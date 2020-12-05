Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Усиленный трехнедельный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Однако это не будет тотальный локдаун, как весной текущего года.
Об этом во время встречи с журналистами, 5 декабря, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.
По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, однако точную дату введения карантина должны объявить в среду 9 декабря на заседании правительства.
Ляшко отметил, что, предварительно, карантин продлится три недели. Он добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной текущего года, в январе будет работать транспорт, продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты. При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.
С эпидемиологическими ограничениями позволят работу храмов, уточнил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
https://patrioty.org.ua/society/u-rivnomu-kovidnyi-apokalipsys-patsiientiv-vypysuiut-z-likaren-dodomu-vmyraty-355006.html
Если бы зебилы внимательно изучали опыт Европы, то столько бы людей не гибло .
Ответа никто из этих врачей до сих пор не дал
Во- первых НЕ ЧТО , а ШО 😀😀😀
Зеленский хочет владеть КАЗИНО 😀😀😀
Та й вже відточені механізми щоб люди не могли вийти на протести.
Наприклад, ті ж "нацжёны" Авакова будуть створювати видимість протестів.
А аналогічного лайна вже дуже багато завели опзж та медведчуки...
Сейчас каждые 5 дней умирает от ковида столько же граждан Украины, как за 6 лет войны в Донбасе. Жесткий карантин необходимо вводить немедленно, этим будут спасены десятки тысяч жизней украинцев. Но тогда накроются все денежные корпоративы, в том числе и 95-го квартала. Поэтому ЗЕленой мрази глубоко насрать на людские жизни, лишь бы бабло не упустить. И этот хрипатый клоун-урод еще смеет выпускать грязные видосики, такое впечатленик, что ему в трусы Порох каждый день дзюрит.
05.12.2020 16:42
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Во-вторых, данные явно занижены минимум в два-три раза,т.к. есть сознательное занижение статистики и есть просто умершие от короны, которых никто не тестировал (либо результаты теста пришли через неделю-другую после смерти и в статистику по дню смерти человек уже не попадает)
Считай : 300*5=1500*2= 3000 или 230*5=1150*3=3450, а на Донбассе погибло около 3000 военных за годы войны. С начала эпидемии официально зарегистрированно больше 12 тысяч смертей от ковида...
Что тебе неймется, счетовод?
От такий він "жорсткий карантин"...
Что делать на горнолыжном курорте без еды? Иди в "Буковеле" каждый будет набирать полуфабрикатов в супермаркете и жарить на костре?
Раньше в церквях школы были.. Приют.. Да много чего было.. Только сказки моей бабушкТолько вот быдло неработающему дали порулить.. И имеем то что имеем...
Кстати дом в котором жили мои предки сделали приют.. Давали тогда моим предкам 15000рублей...мои тетка с дядькой(всю жизнь работали. Мою бабку с.сестрой и братом воспитывали(так получилось осиротели они..) схватилась за голову и сказали нах их деньги с домом.. Кароче ушли.. Построили домик.. В общем когда раскулачивали.. Нечего было у нас брать.. А в голод бабуля картины меняла на хлеб..Такиерассказывала.. В книге не найдете... Жах.. Чего моя бабуля перенесла.. И враг народа.. Она ж в оккупации была.. Куда она с детками припрется.. И пухли с голода..
А счас.. Хлеб у мусорное бросают.. Господи.. Видела б моя бабушка.. Плакала б.. Пилюли.
Мужчине надо стричься раз 10 дней
мозги, Ляшко , включай иногда. Сам ведь не лысый
простите вы интимную стрижку имеете ввиду?
https://uainfo.org/blognews/1607088605-umershie-ot-covid-ryadom-s-zhivymi-chto-proishodit-v-odesskoy.html
А кто у нас государь? Зеленский? Ермак? Народ? Кому служит Генпрокуратура?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза.
«Вот что-то у меня большие сомнения на счёт того, что Венедиктова воспринимает народ, как своего государя. Да и про служение государству или про верность праву тоже ведь речь не идет. В общем, бред какой-то от Генпрокурора. Особенно после её залета с Татаровым.
Очень хочется увидеть, кто назовет себя опричниками государевыми? А кто хочет быть Малютой или Меншиковым уже видно. Интересно и то, кто первый из них завопит - А царь то, не настоящий!!!», - завершает Береза.
2% помре.
Але і з перехворівших багато вже ніколи не буде повноцінно здоровим
шлюшко - пнх)
За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.
Від католицького Різдва (24 грудня) до православного Різдва (7 січня), а практично до 10 січня більшість компаній відправляє своїх співробітників у новорічно-різдвяну відпустку. То робіть свій лохдаун у цей час. Натомість у свята дадуть народу нагулятись, вірніше створюють умови, щоб у свята народ набрався побільше корони.