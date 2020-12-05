Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна
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В Минздраве опасаются, что в середине февраля к заболеваемости COVID-19 может добавиться заболеваемость сезонным гриппом.
Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Рассчеты показывают, что в случае введения трехнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна", - сказал Ляшко.
По словам главного санврача, середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Виктор Ляшко заявил, что усиленный трехнедельный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
чмо Арестович приступил к работе...
-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...
-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...
Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...
Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...
Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....
Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...
Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
Обеспокоились бы лучше бесплатным вакциониролванием для всех.
Так это же работать надо и в карман ничего не отломится.
Гостиницы будут работать, транспорт будет работать, все будет работать и ГРАНИЦЫ НЕ ЗАКРОЮТ, по заверениям зели. Смысл? Он уже весной справился, в эпидемию открыл ворота и привёз всех подряд из-за чего вся страна страдает, всех собирал не проверял никого. Такое впечатление, что все назло делается. Все это из-за него.
И теперь опять говорит, что въезжать выезжать будут все спокойно и зачем карантин, будут тогда объявлять снова и снова и этот ад не закончится, в чем смысл?
Кстати в китае маски на каждом шагу бери не хочу... У знакомой дочь там работает.. И культура.. Так что не надо ля ля ля..
В общем пока вас жареный петух не клюнет.. Можете и дальше петь про ковид что это чушь.. Флаг вам в в руки и в ковидное отделение те.. Запакуете пару человек в пакет.. Отрезвеете
Это не значит что у вас не должно ее быть..
Фрау тэндитна -- уговаривала меня не долго -- ширево самое модное...
Заодно и обсудили ситуацию с Короной во всём Мире и у нас на местах.
Врачебные праксисы на приём клиентов с простудными заболеваниями не работают: Звонишь, объясняешь, приезжают, диагностируют и лечишься дома -- от любого насморка...
Заражённость народа повышается. Особой разницы в количестве заболевших Короной, между пожилыми и молодыми людьми, не наблюдается.
Основное осложнение -- воспаление лёгких.
В клиники кладут только тяжёлых, с целью экономить койко-места... -- их уже больше сотки на 100 000 населения, при норме 50. -- ежедневно!
Спросил свою Эскулапшу, шо она знает про главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка?
-- грит, шо знает только одного Ляшка, да и тот не тот, вроде?... ...и вообще сильно не уверена ни в одном из них -- это всё другие Уровни, Высоты, Дали и Горизонты... -- а она среди людей -- нэмов сирэнькэ мишенятко...*)
Закрыть всех кто заразится на праздничных мероприятиях по домам, чтобы те кто не ходил, заболели то же ! Интересно, какое диверсионное училище заканчивал Зеленский и Ко!? (с)
Короче -- ехайте себе, куда вас Австрия впустит -- но на обратном назаде, обязательных 10 дней карантина... ...а то 15. Государство просто самоустранилось, изверги...*)
Пока шо я на автобанах лыжных автобусов не видел -- давно. Ну, побачым с понедельника...
Лучше гор может быть только дома! *)
Ещё -- порешили в Райхстаге, что бесплатно лечить и вакцинировать будут не только застрахованных, но и всех тех, кто платит налоги в немецкую казну. Поддержал!
Только БЮДЖЕТНИКИ ПУСТЬ СИДЯТ БЕЗ ЗАРПЛАТ . ( где на них налогов набрать предпринимателям - и так все обвалилось )