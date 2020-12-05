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В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко

В Украине в 2021 году планируют вакцинировать от коронавируса почти 21 миллион человек, входящих в различные группы риска.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По планам Министерства здравоохранения, за 2021 год привиться вакциной от COVID-19 должны 20,9 миллиона человек, которые входят в различные группы риска по профессиональным признакам, в связи с различными заболеваниями и возрастом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко

В эти категории входят:

  • медработники, включая сотрудников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19 - 402,2 тысячи человек;
  • военнослужащие-участники Операции объединенных сил - 41 тысяча;
  • работники социальной сферы - 156,9 тысячи;
  • лица, проживающие в заведениях длительного ухода, и персонал этих заведений - 136,5 тысячи;
  • люди в возрасте от 60 лет и старше - почти 9,8 миллиона;
  • учителя и прочие работники отрасли образования - 1,43 миллиона;
  • работники критически важных структур госбезопасности (военные, полиция, Нацгвардия, СБУ и Госслужба по чрезвычайным ситуациям) - 570,7 тысячи;
  • заключенные под стражу в СИЗО или тюрьмах и сотрудники этих учреждений - 65,8 тысячи;
  • взрослые от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями - 6,37 миллиона;
  • прочие профессиональные группы и категории населения - 1,72 миллиона.

Также читайте: Украина сможет обеспечить бесплатную вакцинацию "группам риска", - Степанов

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 411
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05.12.2020 20:25
+9
Темт-драйв вакцини на топдержслужбовцях та їх родинами !!!)))
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05.12.2020 20:14
+9
У скота уже и не спрашивают. Просто доводят до сведения. Пока.
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05.12.2020 20:20
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Темт-драйв вакцини на топдержслужбовцях та їх родинами !!!)))
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05.12.2020 20:14 Ответить
**тест-драйв--перепрошую !!))
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05.12.2020 20:15 Ответить
Вакцинация может быть во благо, только в развитых странах с устоявшейся не коррупционной правоохранительной и судебной системой. Когда есть очень четкая и крайне жесткая ответственность за свои действия. Украинская вакцинация (в том числе и типо от ковида) это "тендер" на закупку+ откат, "тендер" на перевозку+ откат, "тендер" на хранение + откат, "тендер" еще на хрен знает что. Полное отсутсвие у министерства, производителей, перевозчиков, барыг, аптек, медиков и т.д. любого вида ответсвенности. В лучшем случае вам покажут надпись на баночке, что "в 3% случаев возможны негативные последствия" и "именно вам" не повезло. Поэтому идите вы нахер ребята со своими уколами. И это касается всех "прививок" в нашей стране
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06.12.2020 00:51 Ответить
от паскуда, ще едно як за 100 днів
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05.12.2020 20:07 Ответить
Тут другой вопрос: А нахрена?
Бубочка, он не далее как сегодня сказал, что Украина первой в мире поборола коронавирус за шесть выходных дней.
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05.12.2020 20:18 Ответить
А хіба Бубочка сьогодні пам"ятає що говорив вчора ??))
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05.12.2020 20:20 Ответить
Всем уже дурно от Вашего планирования, начиная с создания ковидного фонда 😎😎😎
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05.12.2020 20:08 Ответить
А тепер можете "тихо сповзать з крісла", задихаючись від пароксизму реготу:
"... вице-премьер Татьяна Голикова, ответственная за "всенародную" вакцинацию, сообщила, что после употребления вакцины нельзя употреблять алкоголь на протяжении 42 дней, поскольку алкоголь убивает вырабатываемые антитела…
А теперь, представьте себе среднестатистического россиянина, который после прививки не будет употреблять 42 дня алкоголь. Особенно перед Новым Годом, после Нового Года, на Рождество, старый Новый Год, да и вообще ежедневно для хорошего настроения, в крае бесконечной депрессуры, тоски и безнадёги.
То есть, грубо говоря, смысла в российской прививки нет никакого или… Или попросту российские власти заранее готовят подушку безопасности в случае провала вакцинации. Ведь если привитые начнут массово болеть, тем самым демонстрируя неэффективность данного суррогата, то тем проще будет апеллировать - а вы сроки и требования соблюдали? А алкоголь употребляли на протяжении 42 дней? Место прививки водой поливали? После полуночи ели? На яркий свет выставляли?".
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05.12.2020 22:46 Ответить
Чим вакцинувати ,расєйською вакциною для ВРХ??? То та вакцина для оленів, зайвохромосомних москалів !!!)))
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05.12.2020 20:12 Ответить
а...т.е почти всех ....ну вы поняли ?
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05.12.2020 20:12 Ответить
Это нужно понимать наоборот, никого в 2021 году, вакцинровать не будут!
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05.12.2020 20:22 Ответить
и такое может быть
но там есть "подарочный" набор вакцины от международных доброжелателей (абы не от рашки-федераски, конечно)... он должен достаться ылите...или же сперва проверят на...на плебсе?
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05.12.2020 20:42 Ответить
Будем надеятся, что депутаты и т.д. в конце этой очереди. ни же слуги народа
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05.12.2020 20:12 Ответить
А у кого взяли вакцину ? Полная тишина...
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05.12.2020 20:15 Ответить
У торгових партнерів !!)))
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05.12.2020 20:17 Ответить
Гереги подвезли...
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05.12.2020 20:20 Ответить
Это реально процентов 60 населения Украины, а еще уже переболевшие с антителами, а еще зараженные ( ведь вакцинировать можно только здоровых от короны людей, кстати как их будут вычислять при том что у анализов погрешность до 30%).. В итоге получится уже все 80% А это то количество которое называется коллективным иммунитетом. Правда я думаю что в сказанное в Украине ни кто не верит. Увы. Как говорится вашими молитвами.. бы...
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05.12.2020 20:18 Ответить
Это с учетом клатбищных захоронений???
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05.12.2020 20:19 Ответить
Люблю я планов громадьё! (с)
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05.12.2020 20:19 Ответить
У скота уже и не спрашивают. Просто доводят до сведения. Пока.
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05.12.2020 20:20 Ответить
Когда они со Степановым работают. Все время киздят в эфире!!
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05.12.2020 20:23 Ответить
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко - Цензор.НЕТ 411
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05.12.2020 20:25 Ответить


...тільки це вже не ялинкові іграшки - це медичні досліди над власним населенням за допомогою несертифікованої субстанції

солома@elnazaro777 20 ч

В борьбу за отставку Степанова следом за Голосом и Майбахом включился Медведчук. Источник из ОПЗЖ сообщает, что причиной атаки стал отказ Степанова закупать российскую вакцину. Медведчук хотел получить себе кейс победы и в Москве пообещал Путину что Украина закупит вакцину.

І вони вже штовхають нову фішку на кумових каналах про те, що ми можемо придбати в росіян ліцензію на виготовлення вакцини на наших потужностях...

...Я так розумію,що то вони намагаються філію "Вектора" в Україні організувати під прикритям "власних потужностей"...
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05.12.2020 20:25 Ответить
Вакцинация добровольная или принудительная ? Если платная то сразу ПНХ !
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05.12.2020 20:25 Ответить
Та яка б не була - шлюшко-ПНХ !
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05.12.2020 20:32 Ответить
какая разница - все равно не поможет...
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05.12.2020 20:46 Ответить
зеленому лицемерию нет предела, даже в их фантазиях. Проcто П-ЗЕ-ц..
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05.12.2020 20:31 Ответить
8 млн обещанной вакцины вакцинирует 20,9 млн. человек, что за волшебно размножающаяся вакцина?
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05.12.2020 20:38 Ответить
Вакцину будут считать по одному уколу или и по - второму , - закрепляещему ? )) .
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05.12.2020 20:44 Ответить
Весна прийде - ще щось набрешемо. Зе.
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05.12.2020 20:45 Ответить
При этом деньги на вакцинирование в бюджете не заложено. Сказочники, скоморохи.
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05.12.2020 20:50 Ответить
На форумі повно людей, які з нетерпінням чекали вакцини. Заздрили американцям, британцям - там уже почали чи починають, французам і португальцям.

Більше того, однозначно підтримували і підтримують примусове носіння масок (вірять у їхню неймовірну ефективність), всілякі обмеження, які вводяться, вимагають ще більших, висміюють тих, хто наважується згадати про права людей і дотримання законів у =боротьбі= (невідомо вже тільки з чим). Ці самі люди за поголовну і примусову вакцинацію від ковіду і, напевне, готові вбивати тих, хто не підтримує подібне і говорить про право вибору.

Чому тепер зміна думки ?

Про вас піклуються, навіть склали список і підрахували к-ть кандидатів на чудодійний і універсальний захист, склепаний за 6 місяців, все, як ви просили (щоб припинили нарешті, обзивати інших людей заразою, =бити їх в морду без слів=, таврувати хворими, проклинати і бажати смерті, закликати до ненадання їм медичної допомоги).

А ви не хочете. Навпаки, подякуйте.

Он американці відмовляються від першої партії (20 млн) - хай віддадуть вам, раз боїтеся через москальську (правильно робите, але ... вам це казалося ще влітку) і вірите в західну. Правда, кажуть, що в Штатах найперше збираються провакцинувати кольорову меншість.

Образилися, що вас не питають ? Так вам про це й писали і пишуть: що так буде. Нагадати, як ви їх обзиваєте ?
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05.12.2020 20:51 Ответить
Нагадати, як ви їх обзиваєте ? ---------Незлим тихим словом!!!)))
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05.12.2020 20:58 Ответить
Так! Їх у першу чергу і примусово У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5150
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05.12.2020 21:26 Ответить
Ну да, немцы, англичане или кто там еще, отдадут украинцам не хватающую для себя вакцыну.
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05.12.2020 20:58 Ответить
У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5261
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05.12.2020 21:06 Ответить
Планируем вакционировать 20,9 миллиона населения! Браво! Как там у Гоголя в Ревизоре когда Хлестаков втирает провинциалкам на балу что мол и с Пушкиным на одной ноге он, и как по Петербургу скачут 10 000 тыс. курьеров! Месяц назад В Словакии решили за месяц вроде всех 6 мил. жителей за месяц проверить на вирус. Там кстати можно всех собрать в столице Братиславе на 10 улицах---короче обосрались---не собрали, не смогли. Но цифра в 20,9 миллиона мне понравилась---не округлил в большую сторону фантазёр хренов!
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05.12.2020 21:08 Ответить
Вони веже полічили, скільки зароблять на тих закуплених 20,9 млн. пляшечок з отрутою...
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05.12.2020 21:31 Ответить
чує моє серце , що вакцинацію зелені дурні проведуть так,як і карантин У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8680
тобто- кто, кого , коли і чим прививатиме ніхто не знатиме, буде лише купа відосіків з якимось хриплим олігофреном з яких теж нічого ніхто не взнає що до чого У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7191
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05.12.2020 21:40 Ответить
Перед вакцинацией будет ещё "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЛОКДАУН" У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9270 У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 513 .
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05.12.2020 21:55 Ответить
От нарида Украины,который сейчас у власти, такой интеллект прёт ,это пипец У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3903
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05.12.2020 21:57 Ответить
Мене в советському дитинстві вакцинували від всих хвороб . Було біля шести вакцин . Самі неприємні - були від оспи , і на манту - від т уберкульозу , - це я навіть сам пам"ятаю . ))
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05.12.2020 22:03 Ответить
У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 45
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05.12.2020 22:04 Ответить
А чем Ляшко планирует вакцинировать не сказал. Видимо Кашпировского привлекут. Вакцин то нет и не планируется... Болтун слегка Ляшко...
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05.12.2020 22:32 Ответить
Вакцина для всех, кроме пенсионеров. Бюджет не выдержит.
Это , как , скорая. Вначале спрашивают возраст, а потом дают
совет обратиться к своему доктору по телефону и получить
рекомендации, если телефон не отключён.
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05.12.2020 22:38 Ответить
....это реально?) это даже не число просто цифра могу представить сколько в 21 году будет выигравших в лотерею и т д. как раз и пригодятся инвест няни. янек пошел бы на нобелевскую.
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05.12.2020 23:07 Ответить
пустые разговоры. Уже авторитетные люди говорят, что вакцина будет действовать 4-5 месяцев.. Потом нужно опять колоться. Т.е. - фигня!
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05.12.2020 23:56 Ответить
Наибольший положительный эффект вакцина будет иметь, как утверждают некоторые, в том случае, если воздержаться от её применения. У 2021 році від коронавірусу планують вакцинувати 20,9 млн жителів України, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8119
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06.12.2020 01:14 Ответить
Тобто нам вже сказали, що вакцина не дає гарантії від коронавіруса, ні від його розповсюдження, зате сприяє стерилізації?
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06.12.2020 05:41 Ответить
Білл Гейтс потирає руки від прибутків.
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06.12.2020 06:35 Ответить
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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06.12.2020 10:25 Ответить
В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко

т е нас, украинцев" осталось только 20.9 млн. А было когда-то 52 млн.
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06.12.2020 20:40 Ответить
 
 