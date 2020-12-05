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Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина

Усиленный трехнедельный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года. Однако это не будет тотальный локдаун, как весной текущего года.

 Об этом во время встречи с журналистами, 5 декабря, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РадиоСвобода.

По его словам, сейчас рассматривается три даты в начале января, однако точную дату введения карантина должны объявить в среду 9 декабря на заседании правительства.

Ляшко отметил, что, предварительно, карантин продлится три недели. Он добавил, что в отличие от полного локдауна, который был весной текущего года, в январе будет работать транспорт, продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты. При этом правительство планирует полностью запретить работу пунктов питания, будет разрешена только доставка. Также планируется закрыть школы, садики, спортзалы и развлекательные центры.

С эпидемиологическими ограничениями позволят работу храмов, уточнил Ляшко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ситуация контролируемая, локдаун вводить не надо", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
пля - они просто издеваются над быдлом...
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05.12.2020 16:34
+18
буковель игорь валерьевич кварталу в аренду не сдаст...
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05.12.2020 16:36
+17
К тому времени квартал95 уже закончит отбор средств у идиотов и будет греться на ...Мальдивах.
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05.12.2020 16:35
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Організуйте ліпше вакцинацію та ефективну діагностику.
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05.12.2020 16:34 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.


https://patrioty.org.ua/society/u-rivnomu-kovidnyi-apokalipsys-patsiientiv-vypysuiut-z-likaren-dodomu-vmyraty-355006.html
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05.12.2020 17:03 Ответить
Тут один бывший мент мне высказался - перестаньте приводить Европу в пример . Надоело ему.
Если бы зебилы внимательно изучали опыт Европы, то столько бы людей не гибло .
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05.12.2020 17:14 Ответить
Что меня удивляет - Аваков весной возил врачей в Италию помогать на 2-3 недели - НЕУЖЕЛИ ОНИ НЕ УВИДЕЛИ , что все койки подключены к кислороду и люди этим дышат ?????

Ответа никто из этих врачей до сих пор не дал
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05.12.2020 17:17 Ответить
Да кто там прислушивается к мнению врачей? Они и этим карантином крутят по рекомендациям олигархов и бизнесменов, но не медиков !
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05.12.2020 17:35 Ответить
Судя по тому, что во время карантина у нас будут работать гостиницы и горнолыжные курорты, со всеми вытекающими последствиями, его организацию взял под личный контроль сам Зеленский. Мастера спорта по борьбе с этой болячкой он уже перерос, готовится в чемпионы.
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05.12.2020 17:12 Ответить
Если одесситка , то пишите одесским языком
Во- первых НЕ ЧТО , а ШО 😀😀😀

Зеленский хочет владеть КАЗИНО 😀😀😀
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05.12.2020 17:19 Ответить
І Юзик, Юзик....
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05.12.2020 20:14 Ответить
пля - они просто издеваются над быдлом...
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05.12.2020 16:34 Ответить
Точно.Болевой порог-проверяют.
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05.12.2020 16:45 Ответить
Їм треба боятися не лайки плебсу, а навпаки його мовчання
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05.12.2020 17:25 Ответить
Вони доведуть "бидло" своїми дурантінами так, що воно скоро вийде на вулиці. І чим скоріше, тим краще.
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06.12.2020 03:49 Ответить
бидло не вийде. тому воно і бидло.
Та й вже відточені механізми щоб люди не могли вийти на протести.

Наприклад, ті ж "нацжёны" Авакова будуть створювати видимість протестів.
А аналогічного лайна вже дуже багато завели опзж та медведчуки...
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06.12.2020 09:23 Ответить
К тому времени квартал95 уже закончит отбор средств у идиотов и будет греться на ...Мальдивах.
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05.12.2020 16:35 Ответить
Кстати, где тот Бигос Инфо ? Пусть расскажет куда намылилась ВЕСЕЛАЯ ЗЕЛЁНАЯ КОМАНДА отдыхать 😀😀😀
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05.12.2020 17:11 Ответить
буковель игорь валерьевич кварталу в аренду не сдаст...
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05.12.2020 16:36 Ответить
Та зрозуміло що гірськолижні будуть працювати. Беню Нелох в обіду не дасть.
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05.12.2020 16:41 Ответить
Беня сам себе нелох
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05.12.2020 16:52 Ответить
Дата введения локдауна пока согласовывается с графиком концертов Квартала 95.
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05.12.2020 16:42 Ответить
Сейчас каждые 5 дней умирает от ковида столько же граждан Украины, как за 6 лет войны в Донбасе. Жесткий карантин необходимо вводить немедленно, этим будут спасены десятки тысяч жизней украинцев. Но тогда накроются все денежные корпоративы, в том числе и 95-го квартала. Поэтому ЗЕленой мрази глубоко насрать на людские жизни, лишь бы бабло не упустить. И этот хрипатый клоун-урод еще смеет выпускать грязные видосики, такое впечатленик, что ему в трусы Порох каждый день дзюрит.
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05.12.2020 16:42 Ответить
Что то у вас с математикой не то. Проверьте уравнения.
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05.12.2020 21:07 Ответить
El Snow

Сейчас каждые 5 дней умирает от ковида столько же граждан Украины, как за 6 лет войны в Донбасе. Жесткий карантин необходимо вводить немедленно, этим будут спасены десятки тысяч жизней украинцев. Но тогда накроются все денежные корпоративы, в том числе и 95-го квартала. Поэтому ЗЕленой мрази глубоко насрать на людские жизни, лишь бы бабло не упустить. И этот хрипатый клоун-урод еще смеет выпускать грязные видосики, такое впечатленик, что ему в трусы Порох каждый день дзюрит.
05.12.2020 16:42
Ответить
Больше не нравится 5
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06.12.2020 01:37 Ответить
Судячи зі статистики (явно накрученої) за п'ять днів в Україні від ко-вірусу помирає близько 100 людей. Шо ти верзеш, учьоний?
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06.12.2020 03:52 Ответить
Во-первых, в день умирает 230 -300 человек, а не за п'ять днів 100.
Во-вторых, данные явно занижены минимум в два-три раза,т.к. есть сознательное занижение статистики и есть просто умершие от короны, которых никто не тестировал (либо результаты теста пришли через неделю-другую после смерти и в статистику по дню смерти человек уже не попадает)

Считай : 300*5=1500*2= 3000 или 230*5=1150*3=3450, а на Донбассе погибло около 3000 военных за годы войны. С начала эпидемии официально зарегистрированно больше 12 тысяч смертей от ковида...

Что тебе неймется, счетовод?
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06.12.2020 23:49 Ответить
В чем тогда ЛОКДАУН?Придурки пля. Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 2793
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05.12.2020 16:42 Ответить
ни в чём ))
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05.12.2020 16:44 Ответить
уряд планує повністю заборонити роботу закладів харчування, буде дозволена лише доставка. Також планують закрити школи, садочки, спортзали та розважальні центри. З епідеміологічними обмеженнями можуть дозволити роботу храмів.
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05.12.2020 17:47 Ответить
Короче малый бизнес давайдосвидания, теперь только крупные игроки будут...
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05.12.2020 16:43 Ответить
Карантин-значит закрыть ВСЕ.
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05.12.2020 16:44 Ответить
Ну, ещё бы! Быковельский дохтор наук Саша Шевченко заявил, шо в горах вируса нет. Ему - верю.))
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05.12.2020 16:44 Ответить
Тобто у вас там буде аншлаг. Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 626
От такий він "жорсткий карантин"...
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05.12.2020 17:31 Ответить
Учитывая нынешнюю ситуацию, аншлаг вряд ли будет, но, в целом, конечно же будут ездить.
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05.12.2020 18:07 Ответить
Минулої зими вся епідемія почалася у Європі саме з гірськолижних курортів. І цього року Франція, Австрія, Швейцарія, Італія гірськолижні курорти закривають за виключенням власне гірськолижних трас. А для наших дебілів при владі закони природи не писані.
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05.12.2020 16:44 Ответить
Беню образити для них означатиме кінець епохи царювання
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05.12.2020 17:27 Ответить
На Буковеле вирус гибнет и не распространяется!
Что делать на горнолыжном курорте без еды? Иди в "Буковеле" каждый будет набирать полуфабрикатов в супермаркете и жарить на костре?
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05.12.2020 16:45 Ответить
Итальянцы закрыли горнолыжные курорты. Австрияки в задумчивости , словаки тоже
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05.12.2020 17:09 Ответить
Ахах))) Коломойський їм за закриття Буковеля фаберже повідриває)))
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05.12.2020 16:52 Ответить
Нет у них Фаберже 😀😀😀
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05.12.2020 17:07 Ответить
то нах тогда тот карантин??????
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05.12.2020 16:53 Ответить
А храмы будут работать.. Ну куда без них..
Раньше в церквях школы были.. Приют.. Да много чего было.. Только сказки моей бабушкТолько вот быдло неработающему дали порулить.. И имеем то что имеем...
Кстати дом в котором жили мои предки сделали приют.. Давали тогда моим предкам 15000рублей...мои тетка с дядькой(всю жизнь работали. Мою бабку с.сестрой и братом воспитывали(так получилось осиротели они..) схватилась за голову и сказали нах их деньги с домом.. Кароче ушли.. Построили домик.. В общем когда раскулачивали.. Нечего было у нас брать.. А в голод бабуля картины меняла на хлеб..Такиерассказывала.. В книге не найдете... Жах.. Чего моя бабуля перенесла.. И враг народа.. Она ж в оккупации была.. Куда она с детками припрется.. И пухли с голода..
А счас.. Хлеб у мусорное бросают.. Господи.. Видела б моя бабушка.. Плакала б.. Пилюли.
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05.12.2020 16:54 Ответить
Це буде останній карантин для дебіла ляшка. Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 1309
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05.12.2020 16:57 Ответить
Перевод від інших поки не надійшов?
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05.12.2020 17:01 Ответить
Лохи снова будут сосать лапу, олигархи продолжать зарабатывать
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05.12.2020 17:02 Ответить
То есть мужчины будут тайно стричься на квартирах у мастеров ? 😀😀😀

Мужчине надо стричься раз 10 дней

мозги, Ляшко , включай иногда. Сам ведь не лысый
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05.12.2020 17:05 Ответить
Мужчине надо стричься раз 10 дней

простите вы интимную стрижку имеете ввиду?
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05.12.2020 17:32 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати


https://uainfo.org/blognews/1607088605-umershie-ot-covid-ryadom-s-zhivymi-chto-proishodit-v-odesskoy.html
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05.12.2020 17:10 Ответить
ну вот он и как бы интеллектуальный (что в понимании зелени - хитрожопый) карантин ))))
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05.12.2020 17:11 Ответить
Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 8214
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05.12.2020 17:13 Ответить
Главное что ГОРНО-ЛЫЖНЫЕ курорты будуть работать. Это самое ВАЖНОЕ в такой критический момент. Спасибо. Ждем с нетерпением следующих ВАЖНЫХ рекомендаций от ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА страны.
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05.12.2020 17:28 Ответить
Только что увидел блеклый фарс, когда Венедиктова назвала Генпрокуратуру "Оком государевым". То что это око близоруко и подслеповато знают все. Но у меня возник вопрос - так это орган для государя?

А кто у нас государь? Зеленский? Ермак? Народ? Кому служит Генпрокуратура?», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет народный депутат ВР восьмого созыва Борислав Береза.

«Вот что-то у меня большие сомнения на счёт того, что Венедиктова воспринимает народ, как своего государя. Да и про служение государству или про верность праву тоже ведь речь не идет. В общем, бред какой-то от Генпрокурора. Особенно после её залета с Татаровым.

Очень хочется увидеть, кто назовет себя опричниками государевыми? А кто хочет быть Малютой или Меншиковым уже видно. Интересно и то, кто первый из них завопит - А царь то, не настоящий!!!», - завершает Береза.
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05.12.2020 17:28 Ответить
То есть купить сотню саморезиков в хозмагазинчике это заразно, а отстоять стометровую очередь в Сильпо это не заразно, да? Сборище даунов, а не кабмин..
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05.12.2020 17:30 Ответить
і звичайно ж, Епіцентр, бо Гереги знають кому башляти
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05.12.2020 17:32 Ответить
..бладь! эти клоуны неучи навухудоносоры палят сами себя)....херячте локдаун до следующих выборов. я так понимаю к концу срока вы позавидуете и яныку а дай бог чаушеску. не останавливайтесь
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05.12.2020 17:40 Ответить
Зараз народ розслабиться і на новий рік буде 50 тищ. Щодня.
2% помре.
Але і з перехворівших багато вже ніколи не буде повноцінно здоровим
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05.12.2020 17:45 Ответить
Максиме , ну то ви вже занадто загнули . Я думаю , що максимум , доженуть до 25 - 30 . Кількість одужавших , теж буде зростати . А от здорових на всі 100% , - так , їх не буде . Як не було і раніше , навіть серед молоді ... .
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05.12.2020 18:16 Ответить
Це тільки не розумна Меркель закриває лижні бази, нашим чемпіонам по боротьбі з ковідом пох. на людей...
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05.12.2020 17:46 Ответить
Вони бачуть тільки статистику .
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05.12.2020 18:07 Ответить
Подходящее сейчас слово - самоизоляция. Почему бы адептам ковида не закутаться в маску, опломбировать двери и сидя в своей добровольной тюрьме наблюдать ,в окна, как на воле загибаются " неверующие".
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05.12.2020 17:46 Ответить
згадав як в гідропарку качка гоняли... чи не дебіли?
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05.12.2020 17:48 Ответить
Так тож було влітку чи в травні . А зараз вам нє мєсяц май . ))
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05.12.2020 18:03 Ответить
А рынки на фоне продуктовых супермаркетов , - неужели не закроют ? ))
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05.12.2020 17:59 Ответить
Кто же закроет горно-лыжные курорты если с Оманом у преЗедента произошел казус, вот и прийдется теперь делать селфи на лыжах на Бенином курорте.
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05.12.2020 18:15 Ответить
Карантин має бути для всіх, а не вибірково.
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05.12.2020 21:46 Ответить
пздц.. нами управляют кварталовские идиоты .. но тогда кто по ходу Мы что молчим, терпим и позволяем им издеваться над нами в изощренной форме и кста не только с т.з локдауном !? Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 9115
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05.12.2020 18:40 Ответить
для народа намордники, а для зеленых слуг - курорты..
шлюшко - пнх)
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05.12.2020 18:58 Ответить
а на лижних курортах теж лише магазини працюватимуть, чи і ресторани з басейнами? Якщо ще на лижах можна без великого контакту кататись, то пожрать тільки у ресторані.
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05.12.2020 19:57 Ответить
Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 7249 на винос. у сугробі Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 274 Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 274 Продуктові магазини, готелі та гірсько-лижні курорти працюватимуть, - Ляшко розповів, що закриють під час посилення карантину - Цензор.НЕТ 274
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05.12.2020 20:21 Ответить
Так кто барыга?
За часи Порошенка за 4 роки у 2015 - 2018 на дороги було витрачено 115 мільярдів гривень). Збудовано 9 тисяч км доріг.
За 2020 рік за Зеленського збудували 4 тис. км і витратили 120 мільярдів.
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05.12.2020 21:44 Ответить
Лебідь, щука і рак. Один каже, що локдаун вихідного дня приніс небачені позитивні результати, другий каже, що позитивних результатів не дав, а третій каже, що введуть тритижневий локдаун, але не зараз а через місяць. Дурдом, палата № 6.
Від католицького Різдва (24 грудня) до православного Різдва (7 січня), а практично до 10 січня більшість компаній відправляє своїх співробітників у новорічно-різдвяну відпустку. То робіть свій лохдаун у цей час. Натомість у свята дадуть народу нагулятись, вірніше створюють умови, щоб у свята народ набрався побільше корони.
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06.12.2020 00:34 Ответить
Не пойму кто *******,то ли редактор то ли Ляшко - "горнолыжные" пишется без дефиса
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06.12.2020 08:57 Ответить
 
 