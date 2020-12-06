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Повторное голосование на выборах мэра Кривого Рога пройдет 6 декабря

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Повторное голосование на выборах мэра Кривого Рога пройдет 6 декабря

В городе Кривой Рог Днепропетровской области в воскресенье, 6 декабря, пройдет повторное голосование на выборах мэра. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

На пост городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

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За Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") 25 октября проголосовали 80655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45213 (25,94%), Павлов – на третьем месте (15941 голос, или 9,15%).

По информации Центральной избирательной комиссии, повторное голосование состоится на 294 избирательных участках, участие в нем могут принять ориентировочно более 484,8 тыс. избирателей.

Результаты голосования должны быть установлены городской территориальной избирательной комиссией не позднее чем на пятый день, то есть до 11 декабря включительно.

В ЦИК напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности и организации противоэпидемических мер с учетом сложной эпидемиологической ситуации из-за распространения COVID-19.

Шевчик 26 ноября написал на своей странице в соцсети Facebook, что получил положительный тест на коронавирус и работает дома.

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Повторное голосование на выборах городского головы назначается в громадах с количеством избирателей 75 тысяч и больше, если в первом туре ни один кандидат не набрал 50%+1 голос.

Местные выборы в Украине прошли 25 октября.

Автор: Анна Судак
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Надо вовочке нормального планчика напарить.. надолбится и к маме с папой уедет мэром - как раз примерно его уровень...
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06.12.2020 00:51 Ответить
Уровень мера? Уровень Фофы это на корпоративе членом на рояле играть!
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06.12.2020 07:05 Ответить
Треба Кривий Ріг переименувати у Зелений Риг. ...хто проти? *)
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06.12.2020 01:25 Ответить
Членограинск! Ну или Писюнинск! Повторное голосование на выборах мэра Кривого Рога пройдет 6 декабря - Цензор.НЕТ 7546
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06.12.2020 07:06 Ответить
О це кривороги нам підсунули подлянку зі своїм Янелохом.
Спасіба житєлям криврога за преЗЕдента Янелоха.
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06.12.2020 01:43 Ответить
"На пост городского головы претендуют кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов"
Источник: https://censor.net/ru/n3235236

От это выбор так выбор.
Это "очень большая" разница, принципиальная.
Слуга Народа или ОПЗЖ, то есть жаба или гадюка.
Не удивляйтесь, криворожцы, что вы живете именно так, как живете.
"Хуже уже не будет. Лишь бы не Порох"(С)
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06.12.2020 04:41 Ответить
Точно. Надо было им в мэры выбрать шоколадного))
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06.12.2020 12:07 Ответить
Это выборы без выбора .Эти кандидаты-сплошные рвачи и слуги олигархов .И за кого голосовать? Опять ситуация -выбирайте ,либо за вора, либо за членограя .А о честных и порядочных кандидатах речь вовсе не идёт .И теперь типа , либо утопиться ,либо просто сдохнуть-выбирай !
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06.12.2020 09:47 Ответить
 
 