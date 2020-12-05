РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13192 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 229 139
Байден (2383) инаугурация (439) США (23253)

Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", - сказал Байден.

Вместо этого, заметил избранный президент, активность будет носить виртуальный характер. По его словам, в виртуальных мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого". Байден сообщил, что работает с командой организаторов, подготовивших онлайн-съезд Демократической партии в августе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей исключительно из женщин

По словам избранного президента, масштабный инаугурационный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать.

Действующий президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. По словам источника, близкого к Белому дому, Трамп рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.

Автор: Анна Судак
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+17
И никаких идиотских видосиков с дебильновать ухвыляющимся членограем-вором. А всё потом, что в США выбрали ПРЕЗИДЕНТА, а не чмо без диплома клоуна.
показать весь комментарий
05.12.2020 20:43
+12
Не в тему конечно, но новость уж очень хороша)
На Кубани уменьшилось количество изнасилований казаков дагестанцами
показать весь комментарий
05.12.2020 20:54
+10
Vedana Привіт!

''і чекає інаугурації діда більше, ніж Нового року''. Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 669

Ну ти скажеш таке.Чекай спам,а потім бану.На святого Байдена посягнула. Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 8250
показать весь комментарий
05.12.2020 21:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Нажаль, це сатиричний сайт, ніяких зґвалтувань "казаков" там не було.
показать весь комментарий
05.12.2020 22:13 Ответить
То нічого, так як їх зґвалтував той сатиричний сайт, ніякий дагестанець не зґвалтує ))). Та й не дурні дагестанці пхати своє найцінніше у засраного мацкаля.
показать весь комментарий
05.12.2020 22:41 Ответить
просто ті "казаки" носять овчину, що викликає приємні сексуальні асоціації у гірців
показать весь комментарий
06.12.2020 01:23 Ответить
ГОРЯ́НИН, а, чол. Житель гір; горець. За вечерею.. зібрались: дочка бургомістра, її жених - офіцер прикордонної вахти, лісничий, ще якийсь горянин (Станіславський, Моє життя в мистецтві, 1955, 160); Едельвейс - рідкісна рослина. Вона охороняється законом, а серед горян вважається символом мужності і кохання (Знання та праця, 7, 1966, 17).
Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 139.Тобто Вам треба було написати - у горян, у крайньому випадку - у горців. Ну звісно, якщо це, маю надію, нє ус атклєілса в ольгінца.
показать весь комментарий
06.12.2020 09:36 Ответить
Я думаю, это временно - холода, птицы улетели.
показать весь комментарий
06.12.2020 08:24 Ответить
Брезгуют шо ли?
показать весь комментарий
06.12.2020 08:35 Ответить
Не забуваємо шо Байден президент США,і він уж точно нам Українцям ні чого не "должен"))
показать весь комментарий
05.12.2020 20:55 Ответить
Президент США Трамп. Ім'я наступного президента стане відомо 14 грудня.
показать весь комментарий
05.12.2020 23:01 Ответить
трампа сркращать будут... трам-пам-пам ватники
показать весь комментарий
05.12.2020 20:56 Ответить
Помню как горная абизянка Михуил Сраакашвило пиарился на инагурации Трампа.. Мишико находился где-то в 5 км от места инагурации, но подавалось в прессе это так, как буд-то лоток с *********** Мишико стоял рядом с Трампом..
показать весь комментарий
05.12.2020 20:57 Ответить
Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер - Цензор.НЕТ 1866
показать весь комментарий
05.12.2020 21:01 Ответить
Наша Зюзя приїздила в госпіталь маючи потужну охорону.
15 мікроавтобусів з озброєними спецами. 20 джипів....
показать весь комментарий
05.12.2020 21:06 Ответить
Щоб не вкрали -- заразу не рознесли...
показать весь комментарий
05.12.2020 21:24 Ответить
Ожидаемая победа Джо Байдена, надоели "фрики" во главе государств.
Не хочется повторения ошибок 20-го века. Больно, что кто-то ещё верит в политику того времени, в возрождение ЛЕ-СТАЛИ-ХУ.лостана.. Пусть скорее сдохнет вся это идеологическая мерзость и все её перевернутые последыши.
показать весь комментарий
05.12.2020 21:39 Ответить
" Боже Вас сохрани, доктор, не читайте перед обедом советских газет"
показать весь комментарий
05.12.2020 23:03 Ответить
Инаугурация Байдена пройдет или в тюрьме, или на кладбище, вместе со своими избирателями.

Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw

А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
показать весь комментарий
05.12.2020 21:45 Ответить
Кацап, вернись на бутылку
показать весь комментарий
05.12.2020 22:06 Ответить
Да кацап это скорее всего ты, байдобил. Такой тупой может быть только русня.
показать весь комментарий
06.12.2020 00:26 Ответить
Гуантанамо ждёт.
показать весь комментарий
06.12.2020 00:15 Ответить
Байден віртуально з камери буде показання давати по відео-лінку.
показать весь комментарий
06.12.2020 01:40 Ответить
Maksym пише: Инаугурация Байдена пройдет или в тюрьме, или на кладбище, вместе со своими избирателями.

Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw

А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
показать весь комментарий
06.12.2020 03:11 Ответить
Чувствую у американских психиатров будет много работы, когда фанаты трампа начнут из придуманной ими реальности возвращаться
показать весь комментарий
06.12.2020 08:39 Ответить
Скорее наоборот, фальшивая реальность CNN и прочих говносми скоро рухнет.
показать весь комментарий
06.12.2020 12:32 Ответить
Ну да, все вокруг врут, только в твиттере Трампа чистая-чистая правда Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 3112
показать весь комментарий
06.12.2020 12:54 Ответить
Вот, например, записи планёрок руководства CNN
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk
показать весь комментарий
06.12.2020 15:30 Ответить
Ты Бидонодибил.
показать весь комментарий
06.12.2020 15:31 Ответить
О, у фанатов Трампа повышенный уровень агрессии к окружающим, оно и не удивительно, их манямирок соткан из множества противоречий, которые для стыковки в более-менее целостную картину требуют больших усилий.
показать весь комментарий
06.12.2020 15:41 Ответить
Я тебе ссылку на планёрок руководства CNN оставил, ты посмотрел? Ты же писал "Ну да, все вокруг врут, только в твиттере Трампа чистая-чистая правда". Расскажи где твоя правда. Откуда ты такой ?
показать весь комментарий
06.12.2020 16:53 Ответить
Большой брат следит за тобой.
показать весь комментарий
05.12.2020 22:39 Ответить
Мудре рішення. На минулій інаугурації нарцис так вже м'язами пограв на військовому параді, що аж соромно за нього було. Прогнило щось у вашому королівстві, після додіка Донні багато що треба буде міняти.
показать весь комментарий
06.12.2020 00:02 Ответить
не будет никакой инагурации, бутусов, не подмахивай мировому кагалу
показать весь комментарий
06.12.2020 00:11 Ответить
Но он же за деньги! Человек на жизнь зарабатывает. Інавгурація Байдена відбудеться у скороченому форматі, активність носитиме переважно віртуальний характер - Цензор.НЕТ 1416
показать весь комментарий
06.12.2020 06:13 Ответить
Почему ее не будет? Йелоустонский вулкан взорвется, или анунаки с планеты Нибиру нападут?
показать весь комментарий
06.12.2020 08:41 Ответить
А я уже говорил что байдобилы хуже и тупее чем зебилы и их тут просто толпа? Может даже хуже чем русня, но это не точно. Скорее всего русня хуже, но это не меняет что всему миру ппц, если не Трамп... Украине в том числе.
показать весь комментарий
06.12.2020 00:24 Ответить
Віртуальний "президент" з віртуальною інаугурацією, бо виграв вибори віртуально, не висовуючись з бейсмента.
показать весь комментарий
06.12.2020 01:36 Ответить
байден уже сбитый лётчик.
показать весь комментарий
06.12.2020 06:11 Ответить
Страница 2 из 2
 
 