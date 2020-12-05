Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В середине декабря в Николаеве откроется мобильный госпиталь на 60 койкомест для пациентов с COVID-19.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций", - сказал Ляшко.
Он отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к медучреждению. При этом вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.
"Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", - сказал он.
Ляшко отметил, что вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.
"Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается", - сказал он.
При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.
Пожалуйста, подождите...
Надеюсь дорогу асфальтированную проложам в 60 метров за 60 миллионов более оперативно чем создают этот мобильный госпиталь.
под Решетиловкой десятки километров идеально ровной асхвальтированной площадки !
на всю Украину хватит!
а, что, зима ?
Да сколько той зимы ?
"Лето красное пропели ....."
ключевая фраза: для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства
там кроме раскладушек и стульев ничего нет !!!!!!!!!!!!!!!
непредусмотрено дажаже место для кислородных концентраторов, если они будут, конечно.
это - МОРГ !!!!!
Тільки уявіть собі, яка там температура буде зимою. Це для людей з запаленням легенів та високою температурою, від якої їх колотить і без холоду.
-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...
-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...
Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...
Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...
Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....
Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...
Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
Если человек в тёплой одежде - это одно, но больные все обычно в легкой одежде
Дык самих же и россиян попросили не пить 42 дня до вакцинации, остатки алкоголя и...сивушных масел оказались фатальны для вакцины Спутник 5, кстати, которой ты, дурачина, привился. Мы правильно поняли твой кремлевский высер?. И.....или наоборот? Это единственное ихнее спасение.
Кстати, мертвячина, ты случайно не пил, перед вакцинацией? Вид у тебя какой то резиновый, как бункерного зеленого придурка.
надеюсь Зеленский после концертов своего Квартала не забудет упомянуть о сокращении доходов Рошена
Пневмония - это не сломанная нога
Это скорее морг
В начале 19 века так называемый "Испанский грипп" убил несколько десятков миллионов человек ро время Первой Мировой Войны. Солдаты обеих воюющих сторон погибали от этого "испанского гриппа" больше на 40% , чем при обстрелах и бомбардировках противника.
греет одно - в первую очередь ковид на концертах подхватят ЗЕльоные тупари и их родные и близкие, которым они будут брызгать слюной от восторга дома.....