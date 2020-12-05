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Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы

В России работников бюджетных учреждений с осени принуждают участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на переписку бюджетников с руководством, которое есть в распоряжении агентства, и на комментарии посетителей центров вакцинации.

По информации агентства, для всех департаментов в администрации Москвы, где работает примерно 20 тысяч человек, установили квоты на участие в испытаниях - вакцинировать нужно себя и минимум двух друзей/родственников.

Reuters приводит и данные из переписки из третьей московской поликлиники, где заместитель главврача пригрозила подчиненным за отказ от вакцинации отстранением от работы.

"Если вы откажетесь от вакцинации, вас могут отстранить от работы. Для этого есть законодательная база", - написала она агентству в комментарии.

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Журналисты агентства пообщались с посетителями в центрах, где делают прививки от коронавируса. Некоторые из них заявили, что не смогли отказать работодателям в просьбе принять участие в испытании вакцины. "Они загнали нас сюда. Отказать невозможно, просто нельзя", - приводит агентство слова одного из сотрудников службы экстренной помощи.

Учитель одной из школ также рассказал Reuters, что для заведения выделили квоту и руководство заставляло сотрудников принять участие в испытаниях. "Если они говорят, что вы должны прийти, то вы должны прийти", - говорит учитель, добавив, что записались 17 их сотрудников.

В то же время не все россияне согласны, чтобы над ними ставили опыты. Сотрудница поликлиники №68 в центре Москвы рассказала, что работодатель заставил ее сделать прививку, но она отказалась, заявив, что "не хочет быть подопытным кроликом".
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Топ комментарии
+16
Заняли Турция и Египет в период посещения их туристами из России.
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05.12.2020 16:23
+9
Sharp`s,
"Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
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05.12.2020 15:50
+8
Державним кріпакам не пощастило.
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05.12.2020 16:02
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Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 2808
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05.12.2020 15:57 Ответить
Sharp`s,
"Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное

Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.

Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:

воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.

Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
показать весь комментарий
05.12.2020 15:50 Ответить
Заняли Турция и Египет в период посещения их туристами из России.
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05.12.2020 16:23 Ответить
!!)))
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05.12.2020 16:53 Ответить
вот по зараженности ковидом они отстают-только четвертое место в мире Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 624
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05.12.2020 16:40 Ответить
Форерок начинает вакцинацию --- первое место обеспечено! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 9045
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05.12.2020 16:55 Ответить
Изверги! 42 дня не пить???!!Расстреливайте лучше сразу, что бы не мучались... Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 3780
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05.12.2020 16:52 Ответить
Им ***** ВСЕМ надо ни от Ковида а от ИДИОТИЗМА вакцинироваться . Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 4476
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05.12.2020 15:51 Ответить
там сруктура головного вещества иная,для русни не идиот-это изгой.....ну как например для питекантропа высокая голубоглказая блонда-уродина
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05.12.2020 15:57 Ответить
Зачем?? Они от ИДИОТИЗМА не страдают, а наслаждаются! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 6422
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05.12.2020 16:57 Ответить
Ще не відомо,чи наші не куплять цю отруту.
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05.12.2020 15:52 Ответить
@уйлова сыворотка как свой -чужой
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05.12.2020 15:53 Ответить
Їх проблема.
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05.12.2020 15:54 Ответить
Та їдь. Назавжди.
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05.12.2020 16:03 Ответить
Мордва, бажаєш бан?
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05.12.2020 16:04 Ответить
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 9930
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05.12.2020 16:10 Ответить
це сміцька тваринка.
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05.12.2020 16:10 Ответить
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 5679
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05.12.2020 16:07 Ответить
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 3020
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05.12.2020 15:58 Ответить
***** первого наколите сначала юпитером а потом апахмелите сатурном,, ***** два раза пёрднет и помрёть.
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05.12.2020 16:00 Ответить
Не спешите! Он еще не всех кацапов в могилу загнал, только разворачиваться начал!
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05.12.2020 17:03 Ответить
в расее и так киздец, в стране масква ещё жирок не плохой, но за мкадом киздец, ***** на правильном пути.
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05.12.2020 17:11 Ответить
Ну що ж, ми тут тільки порадіти за них зможемо.
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05.12.2020 17:23 Ответить
орально заставляют?чы совсем по скрепному?
никто даунов не заставляет,дауны сами шлют детишек в юнармию и гордятся вылупками на кухнях...
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05.12.2020 16:00 Ответить
Державним кріпакам не пощастило.
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05.12.2020 16:02 Ответить
тоже самое начнет делать ссученый янелох.
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05.12.2020 16:05 Ответить
В Україні ніяке янелох і взагалі будь яке лохнея не заставе мене вколоти те що я не хочу. Не треба плутати з ординськими кріпаками.
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05.12.2020 17:28 Ответить
лучше сразу расстрелять !
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05.12.2020 16:05 Ответить
Вакцинировать Спутником, а потом расстрелять.
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05.12.2020 16:26 Ответить
Правильно, тоді точно ковідом не захворіють. Дуже жаль що ви в кацапів не в радниках.)))
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05.12.2020 17:31 Ответить
можно и наоборот, мы же не звери...
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05.12.2020 17:31 Ответить
Первая вакцина, по словам эфиопа, скзанным в феврале, должна была появится через полтора года (февраль+18). И вдруг такой прогресс. А вы угораете с кацапского пустынника. Нас это тоже ждёт. Увы.
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05.12.2020 16:06 Ответить
Пустырника
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05.12.2020 16:07 Ответить
Отлично! Чем больше кацапов сдохнет,тем безопаснее Украине!
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05.12.2020 16:06 Ответить
Давай, мерзавчик, жги! Твоя задача --- загнать всех кацапов в могилу! Я в тебя --- верю! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 5489
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05.12.2020 16:46 Ответить
Будні Мордора...
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05.12.2020 16:07 Ответить
Клавдіївська фабрика в Київській області запустила у виробництво ялинкові прикраси з логотипом армії Росії.
Про це у Facebook повідомив Сергій Савченко.
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 7561
Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко проступала радянська зірка і напис: «Армия РФ».
Коли розкладений товар вирішили зняти, оператора запитали: «Хто вам дав право тут фотографувати» і зйомку силою намагалися завершити.
Згідно з викладеною автором допису інформацією, завод під Києвом є філією «найстарішої майстерні», розміщеної в Москві. На сайті фабрики вказано, що в асортименті підприємства «понад 50 артикулів», куди постійно додають «модні й актуальні тренди». Сайт української філії ідентичний російському.
У відповідь користувачі соціальної мережі поцікавилися, куди ж прямує товар і хто є замовником. Дехто припускав, що прикраси з «Армією РФ» виготовляють в цілях пропаганди, інші стверджували, що - на експорт.
Водночас адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією.
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05.12.2020 16:09 Ответить
https://www.facebook.com/watch/live/?v=428461811851620&ref=watch_permalink
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05.12.2020 16:11 Ответить
то братва рулить: одне тут, одне на москвє

Екскурсовод Сергій Савченко

16 ч.

Чиє Клавдієве, або Фабрика крихких новорічних мрій
Розбити віру в добро і людей так само просто, як і новорічну іграшку, створену цими людьми. Але є іграшки, які не розбити: їхні стінки міцні, а скло витривале настільки, що розбиває на длуски нашу українську реальність, а малюнок, навіть якби хотів, не зможеш тепер розвидіти, бо на ньому ненависне тавро радянської зірки у супроводі слів "армия россии".

На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відео зйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю!
І коли раптом ти станеш небажаним свідком такої діяльності фабрики, керівництво і охорона обернуться не чарівними ельфами, а тими, хто будуть затримувати тебе на території, погрожуватимуть "розбити морду", і обіцятимуть "поговорити так, щоб стало понятно"!..
Бо увесь цей різдвяно-новорічний блискіт і сяяяння ялинкових куль не більше, ніж мішура, гліттер, за мерехтінням якого приховуються відділи у Тюмені і Москві, російський сайт, замовлення, дзвоніня телефону +7495... і офіс (як символічно): Москва, проспект МИРУ.
То чиє ти, Клавдієве?!..
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05.12.2020 16:43 Ответить
На россии правители всгда свой народ с навозом мешали.
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05.12.2020 16:15 Ответить
Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы - Цензор.НЕТ 13
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05.12.2020 16:16 Ответить
А в нас люди за власні кошти роблять ПЛР-тести. Тому що результати безкоштовних потрібно очікувати по 7-10 днів...
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05.12.2020 16:17 Ответить
о чём заголовок?бюджетники мокшании хорошие,любят Украину и крым ваш...но их геноцидят помалу нехорошие приверженцы *****...
кароче мокши и прочие жыдоугробуряты на самом деле братья *********** и славяне со всех сторон,как и сам зюзя с князем игорем..валерьевичем...
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05.12.2020 16:18 Ответить
Компенсация маленького роста (и маленького причиндала) большими понтами.
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05.12.2020 16:21 Ответить
У нас в некоторых частных компаниях точно так же стоит вопрос с вакцинацией от гриппа. И что? Да, я не сторонник Спутника, но его зарегистрировали после "испытания" на 150 подопытных (да это смешно в сравнении с десятками тысяч волонтеров у западных компаний). У нас в протокол включены лекарства, которые опробовали только на 33 подопытных. Так что, кто из нас круче, еще нужно разобраться. И Рашка и мы пример того, как делать не нужно. Но они по крайней мере реально пытаются остановить эпидемию, а наши пытаются освоить деньги. Разницу понимаете?
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05.12.2020 16:31 Ответить
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи.

Не змушуватимуть, а змушують.
Редактори, виправляйте.
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05.12.2020 16:32 Ответить
Все сейчас возмущаются, а когда у нас такое будет, будут хвалить правительство.
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05.12.2020 16:46 Ответить
Ну так у нас же не российской бадягой вакцинировать собираются.
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05.12.2020 17:03 Ответить
Они тоже своей бодягой не вакцинируют!
По предварительным данным, это или китайская или северокорейская. Им после стекломоя ...
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05.12.2020 17:06 Ответить
да это вакцина от новогодних пьянок а не от КОВИДА! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 3933
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05.12.2020 17:09 Ответить
То, что у них принуждают, это нормально. Проблема, что у нас большинство сми за это открыто агитируют... это дно...
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05.12.2020 17:39 Ответить
Ну, ждите, что Киселев по телевизору объявит, что вакцина --- смертельная! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 2151
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05.12.2020 17:50 Ответить
******** ********ович! Добавь еще немного дусту в вакцину, чтоб уже --- гарантировано! Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 832
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05.12.2020 17:48 Ответить
І це добре . Бабки в це гамно вбухали величезні , думали продадуть під шумок . Але гамна ніхто купувати не хоче . Продавати гамно своїм , застосовуючи погрози - це і є настаящій рюзькє мір . Так що все ОК . *************************************
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05.12.2020 17:52 Ответить
Ну, надо же как то уменьшать поголовье скота --- вакцина от ящура, в самый раз... Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 4947
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05.12.2020 17:55 Ответить
Хорошо бы и у нас всю опу за Же проширять ентой вакциной
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05.12.2020 18:35 Ответить


распад и неуважение

Сообщают, что вакцина будет распространяться через закладки.
Это минимализирует риск заражения. РТ

Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 4942
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05.12.2020 19:19 Ответить
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 809
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05.12.2020 19:20 Ответить
От это я понимаю - экпериментальный полигон размером в целый Мордор. Неужели ихние самки обладают способностью нарожать быстрее чем там будут дохнуть ?
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05.12.2020 20:27 Ответить
полагаю навального траванули такой же "вакциной" Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 3884
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05.12.2020 20:36 Ответить
Бюджетників у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися від COVID-19: за відмову загрожують усунути від роботи - Цензор.НЕТ 7042
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05.12.2020 22:43 Ответить
"у РФ з осені змушуватимуть вакцинуватися", - ну, до осені ще майже рік
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06.12.2020 10:15 Ответить
 
 