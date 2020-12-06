Наемники РФ за сутки 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в том числе из ПТРК: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники шесть раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов и работа снайперов. В ВСУ без потерь.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 5 декабря, было зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь и ранений в результате вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в утренней сводке штаба в фейсбуке в воскресенье.

В частности, в сторону украинских позиций недалеко от населенного пункта Шумы противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Вблизи Водяного зафиксировано использование противотанковых ракетных комплексов.

В пригороде Авдеевки и вблизи Пивденного противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В районе Авдеевки и Марьинки российские наемники также использовали и снайперское оружие. "Украинские военные огнем остановили дерзкие действия вражеских снайперов на обоих направлениях", - подчеркнули в штабе.

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"С начала текущих суток, 6 декабря, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, нарушений договоренностей в районе проведения операции не выявлено", - сказано в сообщении.