Мы будем готовы общаться с представителями ОРДЛО, как только Россия выведет свои войска с Донбасса, - Кравчук
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Украина на Донбассе готова "общаться со своими" после того, как Россия выведет свои войска из ОРДЛО.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Нас часто обвиняют, что мы не общаемся с ОРДЛО, что якобы в других странах общаются с сепаратистами. Я заявляю сегодня, что как только Россия выведет свои вооруженные силы, спецслужбы, наемников, пройдет демилитаризация, и на следующий день мы бы нашли возможность и необходимость встретиться и решать вопросы один на один, нам не нужен Минский процесс. Пусть чужаки уйдут оттуда, и мы будем общаться со своими. Сегодня люди в тех районах не являются хозяевами. Они выполняют волю Кремля. И общаться с ними просто нет смысла", - заявил он.
Комментируя возможность проведения выборов в ОРДЛО, первый президент отметил: "Провести выборы в неконтролируемых регионах Донбасса без создания условий просто невозможно: когда идет война, а Конституция Украины запрещает проводить выборы в это время, когда там присутствуют иностранные военные формирования, когда там наемники. Можно даже не стрелять. Но пока на территории, где должны проводить выборы, будут чужие войска, добровольцы - проводить нельзя. Никакой наблюдатель не поедет туда. На территории "ДНР" и "ЛНР" есть свои "министры", но я задаю вопрос: почему они хотят провести еще одни выборы, они же уже проводили, хотя в Украине их не признали? Им нужно, чтобы они стали легитимными для мира. А надеяться, что они поменяют всю систему жизни, которую имеют, не нужно. Сначала условия, потом выборы, и шаг за шагом будем помогать восстанавливать разрушенное, вернем 1 млн 700 тыс. человек".
Пожалуйста, подождите...
Вы ищите выход как можно мягко сделать капитуляцию.
На вещи надо смотреть реально. Это и дураку понятно,того что они хотят не будет и фраза "нас там нет" прозвучит в который раз. Им надо
получить этот "позорный мир" и они его получат за счёт уступок. Еще раз повторю ,будьте реалистом и не перекручивайте мои высказывания .
А шо було ,то було .
Как там в одном фильме говорил герой(ИванВасильевич): У меня вот тоже один такой был.Крылья сделал.... может пришло время?!
ДА, НАТАША???? 😅🤣😂
Тоді Леонід Кравчук вирушив з першим офіційним візитом до США. На авіабазі "Ендрюс", куди він прилетів, журналісти поцікавились, чи правда, що з території України вивезли всю тактичну ядерну зброю. Кравчук відповів, що як верховний головнокомандувач збройних сил України він такого наказу не давав. І того ж дня з'явилася новина з посиланням на керівництво Об'єднаних збройних сил СНД про те, що 6 травня останній ешелон з тактичною ядерною зброєю перетнув україно-російський кордон."
ЯО при Леониде вьівезли все за 6 месяцев
Стаття посла РФ в Австрії Дмитра Любинського була опублікована у вівторок у центральній віденській газеті Wiener Zeitung у розділі "гостьовий коментар". У коментарі під заголовком Pacta Sunt Servanda ("Угоди повинні виконуватися") російський дипломат звинувачував Україну у нібито невиконанні домовленостей Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".
Свою статтю-відповідь, яка у п'ятницю також була опублікована віденською газетою, Щерба назвав "Угоди мають виконуватися, це правда".
"Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - розпочав свій коментар український посол.
Він зазначив, що погоджується з російським послом щодо того, що "Pacta Sunt Servanda". І тут же навів приклад грубо порушеного Росією Будапештського меморандуму. Щерба нагадав, що в обмін на зафіксовану у документі обіцянку РФ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.
"З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", - написав посол України в Австрії.
Зокрема, він нагадав, що Паризький саміт відбувся з ініціативи Президента України: "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна".
Крім того, все, про що було домовлено в Парижі, було запропоновано Україною - і здебільшого виконано: відбулися обмін утримуваними особами та розведення війська, відкрито додаткові КПВВ, також Україна дотримується перемир'я, попри майже щоденні порушення з боку Росії.
"Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія", - заявив Щерба.
Український посол нагадав австрійським читачам, що мешканці Донбасу вже 6 років не знають миру і все це - через відсутність бажання миру у Кремлі.
"По один бік знаходяться російські прапори, зброя, військовий персонал. По інший - українські. І тим не менше, Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту. Проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики - і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - написав він.
Посол також вказав на те, що Росія продовжує зміцнювати в цей час свою окупацію Донбасу: роздає населенню російські паспорти, контролює український кордон, залишає за собою всю повноту рішень.
"Економіка цієї частини Донбасу зруйнована; більшість проукраїнських громадян або вбиті, або вигнані; український (та й будь-який інший) закон не діє. На таких умовах, без будь-якого впливу з боку Києва, Москва пропонує провести вибори і тим самим легітимізувати владу своїх представників в Україні. "Чудовий" план", - зазначив Щерба.
"Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - закінчив свою статтю Посол України в Австрії Олександр Щерба.
Крачук и агентура Кремля
В ефірі українського телеканала "Наш" 4 грудня з'явився представник бойовиків "ЛНР" Родіон Мірошник, який бере участь у переговорах тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі. Відео ефіру оприлюднено в YouTube телеканала.
Яке там "общєніє" - сєпарів зразу після суда на зону.
Хай йде і спілкується. Тільки нехай підпише бумажку, що Україна тут ні до чого, то його власне приватне бажання.
Також було б добре, якщо б він з собою взяв заглядальщика в очі.
На жаль то все мрії..