В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате

Подконтрольное Кремлю предприятие "Вода Крыма" планирует с 1 января 2021 года возобновить начисление пени и отключение воды за долги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если после окончания действия моратория, т.е. после 1 января 2021 года, не будет урегулирован вопрос в части погашения задолженности, ГУП РК "Вода Крыма" возобновит ограничения услуг (возобновление услуг будет возможным после полного погашения задолженности и оплаты расходов, понесенных предприятием на ограничение и восстановление услуг), а также начисление неустоек (штрафа, пени) должникам, кроме того, с марта по декабрь 2020 г. пеня за имеющуюся просроченную задолженность не предъявляется к оплате, но с 1 января 2021 года пеня будет востребована за каждый неоплаченный в данный временной промежуток платеж", - говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного Кремлю предприятия.

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Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

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