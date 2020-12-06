Зеленский - украинским военным: На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление главы государства, распространенное Министерством обороны Украины.
"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан", - говорится в поздравлении президента.
Он отметил, что быть военнослужащим ВСУ нелегко, ведь именно на их плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности.
"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь за свободу нашего государства. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства также поблагодарил украинских военных и ветеранов ВСУ за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм: "Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!".
Пятый президент Украины Петр Порошенко также поздравил украинских военных.
"Пять лет в должности Верховного Главнокомандующего - самые сложные в моей работе, но и самые важные. Мне повезло в этом служении видеть настоящих героев, великих патриотов, быть с вами вместе на защите Украины. Не просто спасибо - кланяюсь каждому из вас!" - сказал в частности Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕвласть абсурда... Четырежды откосивший поздравляет тех, кто служит...
...
Солдатам верю!!!!! А вам - которые при должностях и у кормушки - не вверю!!!
А в Украину верю!!!! В ту , которую сам себе придумал!!!!
Вообще-то главнокомандующий должен сказать: "На нас с вами...", но зачем же брать на себя какую-то ответственность?
Вони неправі.
Немає ніякої ненависті чи комплексів.
Бо Зє - ніхто і звуть його ніяк.
Просто Зє продовжує російську інформаційну спецоперацію проти України.
Артикулює те, що наказали московські куратори, а саме хло !!
Попереду Порошенко!
Веде своє Військо!
Військо Українське!
Слава Гетьману !
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!
...
Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:
1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО
P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії
НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
Volodymyr Pavliv
лїр в умовах порожнечі@eugene_lir 11 ч
На честь вчора і сьогодні нагадую: реквізити ордену Госпітальєрів ось тут
5353050014541749 - Банк Південний, Ганна Федянович (штаб)
4149629301181756 - ПриватБанк, Олена Герасим'юк
"струнко"!
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, фільми про нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського в цей день крутять:
Интер - фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход"
1+1 - "Бріліантовая рука" і розважальні передачі
ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські серіали
Новий - фільми "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі фільми "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", фільми про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
2+2 - імпортні фентезі
Ентер-фільм - передача про Жану Фріске та совєцькі фільми.
UAПерший - лише 40 хвилин офіціозу.
Жодний з каналів України, крім Еспресо, 5-го, Прямого та 4-го, не обмовився про наших воїнів під час війни.
У нас не просто нема патріотичної пропаганди. У нас квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові.
Олег Леусенко
Привітав толково від душі.
Приєднуюсь до вітань !