелые.. А им плевать.. Территория равнодушным...
Степашка и прочая твое окружение вместе с дебилом который с бубенцам.. Будьте вы прокляты.. Ковид вам в в сраку..
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05.12.2020 15:01 Ответить
Кому война, а кому и мать родна,то же самое Степанов говорит о пандемии, если кто не понял.
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05.12.2020 15:20 Ответить
Глупости .
Порошенковские реформы , в том числе и в медицине , доказали свою полезность .
Тут главное - не растерять достигнутого !
Нужно продолжить сокращение коек в больницах , убирать врачей и развивать Скайп , и самое главное - упор на семейного , так называемого врача , который будет раздавать ( продавать ) направления , с чем раньше с успехом справлялась тётка в регистратуре .
Нет времени на раскачку , Ковид не дремлет !
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05.12.2020 15:36 Ответить
Бред несёте, батенька .
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05.12.2020 16:19 Ответить
Ковид не дремал и в феврале-марте, когда твои зеленые рехварматоры продавали за границу маски и прочее из госрезерва, и зерно все вывезли, а вам зебаранам *** все Порох срет в штаны. Скотская власть и такие же у нее сторонники.
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05.12.2020 16:47 Ответить
Народ как бы и не против повышения зарплат врачам, вот олько одновременно нужно ввести уголовную статью с конфискацией за поборы в больницах. А то сейчас эти "бедные" врачи живут как олигархи в своих виллах. На машины посмотрите возле больниц: нищие врачи сплошь на мерседесах на работу катаются...
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05.12.2020 16:03 Ответить
И парк из 40 великов нелоха, конечно же жизненная необходимость, а не роскошь. (Список можно продолжать)
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05.12.2020 16:42 Ответить
В больнице все живут за взятки и ,,аптечную мафию,,они в доле,
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05.12.2020 17:48 Ответить
Только если будет введено медицинское страхование. Человек приходит с полисом в свое! медучереждение, где под полис зарегистрированный, закуплены лекарства.
В противном случае все снова будет разворовано.
А по персоналу сумы реальные.....в условиях войны планетарного масштаба. Вы в курсе, что война продолжится и после локдауна?....он всего лишь перекур....в подворотне.
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05.12.2020 18:22 Ответить
 
 