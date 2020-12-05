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Крым (26022) водоснабжение (696) вода (880)

В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате

Подконтрольное Кремлю предприятие "Вода Крыма" планирует с 1 января 2021 года возобновить начисление пени и отключение воды за долги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Если после окончания действия моратория, т.е. после 1 января 2021 года, не будет урегулирован вопрос в части погашения задолженности, ГУП РК "Вода Крыма" возобновит ограничения услуг (возобновление услуг будет возможным после полного погашения задолженности и оплаты расходов, понесенных предприятием на ограничение и восстановление услуг), а также начисление неустоек (штрафа, пени) должникам, кроме того, с марта по декабрь 2020 г. пеня за имеющуюся просроченную задолженность не предъявляется к оплате, но с 1 января 2021 года пеня будет востребована за каждый неоплаченный в данный временной промежуток платеж", - говорится в сообщении пресс-службы подконтрольного Кремлю предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Специалисты российского НИИ предупредили о риске происшествий из-за некачественной воды в оккупированном Крыму

Напомним, с полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов введен первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ ввели третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. При этом власти Симферополя предупредили об отклонении от графика подачи воды.

19 октября стало известно, что правительство РФ направит около 50 млрд рублей на реализацию комплексного "плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма". В частности, план предусматривает 8,2 млрд рублей на опреснители морской воды для оккупированного полуострова. Предполагается, что затраты на строительство одного опреснителя морской воды в оккупированном Крыму могут достигнуть 2,5 млрд рублей.

Ранее правительство РФ уже выделило почти 6 млрд рублей на строительство на оккупированном полуострове новых водных объектов, капитальный ремонт сетей и разработку скважин.

Также читайте: 29 населенных пунктов оккупированного Крыма получают воду по графику, ресурс скважин снижается

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
камни с неба, и то в долг...
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05.12.2020 21:42
+20
А хіба Росєя не зробила всіх кримчан алєхаргами, як їм то з телевізору показували?В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате - Цензор.НЕТ 1901
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05.12.2020 21:37
+19
Житель Севастополя родил бессмертную фразу:

"Похоже, товарищи, мы таки успели запрыгнуть в отходящий Титаник".
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05.12.2020 21:49
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Сдох Максим, да и фиг с ним. ахахахах. все на сахалин. все
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05.12.2020 21:35 Ответить
Кароче , если нет в кране воды , то виноват тот , кто не закрыл кран . )
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05.12.2020 21:46 Ответить
Как говорит народ: Вода близка, да гора склизка...
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05.12.2020 23:03 Ответить
Нада скрепы паднимать . Ведь асманы как -таж абхадились без вады ? .
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05.12.2020 23:23 Ответить
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 4679
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05.12.2020 22:20 Ответить
это они радуются,что газ пока есть ?
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05.12.2020 22:26 Ответить
Вот по этому поводу В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 8499
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 7055
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05.12.2020 22:27 Ответить
Здобули !
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05.12.2020 21:35 Ответить
"Наскакалі!"(с)
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05.12.2020 21:38 Ответить
Головне що помрут в Расєє,о це здобуток !!!)))
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05.12.2020 21:53 Ответить
Им по-фиг, они верят что им за "камни" будут доплачивать..
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05.12.2020 21:56 Ответить
у меня вопрос такой же а почему в Украине!!!! эти ермолочные также будут отключать воду за долги?? долги потому что у власти ублюдки воры подонки мрази дебилы крученные малороссы клоуны шапито и прочая шелупонь???? В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 597
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05.12.2020 22:05 Ответить
так ты же их и выбрал - что теперь плачешь...?
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05.12.2020 22:32 Ответить
проверим - селёдки хочешь...?
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06.12.2020 00:40 Ответить
А хіба Росєя не зробила всіх кримчан алєхаргами, як їм то з телевізору показували?В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате - Цензор.НЕТ 1901
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05.12.2020 21:37 Ответить
Зробила-аленегархами !!!)))
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05.12.2020 22:04 Ответить
достойный подарок .
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05.12.2020 21:42 Ответить
камни с неба, и то в долг...
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05.12.2020 21:42 Ответить


РИА Новости

В РПЦ призвали верующих не изгонять бесов самостоятельно

В оккупированном Крыму с 1 января 2021 года начнут отключать воду за долги по оплате - Цензор.НЕТ 337
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05.12.2020 21:44 Ответить
***** будет изгонять? Лично?
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05.12.2020 21:57 Ответить
монополия-с... В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 957
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05.12.2020 22:05 Ответить
Так они и не изгоняют... Потому что не умеют... А вот "бесогоны" они порядочные...
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05.12.2020 22:15 Ответить
ладно,фошиздыукры отключили воду - поверю,но чтобы тот ,которого звали хором - как Деда Мороза,на которого как на скрепКу молились - не верю.Видно, он не сам пришол а весь хрюский мир приволок...
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05.12.2020 21:47 Ответить
Житель Севастополя родил бессмертную фразу:

"Похоже, товарищи, мы таки успели запрыгнуть в отходящий Титаник".
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05.12.2020 21:49 Ответить
Ну шо, нет проблем. Нехай на колени перед фюрером встанут, он все им порешает. Гундяйка ему поможет. Делов-ТА.
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05.12.2020 21:51 Ответить
Салам алейкум,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі і твоїй родині !! ------Злякали , відключать те чого нема і найближчим часом не буде !!))
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05.12.2020 21:59 Ответить
Ва-Алейкум Салам, Дмитро. Навзаем. Я точно знаю, когда в Крыму будет днепровская вода. Сразу после возвращения туда Меджлиса.
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05.12.2020 22:01 Ответить
Сруцкий Крысм - это когда к тебе пришли отключать воду, а отключать нечего, потому что ее и так нет.
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05.12.2020 21:53 Ответить
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 9436
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05.12.2020 21:54 Ответить
Со Со Паліашвілі ? )
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06.12.2020 11:09 Ответить
Ну, у любителів русскаго міра в Криму ще є час до Нового року припаси зробити. Водички про запас засолити... В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 9938
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05.12.2020 21:55 Ответить
ось такий вам підарунок
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05.12.2020 21:55 Ответить
"Здравствуй, Дедушка Мороз,борода из вати!!Ти подарки нам принёс недопалок горбатий " !!!)))
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05.12.2020 22:02 Ответить
Интересно, а что будет если не платить за воду например в Германии ? Ну или в США ?
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05.12.2020 21:58 Ответить
приедут негры на бэтэре и вые@ут .
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05.12.2020 22:03 Ответить
Ніггери лише на "Абрамсах" їздят ,це з досвіду даунецьких обдолбенців !!!)))
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05.12.2020 22:06 Ответить
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 2308
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05.12.2020 22:12 Ответить
В Германии и США вода таки есть. И в Крыму до оккупации его вонючими дикарями - тоже была. И будет - после того, как вонючие дикари свалят из Крыма в свои болота.
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05.12.2020 22:03 Ответить
Так если в Крыму воды нет, то и отключать нечего и пени со штрафами брать не за что.
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05.12.2020 22:06 Ответить
Угу. Но оккупационные власти заставляют платить за воду, даже когда ее подают раз в день. Дикари, шо тут скажешь.
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05.12.2020 22:08 Ответить
Угу. По прибору учёта расхода воды. Подают 1час в неделю. Сколько счётчик показал столько и оплачивают. При отсутствии протока показания счётчика не меняются. оккупационные власти заставляют платить не требуют. Разве в СШП не так?
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05.12.2020 23:26 Ответить
Можуть мінятися, якщо по трубам замість води "гнати" повітря, підприємству "Вода Криму" треба ж якось "виживати" при дефіциту води.
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06.12.2020 11:28 Ответить
Набутылочник, да ты никак не уймёшься?! В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 4727
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05.12.2020 22:30 Ответить
Vera144 Кого там цікавить є вода чи ні? В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 5247
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06.12.2020 00:54 Ответить
Отправят в Кацапстан.
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05.12.2020 23:35 Ответить
Как можно отключить того, чего нет )))
Ипанутым кцпм нет покоя
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05.12.2020 22:01 Ответить
А чё так тянуть аж до 1-го января?Выключайте выключайне она им не нужна вовсе!
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05.12.2020 22:05 Ответить
Навіщо брудним свиням вода? І так сойдьот!
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05.12.2020 22:06 Ответить
это крысам на пользу. сплошная экономия у них от русни будет.
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05.12.2020 22:09 Ответить
Если в кране нет воды-значит выпили
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05.12.2020 22:13 Ответить
Плевать на крысчан.
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05.12.2020 22:17 Ответить
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 3828
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05.12.2020 22:18 Ответить
Пусть проконсультируются у"донбасситов"... Те, когда "вжопучленцы" аробстрелом повредили водоводы, воду использовали только для питья и приготовления пищи, а туалетом не пользовались - срали в полиэтиленовые пакеты и выбрасывали в форточку...
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05.12.2020 22:18 Ответить
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 1689
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05.12.2020 22:19 Ответить
В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 179
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05.12.2020 22:25 Ответить
Похер на лишенцев, горіть в аду, довбойби
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05.12.2020 22:25 Ответить
да уж , с вадой бендеровцы подкачали . В 2014 не памагли , жаль . Теперь вам камни с неба , - жуйте , говно кацапское и морской водой запивайте .
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05.12.2020 22:26 Ответить
А они что думали " в родной гаване" им все будет бесплатным за реХферендумы и лучше камни с неба но с Рашей. Та не ребята, лафа она не вечна. Ажиотаж по поводу " Крым наш" уже закончился, на рейтинги не влияет, теперь пришло время расплачиваться по долгам. Москва она как известно слезам не верит.
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05.12.2020 22:39 Ответить
крысы запомните.обычно пленных не кормят.
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05.12.2020 22:56 Ответить
Думаю , что нужно дождаться обстрелов с неподконтрольной стороны . А потом ограничить подачу воды на неподконтрольную Украине территорию . ( в марик , за шесть лет , можно было кинуть не одну водопроводную шлангу , но порох желал путину здоровья и жал ему руку ) . ( админ не бань , - пишу правду ) .
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05.12.2020 22:57 Ответить
Если не кацапы, - это сделают солдаты НАТО! 😆
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05.12.2020 23:16 Ответить
Для України це поразка. Ці трутні з криму захочуть знову до нас. Ваше спасіння це камні з неба.
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05.12.2020 23:51 Ответить
Поклонська - ким була i ким стала...

В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 8236
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06.12.2020 00:15 Ответить
Кака была кака и есть.
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06.12.2020 11:29 Ответить
Если должны,то должны как то реагировать,в том числе и отключать.
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06.12.2020 00:25 Ответить
Отключать - єто юридическое понятиє . Заварить трубу соседу , но чтоб у тебя при єтом сохранилась вада - это как раз то , что нада .! )
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06.12.2020 00:45 Ответить
Світла немає,
Порожньо в крані,
Сонце сідає -
Спіть, "расєянє"!
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06.12.2020 00:53 Ответить
Нарешті побудували Лас-Вегас в Криму. Навіть птахи та дикі тварини тікають з Криму.
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06.12.2020 00:56 Ответить
Мда..А цены то на воду будут,или уже,аховые...интересный вывод сделала администрация Крыма -- без воды нельзя, поэтому люди будут платить столько сколько скажут....Расейские чиновники удовлетворенно потирают ручки...остается только порадоваться за крымчан...
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06.12.2020 06:47 Ответить
Просчитали стоимость воды и удивились, что не как в СССРе - полкопейки. Так упорно хотели вернуться в прошлое, что совершенно потеряли связь с настоящим.
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06.12.2020 07:12 Ответить
Пойманную рыбу не кормят,и водчки попть тоже не дают...
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06.12.2020 08:50 Ответить
Какое нам до них дело?
У нас самих скоро начнут отбирать квартиры за долги по отоплению.
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06.12.2020 10:20 Ответить
Отключение за долги - это новость? У нас каждый день кого нибудь отключают за долги и правильно делают.
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06.12.2020 10:41 Ответить
Воду не дают, а считаю 10м3 на нос в месяц и еще водоотведение. Представляете.
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06.12.2020 10:46 Ответить
Как прєкрасєн етот Руцкій мір В окупованому Криму з 1 січня 2021 року почнуть відключати воду через борги за оплату - Цензор.НЕТ 493
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06.12.2020 11:06 Ответить
Зловживання боргами а ще й через оплату має вигляд ідіоматичного перекручення мови. Про це треба повідомляти мовного омбутсмена. Пишіть будь ласка несплата - це простіше, реальніше і відповідніше.
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06.12.2020 12:25 Ответить
 
 