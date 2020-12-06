Таран назвал важнейшие реформы ВСУ: наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента, внедрение новой военной культуры
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Важнейшие реформы в украинской армии происходят в соответствии с положениями Стратегического оборонного бюллетеня Украины.
Об этом рассказал министр обороны Андрей Таран в интервью изданию "Урядовый курьер", передает Цензор.НЕТ.
"Это наращивание боевых возможностей, построение системы оборонного менеджмента на основе лучших практик государств-членов НАТО, внедрение в ВСУ новой военной культуры, основанной на евроатлантические ценностях, создание современной системы менеджмента оборонных ресурсов", - сказал глава Минобороны.
Таран сообщил, что в этом году завершается очередной цикл оборонной реформы, который начался в 2016-м с введением в действие Стратегического оборонного бюллетеня.
"Главный итог выполнения этого стратегического документа: обеспечено сдерживание российской вооруженной агрессии, Вооруженные силы и другие составляющие сил обороны приобрели новые возможностей, существенно повышена их совместимость и готовность к совместным действиям с соответствующими структурами государств НАТО", - заверил он.
Министр отметил, что основой оборонных реформ до конца 2022 года должна стать обновленная система военного образования, способная обеспечить подготовку профессиональных специалистов.
"Будут продолжены реформы, связанные с совершенствованием системы демократического гражданского контроля над ВСУ, сочетанием систем оборонного и бюджетного планирования, созданием прозрачной и эффективной системы закупок и управления оборонными ресурсами", - подытожил глава Минобороны.
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-Вітаю ВСІХ -воїнів ЗСУ, Добробатів, Волонтерів, Патріотів, Зброярів та сім'ї Всіх хто на фронті і в тилу кує перемогу України!!! Вдячний демобілізованим захисникам України та їх родинам!
-Приношу сердечну вдячність та співчуття сім'ям загиблих на фронті Героїв України, сім'ям загиблих та скалічених Героїв Небесної Сотні! Велика шана ВАМ і наш низький Уклін Побратимам по Боротьбі!!
-Зневажаю і люто ненавиджу всіх, хто на на Печерських пагорбах і в тилу працює на інтереси агресорів Путіна і олігархів - на шкоду Україні і її народу. Ганьба їм та прокляття поколінь патріотів!
-"Українці повільно запрягають, але дуже прудко їдуть... "
Україна збирається депортувати близько 200 північнокавказців, в тому числі бійців батальйону ім. шейха Мансура, які всі останні роки воювали за Україну на Донбасі.
2 грудня затримали учасника бойових дій на сході України у складі добровольчого підрозділу батальйону імені Шейха Мансура - Руслана Акієва.
Його затримали з порушенням усіх норм: в порушення ст. 582 КПК України, без надання належних документів, які б підтверджували перебування затриманого у міжнародному розшуку Інтерполу та правомірність його затримання, яке відбулося на підставі листа Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України від 01.12.2020р., тобто, датованого за один день до затримання Руслана Акієва та листа Офісу Генерального прокурора України від 06.10.2020р., тобто, датованого раніше, ніж вказаний вище лист.
Затриманого грубо було позбавлено права на захист, у зв'язку із чим його адвокат був вимушений цілу добу їздити по м.Києву в пошуках місця знаходження, однак так і не зміг поспілкуватися із затриманим.
В подальшому було з'ясовано, що Руслана Акієва вже етаповано до Молдови з грубим порушенням КПК України, навіть без ухвали слідчого судді, без застосування тимчасового арешту, що свідчить про повне ігнорування правоохоронними органами України вимог свого й міжнародного законодавства та безпрецедентного порушення прав людини і громадянина.
Це - не перший випадок протягом цього року, коли боєць батальйону Шейха Мансура екстрадований до Молдови за спрощеною процедурою.
Така екстрадиція є порушенням норм законодавства України, зокрема - статей 588 і 589 Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають відмову в екстрадиції у спрощеному порядку, коли є обґрунтовані підстави вважати, що екстрадиція суперечить інтересам національної безпеки України.
Зараз ми ініціюємо подання від Комітету з питань зовнішніх відносин та міжпарламентського співробітництва та Комітету національної безпеки, оборони та розвідки з направленими листами і запитами до Президента, до Міністерства закордонних справ, до СБУ і Офісу Генпрокурора - належним чином відреагувати і взяти це під свій контроль.
Я наголошую, що це - злочин проти України і підрив нашої обороноздатності.
https://www.youtube.com/watch?v=rBVEyNnVlKk
Окака фігня, малята.
Старая культура образца Отечественной войны 1812 года аморально подустарєла...
Так, что весьма вовремя внедрили новейшую военную культуру - спасибочки МО за єто. Дальше ждать уже просто не было сил...
МОЖЕШЬ СМЕЛО ПОЛУЧИТЬ КУСОЧЕК КОРИЧНЕВОГО ВЕЩЕСТВА В ЯРКОЙ УПАКОВКЕ ОТ ,,рашен". 🤣😂😝
2018. Сухпай від Порошенко.
2020. Сухпай від ВАЗеленського.
генератор случайных слов https://www.facebook.com/maksym.poltava/videos/1181547555338484/
Кацапский фейк против уруцкого ГОВОРИТ О ТОМ ЧТО ОН ЗАВЕРБОВАН.И что он не выполняет приказы кремля, его наказывают.И ему нельзя бухать с кем попало.А то перевербуют.Потому тут же фейком и вынесли выговор по его поведению.И он тут же запел про переформатирование укроборонпрома с новой силой. Типа сразу исправляется и продолжает ударную работу по уничтожению укроборонки под видом реформы.
Провести процедуру банкротства краза в максимально сжатые сроки.
Так как жувага не обновлял на кразе оборудование для снижения производства и улучшения качества и не разрабатывал новые технологические решения, изза чего перестали краз покупать.Выгнал конструкторов говорит о целях для чего он это купил. Потому что все заменялось китайским, вплоть до мотора и коробки передач. Абс даже своего не было. Потому КРАЗ экспроприировать в пользу государства. Ускорить процесс банкротства и силой отобрать краз у жеваго. Который его купил чтобы доить украину.А не вкладываться в развитие.
Чому не проведено державних іспитів та приймання на озброєння богдани???
Чому розвалено реформу харчування в армії?
Чому зупинено будівництво житла для військових???
Скільки часу будете гратись з ворогом у «перемірря»??? Докуди відступатимите???
Чи не соромно наживатись на закупівлі чешських дан, замість того, щоби виробляти свої богдани???