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Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в

Все 294 избирательные участки в Кривом Роге (Днепропетровская обл.) открылись вовремя, правопорядок во время повторного голосования на выборах мэра на участках обеспечивает около тысячи правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В Кривом Роге все избирательные участки открылись вовремя. В 8:00 начали работу 294 участка", - сказано в сообщении.

Правоохранители напомнили, что голосование продлится до 20.00.

К несению службы в день выборов приступили около тысячи полицейских. Они несут службу по охране общественной безопасности и порядка на избирательных участках.

"В "день тишины" в полицию Кривого Рога сообщений о нарушениях избирательного законодательства не поступало", - добавили в полиции Криворожского отдела.

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Как сообщалось, в Кривом Роге в воскресенье за пост городского головы будут бороться кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Согласно части 4 статьи 281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, которые получили наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

За Вилкула (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива") 25 октября проголосовали 80655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45213 (25,94%), Павлов – на третьем месте (15941 голос, или 9,15%).

Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в день тишины не было, - полиция 01
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инсталляция )))) Кривой рог и его выбор ))))
Всі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція - Цензор.НЕТ 9849 Всі виборчі дільниці в Кривому Розі відкрилися вчасно, порушень у "день тиші" не було, - поліція - Цензор.НЕТ 6983

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06.12.2020 09:50 Ответить
Какая важная новость! В Кривом Задрыпинске открылись избирательные участки! Там кандидаты - "обое рябое". Один из СН, второй ОБЗЖ. Что одному наплевать на Украину, что другому, оба молятся на кремль.
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06.12.2020 09:50 Ответить
То, которое из Соплей урода есть вероятность что оно не явный враг...
хотя сопли есть сопли...
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06.12.2020 11:22 Ответить
Да сложно придется Криворожецам ,выбирать и между ЛГБТ и ЛГБТ ,вот это интрига ,а нормальных кондидатов нет ,🤦 ужос 🙄🤔🤣🤣🤣🤣
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06.12.2020 11:42 Ответить
 
 