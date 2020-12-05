Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси: Мы нуждаемся в помощи

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.

Также она поблагодарила администрацию Трампа за поддержку оппозиции. Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси написала в колонке для Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Она отметила, что народ и оппозиция "нуждается в большой помощи от США".

"Мы нуждаемся в большой помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", – написала Тихановская.

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