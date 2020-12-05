Бюджетников в РФ с осени заставляют вакцинироваться от COVID-19: за отказ грозят отстранить от работы
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В России работников бюджетных учреждений с осени принуждают участвовать в испытаниях вакцины от коронавируса "Спутник V".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters, ссылаясь на переписку бюджетников с руководством, которое есть в распоряжении агентства, и на комментарии посетителей центров вакцинации.
По информации агентства, для всех департаментов в администрации Москвы, где работает примерно 20 тысяч человек, установили квоты на участие в испытаниях - вакцинировать нужно себя и минимум двух друзей/родственников.
Reuters приводит и данные из переписки из третьей московской поликлиники, где заместитель главврача пригрозила подчиненным за отказ от вакцинации отстранением от работы.
"Если вы откажетесь от вакцинации, вас могут отстранить от работы. Для этого есть законодательная база", - написала она агентству в комментарии.
Журналисты агентства пообщались с посетителями в центрах, где делают прививки от коронавируса. Некоторые из них заявили, что не смогли отказать работодателям в просьбе принять участие в испытании вакцины. "Они загнали нас сюда. Отказать невозможно, просто нельзя", - приводит агентство слова одного из сотрудников службы экстренной помощи.
Учитель одной из школ также рассказал Reuters, что для заведения выделили квоту и руководство заставляло сотрудников принять участие в испытаниях. "Если они говорят, что вы должны прийти, то вы должны прийти", - говорит учитель, добавив, что записались 17 их сотрудников.
В то же время не все россияне согласны, чтобы над ними ставили опыты. Сотрудница поликлиники №68 в центре Москвы рассказала, что работодатель заставил ее сделать прививку, но она отказалась, заявив, что "не хочет быть подопытным кроликом".
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"Миссия провалена": после российской вакцины от COVID-19 запретили 42 дня пить спиртное
Жителям России, которые привились от COVID-19 вакциной Спутник V, нужно соблюдать масочный режим, а также на 42 дня ограничить контакты и сократить употребление алкоголя. Это необходимо, чтобы привитый не заразился коронавирусом до того, как у него сформируется полноценный иммунный ответ.
Кроме того, есть условия, которые нужно соблюдать после вакцинации от COVID-19:
воздержаться от посещения мест с большим количеством людей;
соблюдать масочный режим и гигиену, дистанцирование, минимизировать контакты;
ограничить принятие алкоголя и лекарств, которые угнетают иммунную систему.
В соцсетях шутят, что "миссия по вакцинации провалена", поскольку россияне не способны столько времени воздерживаться от алкоголя, а тем более в новогодние праздники.
Согласно данным, опубликованным медицинским журналом The Lancet, Россия заняла третье место с самой высокой в мире смертностью от злоупотребления алкоголем. За 2016 год 43 тысячи россиянок умерли по причинам, связанным с пьянством. Жертвами алкоголя стали также 180 тысяч российских мужчин.
никто даунов не заставляет,дауны сами шлют детишек в юнармию и гордятся вылупками на кухнях...
Про це у Facebook повідомив Сергій Савченко.
Зайшовши під час екскурсії заводу до цеху, на забороні входу в який наполягав сам екскурсовод, відвідувачі побачили цілі коробки біло-червоних прикрас. На новорічних кульках чітко проступала радянська зірка і напис: «Армия РФ».
Коли розкладений товар вирішили зняти, оператора запитали: «Хто вам дав право тут фотографувати» і зйомку силою намагалися завершити.
Згідно з викладеною автором допису інформацією, завод під Києвом є філією «найстарішої майстерні», розміщеної в Москві. На сайті фабрики вказано, що в асортименті підприємства «понад 50 артикулів», куди постійно додають «модні й актуальні тренди». Сайт української філії ідентичний російському.
У відповідь користувачі соціальної мережі поцікавилися, куди ж прямує товар і хто є замовником. Дехто припускав, що прикраси з «Армією РФ» виготовляють в цілях пропаганди, інші стверджували, що - на експорт.
Водночас адміністрація фабрики навіть й не приховує, що співпрацює з Росією.
Екскурсовод Сергій Савченко
16 ч.
Чиє Клавдієве, або Фабрика крихких новорічних мрій
Розбити віру в добро і людей так само просто, як і новорічну іграшку, створену цими людьми. Але є іграшки, які не розбити: їхні стінки міцні, а скло витривале настільки, що розбиває на длуски нашу українську реальність, а малюнок, навіть якби хотів, не зможеш тепер розвидіти, бо на ньому ненависне тавро радянської зірки у супроводі слів "армия россии".
На вході до художнього цеху екскурсовод наполягає, що фото і відео зйомка заборонені. Тепер я розумію чому. Борони Боже відвідувачеві побачити, що там за прикраси виробляють майстрині. Не доведи небо, це потрапить у Інтернет, тоді викриється стільки цікавого, а разом з тим - небажаного, неафішованого, виявиться, що місце дитячих мрій - це зона дорослих ігор поза честю, гідністю, совістю!
І коли раптом ти станеш небажаним свідком такої діяльності фабрики, керівництво і охорона обернуться не чарівними ельфами, а тими, хто будуть затримувати тебе на території, погрожуватимуть "розбити морду", і обіцятимуть "поговорити так, щоб стало понятно"!..
Бо увесь цей різдвяно-новорічний блискіт і сяяяння ялинкових куль не більше, ніж мішура, гліттер, за мерехтінням якого приховуються відділи у Тюмені і Москві, російський сайт, замовлення, дзвоніня телефону +7495... і офіс (як символічно): Москва, проспект МИРУ.
То чиє ти, Клавдієве?!..
кароче мокши и прочие жыдоугробуряты на самом деле братья *********** и славяне со всех сторон,как и сам зюзя с князем игорем..валерьевичем...
Не змушуватимуть, а змушують.
Редактори, виправляйте.
По предварительным данным, это или китайская или северокорейская. Им после стекломоя ...
распад и неуважение
Сообщают, что вакцина будет распространяться через закладки.
Это минимализирует риск заражения. РТ