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Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит

С учетом заложенных в проекте госбюджета 2,6 млрд грн, а также $125 млн кредитных ресурсов международных банков Украине хватит ресурсов на проведение вакцинации от COVID-19. Все вакцины будут отслеживаться.

Об этом заявил журналистам главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться", - сказал он журналистам в субботу.

Ляшко также отметил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав будет договариваться с частными клиниками о помощи в борьбе с COVID-19 и вакцинации, - Ляшко

"Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина - это иммунобиологический препарат", - сказал он.

Вместе с тем, Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).

"Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать непросто. К тому же вакцина сразу не придет", - сказал он.

Ляшко сообщил, что сценарии вакцинирования разрабатываются с учетом температурных требований к хранению и транспортировке вакцин. В частности, изучаются сценарии, предусматривающие температурный режим ниже минус 70 градусов, температурный режим ниже минус 20 градусов и режим от минус 2 до плюс 8 градусов Цельсия.

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"Мы сейчас изучаем возможности, сколько вакцины может прийти в Украину, и сколько мы можем принять. Для этого мы изучаем возможности складов национальных и всех частных структур, сколько мы можем принять, завезти и поставить в холодильник",- сказал он.

Ляшко отметил, что "к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации".

При этом Ляшко уверен, что Украине хватит ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19 с учетом заложенных в проекте госбюджета 2,6 млрд грн, а также кредитных ресурсов международных банков - $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75 млн Всемирного банка.

Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинироваться от COVID-19, в первую очередь, будут более 402 тыс. медработников, в том числе, принимающих участие в лечении пациентов с COVID-19, во вторую очередь, - военнослужащие, принимающие участие в ООС (около 41 тыс. человек), работники социальной сферы и соцработники (156,871 тыс. человек), лица, проживающие в заведениях по оказанию долгосрочного ухода и поддержки, а также работники таких заведений (около 136, 353 тыс. человек), люди старше 60 лет (9,987 млн человек), учителя и работники образования (более 1,428 млн человек), работники критически важных структур госбезопасности, в том числе служащие госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, вооруженных сил, МВД (всего более 57-тыс. человек), лица, находящиеся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, а также работники этих учреждений (65,839 тыс. человек), лица от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группах риска относительно развития осложнений COVID-19 (более 6,37 млн человек), а также другие лица, находящиеся в группах риска (1,716 млн человек).

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
А куди пішли 2 лярда на українську вакцину?

Опачки, такий конфуз!

А так кричали, так кричали, що свою зробимо)
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06.12.2020 02:11
+10
Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 7794
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06.12.2020 02:09
+9
вирусобесие продолжается.
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06.12.2020 02:57
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Правила форума Совет форумчан
Ресурсов то может у вас и хватит - но вот здоровья у народа не хватит для ваших опытов... Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 5112
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06.12.2020 02:02 Ответить
Осталось токо тотализатор врубить: Кто раньше начнёт вакцинацию -- Германия, или Украина?
...на кто раньше кончит, я бы не ставил -- даже использованного баяна...*)
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06.12.2020 02:09 Ответить
Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 7794
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06.12.2020 02:09 Ответить
А куди пішли 2 лярда на українську вакцину?

Опачки, такий конфуз!

А так кричали, так кричали, що свою зробимо)
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06.12.2020 02:11 Ответить
Про 2 лярда откуда информация? Или просто пальцы разминали клавиатурой?
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06.12.2020 08:23 Ответить
2 лярда на украинскую вакцину?? Если взяли финансирование и не сделали, то должны деньги вернуть. Кто брал?? Степанов брал? Минздрав? Институт Микробиологии?
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07.12.2020 05:34 Ответить
тут на цензоре была инфа, искать не буду, обещали через 8-12 месяцев, высказывания Степанова) ищите сами
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09.12.2020 17:36 Ответить
ЗЕгидота корупційна ШИКУЙСЬ! за вакциною на спекуляції! Пальчевські й інша падла усєгда гатови!
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06.12.2020 02:24 Ответить
Не в тему и не реклама !

Просматривал Али, случайно попал на коммент Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 9800
Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 9832


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06.12.2020 02:36 Ответить
Та вот тебе новость, все и так знают, что собаков еще тот чертила позорный)
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06.12.2020 02:49 Ответить
Кого защищаешь, братан?
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06.12.2020 04:53 Ответить
вирусобесие продолжается.
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06.12.2020 02:57 Ответить
В одеській лікарні, де лікують хворих на COVID-19, тіла померлих лежали в холі, поки пацієнти не поскаржилися в МОЗ - зі стрічки новин
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06.12.2020 03:36 Ответить
Это коронбесие в чистом виде, тела подкинули но статистику про смертность в больнице не дадут.Зато какой видосик-страшилка на всю страну, это тебе не прогулками в парках пугать.
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06.12.2020 08:47 Ответить
юРІК з Лахті і далі прикидується невіруючим у Ковід? Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 493
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06.12.2020 11:17 Ответить
А кто сказал, что её нам дадут? Сначала своим, а потом рабам, с барского плеча, и при этом смотреть с верху, как там внизу, друг другу глотки грызут. А локдаун введут, нужно ведь время выделить, что бы за границу сьездить, прививку сделать.
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06.12.2020 03:54 Ответить
Наивный. ВБ будет прививать только своих граждан. В Японии бесплатная вакцинация для своих... Разве что в паРашу. Но помимо того, что у них вакцина проверку не прошла, так еще и мощности совсем смешные. Я не знаю, как они заключают контакты на вакцинацию всего мира, если они своих баранов за год привить не смогут.
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06.12.2020 05:00 Ответить
косяпен просять Індію щоб налагодила випуск вже пообіцяних іншим країнам 1.2 млн доз у себе Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 5380
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06.12.2020 11:13 Ответить
Угораю. Самое смешное, что индийская копия в этом случае может получиться чуть лучше оригинала. Но подопытным быть желания у меня нет. Какая-то из кацапских вакцин произведена по той же технологии, что и AstraZeneca. Скорей всего "Спутник". По этому поводу даже скандал был. Но AstraZeneca до сих пор тестирование не может пройти и дозировку подобрать, а ее клоном, сделанным кривыми руками, пытаются прививать подопытных. Самому интересно, чем все закончится.
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06.12.2020 14:04 Ответить
Все готово...залишилось запитати хто буде вакцинуватись
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06.12.2020 06:50 Ответить
напиши відмову від вакцинації і ШВЛ.


БУДЬ ПАТРІОТОМ,ДУРАНТИНОФІЛЕ -НЕ ЗАЙМАЙ ЧУЖЕ ЛІЖКО! Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 7472
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06.12.2020 11:15 Ответить
Вся Рада московской привита, а вы какую ждёте?
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06.12.2020 07:06 Ответить
Все распланировано, все приготовлено, ну, а там, как повезет, как карта ляжет, ШУЛЛЕРА НЕ ДРЕМЛЮТ. Ну, не получилось, но следующий раз получится. Ребятки не рулят, они мечтают рулить, но как?
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06.12.2020 07:46 Ответить
"Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть", но он будет! Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит - Цензор.НЕТ 3788 А что вы хотели в самой нищей стране? С вакцинацией вас... удачи...
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06.12.2020 07:51 Ответить
Нищий, "нищей" среди каких стран? Среди всего мира? У вас на Параше много таких как ты нищих? Главное шо Путин не нищий, а нищие такие как ты, в т.ч. "нищие душой", пусть нищают еще больше - чтоб все парашники были нищими, понял, нищий?
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06.12.2020 09:37 Ответить
Вот я прям весь распереживался за тебя! И таких еще много. Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 1392
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06.12.2020 12:48 Ответить
Великобритания со вчерашнего дня начала вакцинацию населения. США закупают 1 млрд вакцин, 3 на 1 жителя, Канада 10 на 1... Ляшко бери Степанова под мышку и идите вместе нах со своими «достижениями»
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06.12.2020 08:12 Ответить
Ляшко - мудила и трепло. Именно из-за его метаний между "можно-нельзя" в Украине был ослаблен масочный режим и имеем стремительный рост заражений. Если б этот мудила с самого начала убеждал в сохранении масочного режима, не бегали б сейчас с затычкой в заду. А теперь изображает из себя героического борца. Вопрос - кто получит вакцину бесплатно, как всегда аваковские блюстители? А остальным за деньги?
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06.12.2020 08:20 Ответить
A у нас в Австралии правительство сказало что до марта (как минимум) понаблюдает: как там "вакцинации" в других странах пойдут.
Мало ли чего в виде "вакцинки" баранам вливать будут. Если массовый мор начнётся - что делать ? Штаб-квартиру Пфайцера Томагавком, или как ?
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06.12.2020 09:09 Ответить
Вся эта история с короновирусом гигантская схема обогащения международной мафиозной медкорпорации, которая разоряет глобальную экономику, а сама при этом зарабатывает сотни миллиардов. Подействует или не подействует вакцина большой вопрос. Даже если она окажется малоэффективной все равно мафия свои миллиарды положит в карман. И все будет как с голым королем в сказке Андерсена, т е масс-медиа и политики скажут "все в порядке, вакцина эффективны, мы вас вылечили, снимаем карантин". Даже если болезнь будет продолжаться. Но посмотрим - Дай Бог чтоб я ошибся!
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06.12.2020 09:21 Ответить
Бок какой "даст"? Тот к-рый затопил мир и уничтожил вообще все живое?
Так пусть тебе и "дает", мне оно не надо. примешь от такого Боба?
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06.12.2020 09:39 Ответить
Интересный штрих к общей картине: никаких вакцинаций в мусульманских странах не планируется.
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06.12.2020 09:40 Ответить
бо поки що там вакцину не створено.. Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 402
апропо... в Сомалі теж ні))
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06.12.2020 11:07 Ответить
ага.. чули..
всесвітня змова продавців масок і світової "жидо-масонської ложі"(більш просунуті конспірологи кажуть,щоце план рептилоїдів з Тау Кита) з метою чіпувати під виглядом вакцинації все населення земної кулі..
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06.12.2020 11:11 Ответить
Ральф Барік на гроші Білла Гейтса потрудився славно, і вакцини будуть якісні для патрициїв і такі що будуть скорочувати життя плебеїв, не віразу, а років через 10-20 стабільно дарувати плебеям від ареопагу фартушків високого градусу - безпліддя і онкологію .
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06.12.2020 09:27 Ответить
ну и хорошо, а то расплодилось людишек. правда жаль что я не патриций(((
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06.12.2020 09:41 Ответить
Профанация и авантюра! Для создания эффективной вакцины нужно от 3 до 5 лет. Даже подчас 10 лет. И меньше никак. А здесь пол-года???
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06.12.2020 09:56 Ответить
голослівна заява...

.технології удосконалюються..
крім цього Ковіду вже рік ,а не пів року
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06.12.2020 11:05 Ответить
А побочка от вакцинации? Почему никто не говорит о побочных последствиях от не тестированной толком вакцины? И будет очень "интересно", когда вакцинация непонятно чем аукнется через несколько лет.
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06.12.2020 22:23 Ответить
А реально первыми будут вакцинироваться олигархи и их семьи, затем депутаты и их семьи, министры и прочая "элита", ну а остальным втридорога, надо ж "заработать"
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06.12.2020 10:06 Ответить
А я то думал ,что вакцина бесплатной будет- совсем-совсем, типа дядя купит всем конфетки за свои личные деньги и роздаст всем - всем ,а оно вот как...Еще и деньги всем свои отдавать нужно ...........
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06.12.2020 10:07 Ответить
Країни з найнижчою дитячою смертністю, найдовшою тривалістю життя та найкращою його якістю (Японія, Швеція, Данія, Фінляндія, тощо) не мають жодного примусового щеплення. Вакцинація там виключно добровільна.
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
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06.12.2020 10:33 Ответить
Чи може вакцинація в Україні провалитисяЄ достовірний прогноз, що ми отримаємо вакцину не в перших рядах.Якщо процесом вакцинації будуть продовжувати керувати такі неспеціалісти, які обіймають керівні посади сьогодні, - я маю на увазі профільного заступника міністра, - то, думаю, на нас чекає не тільки відсутність масової вакцинації. На нас чекає крах цих 7,5 мільйона доз (таку кількість доз вакцини планує закупити уряд для груп ризику, - Ред.). Я боюся, що більшість із них взагалі не буде використано через відсутність у голові керівника ідей і бачення.

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/infektsionist-galimskij-z-vaktsinatsieyu-vid-covid-19-v-ukraini-budut-veliki-problemi.htm

Коли епідемія COVID -19 припиниться
Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось зробить щеплення. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить розпалювання епідемії.
Але тільки, якщо норки, які втекли в Нідерландах, з вірусом, що мутував, не рознесуть новий вірус, від якого ця вакцина імунітету не дає. Ляшко: До лютого все буде готово для початку вакцинації від COVID-19, ресурсів Україні вистачить - Цензор.НЕТ 5837
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06.12.2020 11:02 Ответить
А Чим вакцинувати- вже визначились?
Модерна, Рфайзе, АстраЗенека?

Чи етикетку наклеить будь-яку, Але в середині ампули все одно буде СпутнікВ ?
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06.12.2020 15:18 Ответить
призедент говорил, что украинцы получат вакцину одни из первых, но наверное забыл сказать с какого конца. А почему не планируется закупка вакцины на все население ?
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06.12.2020 16:15 Ответить
Любая прививка имеет отдаленные эффекты. Иногда тяжелые. Потому их тщательно проверяют. Вакцина созданная за пол-года так не проверялась. А это чревато и онкологией и генетическими осложнениями.
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06.12.2020 18:16 Ответить
Ковіду рік, але розробці вакцини лише пів року! Тобто зробили поспіх.
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06.12.2020 20:37 Ответить
Введут какую то гадость .зебилом станеш...пока небудет с вакциной ясности идите вы нах ...со своей вакциной зебилы
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09.12.2020 17:50 Ответить
 
 