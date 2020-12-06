Байден гарантировал себе необходимое количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США
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Штат Калифорния официально утвердил результаты выборов президента в США и назначил 55 выборщиков, которые должны проголосовать за демократа Джо Байдена.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, таким образом Байден гарантировал себе большинство голосов в Коллегии выборщиков, которая необходима для победы на выборах президента США
Официальное утверждение госсекретарем штата Калифорния Алексом Падилой победы Байдена на текущий момент довело количество выборщиков, которые пообещали проголосовать Байдена, до 279. На это указывают подсчеты The Associated Press. Это уже больше 270 необходимых для победы.
Хотя победа Байдена на выборах представляется очевидной уже некоторое время, формальное получения им более 270 голосов выборщиков является первым шагом к Белому дому, сказал Эдвард Б. Фоули, профессор права в Университете штата Огайо.
Выборщики из Калифорнии 14 декабря вместе с коллегами в других штатах официально проголосуют за следующего президента. В большинстве штатов есть законы, обязывающие выборщиков поддерживать победителя всенародного голосования в их штате. В этом году соответствующее положение было поддержало решением Верховного суда этого года. Нет оснований считать, что кто-то из выборщиков, которые должны поддержать Байдена, рассматривал возможность не голосовать за него.
Результаты голосования Коллегии выборщиков должны быть получены и, как правило, утвержденные Конгрессом 6 января. Хотя законодатели могут возражать против принятия голосов выборщиков, заблокировать Байдена на этом этапе почти невозможно.
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Дворцы
...и руины
Так шо ты американцам предложишь: восстановить свою разруху, или поднять Беларусь, до уровня, хотя бы, как ты гришь, занюханного Айдахо?
...лично я бы, вас всех нахер послал -- колбаской по Малой Спасской...*)
Это палуба вашей круизный лодки отплывающей от Манхеттена.
А вот, что на второй - вряд ли в сша. Может Florida keys? Но и там это было бы исключение.
На самом берегу в сша земля очень дорогая, и те люди далеко не бедные даже примеркам сша.
Понятно никто за вас ваши проблемы решать не будет. Тем более если народ выбирает очередного клоуна или таракана. Но помочь, было бы правильно и это поддержало бы большинство населения. Народ, что про-трамповский, что демократы - скорее добродушный, за миру-мир и справедливость. Но мир большой, и свои проблемы всегда беспокоят больше.
Как впрочем и вас.
Вот спросить Игоря, что он думает о вовлечённости эритреи в тиграйском регионе? Он всех дураками поназывает, а о чем речь ведь даже не поймёт. А там ведь люди гибнут.
Увы так устроен человек
Ждут Чубайса.
У него не будут спрашивать , чей Крым. Спросят, кто убил Немцова 😏
І що ? Амери не знають ?