Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19, - Ляшко
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Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19. Ведутся переговоры о большой скайп-конференции с владельцами.
Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине", - сказал он.
Ляшко отметил, что сотрудничество с частными клиниками может идти в двух направлениях. В частности, частные клиники могут клиники лечить пациентов с COVID-19 в случае, если бюджетные клиники не будут справляться.
"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты должен быть отработан", - сказал он.
Еще одним направлением сотрудничества с частными клиниками в борьбе с COVID-19 Ляшко назвал их участие в вакцинации от COVID-19.
"Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная, по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", - сказал он.
В частности, по словам Ляшко, речь будет идти о том, чтобы частные клиники вакцинировали своих сотрудников "потому, что к ним все равно приходят много людей".
"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации, и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия - или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать", - сказал он.
"Я считаю, что это будут результативные переговоры",- сказал он.
При этом Ляшко отметил, что в настоящее время нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать пациентов с COVID-19.
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- ти щепитися будеш!? - ти що дура!? Її ще на людях не перевірили !!!
Во вторых: по 45 тыс. доплачивать, тоже нихерово.
Не далі як вчора з"ясували, що карантином вихідного дня, вірус в Україні вже ліквідували... Бубочкою клянусь. Век Мендельши не видать!
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.