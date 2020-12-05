Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна

В Минздраве опасаются, что в середине февраля к заболеваемости COVID-19 может добавиться заболеваемость сезонным гриппом.

Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Рассчеты показывают, что в случае введения трехнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Виктор Ляшко заявил, что усиленный трехнедельный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года.

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