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Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19, - Ляшко

Министерство здравоохранения рассматривает варианты привлечения частных клиник к борьбе с COVID-19. Ведутся переговоры о большой скайп-конференции с владельцами.

Об этом сообщил главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рассчитываем на частные больницы, и я уже договариваюсь про большую скайп-конференцию с владельцами частных клиник. Это будут клиники по всей Украине", - сказал он.

Ляшко отметил, что сотрудничество с частными клиниками может идти в двух направлениях. В частности, частные клиники могут клиники лечить пациентов с COVID-19 в случае, если бюджетные клиники не будут справляться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2021 году от коронавируса планируют вакцинировать 20,9 млн жителей Украины, - Ляшко

"Если не дай Бог настанет коллапс в системе здравоохранение, мы изучаем как частные клиники могут помочь государству, на каких условиях, на каких подходах. Этот план "Б" должен быть отработан, чтобы он мог включиться сразу без каких-либо нюансов. Вопрос оплаты должен быть отработан", - сказал он.

Еще одним направлением сотрудничества с частными клиниками в борьбе с COVID-19 Ляшко назвал их участие в вакцинации от COVID-19.

"Это будет иммунопрофилактика беспрецедентная, по факту огромное количество населения должно быть охвачено вакцинацией. Без частных клиник мы будем это проводить дольше. Мы хотим с ними сейчас проговорить все условия партнерства", - сказал он.

В частности, по словам Ляшко, речь будет идти о том, чтобы частные клиники вакцинировали своих сотрудников "потому, что к ним все равно приходят много людей".

Также читайте: Первый в Украине мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19 откроется в Николаеве, - Ляшко

"Если они откроют у себя кабинеты вакцинации, и будут бесплатно вакцинировать, то я хочу с ними проговорить условия - или они сделают это бесплатно, государство им только передаст средства для вакцинации, или там будет какая-то услуга, которую мы должны будем учитывать", - сказал он.

"Я считаю, что это будут результативные переговоры",- сказал он.

При этом Ляшко отметил, что в настоящее время нет данных в масштабах Украины о количестве частных клиник, которые принимают или могут принимать пациентов с COVID-19.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Степанов непогано прорекламував вакцину від коронавірусу. На питання, чи буде він вакцинуватися, відповів, що не буде. Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19 и вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5364
В тему - Розмовляють піддослідні щури і одна питає іншу
- ти щепитися будеш!? - ти що дура!? Її ще на людях не перевірили !!!
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06.12.2020 01:06
+3
Радуцкий уже приготовился 😀😀😀
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06.12.2020 01:05
+2
договариваться? А БЕня сколько киосков уже покрасил? НЕлох умеет договариваться....
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06.12.2020 01:03
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договариваться? А БЕня сколько киосков уже покрасил? НЕлох умеет договариваться....
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06.12.2020 01:03 Ответить
Аж, ни одного...
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06.12.2020 09:22 Ответить
ляшко, а давай ты со степашкой и дальше будешь потихонечку повизгивать и без всяких локдаунов..
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06.12.2020 01:04 Ответить
Радуцкий уже приготовился 😀😀😀
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06.12.2020 01:05 Ответить
И Пальчевский ( евролаб ) 😀😀😀
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06.12.2020 01:05 Ответить
Це їх ВЖЕ!!! вписують в систему безкоштовних майбутніх вакцинацій - ****** !
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06.12.2020 01:13 Ответить
Степанов непогано прорекламував вакцину від коронавірусу. На питання, чи буде він вакцинуватися, відповів, що не буде. Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19 и вакцинации, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5364
В тему - Розмовляють піддослідні щури і одна питає іншу
- ти щепитися будеш!? - ти що дура!? Її ще на людях не перевірили !!!
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06.12.2020 01:06 Ответить
😀😀😀
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06.12.2020 01:31 Ответить
Степанов переболел вот только, странный даже вопрос. У него дофига антител зачем прививка....
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06.12.2020 09:45 Ответить
а зачем она нам !? ответь хоть себе на этот вопрос с учетом того - прививка ли это или куй знает что !!! .. нам лекарство нужно а не вакцина...
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06.12.2020 15:45 Ответить
Вакцину дати приватним клінікам даром і ще доплатити, щоб вкололи? Краще хай куплять вакцину у держави, а ні то відкликати ліцензію (переглянути)
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06.12.2020 02:17 Ответить
Багато грошей має Ляшко, по хазяйськи розпоряджається
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06.12.2020 02:19 Ответить
Во первых: сколько можно слышать, "будем договариваться" ?
Во вторых: по 45 тыс. доплачивать, тоже нихерово.
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06.12.2020 09:02 Ответить
Так а нахіба про щось, з кимсь домовлятись!?
Не далі як вчора з"ясували, що карантином вихідного дня, вірус в Україні вже ліквідували... Бубочкою клянусь. Век Мендельши не видать!
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06.12.2020 09:27 Ответить
Тю, так они и так лечат) лежал знакомый в Борисе 10 000 грн сутки стоит. Не реанимация.
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06.12.2020 09:42 Ответить
Опа! Як швидко! Тільки рік як пандемія а вже будуть домовлятись з приватними клініками. Та такими швидкими темпами ми всього за 5 років поборемо коронавірус!
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06.12.2020 12:06 Ответить
По вопросу вакцины. Кратко. Еще раз. Для всех. Деньги в бюджете не предусмотрены. Не будет денег - не будет вакцины. Все остальное - пустой треп пустых людей. (с) МОЗ домовлятиметься із приватними клініками про допомогу в боротьбі з COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2839
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06.12.2020 15:45 Ответить
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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06.12.2020 17:51 Ответить
 
 