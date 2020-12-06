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Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из ПТРК: потерь нет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из ПТРК: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов и работа снайперов. В ВСУ без потерь.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в утренней сводке штаба в фейсбуке в воскресенье.

В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов.

В пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники также использовали и снайперское оружие. "Украинские военные огнем остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - подчеркнули в штабе.

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"С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено", - сказано в сообщении.

Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из ПТРК: потерь нет 01
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В Украине мне уже давно потеря. Потеря главнокомандующего.
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06.12.2020 08:20 Ответить
Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из ПТРК: потерь нет - Цензор.НЕТ 3078
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06.12.2020 08:22 Ответить
Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає - Цензор.НЕТ 9555
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06.12.2020 08:31 Ответить
А что главнокомандующий? Видосики с пухлой рожей снимает?
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06.12.2020 08:22 Ответить
Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає - Цензор.НЕТ 2971

...
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06.12.2020 08:42 Ответить
Найманці РФ за добу 6 разів порушили режим тиші на Донбасі, зокрема з ПТРК, втрат немає - Цензор.НЕТ 27
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06.12.2020 08:47 Ответить
ПТРК???? Так а що там з джавелінами?? Аааа, згадав, вони ж прямо в присутності зелен-ого "простА пЄрєсталі стрЄлять"..
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06.12.2020 08:56 Ответить
З Джавелінами там таке, що одна ракєтка коштує десь 100-115 кілобаксів.
В общем, если нет танка, ну или хотя бы БМП под завязку груженой той самой П, то разбрасываться Джавелинами очень нерационально. Для блиндажа, с равнозначным результатом, достаточно Стугны(20 тыс.долл), а БМП можно даже из ДШК поломать, вроде бы.
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06.12.2020 15:40 Ответить
Поздоровити б ту рашисько-сепарську наволоч з усих стволів, навіть із відведених, та так щільно, щоб аж пищали, просили тиші, щоб забрать своїх дохляків! Так хіба з цим главнюком таке можливо? І воно ще мало наглість звинувачувати Порошенко, гаденя!!!
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06.12.2020 09:35 Ответить
Режим "тиші"? Правда?
Зі святом вас , рідненькі !!! Бережи вас Господь !!!
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06.12.2020 11:51 Ответить
 
 