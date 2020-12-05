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Минобороны (8273) ГП "Антонов" (140) Уруский Олег (116)

Минобороны впервые за годы независимости Украины планирует заказать у "Антонова" три самолета, - Уруский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны впервые за годы независимости Украины планирует заказать у

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский надеется, что до конца 2020 года государство закажет компании "Антонов" новые ближнемагистральные транспортные самолеты Ан-178.

Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", - сказал министр.

По его словам, за счет этого заказа, а также ремонта бронетанковой техники и закупки артиллерийских систем, удастся выполнить государственный оборонный заказ на 2020 год, хотя в настоящее время "есть проблемы с его выполнением".

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Уруский добавил, что речь не идет о возможности выполнения оборонного заказа в этом году за счет поставок корветов из Турции: "О том, что именно корвет будет закрывать эти проблемы, так вопрос вообще не стоит". Министр утверждает, что в этом вопросе Украина и Турция находятся на "начальной стадии переговоров".

Согласно постановлению правительства, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности обеспечивает формирование и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере государственного оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, в самолетостроительной отрасли и обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Можно запланировать закупку сотни Ф-35.
Но я сомневаюсь что это произойдет.
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06.12.2020 00:00
+15
Власть, у которой полная жопа в настоящем, зато куча тупых сказок о будущем.
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06.12.2020 00:01
+14
Є велика різниця між "планує замовити" і "замовити"...
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05.12.2020 23:57
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Правила форума Совет форумчан
мріяти не заборониш ! ви реальну нову техніку покажіть.
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05.12.2020 23:55 Ответить
Обіцяти ,це не означає оженитись !!)))
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06.12.2020 00:08 Ответить
Ага,зедроты,так все таки "будем всех бАмбить" ? ... Міноборони вперше за роки незалежності України планує замовити у "Антонова" три літаки, - Уруський - Цензор.НЕТ 7787
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06.12.2020 08:58 Ответить
Ці хлопи тільки хапать.....На інше не здатні (на жаль). Потік кращих за бугор системний став! Остаються тільки немічні та їх вори.... Інше болтовня!
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06.12.2020 10:57 Ответить
Є велика різниця між "планує замовити" і "замовити"...
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05.12.2020 23:57 Ответить
Можно запланировать закупку сотни Ф-35.
Но я сомневаюсь что это произойдет.
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06.12.2020 00:00 Ответить
Папір все витримає!!))))
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06.12.2020 00:12 Ответить
И запомнит.
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06.12.2020 14:55 Ответить
Власть, у которой полная жопа в настоящем, зато куча тупых сказок о будущем.
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06.12.2020 00:01 Ответить
де Вільха, Нептун, Богдана.... ?

це наше ноухау, від якого аналоговнет відпочиває
де вони ?
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06.12.2020 00:01 Ответить
Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої):

Богдана - закороткий ствол, високий центр тяжіння і непродумана система подачі зарядів. Для цієї гармати потрібно інше шасі - довше на чотири вісі, щоб помістився довший ствол. Тоді його можна було опустити якомога нижче, щоб був нижчий центр тяжіння і більша швидкість пересування по трасі (для артилерії в часи ударних дронів це питання життя або смерті). Потрібно брати більшу броньовану кабіну для всього розрахунку гармати 6-8 солдат, потрібно брати гармату яка може здійснити 5-7 пострілів поспіль, щоб швидко відстрілятись і змінити позицію.
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06.12.2020 01:22 Ответить
У Богданы длинна 52 калибра и это столько же сколько у всех сау зарубежных калибра 155, шасси длиннее на 4 оси это 3+4 =7 осей, ты типа бухаешь?
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06.12.2020 11:07 Ответить
Спеціально для альтеративно обдарованих повторюю:

Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої)
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06.12.2020 12:50 Ответить
Где это ты на цензоре вычитал? в коментах на цензоре?)) или есть ссылка? а зачем недодостоверную информацию распотраняеш,что бы обгадить отеч арт установку?
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06.12.2020 22:16 Ответить
Ще один з вадами зору? Повторюю для альтернативно обдарованих:

Вичитав на цензорі і даю інформацію без купюр. Вирішуйте самі, що з нею робити (ще раз підкреслюю: думки не мої)
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06.12.2020 23:11 Ответить
До чого тут зір? в тебе походу вади мозку, питаю ще раз..де ти вичитав..в коментах чи в статті?
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06.12.2020 23:45 Ответить
Хамло. Спілкуйся з собі подібними...
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07.12.2020 01:48 Ответить
Ти перший людей ображаєш і хочеш ще шоб до тебе нормально говорили?..тепер тявкаеш дворняга позорна.
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07.12.2020 04:13 Ответить
Планируют, типа они что-то делают
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06.12.2020 00:05 Ответить
Це і є голімая імітація бурхливої діяльності !!)))
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06.12.2020 00:13 Ответить
Бреше, що дише. АН-70 для того, щоб просувати за кордоном прийняли на озброєння і підписали документи про виготовлення ще при Кучмі. А Зелені соплі за рік всі військові проекти провалили. Хоча "планувати закупити" це просто планувати. А планів у Зелених багато, і вони щодня міняються.
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06.12.2020 00:07 Ответить
"Я планов наших люблю громадьё" !!!))))
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06.12.2020 00:11 Ответить
А Балтийско-Черноморский канал вы уже построили? А рост ВВП на 40%? А конец эпохи бедности? Одни видосики ,тьфу клоунада бродячего цырка достала уже.
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06.12.2020 00:14 Ответить
Планировать -- от слова "планер" -- шо фанерой над Парижем...
Тётка моя родная, была кадысь, до самого конца Совка, парторгом "Антонова"... -- куды там --

Волга, пайки, путёвки, гонор... -- казалось -- на века!
Умерла в прошлом году в Германии, где её муж -- мой дядька, тоже знатный коммуняка, во время войны мальчукувал... -- в одной могилке покоятся строители Коммунизма -- прямо в логове врага.
Мир праху их... -- последние 15 лет, хоть пожили, как нормальные люди.
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06.12.2020 00:25 Ответить
Прыгожыя самалёты.
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06.12.2020 00:27 Ответить
Міноборони вперше за роки незалежності України планує замовити у "Антонова" три літаки, - Уруський - Цензор.НЕТ 1085
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06.12.2020 00:31 Ответить
Кетайцям цей завод ще не запропонували ? Впевен , шо там вже давно є робітники . Шпіонів не потрібно . ((
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06.12.2020 00:32 Ответить
А если бы не дикие племена, с земель северо-востока - можно было бы на эти деньги сделать что-нибудь полезное..
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06.12.2020 00:53 Ответить
"Антонов" отдан Зеленским на откуп Кауфману, г-н Урусский встречался с Кауфманом, причём в офисе последнего и тут по чистому совпадению Минобороны заказывает у "Антонова" три самолёта, впервые за годы независимости Украины. Как прокоментировал Урусский свою встречу с Кауфманом "ничего тайного, никаких договорняков". Стоит добавить, что в "министерстве" Урусского работает всего шесть человек, а сам он имеет тесные связи с РФ, как впрочем и г-н Кауфман. Урусский это очередной стряпчий по тёмным делам при "честном и незапятнанном" президенте Зеленском, такими "кадрами" ОП просто кишит.
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06.12.2020 00:57 Ответить
Антонова надо было ПРОДАВАТЬ китайцам, для ПРОИЗВОДСТВА. Толк был бы, а так, почти, патриотично подарили. ТРИ самолета? Со складов вытащат? Спецы уже в Китае
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06.12.2020 03:08 Ответить
Ты точно далек от реалий китайских ивесторов. Они либо завезли бы сюда китайских рабочих вместо наших, либо просто забрали всю техническую документацию и специалистов в китай. В любом из случаев, Антонов бы загнулся
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06.12.2020 08:24 Ответить
Рабочий уровня топ менеджер хахахаха, гусь это ты
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06.12.2020 11:11 Ответить
Тебя надо продать китайцам.
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06.12.2020 11:09 Ответить
лучше продай себя китайцам,онизавод тупо вывезли бы себе и все..и у себя все надо..а територи. завода превратили бы в чайна-таун и завезли туда пару 5рок миллионов своих и в лучшем случае специально для таких как ты производили ьы какой нибудь пластмасо-картонный АН супер 3 (ан 2)
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06.12.2020 22:22 Ответить
Год назад лохДаун говорил, что мы стоим на пороге экономического прорыва. Год прошел, а его слова оказалось банальным звездежом. Поэтому слова урусского - это такой же звездежь
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06.12.2020 08:19 Ответить
Це що, новий том творів "Обіцянки Зеленського"?
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06.12.2020 08:39 Ответить
Какой он ИДИОТ.Где они их ищут?.Чем ТУПЕЕ и НЕСПОСОБНЕЕ - тем ВЫШЕ должность(.....
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06.12.2020 09:10 Ответить
В Украине все знают что проблема у Антонова - это отсутствие комплектующих из России - их на 12 самолетов что стоят в ангарах (почти готовые)- дает ЕВРОПА и США.А дальше что?....12 самолетов и все (сказали они- дальше сами) ? Вот где работа должна проводиться.Вице -Премьер - вышел бы и сказал -я решил проблему с Аэрбасом и Боингом - нам будут поставлять комплектующе на все наши самолеты....Но ОНО ТУПОЕ и неспособное - и даже не вникло в суть проблемы..3 самолетика(((. Плакать хочется.Новые.Какие они новые? Они уже успели стать ДРЕВНИМИ.
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06.12.2020 09:20 Ответить
Вы представляете себе масштаб задачи заменить комплектующие одной страны - на комплектующие другой? Никто не станет под Украину копировать российские комплектующие (или же они выйдут золотыми). Следовательно надо как то встроить иностранные, отличающиеся от первоначальных. Под это придётся перепроектировать, испытать и заново сертифицировать весь самолёт. Міноборони вперше за роки незалежності України планує замовити у "Антонова" три літаки, - Уруський - Цензор.НЕТ 6138
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06.12.2020 22:21 Ответить
Да все уже есть....Или вы не знали что СССР все скопировал у запада? Даже игрушки и те копирувались не говоря о фотоопаратах ,пылесосах и самолетах.Ту 95 - так ЭТО вывезенные в количестве 800 человек НЕМЦЫ вместе с заводом на Волгу строили двигатели и остальное...Разработки также все ворованное....Поэтому почти все аналогичное и взаимозаменяемое...Больших проблем нету. В Украине тоже могли б свое изготовить - но на ето много времени уйдет....так что проблема токо в том что запад не сильно хочет иметь конкурента.
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07.12.2020 08:18 Ответить
Обіцяти женитись--це ще не значить це зробити. Зелена чума весь час --обіцяє, планує,думає. А в дійсності просто БРЕШЕ, Потвори маланські,щось робіть,а то тільки язиком молотите.
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06.12.2020 10:13 Ответить
Це замість 300 літаків і безпілотників. Сміливість планів зелених вошей зашкалює. Так і хочеться сказати де ваше слово товариш маузер?
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06.12.2020 10:19 Ответить
"Влада все обіцяє, все обіцяє, обіцяє, обіцяє, а їм все мало, все мало.."( Жванецький).
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06.12.2020 11:00 Ответить
 
 