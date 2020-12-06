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Кравчук (1226) россия (91360) Донбасс (26927) платежные системы (45)

Кравчук: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Кравчук: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы

Если в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе не будет подвижек до конца года, то Киев предложит усилить санкции против РФ, в частности отключив от международной платежной системы.

Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой у Киева "план Б" по урегулированию на Донбассе Кравчук сказал: "Тут я скажу свое мнение. Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы, если это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать".

При этом Кравчук подчеркнул, что Украина остается приверженной дипломатическому пути урегулирования на Донбассе. "Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем готовы общаться с представителями ОРДЛО, как только Россия выведет свои войска с Донбасса, - Кравчук

"Если Россия не хочет договорится дипломатическим политическим путем, (Украина должна. - Ред.) сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление совместное: давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - отметил Кравчук.

Он напомнил, что в этом году был принят очень важный документ - документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, "который не идеально, но соблюдается".

"Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано", - констатировал Кравчук.

Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что пока на временно оккупированной территории Донбасса будут чужие войска, там нельзя проводить выборы. По его словам, сначала надо создать условия, а потом проводить выборы.

На вопрос, поможет ли военное положение победить в войне на Донбассе, Кравчук сказал: "Ни в коем случае".

Также читайте: Террористы применили ПТРК вблизи Водяного. С начала суток 5 нарушений режима прекращения огня, - штаб ООС

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+37
Никто и ни кого не отключит, хорош уже делать громкие и несбыточные заявы Кравчук о "плане Б" для Донбасса: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы - Цензор.НЕТ 3732
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06.12.2020 01:09
+32
Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував окремим коментарем на статтю російського посла у газеті Wiener Zeitung, у якій той цинічно звинуватив Україну у порушенні принципу "угоди повинні виконуватися".

Стаття посла РФ в Австрії Дмитра Любинського була опублікована у вівторок у центральній віденській газеті Wiener Zeitung у розділі "гостьовий коментар". У коментарі під заголовком Pacta Sunt Servanda ("Угоди повинні виконуватися") російський дипломат звинувачував Україну у нібито невиконанні домовленостей Паризького саміту лідерів "нормандської четвірки".
Свою статтю-відповідь, яка у п'ятницю також була опублікована віденською газетою, Щерба назвав "Угоди мають виконуватися, це правда".
"Є різні види лицемірства. Є лицемірство наївне, є зухвале - а є незбагненне, захмарне. Наприклад лицемірство держави, яка пообіцяла поважати твої кордони, потім анексувала частину твоєї землі, а ще згодом вирішила повчити тебе азам міжнародного права", - розпочав свій коментар український посол.
Він зазначив, що погоджується з російським послом щодо того, що "Pacta Sunt Servanda". І тут же навів приклад грубо порушеного Росією Будапештського меморандуму. Щерба нагадав, що в обмін на зафіксовану у документі обіцянку РФ поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї.
"З моменту анексії Криму всім зрозуміло: чесне слово Росії вартує небагато. На жаль, те саме стосується і деяких висловлювань російського посла щодо виконання паризьких домовленостей від грудня 2019 року", - написав посол України в Австрії.
Зокрема, він нагадав, що Паризький саміт відбувся з ініціативи Президента України: "Якби Україна не взяла ініціативу на себе, кров і далі проливалась би на Донбасі, як і рік тому. Ніхто не зацікавлений у мирі так, як Україна".
Крім того, все, про що було домовлено в Парижі, було запропоновано Україною - і здебільшого виконано: відбулися обмін утримуваними особами та розведення війська, відкрито додаткові КПВВ, також Україна дотримується перемир'я, попри майже щоденні порушення з боку Росії.
"Та частина домовленостей, яка не була виконана (наприклад, щодо доступу Червоного Хреста до полонених на окупованому Донбасі, який блокується Росією), може бути обговорена на новому саміті. Проте є сторона, яка з цим демонстративно не поспішає: Росія", - заявив Щерба.
Український посол нагадав австрійським читачам, що мешканці Донбасу вже 6 років не знають миру і все це - через відсутність бажання миру у Кремлі.
"По один бік знаходяться російські прапори, зброя, військовий персонал. По інший - українські. І тим не менше, Росія продовжує свою дивну гру, удаючи, що вона не є стороною конфлікту. Проблема полягає у тому, що справжні сторони конфлікту прагнуть різних речей: Україна прагне миру, Росія прагне контролю. Звідси і намагання Москви примусити Україну визнати призначених Росією колаборантів у Донецьку та Луганську як частину української політики - і тим самим або спричинити вибух в Україні, або тримати Україну постійно під своїм впливом", - написав він.
Посол також вказав на те, що Росія продовжує зміцнювати в цей час свою окупацію Донбасу: роздає населенню російські паспорти, контролює український кордон, залишає за собою всю повноту рішень.
"Економіка цієї частини Донбасу зруйнована; більшість проукраїнських громадян або вбиті, або вигнані; український (та й будь-який інший) закон не діє. На таких умовах, без будь-якого впливу з боку Києва, Москва пропонує провести вибори і тим самим легітимізувати владу своїх представників в Україні. "Чудовий" план", - зазначив Щерба.
"Якщо Москва справді хоче миру, то треба починати з малих кроків. Забезпечити демократичні вільні вибори. Вимкнути пропагандистську машину. Полегшити біль та заспокоїти пристрасті. На жаль, це не ті речі, якими Москва відома у світі", - закінчив свою статтю Посол України в Австрії Олександр Щерба.
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06.12.2020 01:18
+28
Сейчас Кравчук "попросит и потребует" и все платёжные системы дружно откажутся от российских денег, а Шрёдер уволится из "Газпрома" и порежет на металлолом "Северный поток-2".
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06.12.2020 01:17
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Ему столько лет,был президентом и просто детство и глупость( скорее тебя отключат ,чем их). Видимо,зе-овец надо чем-то кормить. Стройте армию лучше а вопрос постоянно держите на повестке дня. Семь лет, мать вашу так,семь лет ,а воз и ныне на месте.
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06.12.2020 09:38 Ответить
..типовий політик-шльондра.. старий лис тримає носа за вітром і на ходу перефарбовується під Байдена
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06.12.2020 09:44 Ответить
Какой **** бред несут наши политики, Украина уже 7 лет в состоянии войны покупает российское топливо, нефть и никому из политиков, именно этот факт не мешает... а это около 4.5 млрд. в год, которые наши барыги на крови отдают агрессору Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи - Цензор.НЕТ 6651
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06.12.2020 09:47 Ответить
Сам факт того, що цей комуняцький прокацапський кат-виродок десь представляє Україну це навмисне знущання і приниження зєінфекцією українців(((
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06.12.2020 10:00 Ответить
звичайно.. але.. він кращий ніж попередній.. Медведчук
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06.12.2020 22:36 Ответить
а еще можно пожаловаться в лигу сексуальных реформ. да и спортлото не забудьте.
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06.12.2020 10:17 Ответить
Уже предлагали отключить.
И шо?
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06.12.2020 10:18 Ответить
Если организм кравчука там лепит очередную только что придуманную отмазку(причем первым эту отмазку придумал горбушка, а это уе бище спустя месяц повторило якобы как его личная отмазка). Спросите у пи..ра "какое отношение яо статус имеет к его якобы "реальной ситуации" и почему образовалось 15 тыс только официальных убитых воинов после его "реальной ситуации".
Организм кравчука должен еще при жизни этого куска дерьма, отдать голову на вывешенные при входе в верховную зраду с лишьбынестрелялкой тимошенко которая под видом "лишьбынестреляли" с меркель в унисон сдала крым. 2 черепа должны висеть с надписью "приспособленец, ты всегда можешь иметь честь занять здесь почетное место".Для назидания всем предателям украинского народа, что скорее всего они сдохнут раньше чем надо.
И эта тварь еще всех лохами и дальше считает, вспомните как он начинал лгать и как сейчас приспособился, уже якобы за украину. Подлейшее существо, похуже убитое путиным от подлейшества..Худшее отборное дерьмо, какое только можно в украине найти.
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06.12.2020 13:59 Ответить
Шо-то я не понял. Военная агрессия в 14 году и аннексия Крымы - это не повод отключать SWIFT ... Сбитый пассажирский "Боинг" - это не повод. А то, что бибизяны на переговорах не хотят согласовывать какие-то пункты каких-то мутных договорняков ЭТО повод? Или Кравчук, на полном серьезе, думает, что мордер "испугается"?
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06.12.2020 10:29 Ответить
Кравчук употребляет то же самое, что и гарант, только его торкнуло по-другому. Возраст.
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06.12.2020 10:39 Ответить
Вот интересно: это его личное творчество или "советники" посоветовали?
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06.12.2020 10:51 Ответить
Не, ну дед же не говорит, что добьется отключения. Говорит, что предложит.
А предложить можно. Можно ещё предложить сжечь Москву, предложить отобрать Кубань, предложить забить ***** камнями на площади и ещё кучу хороших, но бредовых и таких же несбыточных предложений, которые никто не будет реализовывать.
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06.12.2020 10:38 Ответить
👏👍😅
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06.12.2020 15:04 Ответить
Кубышка кармы когда-то переполнится, и "бред" станет былью.
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06.12.2020 18:33 Ответить
Дай бог.
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06.12.2020 18:50 Ответить
Браво!!!
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07.12.2020 11:42 Ответить
Если в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе не будет подвижек до конца года, то Киев предложит усилить санкции против РФ, в частности отключив от международной платежной системы Источник: https://censor.net/ru/n3235240

Комуняка здивував дуже "свіжою" ідеєю Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи - Цензор.НЕТ 873 Цирк на публіку
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06.12.2020 10:57 Ответить
А подвижек и не будет !!!!
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06.12.2020 10:57 Ответить
Аби що небудь сказонути... Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи - Цензор.НЕТ 865
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06.12.2020 11:01 Ответить
Дуже ефектний пук в калюжу від Кравчука.
Біда лише в тому, що вночі був добрячий приморозок, тож ефект виявився дещо неочікуваним
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06.12.2020 11:26 Ответить
Старик по ходу думает, что он на шоу "Рассмеши комика"???
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06.12.2020 11:29 Ответить
В Украине на самом деле больше пророссийских профур-политиков, чем патриотов, и этот нафталиновый комуняка тоже, только говорит этот бред, чтобы понравиться людям.
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06.12.2020 11:47 Ответить
З таким корумпованим шоблом ще з часів кравчучок незмінним,нас хоч самих би не відключили.
А як і про що треба домовлятись необхідно запитати в Ердогана з Алієвим,а ще краще їх обох запросити до ТКГ замість "своїх" кдбешних комуняк.
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06.12.2020 11:55 Ответить
Есть хорошая поговорка. Не дотрахал, яйцами не достучишь. Кравчук лично побежит нажимать "красную кнопку" отключения? Такую крайнюю форму санкций принимать будут явно не с подпердывания этого пенса. Это нужно было делать либо еще 5 лет назад, либо сейчас создать хороший прецендент. А то, что что-то там не выполняется по договору, который и создавался чтобы его не выполнять, для серьезных ребят курам на смех.
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06.12.2020 12:10 Ответить
Поінформовані джерела на Банковій стверджують, що там готується наступний сценарій новорічної ночі:

Володимир Зеленський у костюмі Діда Мороза та Андрій Єрмак у костюмі Снігуроньки вимикають систему SWIFT у Росії)))
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06.12.2020 12:45 Ответить
Костюмы будут наоборот...
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06.12.2020 13:10 Ответить
ХОРОШО СМЕЁТСЯ ТОТ, КТО СМЕЁТСЯ ПОСЛЕДНИМ.
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06.12.2020 18:35 Ответить
А ви кажете, що в похилому віці людина нездатна чомусь навчитися.
Дивиться - Кравчук вже навчився у Зеленського казати (брехати) одне, а робити - інше.
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06.12.2020 12:49 Ответить
тянущий время болтолог
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06.12.2020 13:53 Ответить


Госдеп Хохланда

@hohland_gosdep

BREAKING! Прямо сейчас Леонид Макарович лезет на телеграфный столб отключать SWIFT для Анчурии (С) Остановить деда, убьется же!
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06.12.2020 12:56 Ответить
Відключення паРаші від SWIFT обійдеться зменшенням надходжень в бюджет паРаші, але це не вплине відчутно на свідомість ватників.
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06.12.2020 13:30 Ответить
Макарич, з початку незалежності України нам втюрювали в голови пацифізм, нейтралітет, роззброєння, багатовекторність. Сьогодні нам втюрюють "політичні методи" вирішення проблем з агресором. Карабах показав, що політичними методами з агресором-окупантом не вирішуються питання. Також нам втюрюють, що ЗСУ не здатні перемогти армію паРаші. Звичайно не здатні, коли починаючи з часів президенства Кравчука ЗСУ розвалювали, а державу-народ грабували безпощадно. Тому необхідно провести справжні реформи в Україні, а не бутафорські. Створити ******* ЗСУ і військовим методом звільнити окуповані територі паРаші.
В України є шанс до 2049 року. Шанс полягає в тому, що в програмі КПК записано - повернути в склад Китаю всі землі, які історично надежали Китаю і були втрачені.
Китай не почне війну проти паРаші первим. Китай чекає, коли паРаша вступить у війну на Заході і там ввязне, а Китай відкриє другий фронт і поверне собі історично свої землі, як заповідав Маодзедун.
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06.12.2020 13:14 Ответить
Нет худа без добра. ВСУ это птица Феникс, которая перерождается из прогнившей совковой армии. Посмотрите как елозят писюном по губам парашинским солдатам во всех последних конфликтах, застрявшим в 60-х по уровню своего развития. Вы бы хотели чтобы наша армия была бы такой же ущербной?
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06.12.2020 18:40 Ответить
Армія повинна бути, як в Ізраїлі.
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06.12.2020 21:16 Ответить
Смешно! Китайцев сегодня чем только не заманивают в Россию и долгосрочной арендой и гектаром земли, и хлебом солью встречают в России переселенцев. Только тех переселенцев по пальцам пересчитать, а если случается умирает Китаец на территории России, то хоронить его они всё равно в Китай везут. Ну не хотят они покидать свой национальный культурный срез. Менталитет у них другой и физиология, не любят они неосвоенную вечную мерзлоту. Откуда вы черпаете этот бред? Меня пугают эти ваши национальные, шизофреничные, иррациональные идеи, не поддающиеся переубеждению путём убедительных разумных объяснений и логической аргументации. Как будто вся нация сошла с ума.
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04.01.2021 16:30 Ответить
Якщо дідусь за викликом такий розумний, чому ж тоді коли був президентом здав чорноморський флот (ми одержали тільки 17% старья), здав Севастополь, здав ядерну зброю задаром. Наше сьогодні з агресією РФ- це наслідки твоїх "мудрих" рішень тоді.
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06.12.2020 14:52 Ответить
Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать - отключим газ! © Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи - Цензор.НЕТ 536
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06.12.2020 15:24 Ответить
С этими клоунами скоро нам введут санкции и отключат платежную систему
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06.12.2020 15:28 Ответить
Діда знов понесло.
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06.12.2020 15:39 Ответить
Це мало бути зроблено у перший рік війни.
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06.12.2020 15:49 Ответить
лучше поздно чем никогда
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06.12.2020 16:02 Ответить
кравчук, предложить можно всё что угодно, хоть полёты куйла на луну, но почему ты думаешь что Штаты кинутся выполнять твои хотелки по первому требованию? ты кто такой лёня- президент Кеннеди или папа римский? Байден (что бы ты губу закатал) за своего сына скорее нам свифт отключит (жёлтая американская пресса пишет что Байден злопамятен), потому что некоторые наши псевдополитики думали не башкой а ж.пой!!! в этом случае самый правильный вариант это - стена и ров с крокодилами до тех пор пока лугандоновская вата в своей резервации не окуеет! кстати, я помню ,что год назад наш гарантик именно в этом ключе рекламировал свой план "Б". или я что то не так понял?
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06.12.2020 16:02 Ответить
призначення старого кирпича в ТКГ, як тепер стає відомо, викликане двома обставинами - всіляко принизити роль України в переговорному процесі у світлі виборів в Америці (автори Єрмак і Медведчук) і затягнути переговорний процес теж світлі виборів в Америці. Вибір Кравчука як особи, яка не має ніякого авторитету як серед громадян України так і на міжнародному рівні, був вдалий. Через його запопадливість і не розбірливість присутність у темних та напівтемних справах, здатність продати Україну через понт, призвело до приниження ролі України у переговорному процесі. А тепер кирпича зашкварило, несе чушь. Як колись було сказано, його смерть в туалет відпустила а він чогось побіг в ТКГ замість туалету.
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06.12.2020 17:25 Ответить
Величайший в истории план Б. Погрозить пальчиком
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06.12.2020 17:26 Ответить
та то фигня, главное блины с лопаты Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи - Цензор.НЕТ 8338
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06.12.2020 17:34 Ответить
Если бы мировое сообщество действительно хотело ввести санкции то они бы из этого и начали и наложили бы арест на недвижимое имущество и счета кацапов без исключения.
А все что они сейчас предпринимают ето вежливый дипломатический намек Украине да пошли вы...
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06.12.2020 17:36 Ответить
С таким-же успехом можно предложить запретить Солнцу светить над Россией. ВВОДИТЕ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ и меньше делайте пустых угроз.
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06.12.2020 17:45 Ответить
Закрытие ВИЗового режима поможет, но не на долго, пока гибриды не найдут обходные пути. Только полное закрытие границ с Россией поможет Украине.
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06.12.2020 18:09 Ответить
Какой на фуй мир с россией ? О чем мы говорим ? Маленькая островная Япония с россией с 1945 года находится в состоянии Войны из-за японских Курильских островов.

Если кто не знает, как и когда эти японские острова оказались у московитян то почитайте правдивую историю, а не историю "Википедия.ру" дня подписания капитуляции Японии перед армиями Союзников США и Великобритании и что кацапы вытворили в ночь после японской капитуляции и после приказа японского Императора всем японским войскам разоружиться и в буквальном смысле слова утопить все свое оружие в океане.
И так во всем, что касается россии и украденных россией территорий по всей Европе и в Мире от Европы до Азии и от Африки до Арктики и Антарктики.
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06.12.2020 18:06 Ответить
А шо про это думают в SWIFTе?
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06.12.2020 18:17 Ответить
Там ещё 2015 говорили...
12 февраля Евросоюз обсудит возможность введения новых санкций против России из-за обстрела Мариуполя. Среди прочего, звучат предложения применить чрезвычайно жесткую меру - отключение России от системы SWIFT. Источники «Коммерсанта» в Госдепе утверждали, что этот вопрос, возможно, будет поднят на встрече министров иностранных дел ЕС 29 января, но этого не произошло. Тем не менее, не исключено, что в дальнейшем западные страны вернутся к этой теме. В России к угрозе отключения от SWIFT относятся крайне серьезно: министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что такие санкции равносильны военным действиям, об этом говорили и топ-менеджеры крупных российских банков.
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06.12.2020 18:19 Ответить
Лучше без переговоров, сразу перейти ко второй части и отключить РФ от SWIFT.
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06.12.2020 18:54 Ответить
можно не отключать, а ввести 10% санкций от всех кацапопереводов, на вооружение ВСУ.
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06.12.2020 19:14 Ответить
и чтобы они переводили деньги и знали, что финансируют ВСУ, класс )))
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06.12.2020 23:52 Ответить
відключіть нелохааосла від айкоса,вже і так заробив на пожиттеве.
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06.12.2020 19:30 Ответить
Кравчук, що сталося???????? Не вже ти тільки на при кінці житттттттття свого зрозумів з ким маєш справу?????????????? І я дякую Богові що він тебе на решті направив на праведливий шлях!!! Тепер напевно ти розумієш який ти БЕЗДАРНИЙ ПОЛІТИК І ПРЕЗ!!!!!!!!?????
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06.12.2020 19:40 Ответить
Дедушка Кравчук,таким дегенератам как ты ,на блюдечке выкатил НЕЗАВИСИМОСТЬ.
А вы просрали всё здесь,теперь в Италиях и Польшах на заработках.
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06.12.2020 20:05 Ответить
тИ ІДІОТ монголоїдний, який кравчук мені "на блюдечке выкатил НЕЗАВИСИМОСТЬ"????????? І хто все просрав????? І що с того що хтось на заробітках??????? В Україні народ виборов собі незалежність, а не кравчук!!!!!! А кравчук тільки підписав папери!!!!! Усек ЧМО монголоїдне!!!!!!!"імперець" йди в парашу яка в тебе на дворі і засунь свій поганий монголоїдний язик собі в сраку!!!!!
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06.12.2020 23:58 Ответить
Хорошо бы, но вряд ли.
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06.12.2020 20:31 Ответить
Давно блазня нах не посилали. Нехай запропонує..
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06.12.2020 20:35 Ответить
Кравчук вроді солідний, поважний чоловік, а стільки часу угробив з тими пустими переговорами з кацапами. Краще би операції по вагнерівцям і звільненням наших полонених в Донецьку зекоманда не здала!!!
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06.12.2020 20:37 Ответить
Росия должна вывести ядерное оружие из Крыма
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06.12.2020 22:09 Ответить
А почему не желают отключить лугандонии воду и электрику? А так же электрику в Крым...
И только после этого можно просить Запад о усилении санкций.
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06.12.2020 23:08 Ответить
В мариуполь вода идёт через лугандон.
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07.12.2020 01:15 Ответить
А сбербанк раисы уже отключили в украине(в Украине на 15%)? А товары с мокшанским штрихкодом уже исчезли из украины?
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07.12.2020 01:13 Ответить
ну то що, кацапури - славься отечество ваше свободное...
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07.12.2020 01:22 Ответить
Давно пора вiдключити скотокацапiю вiд всьОГО що вiдключаеться
Тiльки так кремлiвського сатану можливо спинити - щоб здохла ця потвора - урод
Кравчук: Якщо зрушень у переговорах ТКГ не буде, Україна запропонує відключити РФ від міжнародної платіжної системи - Цензор.НЕТ 9490
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07.12.2020 02:06 Ответить
А где ты был раньше 6 лет? Спал? Старичок проснулся.
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07.12.2020 10:10 Ответить
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