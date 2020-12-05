РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5428 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
4 602 58
карантин (16725) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна

В Минздраве опасаются, что в середине февраля к заболеваемости COVID-19 может добавиться заболеваемость сезонным гриппом.

Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день. Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Рассчеты показывают, что в случае введения трехнедельного локдауна в январе, дальнейший рост заболеваемости не будет пиковым, и мы сможем нормально пройти февраль-март, и в дальнейшем обойтись без еще одного локдауна", - сказал Ляшко.

По словам главного санврача, середина февраля - особенно напряженное время в пандемии коронавируса, поскольку тогда к заболеваемости коронавируса добавляется и заболеваемость сезонным гриппом.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее Виктор Ляшко заявил, что усиленный трехнедельный карантин в Украине могут ввести в начале января 2021 года.

Смотрите также: "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Ляшко,

Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9308
показать весь комментарий
05.12.2020 18:00
+9
ЗЕбил-предсказатель. Господи, какие они убогие и тупые
показать весь комментарий
05.12.2020 17:59
+7
Гнусні й смердбчі...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прямо Мишель Нострадамус... Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 3874
показать весь комментарий
05.12.2020 17:55 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показать весь комментарий
05.12.2020 17:59 Ответить
Своими глазами видел? Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 6684
показать весь комментарий
05.12.2020 18:11 Ответить
здрысни, номерной...

чмо Арестович приступил к работе...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:27 Ответить
Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
показать весь комментарий
05.12.2020 20:28 Ответить
Лиса гадалка їх натаскував, а зараз каже вони граблями його по лисині луплять...
показать весь комментарий
05.12.2020 21:48 Ответить
ЗЕбил-предсказатель. Господи, какие они убогие и тупые
показать весь комментарий
05.12.2020 17:59 Ответить
Гнусні й смердбчі...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:01 Ответить
Значит для тебя ОПЗЖоппые пахнущие и не гнусные?
показать весь комментарий
05.12.2020 18:12 Ответить
Це ти про тих, у яких коаліція з ТЮ і зЁ у Київській облраді?
показать весь комментарий
05.12.2020 18:22 Ответить
Що потрібно,те й брехатимемо.... А люди,нехай гинуть...
показать весь комментарий
05.12.2020 17:59 Ответить
Ляшко,

Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9308
показать весь комментарий
05.12.2020 18:00 Ответить
График не очень . Вот в начале года красивые рисовали - к концу марта заразится 7 млрд. Вот это был размах.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:01 Ответить
Количество заболевших приблизится к нолю, когда все вымрут.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:02 Ответить
Брехня, Без локдауна не хуже будет.
Обеспокоились бы лучше бесплатным вакциониролванием для всех.
Так это же работать надо и в карман ничего не отломится.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:03 Ответить
% положительных результатов тестов величина стабильная. Манипулируя их количеством можно "выйти" на любую цифру заболевших. Хоть 0 чел. в день как в Сев.Корее
показать весь комментарий
05.12.2020 18:04 Ответить
Интерестно, а здоровые люди тоже могут крепким иммунитетом заразить больных ? Что тогда делать ?
показать весь комментарий
05.12.2020 18:05 Ответить
Ну какое сокращение????
Гостиницы будут работать, транспорт будет работать, все будет работать и ГРАНИЦЫ НЕ ЗАКРОЮТ, по заверениям зели. Смысл? Он уже весной справился, в эпидемию открыл ворота и привёз всех подряд из-за чего вся страна страдает, всех собирал не проверял никого. Такое впечатление, что все назло делается. Все это из-за него.

И теперь опять говорит, что въезжать выезжать будут все спокойно и зачем карантин, будут тогда объявлять снова и снова и этот ад не закончится, в чем смысл?
показать весь комментарий
05.12.2020 18:09 Ответить
Слепой сказал " увидим" Глухой сказал " услышим".
показать весь комментарий
05.12.2020 18:11 Ответить
В китайской Ухани давно нет короны вируса и народ шастает без масок.... Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 5382
показать весь комментарий
05.12.2020 18:12 Ответить
Значит надо им назад отправить подарок, который нам привез Ишак в Новые Санжары, а потом добавил еще 1,2 млн из Европы. Теперь на эпидемии, и смертях украинцев, пархатые ничтожества зарабатывают миллиарды.
Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна - Цензор.НЕТ 9863
показать весь комментарий
05.12.2020 18:31 Ответить
Начало эпохи нищеты.
показать весь комментарий
05.12.2020 21:55 Ответить
там поначалу в карантин перекапывали дороги, что б вирус не разносили.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:50 Ответить
Пройти тест 1 100 гривен,10 суток в инфекционке 10 000 штук,медикаменты и кислород еще 10 000...нехилый бизнес проэкт придумали...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:15 Ответить
Особенно народ волнуется по поводу Эпицентра. Второй номер с Мрией может и не пройти. Где тогда ховаться будете, «министры» и главзебил?
показать весь комментарий
05.12.2020 18:15 Ответить
Якщо хворі на діабет,легко переносять цю хворобу,то може не така вона і страшна?
показать весь комментарий
05.12.2020 18:16 Ответить
Болезнь довольно мерзкая и непонятно с какими последствиями. Лично я никуда в степановский лохотрон не обращался, отвалялся две недели в обнимку с приставкой сына и вперёд на работу. Дёшево, сердито и куча побед в Фифе, плюс на выходе побаливаете в груди и обеденный подъём температуры до 37,3, но думаю жить буду...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:25 Ответить
У меня COVID19, кроме болячек, по психике ударил, галлюцинации там, спутанное сознание, не смертельно вроде, хотя затруднение дыхания тоже было, но до сих пор, через месяц, кое чего найти не могу.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:50 Ответить
Воно і без тебе зменшиться...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:16 Ответить
А в декабре мы пляшем и танцуем как стрекоза? Зато мы понравились фоповцам да? Праздники.. Елки ******
Кстати в китае маски на каждом шагу бери не хочу... У знакомой дочь там работает.. И культура.. Так что не надо ля ля ля..
показать весь комментарий
05.12.2020 18:19 Ответить
ВАНГИ вы сраные, уже вещали, что весенний локдаун не даст роста заболеваемости. А что имеем? Повсеместный рост в тысячи раз! Упустили вы, гады ненасытные, шанс сократить потери. Зато души умерших, которых повезут на погост по выстроенным за счет их здоровья дорогам, не будут давать вам покоя ни днем ни ночью. И не ждите от них благодарности!
показать весь комментарий
05.12.2020 18:20 Ответить
Ну то він вже загнув ! ))
показать весь комментарий
05.12.2020 18:20 Ответить
Количество заболевших сократится/ Пророки обезьянника Коломойского: "Коронавируса никакого нет!" - депутат Шахов."Коронавирус - это сымитированная богатеями болезнь.Здесь замешана "большая семерка", - нардеп Шахов. Нардеп Шахов заболел коронавирусом/ "Если высокие температуры убивают Корону, то народу необходимы регулярная баня, алкоголь и секс!" - депутат от СН Богуцкая. "Медицины нету! Это - геноцид! Президенту, Степанову надо признаться!", - "слуга народа" Богуцкая рассказала об умерших знакомых.
показать весь комментарий
05.12.2020 18:20 Ответить
Что вы тут сказки про диабет? Мою знакомую госпитализирывали ссстарацией 45..и 4капельницы каждый день плюс уколы.. И задыхалась она(учитель) и под кислородной маской была.. И такого насмотрелась... Я дома с ковид боролась.. Здоровая типа.. А она в больнице под присмотром врачей.. Анализы и прочее... И прочитала вызывай скорую. Будет плохо тебя спасут.. Ага.. Скорая не едет всем плевать.. Гугл в помощь в лечении.. Так что сахар у нее плясала и давление.. А тут пишут что попала.. Вот кум позвонил.. 60ему. 32дня на больничном.. Ковид
В общем пока вас жареный петух не клюнет.. Можете и дальше петь про ковид что это чушь.. Флаг вам в в руки и в ковидное отделение те.. Запакуете пару человек в пакет.. Отрезвеете
показать весь комментарий
05.12.2020 18:26 Ответить
А если не сократится?? Ты и остальное зеленое стадо уйдете в отставку...или произнесете свое коронное..."каждый имеет право на ошибку"???
показать весь комментарий
05.12.2020 18:27 Ответить
А то что так звание правительство ******** на голову...
Это не значит что у вас не должно ее быть..
показать весь комментарий
05.12.2020 18:28 Ответить
А я вчера у своей домашней Докторши был -- прививку от гриппа она мне ввела.

Фрау тэндитна -- уговаривала меня не долго -- ширево самое модное...
Заодно и обсудили ситуацию с Короной во всём Мире и у нас на местах.

Врачебные праксисы на приём клиентов с простудными заболеваниями не работают: Звонишь, объясняешь, приезжают, диагностируют и лечишься дома -- от любого насморка...
Заражённость народа повышается. Особой разницы в количестве заболевших Короной, между пожилыми и молодыми людьми, не наблюдается.
Основное осложнение -- воспаление лёгких.

В клиники кладут только тяжёлых, с целью экономить койко-места... -- их уже больше сотки на 100 000 населения, при норме 50. -- ежедневно!
Спросил свою Эскулапшу, шо она знает про главного санитарного врача Украины Виктора Ляшка?
-- грит, шо знает только одного Ляшка, да и тот не тот, вроде?... ...и вообще сильно не уверена ни в одном из них -- это всё другие Уровни, Высоты, Дали и Горизонты... -- а она среди людей -- нэмов сирэнькэ мишенятко...*)
показать весь комментарий
05.12.2020 18:29 Ответить
Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 1023
показать весь комментарий
05.12.2020 21:24 Ответить
Отличная логика тех, кто "планирует локдаун" (!!!) в январе.
Закрыть всех кто заразится на праздничных мероприятиях по домам, чтобы те кто не ходил, заболели то же ! Интересно, какое диверсионное училище заканчивал Зеленский и Ко!? (с)
показать весь комментарий
05.12.2020 18:30 Ответить
Курсы предателей в Трускавце...под эгидой фсб...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:33 Ответить
Кількість захворілих скоротиться по любому...Хтось перехворіє і отримає імунітет,хтось помре і теж не буде приймати участь у цій дебільній статистиці...
показать весь комментарий
05.12.2020 18:34 Ответить
...как же потерял киев шо он не баллотировался на город. талант из подворотни. хренов миллионер из трущоб. спрашивается зачем тогда моз. пилить антиковидный фонд.? си все лечить ограничениями. олень соросовский
показать весь комментарий
05.12.2020 18:39 Ответить
Бундес предложил интересное решение для немецких фанатов австрийских горно-лыжных куррортов -- их тут море -- точнее -- горы! Страшная Сила!
Короче -- ехайте себе, куда вас Австрия впустит -- но на обратном назаде, обязательных 10 дней карантина... ...а то 15. Государство просто самоустранилось, изверги...*)

Пока шо я на автобанах лыжных автобусов не видел -- давно. Ну, побачым с понедельника...
Лучше гор может быть только дома! *)
Ещё -- порешили в Райхстаге, что бесплатно лечить и вакцинировать будут не только застрахованных, но и всех тех, кто платит налоги в немецкую казну. Поддержал!
показать весь комментарий
05.12.2020 18:47 Ответить
Это только на бумаги.а так как будут работать курорты и будут шастать по гостям то реально будет прирост
показать весь комментарий
05.12.2020 18:47 Ответить
шлюшко, так не терпится добить остатки экономики Украины? шлюшко - бредишь о голодоморе народа? так народ тебя первого - на мыло пустит..
показать весь комментарий
05.12.2020 18:56 Ответить
Помню свинячий и курячий грипп тоже рекламировали,а Юля со своим Тамифлю пабедила негапразды... Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 6189
показать весь комментарий
05.12.2020 18:58 Ответить
Ничего личного только бизнес... Кількість хворих скоротиться до 6-8 тис. на день, - Ляшко про очікування від майбутнього локдауну - Цензор.НЕТ 1482
показать весь комментарий
05.12.2020 18:59 Ответить
Освободите малый и средний бизнес от налогов - и тогда делайте свой локдаун
Только БЮДЖЕТНИКИ ПУСТЬ СИДЯТ БЕЗ ЗАРПЛАТ . ( где на них налогов набрать предпринимателям - и так все обвалилось )
показать весь комментарий
05.12.2020 19:14 Ответить
Интересная - освободить от налогов. Во всём мире кризис и без казны остаться? Откуда тогда возьмутся деньги на медицину? образование? уход за дорогами?
показать весь комментарий
05.12.2020 20:43 Ответить
Введение локдауна в январе позволит снизить количество случаев заражения коронавирусом до 6-8 тысяч в день... В первой половине февраля, а дальше по новой..
показать весь комментарий
05.12.2020 19:50 Ответить
А если не сократится пусть все правительство идет в тюрьму
показать весь комментарий
05.12.2020 19:54 Ответить
*****.. вони ідіоти??? Один кричить локдауну не буде, інший чекає "сократившихся заболевших" від локдауна, якого не буде.. !! Враження таке, що нашою країною керують пацієнти палати № 6...
показать весь комментарий
05.12.2020 21:20 Ответить
Ляшко бідолга, він там ніби розумний, мабуть це він Вовці про геометричну прогресію росту хворих написав... А Вовчині мізки вже й Пороха з рошеном доуявляли... тепер виходить й з учорашніх 12 тисяч оголошує про 6 у січні... Вони усі там подуріли ... грудень дати по максимуму дійти а потім РРРАЗ- і 6 ?
показать весь комментарий
05.12.2020 21:46 Ответить
прем"єрміністр, міністр профільний, оцей Ляшко - їх чим Вовка прикормлює?
показать весь комментарий
05.12.2020 21:49 Ответить
 
 