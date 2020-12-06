Повторное голосование на выборах мэра Кривого Рога пройдет 6 декабря

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в воскресенье, 6 декабря, пройдет повторное голосование на выборах мэра. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

На пост городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

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За Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") 25 октября проголосовали 80655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45213 (25,94%), Павлов – на третьем месте (15941 голос, или 9,15%).

По информации Центральной избирательной комиссии, повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, участие в нем могут принять ориентировочно более 484,8 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены городской территориальной избирательной комиссией не позднее чем на пятый день, то есть до 11 декабря включительно.

В ЦИК напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и организации противоэпидемических мер с учетом сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19.

Шевчик 26 ноября написал на своей странице в соцсети Facebook, что получил положительный тест на коронавирус и работает дома.

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Повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если в первом туре ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября.