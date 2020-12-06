Уруский подтвердил встречу в офисе бизнесмена Кауфмана: Это не какие-то там "договорняки", ничего тайного

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подтвердил, что встречался с бизнесменом Борисом Кауфманом в его офисе, но опроверг желание скрыть этот разговор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Проблем в этом нет. Я могу встречаться там, здесь. Здесь - не всегда удобно. Есть много нюансов таких. Ничего страшного в этом нет абсолютно. Это не какие-то там "договорняки", как говорят, что тайные. Ничего тайного", - сказал Уруский, уточнив, что темой дискуссии были "возможные инвестиции, которые могли бы быть вложены".

Напомним, журналисты выяснили, что высокопоставленные лица продолжают проводить непубличные встречи с влиятельными бизнесменами, несмотря на обещание Владимира Зеленского, что при его президентстве отношения между властью и представителями крупного бизнеса станут исключительно прозрачными.

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В частности, в офис к бизнесмену Кауфману 17 ноября наведывался человек, похожий на вице-премьера, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.