Кравчук: Если подвижек в переговорах ТКГ не будет, Украина предложит отключить РФ от международной платежной системы
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Если в переговорном процессе по урегулированию ситуации на Донбассе не будет подвижек до конца года, то Киев предложит усилить санкции против РФ, в частности отключив от международной платежной системы.
Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В эфире телеканала "Украина 24", отвечая на вопрос, какой у Киева "план Б" по урегулированию на Донбассе Кравчук сказал: "Тут я скажу свое мнение. Если до конца года, а скоро будут рождественские каникулы, если это не произойдет, то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений относительно давления на агрессора… Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать".
При этом Кравчук подчеркнул, что Украина остается приверженной дипломатическому пути урегулирования на Донбассе. "Мы будем требовать других санкций. Мы не будем требовать войны, потому что это не входит в философию демократической Украины", - сказал он.
"Если Россия не хочет договорится дипломатическим политическим путем, (Украина должна. - Ред.) сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины через давление совместное: давление мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", - отметил Кравчук.
Он напомнил, что в этом году был принят очень важный документ - документ о всеобъемлющем режиме тишины на Донбассе, "который не идеально, но соблюдается".
"Но больше каких-то конкретных шагов к миру не сделано", - констатировал Кравчук.
Глава делегации Украины в ТКГ отметил, что пока на временно оккупированной территории Донбасса будут чужие войска, там нельзя проводить выборы. По его словам, сначала надо создать условия, а потом проводить выборы.
На вопрос, поможет ли военное положение победить в войне на Донбассе, Кравчук сказал: "Ни в коем случае".
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И шо?
Организм кравчука должен еще при жизни этого куска дерьма, отдать голову на вывешенные при входе в верховную зраду с лишьбынестрелялкой тимошенко которая под видом "лишьбынестреляли" с меркель в унисон сдала крым. 2 черепа должны висеть с надписью "приспособленец, ты всегда можешь иметь честь занять здесь почетное место".Для назидания всем предателям украинского народа, что скорее всего они сдохнут раньше чем надо.
И эта тварь еще всех лохами и дальше считает, вспомните как он начинал лгать и как сейчас приспособился, уже якобы за украину. Подлейшее существо, похуже убитое путиным от подлейшества..Худшее отборное дерьмо, какое только можно в украине найти.
А предложить можно. Можно ещё предложить сжечь Москву, предложить отобрать Кубань, предложить забить ***** камнями на площади и ещё кучу хороших, но бредовых и таких же несбыточных предложений, которые никто не будет реализовывать.
Комуняка здивував дуже "свіжою" ідеєю Цирк на публіку
Біда лише в тому, що вночі був добрячий приморозок, тож ефект виявився дещо неочікуваним
А як і про що треба домовлятись необхідно запитати в Ердогана з Алієвим,а ще краще їх обох запросити до ТКГ замість "своїх" кдбешних комуняк.
Володимир Зеленський у костюмі Діда Мороза та Андрій Єрмак у костюмі Снігуроньки вимикають систему SWIFT у Росії)))
Дивиться - Кравчук вже навчився у Зеленського казати (брехати) одне, а робити - інше.
Госдеп Хохланда
@hohland_gosdep
BREAKING! Прямо сейчас Леонид Макарович лезет на телеграфный столб отключать SWIFT для Анчурии (С) Остановить деда, убьется же!
В України є шанс до 2049 року. Шанс полягає в тому, що в програмі КПК записано - повернути в склад Китаю всі землі, які історично надежали Китаю і були втрачені.
Китай не почне війну проти паРаші первим. Китай чекає, коли паРаша вступить у війну на Заході і там ввязне, а Китай відкриє другий фронт і поверне собі історично свої землі, як заповідав Маодзедун.
А все что они сейчас предпринимают ето вежливый дипломатический намек Украине да пошли вы...
Если кто не знает, как и когда эти японские острова оказались у московитян то почитайте правдивую историю, а не историю "Википедия.ру" дня подписания капитуляции Японии перед армиями Союзников США и Великобритании и что кацапы вытворили в ночь после японской капитуляции и после приказа японского Императора всем японским войскам разоружиться и в буквальном смысле слова утопить все свое оружие в океане.
И так во всем, что касается россии и украденных россией территорий по всей Европе и в Мире от Европы до Азии и от Африки до Арктики и Антарктики.
12 февраля Евросоюз обсудит возможность введения новых санкций против России из-за обстрела Мариуполя. Среди прочего, звучат предложения применить чрезвычайно жесткую меру - отключение России от системы SWIFT. Источники «Коммерсанта» в Госдепе утверждали, что этот вопрос, возможно, будет поднят на встрече министров иностранных дел ЕС 29 января, но этого не произошло. Тем не менее, не исключено, что в дальнейшем западные страны вернутся к этой теме. В России к угрозе отключения от SWIFT относятся крайне серьезно: министр экономического развития Алексей Улюкаев сказал, что такие санкции равносильны военным действиям, об этом говорили и топ-менеджеры крупных российских банков.
А вы просрали всё здесь,теперь в Италиях и Польшах на заработках.
И только после этого можно просить Запад о усилении санкций.
Тiльки так кремлiвського сатану можливо спинити - щоб здохла ця потвора - урод