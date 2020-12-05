Минобороны впервые за годы независимости Украины планирует заказать у "Антонова" три самолета, - Уруский
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Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский надеется, что до конца 2020 года государство закажет компании "Антонов" новые ближнемагистральные транспортные самолеты Ан-178.
Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", - сказал министр.
По его словам, за счет этого заказа, а также ремонта бронетанковой техники и закупки артиллерийских систем, удастся выполнить государственный оборонный заказ на 2020 год, хотя в настоящее время "есть проблемы с его выполнением".
Уруский добавил, что речь не идет о возможности выполнения оборонного заказа в этом году за счет поставок корветов из Турции: "О том, что именно корвет будет закрывать эти проблемы, так вопрос вообще не стоит". Министр утверждает, что в этом вопросе Украина и Турция находятся на "начальной стадии переговоров".
Согласно постановлению правительства, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности обеспечивает формирование и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере государственного оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, в самолетостроительной отрасли и обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.
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Но я сомневаюсь что это произойдет.
це наше ноухау, від якого аналоговнет відпочиває
де вони ?
Богдана - закороткий ствол, високий центр тяжіння і непродумана система подачі зарядів. Для цієї гармати потрібно інше шасі - довше на чотири вісі, щоб помістився довший ствол. Тоді його можна було опустити якомога нижче, щоб був нижчий центр тяжіння і більша швидкість пересування по трасі (для артилерії в часи ударних дронів це питання життя або смерті). Потрібно брати більшу броньовану кабіну для всього розрахунку гармати 6-8 солдат, потрібно брати гармату яка може здійснити 5-7 пострілів поспіль, щоб швидко відстрілятись і змінити позицію.
Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої)
Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої)
Тётка моя родная, была кадысь, до самого конца Совка, парторгом "Антонова"... -- куды там --
Волга, пайки, путёвки, гонор... -- казалось -- на века!
Умерла в прошлом году в Германии, где её муж -- мой дядька, тоже знатный коммуняка, во время войны мальчукувал... -- в одной могилке покоятся строители Коммунизма -- прямо в логове врага.
Мир праху их... -- последние 15 лет, хоть пожили, как нормальные люди.