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Беларусь (7524) санкции (10626) США (23253) Тихановская (390)

Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси: Мы нуждаемся в помощи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Тихановская призвала Сенат США одобрить санкции против Беларуси: Мы нуждаемся в помощи

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Сенат США утвердить закон, который расширит полномочия президента по введению санкций в отношении Беларуси.

 Также она поблагодарила администрацию Трампа за поддержку оппозиции. Об этом экс-кандидат в президенты Беларуси написала в колонке для Washington Post, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина. 

Она отметила, что народ и оппозиция "нуждается в большой помощи от США".

"Мы нуждаемся в большой помощи от США, даже в этот сложный переходный период. Я призываю конгресс США в оперативном порядке принять законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", – написала Тихановская.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Супраць дыктатуры Лукашэнка, лапаць!
Я грамадзянiн Беларусi - падтрымлiваю самыя жорсткiя санкцыi.
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05.12.2020 16:58
+10
Чий Крим ? Хто путін ?
Інакше ніяк . Ватна свідомість повинна здохнути .
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05.12.2020 18:19
+9
"Я нуждаюсь в помощи.
Введите против моей страны санкции".
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05.12.2020 16:55
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разобрацца можно по-разному...

Массовый голод, охвативший восточные территории индонезийского острова Бали, начал усиливаться из-за пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает Al-Jazeera.
По информации телеканала, ввиду резкого снижения туристического потока в регион, обусловленного ограничительными мерами на фоне COVID-19, и обеднения проблема недоедания в настоящий момент также распространилась на отдельные городские районы.
"Мы видим много голодных людей, которые не ели по несколько дней, не имея средств на покупку еды - их тысячи", - сказала Сара Чапман, представитель благотворительной организации, которая работает на Бали и помогает накормить пожилых людей, инвалидов и семьи с ограниченными возможностями.
В частности, особенно резкий рост числа голодающих зафиксирован в округе Карангасем, где местные жители существовали на средства родственников, работавших в сфере услуг в других частях острова.
Известно, что на туризм приходилось около 60% ВВП острова. При этом в августе текущего года уровень безработицы вырос до 5,6%. Также было потеряно около 105 тысяч рабочих мест.
Вдобавок на Бали наблюдается увеличение числа "ковид-бедняков" - людей, имевших небольшой достаток, но из-за пандемии потерявших возможность зарабатывать даже на пропитание.
"Это люди среднего класса, которые ранее имели работу, они могут выглядеть нормально, потому что у них новая обувь или мотоцикл, но на самом деле они тоже бедствуют", - пояснил руководитель проекта благотворительной организации Scholars of Sustenance Foundation Bali Диджей Дентон (DJ Denton), подчеркнув, что речь идет о появлении нового класса людей на острове.
Ранее власти острова заявляли, что Бали будет закрыт до 2021 года. Таким образом местные власти опровергли слухи о том, что экзотический остров в Индонезии откроется для путешественников со всего мира 1 декабря, сообщает The Times of India.
Сейчас в условиях пандемии коронавируса путешественники могут попасть на Бали только по электронной бизнес-визе - такой документ оформляют те, кто прибывает в страну с деловыми целями, к примеру, на переговоры с местными предпринимателями. Допустимый срок пребывания составит 60 дней, в дальнейшем он может четырежды быть продлен на 30 суток.
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05.12.2020 17:42 Ответить
Певно, вихід один, - затим, як Індонезія - це колишня колонія Нідерландів, то всі голодні індонезійці мають переселитися в свою колишню метрополію. Нідерланди нагодують, Нідерланди обігріють...
А той, хто проти, - той расіст, ксєнохвоб і правоконсєрватівний мусульманонєнавістнік!
Вєсь мір голодних і рабов, - гайда в Європу!!! )))
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05.12.2020 20:14 Ответить
Машка Захарова выступила с резким осуждам-с политики НАТО...,ну типа вы нам еще за Украину и Грузию ответите...,ну да это НАТО захватило Крым и треть Донбасса...,Машка явно курит колумбийский табак из Аргентины... Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 1512
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05.12.2020 17:58 Ответить
Тихановская призвала Сенат США
-- начать тут надо с того, что нигде политики деньги не зарабатывают -- они их тратят и распределяют...
(исключение -- Батька Махно)
Поэтому всё это звучит, примерно так: Родные и любимые братья и сёстры -- американские и европейские работяги!
Ущемите себя немного ещё на чуть-чуть и отстегните нам от ваших потных трудов -- денег, преференций и услуг -- шо бы мы смогли абсауген от вас напрямую, а не только через ******** газо-нефтяную трубу.

Взамен вы получите от нас, нашу же Демократию, у нас же! -- наверно, или наврядли ? -- но: "Не пропадёт ваш скорбный труд и дум высокое стремленье"

Публика и Администрация может не разделять точку зрения немецкого Автора, водилы-дальнобоя, с 9 -- 12 часовым рабочим днём... -- точнее -- ночью... ...я ж ночной лётчик... *)
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05.12.2020 18:05 Ответить
Путлер спит и видит президентом Белоруси братана Бабарико... Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 1052
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05.12.2020 18:09 Ответить
Чий Крим ? Хто путін ?
Інакше ніяк . Ватна свідомість повинна здохнути .
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05.12.2020 18:19 Ответить
Тихановская всё делает правильно, последовательно.
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05.12.2020 18:21 Ответить
Що саме робити тіханоуская?)) а ще і последоватєльно)))
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05.12.2020 22:32 Ответить
А кто кукловод усатого таракана ? У тараканов что есть воля ? Так кто им рулит ?
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05.12.2020 20:30 Ответить
Кукла, твоя мама, на окружной сейчас стоит
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05.12.2020 20:56 Ответить
Бг-ггг...дурепа... Беларуси помощь нужна, добавьте санкций... шлепер-2...ХЕХ...
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05.12.2020 19:22 Ответить
Кухарка читает по бумажке текст,который ей дают.Консерва кремлядская, тупорылая.
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05.12.2020 19:47 Ответить
***** твоё бункерное, всю жизнь читает по бумажке, и что? Разве от этого оно стало меньшим ******?
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05.12.2020 20:57 Ответить
Куйло бункерное-это как раз твое и твоей кухарки.У твоего Куйла бункерного вариантов между тараканом и кухаркой нет.
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05.12.2020 23:04 Ответить
Так санкции нужны или цветы для ментов? От одних санкций таракан в Ростов не улетит.
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05.12.2020 21:04 Ответить
Оригинально когда домашняя хозяйка изобразившая из себя национального "лидера" требует санкций против собственной страны и собственного народа
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05.12.2020 21:14 Ответить
Вона вже зрадила і країну і народ. Її, гниду, треба більше не пускати в Білорусь. Тіхановська -- персона НОН ГРАТА.
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05.12.2020 21:57 Ответить
Это в кремле ее "изобразили",откуда у кухарки и ее муженька подкацапника деньги на раскрутку))
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05.12.2020 23:05 Ответить
А причем здесь США , у Тихановской детский инфантилизм , перекладывать ответственность на других . Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672 В том что происходит виноваты сами белорусы , во-первых 90% любители мышебратьев и Русни , во-вторых 70 % стукачей друг на друга Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672 остальные терпилы . Омон вас избивает , но у них есть семьи родственники они же не живут в вакууме , почему белорусы на них не воздействуют Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 7304 Потому что смотрите пункт выше Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672 Единственный совет , кому не нравится уезжайте , пока есть возможность , эта территория не для жизни Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 5672
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05.12.2020 21:58 Ответить
Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 2873 Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 6970 Вiктар BY Вы бы лучше не санкции поддерживали , а рассказали бы сколько дверей подожгли в квартирах Омоновцев , они же живут среди вас , это же просто , у них есть жены дети , вы уже поговорили с ними , строго Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 4754 санкции это хорошо , но надо делать что то и самим Тіхановська закликала Сенат США схвалити санкції проти Білорусі: Ми потребуємо допомоги - Цензор.НЕТ 4754
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05.12.2020 22:15 Ответить
С ними можно и нужно делать всё, что угодно. Они вне закона.
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06.12.2020 04:33 Ответить
У меня коллега есть из Беларуси, недавно созванивались синей по рабочим вопросам и затронули тему политики - как раз там кто-то то ли из журналистов, то ли из политиков тоже затронул тему санкций против предприятий.
Так вот, у нее взгляды точно такие же, как у Виктара. Мол, нужно больше санкций, нужно заморозить работу предприятий, создать экономическую ..опу и тогда народ скинет Лукашенко. Но, в отличие от нашего комментатора, она открыто признает - большинство нашего народа пассивны, их толком ни на забастовку не вытащишь, ни на улицы, поэтому и нужна "помощь извне", чтобы наконец победил холодильник.
На замечание, кстати, что это по сути отдаст Беларусь в руки Масквы, она сказала очень показательно "Да какая разница, Беларусь страна маленькая и все равно под кем-то лежать будет. Главное Лукашенко скинуть, а там видно будет"...
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06.12.2020 05:46 Ответить
О-о дура кончена. А як тіхановська співала, коли тікала за "межу" -- " я политику не хочу, у меня дети... я слабая женщина..." А тепер вони хочуть хоч знищити всю Білорусь, аби їхніх чоловіків не судили.
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06.12.2020 19:56 Ответить
От Цепкалиха розумніша, вона навіть паспорт свій порвала на кордоні, аби не проміняти свою країну на західний "рай".
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06.12.2020 20:00 Ответить
Закликають аби хтось робив проти них санкції))) а вони будуть родовжувати смоктати расєї і путєну...)))
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05.12.2020 22:29 Ответить
Хто ти така, Чухановська? Кого ти представляєш?Жінка газового воротили?
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05.12.2020 22:40 Ответить
Не понимаю? Неужели в Беларуси не нашлось никого кроме этой кухарки. Или все по Ленину "У нас каждая кухарка будет управлять государством!"
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06.12.2020 03:55 Ответить
Всі інші або лежать півтора метра під землею, або баланду сьорбають на лукорежимних зонах.
І тільки домогосподарка здалася безпечною вусатому таргану. В чому він благополучно прорахувався, бо навіть проста домогосподарка стала символом боротьби білорусів проти знавіснілого дурбалєя.
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06.12.2020 14:10 Ответить
Чиїм символом? Протестувальники її й не згадують. Щоб не ганьбитися. От Лукашенка, як і Порошенка згадають в Історії, бо заслужили. А ця мокра куриця нікому не потрібна.
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06.12.2020 20:13 Ответить
Для того, щоб скинути багаторічний режим диктатора потрібна не висунута на шаріка "опозиційна кукла" ("дурілка картонная", як сказав Лукашенко) а тривалий наполегливий процес роботи опозиції з народом. Через партії, ЗМІ, майдани, масові акції...
Білоруське суспільство не готове до таких змін ні політично, ні морально, ні матеріально, ні мілітарно. Тихановська понадіялася на халяву - не проконало: протести вщухають; вона заволала про санкції ("заграніца нам поможєт")... Закінчиться тим, що вона дремене "за бугор"(якщо уже не там...) і пи.дітиме звідти на пару з "нобелівською сикухою" Алєксієвіч.
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06.12.2020 14:11 Ответить
Народ любить "сильну руку". Та білоруси ж мають увесь комплект щасливого життя. Тільки "внешнее влияние" заважає))
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06.12.2020 20:26 Ответить
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