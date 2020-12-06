Ляшко: К февралю все будет готово для начала вакцинации от COVID-19, ресурсов Украине хватит
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С учетом заложенных в проекте госбюджета 2,6 млрд грн, а также $125 млн кредитных ресурсов международных банков Украине хватит ресурсов на проведение вакцинации от COVID-19. Все вакцины будут отслеживаться.
Об этом заявил журналистам главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Черного рынка вакцин от COVID-19 не должно быть, все вакцины должны отслеживаться", - сказал он журналистам в субботу.
Ляшко также отметил, что Украина не будет закупать российскую вакцину от COVID-19.
"Поставки российских препаратов в Украину запрещены. Мы не завозим ни одного российского препарата, а вакцина - это иммунобиологический препарат", - сказал он.
Вместе с тем, Ляшко отметил, что Украина в настоящее время разрабатывает национальный план вакцинации от COVID-19, который будет учитывать как бесплатное получение вакцины в рамках инициативы COVAX (8 млн доз), так и закупки вакцин (32 млн доз).
"Мы должны понимать, что 20 млн человек вакцинировать непросто. К тому же вакцина сразу не придет", - сказал он.
Ляшко сообщил, что сценарии вакцинирования разрабатываются с учетом температурных требований к хранению и транспортировке вакцин. В частности, изучаются сценарии, предусматривающие температурный режим ниже минус 70 градусов, температурный режим ниже минус 20 градусов и режим от минус 2 до плюс 8 градусов Цельсия.
"Мы сейчас изучаем возможности, сколько вакцины может прийти в Украину, и сколько мы можем принять. Для этого мы изучаем возможности складов национальных и всех частных структур, сколько мы можем принять, завезти и поставить в холодильник",- сказал он.
Ляшко отметил, что "к началу февраля все будет четко готово к приему вакцины и началу вакцинации".
При этом Ляшко уверен, что Украине хватит ресурсов для проведения вакцинации от COVID-19 с учетом заложенных в проекте госбюджета 2,6 млрд грн, а также кредитных ресурсов международных банков - $50 млн от Европейского инвестиционного банка и $75 млн Всемирного банка.
Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцинироваться от COVID-19, в первую очередь, будут более 402 тыс. медработников, в том числе, принимающих участие в лечении пациентов с COVID-19, во вторую очередь, - военнослужащие, принимающие участие в ООС (около 41 тыс. человек), работники социальной сферы и соцработники (156,871 тыс. человек), лица, проживающие в заведениях по оказанию долгосрочного ухода и поддержки, а также работники таких заведений (около 136, 353 тыс. человек), люди старше 60 лет (9,987 млн человек), учителя и работники образования (более 1,428 млн человек), работники критически важных структур госбезопасности, в том числе служащие госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, вооруженных сил, МВД (всего более 57-тыс. человек), лица, находящиеся в местах лишения свободы, следственных изоляторах, а также работники этих учреждений (65,839 тыс. человек), лица от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями, находящиеся в группах риска относительно развития осложнений COVID-19 (более 6,37 млн человек), а также другие лица, находящиеся в группах риска (1,716 млн человек).
Пожалуйста, подождите...
...на кто раньше кончит, я бы не ставил -- даже использованного баяна...*)
Опачки, такий конфуз!
А так кричали, так кричали, що свою зробимо)
Просматривал Али, случайно попал на коммент
БУДЬ ПАТРІОТОМ,ДУРАНТИНОФІЛЕ -НЕ ЗАЙМАЙ ЧУЖЕ ЛІЖКО!
Мало ли чего в виде "вакцинки" баранам вливать будут. Если массовый мор начнётся - что делать ? Штаб-квартиру Пфайцера Томагавком, или как ?
Так пусть тебе и "дает", мне оно не надо. примешь от такого Боба?
апропо... в Сомалі теж ні))
всесвітня змова продавців масок і світової "жидо-масонської ложі"(більш просунуті конспірологи кажуть,щоце план рептилоїдів з Тау Кита) з метою чіпувати під виглядом вакцинації все населення земної кулі..
.технології удосконалюються..
крім цього Ковіду вже рік ,а не пів року
Зате вони мають відсутні в Україні програми компенсації важких поствакцинальних ушкоджень, каліцтв та смертей.
Люди там активно і постійно відстоюють своє право на вільний вибір.
У Швеції в 2017-му фарма-лобісти зареєстрували одночасно аж сім законопроектів з різними формами вакцинного примусу.
Але під тиском листів, дзвінків, петицій та звернень справжньої, а не фейкової сорос-стайл громадськості усі ці законопроекти шведський парламент відправив у смітник.
В Данії зовсім нещодавно під шум корона-істерії в місцевому парламенті теж був зареєстрований законопроект про різни види медичного примусу, включно з примусовою вакцинацією.
Фарма-лобі там виявилось вже настільки потужнім, що листи і петиції не допомагали.
Отже, мешканці Данії вийшли на центральні площі і 9 (ДЕВ'ЯТЬ) днів поспіль калатали в каструлі та пательні щоб нагадати депутатам про свої права.
І перемогли.
Законопроект 4142:
- передбачає фактичну заборону усіх форм освіти не тільки повністю не вакцинованим дітям, а й дітям, що їх батьки вирішили вакцинувати за альтернативними або індивідуальними календарями
- надає бюрократам можливість за власним бажанням (на практиці - за відкати) без будь-яких обмежень призначати будь-якому колу громадян України будь-які примусові щеплення
- запроваджує дискримінацію (включно зі звільненням з роботи) дорослих, які вирішать від цього щастя відмовитись
- створює "СанепідТрійки" чи то "СанепідГестапо", яке матиме повноваження на власний розсуд закривати бізнеси, виламувати двері та конфісковувати особисте майно.
Головними наслідками прийняття цього закону буде величезне збільшення усіх видів корупції від фальшивих довідок до поборів з бізнесів "щоб не закрили" і відкатів за додавання в держкалендар чергової потрібної фармкомпаніям вакцини.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society/infektsionist-galimskij-z-vaktsinatsieyu-vid-covid-19-v-ukraini-budut-veliki-problemi.htm
Коли епідемія COVID -19 припиниться
Я сподіваюся, що ми відносно благополучно увійдемо в наступну осінь. З урахуванням того, що багато людей перехворіє, хтось зробить щеплення. До вересня 2021 року може бути сформований певний імунний прошарок, який погасить розпалювання епідемії.
Але тільки, якщо норки, які втекли в Нідерландах, з вірусом, що мутував, не рознесуть новий вірус, від якого ця вакцина імунітету не дає.
Модерна, Рфайзе, АстраЗенека?
Чи етикетку наклеить будь-яку, Але в середині ампули все одно буде СпутнікВ ?