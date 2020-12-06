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Новости За рубежом
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Байден (2383) выборы (24315) США (23253)

Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США

Штат Калифорния официально утвердил результаты выборов президента в США и назначил 55 выборщиков, которые должны проголосовать за демократа Джо Байдена.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, таким образом Байден гарантировал себе большинство голосов в Коллегии выборщиков, которая необходима для победы на выборах президента США

Официальное утверждение госсекретарем штата Калифорния Алексом Падилой победы Байдена на текущий момент довело количество выборщиков, которые пообещали проголосовать Байдена, до 279. На это указывают подсчеты The Associated Press. Это уже больше 270 необходимых для победы.

Хотя победа Байдена на выборах представляется очевидной уже некоторое время, формальное получения им более 270 голосов выборщиков является первым шагом к Белому дому, сказал Эдвард Б. Фоули, профессор права в Университете штата Огайо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инаугурация Байдена пройдет в сокращенном формате, активность будет носить преимущественно виртуальный характер

Выборщики из Калифорнии 14 декабря вместе с коллегами в других штатах официально проголосуют за следующего президента. В большинстве штатов есть законы, обязывающие выборщиков поддерживать победителя всенародного голосования в их штате. В этом году соответствующее положение было поддержало решением Верховного суда этого года. Нет оснований считать, что кто-то из выборщиков, которые должны поддержать Байдена, рассматривал возможность не голосовать за него.

Результаты голосования Коллегии выборщиков должны быть получены и, как правило, утвержденные Конгрессом 6 января. Хотя законодатели могут возражать против принятия голосов выборщиков, заблокировать Байдена на этом этапе почти невозможно.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+21
В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана.
Ждут Чубайса.
У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова 😏
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06.12.2020 08:35
+19
Ось що буває, коли президентом Америки керують із кремля. Адвокат Трампа краще б об'явив себе та Донні імпотентами, бо з громадянською війною це вони сильно загнули.
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06.12.2020 03:03
+18
Фууххх!! Аж устал козломордых ботов спамить. Налезло свинособак под проксей немеряно
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06.12.2020 05:24
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Страница 2 из 2
На тебе Америку -- лично с борта океанского лайнера снимал -- в том году...
Дворцы

Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США - Цензор.НЕТ 7214
...и руины
Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США - Цензор.НЕТ 1529

Так шо ты американцам предложишь: восстановить свою разруху, или поднять Беларусь, до уровня, хотя бы, как ты гришь, занюханного Айдахо?

...лично я бы, вас всех нахер послал -- колбаской по Малой Спасской...*)
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06.12.2020 04:03 Ответить
Ну какие же то дворцы?
Это палуба вашей круизный лодки отплывающей от Манхеттена.

А вот, что на второй - вряд ли в сша. Может Florida keys? Но и там это было бы исключение.
На самом берегу в сша земля очень дорогая, и те люди далеко не бедные даже примеркам сша.

Понятно никто за вас ваши проблемы решать не будет. Тем более если народ выбирает очередного клоуна или таракана. Но помочь, было бы правильно и это поддержало бы большинство населения. Народ, что про-трамповский, что демократы - скорее добродушный, за миру-мир и справедливость. Но мир большой, и свои проблемы всегда беспокоят больше.
Как впрочем и вас.
Вот спросить Игоря, что он думает о вовлечённости эритреи в тиграйском регионе? Он всех дураками поназывает, а о чем речь ведь даже не поймёт. А там ведь люди гибнут.
Увы так устроен человек
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06.12.2020 06:48 Ответить
Не говори гоп пока не перепрыгнеш
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06.12.2020 03:39 Ответить
Не кажі гоп, доки не проїхав Чоп! -- старинная еврейская мудрость...*)
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06.12.2020 03:42 Ответить
Фууххх!! Аж устал козломордых ботов спамить. Налезло свинособак под проксей немеряно
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06.12.2020 05:24 Ответить
Кацаморди в шоці від того,що старий пень дед Мароз їм справжнього Байдена подарує !
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06.12.2020 10:54 Ответить
Товарищи комуняки! Ваш байден уже в тюремной камере, носки себе стирает.
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06.12.2020 05:50 Ответить
Тебе из-под шконаря виднее.
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06.12.2020 06:59 Ответить
Для тех кто в танке, повторяю: Товарищи комуняки! Ваш байден уже в тюремной камере, носки себе стирает. Байден гарантував собі необхідну кількість голосів вибірників, щоб стати президентом США - Цензор.НЕТ 8665
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06.12.2020 11:39 Ответить
Разбираш ли български ве? Върви на майната боклучето)
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06.12.2020 12:21 Ответить
Фигня всё это. Ведь Трамп сказал,что он выиграл.😆
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06.12.2020 06:58 Ответить
Выиграл ,,золотую малину,, лузера.
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06.12.2020 10:35 Ответить
Вот результат когда Пу не вмешался и такой бардак в "демократитеских" США
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06.12.2020 07:09 Ответить
А вдруг среди выборщиков порядочные найдутся, передумают и не проголосуют за афериста Б.
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06.12.2020 07:47 Ответить
Не. У Байдена уже все коды от ваших подъездов,кацапы.
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06.12.2020 08:17 Ответить
Вот же ж, горе то какое...
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06.12.2020 08:42 Ответить
В Вашингтоне уже спустили с лестницы первую партию путинских эмиссаров, приехавших налаживать отношения с новой администрацией : Авена и Фридмана.
Ждут Чубайса.
У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова 😏
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06.12.2020 08:35 Ответить
І отруїв Навального ..?
І що ? Амери не знають ?
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06.12.2020 13:20 Ответить
Трамп, на выход с вещами!
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06.12.2020 10:27 Ответить
собаки лают - караван идёт
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06.12.2020 12:02 Ответить
Чому соєві тролі топлять за Байдена?
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06.12.2020 12:13 Ответить
МОже потому что Байден проукраинский?? как думаешь мокшань ЗЕбильная??...А почему вся ЗЕбильная кодла топит за прокацапского Трампа??
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06.12.2020 16:52 Ответить
йододефіцитний троль не три клаву даремно...
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06.12.2020 17:11 Ответить
А ещё два месяца назад Трамп рассказывал, что он будет президентом не только второго срока, но и третьего))) Диктатором Америки себя возомнил)
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06.12.2020 12:38 Ответить
пролетают андрофаги, как телега над Парижем
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06.12.2020 12:58 Ответить
Пишуть, що виборщики таки можуть проголосувати як захочуть.
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06.12.2020 13:21 Ответить
Выборщики в тех штатах, где победил Байден, назначаются от Демократической партии. Как они могут проголосовать против своего кандидата? Или ты думаешь, что они тайные трамписты?))
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06.12.2020 13:33 Ответить
Однако же неугомонный Трампон продолжает как попугай твердить, что ОН, якобы, президент...
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06.12.2020 14:39 Ответить
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