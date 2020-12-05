РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10802 посетителя онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
5 943 47
больница (1383) карантин (16725) Николаев (2012) Ляшко Виктор (1319) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко

В середине декабря в Николаеве откроется мобильный госпиталь на 60 койкомест для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Николаеве 19 декабря откроется первый мобильный госпиталь на 60 койкомест, он будет из модульных конструкций", - сказал Ляшко.

Он отметил, что для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства, Минздрав определил табель оснащения такого госпиталя и критерии к медучреждению. При этом вопросы размещения такого госпиталя остаются на усмотрении местных властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество заболевших сократится до 6-8 тыс. в день, - Ляшко об ожиданиях от предстоящего локдауна

"Вопросы локации остаются вопросами локаций. Если где-то, как в Донецкой области, его удобно будет развернуть на базе новопостроенного трехэтажного здания психиатрической больницы, то его развернут там. Если удобно развернуть на открытой местности, то развернут там. Важно, чтобы там был кислород", - сказал он.

Ляшко отметил, что вопрос запуска мобильных госпиталей не будет решаться централизованно.

"Команда пошла, деньги выделены, мы в локации не лезем. Вопрос запуска решается", - сказал он.

При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями.

Также читайте: Продуктовые магазины, гостиницы и горно-лыжные курорты будут работать, - Ляшко рассказал, что закроют при ужесточении карантина

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3912
показать весь комментарий
05.12.2020 19:19
+6
На открытой местности это как?? В чистом поле без отопления?? Типа если не помер от недостачи кислорода...то замерзнешь нах???
показать весь комментарий
05.12.2020 19:09
+6
не юродствуй! а какие твои предложения, сделать вид что пандемии нет? Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7497
показать весь комментарий
05.12.2020 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АЖ 60 КОЕК! Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5899
Надеюсь дорогу асфальтированную проложам в 60 метров за 60 миллионов более оперативно чем создают этот мобильный госпиталь.
показать весь комментарий
05.12.2020 19:03 Ответить
не юродствуй! а какие твои предложения, сделать вид что пандемии нет? Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7497
показать весь комментарий
05.12.2020 19:37 Ответить
он прав!
под Решетиловкой десятки километров идеально ровной асхвальтированной площадки !
на всю Украину хватит!
а, что, зима ?
Да сколько той зимы ? Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2852

"Лето красное пропели ....."

ключевая фраза: для разворачивания мобильных госпиталей уже были выделены средства
показать весь комментарий
05.12.2020 19:50 Ответить
увеличте картинку и внимательно посмотрите на этот т.н. "госпиталь" для ковидников !

там кроме раскладушек и стульев ничего нет !!!!!!!!!!!!!!!
непредусмотрено дажаже место для кислородных концентраторов, если они будут, конечно.

это - МОРГ !!!!! Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2274
показать весь комментарий
05.12.2020 20:03 Ответить
Но койки то есть. это для них главное.А то, что к койкам надо кислород, медикаменты, медперсонал и т.д. этого они не понимают.
показать весь комментарий
05.12.2020 20:09 Ответить
Це дійсно - морг! Випередили.

Тільки уявіть собі, яка там температура буде зимою. Це для людей з запаленням легенів та високою температурою, від якої їх колотить і без холоду.
показать весь комментарий
06.12.2020 01:13 Ответить
А не юродствую. Упаси Бог. А предложение у меня простое, для тех, кто надел на шею народу вот этот паскудный ЗЕлёный хомут, - НАГАДИЛИ ТАК УБЕРИТЕ ЗА СОБОЙ.
показать весь комментарий
05.12.2020 20:07 Ответить
Як вони можуть щось прибрати, коли в них руки В сраку ростуть. І нею ж вони й думають...
показать весь комментарий
05.12.2020 21:40 Ответить
Ви замітили як зверхньо-лікувальна банда СН турбується про здоров'я нації, та як сердешні бандити (за стійкою і природньою для них звичкою) безбожно її ж і обкрадають:

-З самого початку ко-відної опупєї - вартість лікування вартувала 3 тис.грн...

-Потім баригам лікувати "сподобалось" і пішло-поїхало...

Через деякий час - стало 5 тис., потім сім. Далі 12, 15, 17 тисяч а в другому півріччі - вже поїхало "на русской тройкє вороних": - зразу ж 25 тис. потім - 35, а недавно Стєпанов об'явив - що дотягує вже й до 45 тис.грн. за одного пацієнта... Але чомусь кругом не вистачає в лікарнях дешевих аспірину та кисню - і пацієнти тромбуються, задихаються та помирають...? А на "лікувааня" померлих можна вже списати, що завгодно - хоч КТ, МРТ чи синхрофазотрона...

Докралися вже до того, що не лише пересічні (в основному) та рядові медики, але й головлікарі помирають... МОЗ, як і вся ЗЕ-команда виліковує хіба-що від людської гідності...

Але ЗЕ, Єрмак, Разумков, Стефанчук за лікування не заплатили зовсім, бо бідні (правда - бідні совістю)....

Схема стара, як кримінальний світ - побільше ліків списати на лікування, суттєво підняти ціни на них, дорожче закупити (частково - продати "наліво") "деталізувати" кошторис робіт та послуг ... і гроші , як у фокусника - опиняються у власній кишені...

Вроді би все й закономірно "Апетит не лише приходить, але й посилюється під час їди...,але чи все законно з лікуванням? Дайте відповідь: -Коли буде ще більше і наскільки ... пане зашмигальований СтєпаноФФ?
показать весь комментарий
05.12.2020 20:27 Ответить
Таки да, заметил. И скажу вам, что я пролечился от ковида за гораздо большие деньги. Тест 1480 гр. Авитамины и жаропонижающее 800 гр. КТ 1500 гр. Повторный тест 1480 гр. Анализы крови 2460 гр. Последствия ковида (осложнения) приём врача в частной клинике 300, УЗИ 300 (к семейному ходть не фиг, в госпитале то же)За выписку рецепта 225 гр. (25 одно назначение), лекарства в аптеке 1890 гр. Пробиотика 260 гр. И это у меня даже не средняя тяжесть была. Ну, дальше ещё на повторые анализы крови и приём у врача повторный. *******.
показать весь комментарий
05.12.2020 20:34 Ответить
На открытой местности это как?? В чистом поле без отопления?? Типа если не помер от недостачи кислорода...то замерзнешь нах???
показать весь комментарий
05.12.2020 19:09 Ответить
Такой модуль отопить проблема .

Если человек в тёплой одежде - это одно, но больные все обычно в легкой одежде
показать весь комментарий
05.12.2020 19:50 Ответить
ковидники с высокой температурой, им морозы до ср...ки Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5582
показать весь комментарий
05.12.2020 19:51 Ответить
Пневмонии холод опасен . Короче это морг
показать весь комментарий
05.12.2020 19:53 Ответить
Зато без запаха.
показать весь комментарий
05.12.2020 21:32 Ответить
Докладываю. С весны НГЗ строит госпиталь из модульных блоков на 60 мест в корабельном районе города Николаева, за свои средства. Открытие планируется в декабре. Плять, каким кером Ляшко и зелёная шобла к открытию этого госпиталя. Так, что госпиталь действительно строится и уже почти построен на территории больницы, уже оборудован всем необходимым включая кислородную станцию. Только ни шлюшко ни центральная власть, чемпионов мира по борьбе с короновирусом, не имеет к этому никакого отношения.
показать весь комментарий
05.12.2020 22:53 Ответить
вывезите туда всех зеленых слуг, пусть народ отдохнет от них..
показать весь комментарий
05.12.2020 19:16 Ответить
Ну-у , первый пошёл ... . Деньги нада оприходовать . Теперь будут строить везде . , аж до прихода вакцин . Потом проведут срочную вакцинацию и утилизируют . )
показать весь комментарий
05.12.2020 19:16 Ответить
Вот и почалося... ...на полгода позже, чем надо было...
показать весь комментарий
05.12.2020 19:16 Ответить
лучше поздно чем никогда
показать весь комментарий
05.12.2020 19:38 Ответить
Лучше раньше, чем нескем...
показать весь комментарий
05.12.2020 19:40 Ответить
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3912
показать весь комментарий
05.12.2020 19:19 Ответить
Что бы не заболеть разнообразными пневмо болезнями, надо маску через два часа использования снять и выбросить в мусорку ! 1 маска 2 ч. использования ! Вероятность заразится от своей маски с каждым просроченным часом увеличивается ! Народ об этом вкурсе ? А если в курсе, то соблюдает это правило ?
показать весь комментарий
05.12.2020 19:45 Ответить
ЗЕвиборці Вас почули та заспамили, падлюки. Але я все розрулила. Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4698
показать весь комментарий
06.12.2020 01:18 Ответить
Кстати....Мертветчук!!, а ты знаешь, что вакцинация в Расссиии в принципе невозможна??
Дык самих же и россиян попросили не пить 42 дня до вакцинации, остатки алкоголя и...сивушных масел оказались фатальны для вакцины Спутник 5, кстати, которой ты, дурачина, привился. Мы правильно поняли твой кремлевский высер?. И.....или наоборот? Это единственное ихнее спасение.
Кстати, мертвячина, ты случайно не пил, перед вакцинацией? Вид у тебя какой то резиновый, как бункерного зеленого придурка.
показать весь комментарий
05.12.2020 19:24 Ответить
Ты вериш словам засланного казачка ? Говорить прелатели могут много чего, но какова цена этим высерам ?!
показать весь комментарий
05.12.2020 19:33 Ответить
Жаль на форуме нет врачей инфекционистов. Есть железное правило, правило для всех инфекционных больниц. И как ни странно его соблюдают даже в совковых больничках. У каждой палаты свой туалет, сан-узел. Это принципиально. А здесь где? И как при такой площади? Может био-туалеты? Хочу видеть. Хотя ясно сразу----за-ли-пу-ХА!
показать весь комментарий
05.12.2020 19:33 Ответить
Больные не в состоянии до туалета дойти - это лежачие больные
показать весь комментарий
05.12.2020 19:46 Ответить
Памперс. Катетер.
показать весь комментарий
05.12.2020 22:28 Ответить
Боря Дородный , На росии , даже в некоторых кварталах , особенно за МКАДом есть отхожие места . Люди без канализации и центрального водоснабжения выносят туда вёдрами все свои нечистоты вместе с ковидом и остальными всякими болячками , включая венерические .. . Боря , не переживай , если попадёшь к нам в больничку , клизьму тебе сделают стерильно . ))
показать весь комментарий
05.12.2020 19:59 Ответить
Речь то шла о том что в инфекционных больницах с палат ни шагу---потому и туалеты есть у каждой палаты. Кстати очень старый стандарт ВОЗ. Как там за Мкадом и даже внутри Мкада---даже если совсем хана---нам не поможет. Вова Зименский---спасибо за стерильную клизму конечно, видать пока эту заразу тебе не пришлось поиметь(ковид) А вот мне 3 месяца назад повстречалась. Та и по части возраста было чуть проблемно бороться. Ведь по весне ещё скушал 67 пасочку в своей жизни. Пара ребят на моих глазах за 13 дней так и не вышла на своих двоих до дому. Шути всегда, шути для девок, шути против ветру---но другим не желай что себе не нравится. Ущучил? Будь здоров Иван Петров---не перди, не кашляй! Любимая пословица у тех кто за Мкадом.
показать весь комментарий
07.12.2020 15:25 Ответить
Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 374
показать весь комментарий
05.12.2020 19:34 Ответить
Які хворі?! Які померлі?! Сьогодні важливо - кількість проданих квитків!
показать весь комментарий
05.12.2020 19:42 Ответить
после концерта на мороз в палаточку, пожалуйте, не стесняйтесь .....

надеюсь Зеленский после концертов своего Квартала не забудет упомянуть о сокращении доходов Рошена Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5053
показать весь комментарий
05.12.2020 19:56 Ответить
Как обеспечивают обогрев такой конструкции ?

Пневмония - это не сломанная нога
показать весь комментарий
05.12.2020 19:44 Ответить
Буржуйки, дрова, истопники
показать весь комментарий
05.12.2020 21:16 Ответить
Це перше, що я подумала, коли побачила фото до статті. Такі приміщення взагалі не опалюються.
показать весь комментарий
06.12.2020 01:22 Ответить
отмыв бабла на коронавирус идет в турборежиме.
показать весь комментарий
05.12.2020 19:45 Ответить
А как кислород к койкам подводят ?
показать весь комментарий
05.12.2020 19:51 Ответить
Короче раскладушки в холодном амбаре без кислорода .
Это скорее морг
показать весь комментарий
05.12.2020 19:52 Ответить
При этом Ляшко подчеркнул риски инфицирования в мобильных госпиталях другими заболеваниями. -------------------------------Он что, новости не смотрит. Какие сейчас другие заболевания? Эфиоп сказал ковид - все! Нехер умничать.
показать весь комментарий
05.12.2020 20:06 Ответить
В начале пандемии, Будем называть вещи своими именами, это страшная новая типа "Чума" а скорей всего хуже чумы, на человечество 21 Века.
В начале 19 века так называемый "Испанский грипп" убил несколько десятков миллионов человек ро время Первой Мировой Войны. Солдаты обеих воюющих сторон погибали от этого "испанского гриппа" больше на 40% , чем при обстрелах и бомбардировках противника.
показать весь комментарий
05.12.2020 20:17 Ответить
ЗЕльоные, вперед за ковидом стройными колоннами !!!!!!!! Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3882 Перший в Україні мобільний госпіталь для пацієнтів із COVID-19 відкриється у Миколаєві, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8392

греет одно - в первую очередь ковид на концертах подхватят ЗЕльоные тупари и их родные и близкие, которым они будут брызгать слюной от восторга дома.....
показать весь комментарий
06.12.2020 00:22 Ответить
 
 