Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Избранный президент США Джо Байден заявил, что хотел бы избежать скопления масс людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я полагаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню", - сказал Байден.
Вместо этого, заметил избранный президент, активность будет носить виртуальный характер. По его словам, в виртуальных мероприятиях "будут участвовать больше людей, чем когда-бы то ни было до этого". Байден сообщил, что работает с командой организаторов, подготовивших онлайн-съезд Демократической партии в августе.
По словам избранного президента, масштабный инаугурационный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать.
Действующий президент США Дональд Трамп не уточнил, будет ли он присутствовать на церемонии инаугурации. По словам источника, близкого к Белому дому, Трамп рассматривает возможность анонсировать свое участие в выборах 2024 года именно в день вступления Байдена в должность.
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Словник української мови: в 11 томах. - Том 2, 1971. - Стор. 139.Тобто Вам треба було написати - у горян, у крайньому випадку - у горців. Ну звісно, якщо це, маю надію, нє ус атклєілса в ольгінца.
15 мікроавтобусів з озброєними спецами. 20 джипів....
Не хочется повторения ошибок 20-го века. Больно, что кто-то ещё верит в политику того времени, в возрождение ЛЕ-СТАЛИ-ХУ.лостана.. Пусть скорее сдохнет вся это идеологическая мерзость и все её перевернутые последыши.
Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw
А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
Тут обзор видеодоказательств вброса бюллетеней на выборах в США:
https://www.youtube.com/watch?v=hCapfyByZMw
А тут само видео
https://www.youtube.com/watch?v=keANzinHWUA&t=425
Уже тысячи людей готовы под присягой дать показания о фальсификациях. Дем.Партия - это Единая Россия номер 2. И Трамп наведёт порядок, иначе нам всем на этой планете жить в большом СССР троцкистского варианта.
https://www.youtube.com/watch?v=F1HB5X-TmGk