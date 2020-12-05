Минобороны впервые за годы независимости Украины планирует заказать у "Антонова" три самолета, - Уруский

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский надеется, что до конца 2020 года государство закажет компании "Антонов" новые ближнемагистральные транспортные самолеты Ан-178.

Об этом он сказал в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Думаю, что будет подписан контракт между Минобороны и ГП "Антонов" на три самолета Ан-178, что будет вообще впервые в Украине за время независимости. Мы никогда не заказывали новые самолеты. Я надеюсь, что такое событие знаменательное в определенном смысле этого слова все-таки состоится еще в этом году", - сказал министр.

По его словам, за счет этого заказа, а также ремонта бронетанковой техники и закупки артиллерийских систем, удастся выполнить государственный оборонный заказ на 2020 год, хотя в настоящее время "есть проблемы с его выполнением".

Читайте на "Цензор.НЕТ": СМИ сообщают, что "Укроборонпром" тайком отобрал недвижимость государственных оборонных предприятий. В Концерне это опровергают

Уруский добавил, что речь не идет о возможности выполнения оборонного заказа в этом году за счет поставок корветов из Турции: "О том, что именно корвет будет закрывать эти проблемы, так вопрос вообще не стоит". Министр утверждает, что в этом вопросе Украина и Турция находятся на "начальной стадии переговоров".

Согласно постановлению правительства, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности обеспечивает формирование и реализует государственную промышленную политику, государственную военно-промышленную политику, государственную политику в сфере государственного оборонного заказа, в сфере оборонно-промышленного комплекса, в самолетостроительной отрасли и обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере космической деятельности.