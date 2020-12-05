В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко
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В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса почти 21 миллион человек, входящих в различные группы риска.
Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По планам Министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.
В эти категории входят:
- медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
- военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
- работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
- лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
- люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
- учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
- работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
- заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
- взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
- прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.
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Пожалуйста, подождите...
Бубочка, он не далее как сегодня сказал, что Украина первой в мире поборола коронавирус за шесть выходных дней.
"... вице-премьер Татьяна Голикова, ответственная за "всенародную" вакцинацию, сообщила, что после употребления вакцины нельзя употреблять алкоголь на протяжении 42 дней, поскольку алкоголь убивает вырабатываемые антитела…
А теперь, представьте себе среднестатистического россиянина, который после прививки не будет употреблять 42 дня алкоголь. Особенно перед Новым Годом, после Нового Года, на Рождество, старый Новый Год, да и вообще ежедневно для хорошего настроения, в крае бесконечной депрессуры, тоски и безнадёги.
То есть, грубо говоря, смысла в российской прививки нет никакого или… Или попросту российские власти заранее готовят подушку безопасности в случае провала вакцинации. Ведь если привитые начнут массово болеть, тем самым демонстрируя неэффективность данного суррогата, то тем проще будет апеллировать - а вы сроки и требования соблюдали? А алкоголь употребляли на протяжении 42 дней? Место прививки водой поливали? После полуночи ели? На яркий свет выставляли?".
но там есть "подарочный" набор вакцины от международных доброжелателей (абы не от рашки-федераски, конечно)... он должен достаться ылите...или же сперва проверят на...на плебсе?
...тільки це вже не ялинкові іграшки - це медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції
солома@elnazaro777 20 ч
В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.
І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...
...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
Більше того, однозначно підтримували і підтримують примусове носіння масок (вірять у їхню неймовірну ефективність), всілякі обмеження, які вводяться, вимагають ще більших, висміюють тих, хто наважується згадати про права людей і дотримання законів у =боротьбі= (невідомо вже тільки з чим). Ці самі люди за поголовну і примусову вакцинацію від ковіду і, напевне, готові вбивати тих, хто не підтримує подібне і говорить про право вибору.
Чому тепер зміна думки ?
Про вас піклуються, навіть склали список і підрахували к-ть кандидатів на чудодійний і універсальний захист, склепаний за 6 місяців, все, як ви просили (щоб припинили нарешті, обзивати інших людей заразою, =бити їх в морду без слів=, таврувати хворими, проклинати і бажати смерті, закликати до ненадання їм медичної допомоги).
А ви не хочете. Навпаки, подякуйте.
Он американці відмовляються від першої партії (20 млн) - хай віддадуть вам, раз боїтеся через москальську (правильно робите, але ... вам це казалося ще влітку) і вірите в західну. Правда, кажуть, що в Штатах найперше збираються провакцинувати кольорову меншість.
Образилися, що вас не питають ? Так вам про це й писали і пишуть: що так буде. Нагадати, як ви їх обзиваєте ?
тобто- кто, кого , коли і чим прививатиме ніхто не знатиме, буде лише купа відосіків з якимось хриплим олігофреном з яких теж нічого ніхто не взнає що до чого
Это , как , скорая. Вначале спрашивают возраст, а потом дают
совет обратиться к своему доктору по телефону и получить
рекомендации, если телефон не отключён.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
т е нас, украинцев" осталось только 20.9 млн. А было когда-то 52 млн.