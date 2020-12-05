Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

С начала текущих суток, 5 декабря, в полосах ответственности подразделений ООС зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, противник совершил обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе населенного пункта Шумы. Кроме этого, враг применил противотанковый ракетный комплекс вблизи Водяного, а в сторону украинских позиций вблизи Авдеевки открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Кроме этого подчеркивается, что около Авдеевки и вблизи Марьинки противник в очередной раз применил снайперское оружие.

"На обоих направлениях дерзкие действия вражеских снайперов были остановлены огнем украинских военнослужащих. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечают в ООС.

Читайте также: Снайпер оккупантов РФ ранил украинского воина в зоне ООС

Кроме этого сообщается, что саперы ГосЧС разминировали 6 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 93 взрывоопасных предмета.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, за минувшие сутки,4 декабря, российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский воин.