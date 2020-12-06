Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19. Ведутся переговоры о большой скайп-конференции с владельцами.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине", - сказал он.

Ляшко отметил, что сотрудничество с частными клиниками может идти в двух направлениях. В частности, частные клиники могут клиники лечить пациентов с COVID-19 в случае, если бюджетные клиники не будут справляться.

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"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты должен быть отработан", - сказал он.

Еще одним направлением сотрудничества с частными клиниками в борьбе с COVID-19 Ляшко назвал их участие в вакцинации от COVID-19.

"Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная, по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", - сказал он.

В частности, по словам Ляшко, речь будет идти о том, чтобы частные клиники вакцинировали своих сотрудников "потому, что к ним все равно приходят много людей".

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"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации, и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия - или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать", - сказал он.

"Я считаю, что это будут результативные переговоры",- сказал он.

При этом Ляшко отметил, что в настоящее время нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать пациентов с COVID-19.