Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер

Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", - сказал Байден.

Вместо этого, заметил избранный президент, активность будет носить виртуальный характер. По его словам, в виртуальных мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого". Байден сообщил, что работает с командой организаторов, подготовивших онлайн-съезд Демократической партии в августе.

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По словам избранного президента, масштабный инаугурационный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать.

Действующий президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. По словам источника, близкого к Белому дому, Трамп рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.