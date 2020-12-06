РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17025 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6 363 157
Зеленский (16621) Минобороны (8273) поздравление (1030) ВСУ (5207)

Зеленский - украинским военным: На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский - украинским военным: На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных с Днем Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на поздравление главы государства, распространенное Министерством обороны Украины.

"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины. Это праздник мужественных и уверенных в своей силе воинов. Опираясь на всенародную поддержку, вы ежедневно выполняете тяжелую и опасную работу - с оружием в руках обеспечиваете мир и безопасность наших граждан", - говорится в поздравлении президента.

Смотрите также: "Все, кто воевал за свободу Украины, воюет и погиб за нее, - слава вам" - добровольцы, волонтеры и бойцы ВСУ поздравили украинских солдат с профессиональным праздником. ВИДЕО

Он отметил, что быть военнослужащим ВСУ нелегко, ведь именно на их плечах лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу украинского государства и защиту его территориальной целостности.

"Вы первыми становитесь на пути врага, решительно останавливаете его агрессивные намерения и боретесь за свободу нашего государства. И сегодня, в день своего профессионального праздника, десятки тысяч украинских воинов продолжают уверенно выполнять сложные задачи на востоке Украины, сдерживая российского агрессора и обеспечивая перемирие. В этот день мы склоняем головы перед памятью героев, отдавших свою жизнь за Украину. Их подвиг будет жить вечно и служить образцом честного и самоотверженного служения Отечеству", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил украинских военных и ветеранов ВСУ за добросовестное выполнение конституционного долга, отвагу, мужество и героизм: "Желаю вам и вашим родным крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа, новых успехов и побед на благо Украины. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине!".

Смотрите также: Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом. ВИДЕО

Пятый президент Украины Петр Порошенко также поздравил украинских военных.

"Пять лет в должности Верховного Главнокомандующего - самые сложные в моей работе, но и самые важные. Мне повезло в этом служении видеть настоящих героев, великих патриотов, быть с вами вместе на защите Украины. Не просто спасибо - кланяюсь каждому из вас!" - сказал в частности Порошенко.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+49
А на Бубочке что лежит? Члены Коломойского и остальных олигархов!
показать весь комментарий
06.12.2020 10:11
+43
Все свято зіпсував.Виліз уклоніст.....
показать весь комментарий
06.12.2020 10:12
+39
Да когда этот манкурт уже заткнется? Четырежды дезертир поздравляет воинов. Сюр...
показать весь комментарий
06.12.2020 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Уважаемые военнослужащие, работники Вооруженных Сил Украины! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем Вооруженных Сил Украины.

ЗЕвласть абсурда... Четырежды откосивший поздравляет тех, кто служит... Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 7295
показать весь комментарий
06.12.2020 10:54 Ответить
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2178 Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2178 Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2178
показать весь комментарий
06.12.2020 10:56 Ответить
Він перекладає відповідальністъ. ''Я тут зовсім ні до чого''.
показать весь комментарий
06.12.2020 21:14 Ответить
А как оно может просрать,зесрань,если ему пуйло благоволит за то, что зекретин кацапам территории отдает
показать весь комментарий
06.12.2020 11:02 Ответить
Принаймі за два роки ще ні одного артскладу не просрав/ Приказ взрывать склады с оружием в Украине давал лично экс-президент Украины Петр Порошенко...сообщил Арахамия 27.04.2020/ Мысль Арахамии глубокая, интересная, оригинальная. А что сейчас, при власти пианиста-четыреждыуклониста? А вот что. 15.11.19 Двое военных погибли в результате взрывов на складах в Балаклее, четверо - ранены, - Генштаб ВСУ/11.09.19 На территории военного арсенала возле Калиновки зафиксировано 6 взрывов боеприпасов./ 02.10.20 . Во время пожаров на Луганщине погибло 8 человек, травмировано 18 человек, среди которых 3 спасателя. Резонно бумерангом обвинить Зеленского в организации этих взрывов и пожаров.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:33 Ответить
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 9233

...
показать весь комментарий
06.12.2020 10:54 Ответить
Теперь я понимаю,почему его на ПМЖ в Израиль не тянет:там в Цахале нужно служить а этот "чахлик" сразу если "шо",под стол залезет,к мамочке под юбку.Тьху на тебя..
показать весь комментарий
06.12.2020 12:06 Ответить
Какие вопросы, шут сразу сказал, шо он никому ничего не должен, его задача трудоустроить свою шоблу из 95 балагана, и он с успехом выполняет эту задвчу, все украинофобы и агенты путлера хорошо пристроены у госкормушек, от винта.
показать весь комментарий
06.12.2020 10:55 Ответить
Хто йому тексти пише? Лапоть, ти на сьогодні головний військовий України! Тобі забули сказати? )) Війна в смартфоні )))
показать весь комментарий
06.12.2020 10:58 Ответить
А воно здатне сприймати адекватно сказане,чи усвідомити реальність ???)))
показать весь комментарий
06.12.2020 11:00 Ответить
СЕГОДНЯ ПО ЮТУБУ смотрел фильм про Иловайск!!!!
Солдатам верю!!!!! А вам - которые при должностях и у кормушки - не вверю!!!
А в Украину верю!!!! В ту , которую сам себе придумал!!!!
показать весь комментарий
06.12.2020 11:00 Ответить
Ну і яке відношення має ця особа до ЗСУ? Можливо що тільки тим, що чотири рази тікав ві призивної повістки. Цинік і брехло.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:01 Ответить
"На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту"

Вообще-то главнокомандующий должен сказать: "На нас с вами...", но зачем же брать на себя какую-то ответственность?
показать весь комментарий
06.12.2020 11:06 Ответить
Багато людей коментують причини ненависті Зє до Пороха, комплекси Зє тощо.
Вони неправі.
Немає ніякої ненависті чи комплексів.
Бо Зє - ніхто і звуть його ніяк.
Просто Зє продовжує російську інформаційну спецоперацію проти України.
Артикулює те, що наказали московські куратори, а саме хло !!
показать весь комментарий
06.12.2020 11:07 Ответить
Бубочка,це лише лялька з ганчір"я,а лялька не спроможна на власні дії,лялька діє за волею ляльковода !!)))
показать весь комментарий
06.12.2020 11:11 Ответить
Ц иничные воры и мародёры повылазили, как опарыши.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:07 Ответить
З Днем Збройних Сил України!
Попереду Порошенко!
Веде своє Військо!
Військо Українське!
Слава Гетьману !
Слава Збройним Силам України!
Слава Україні!Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 8799

Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 5612
показать весь комментарий
06.12.2020 11:07 Ответить
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 8840

...
показать весь комментарий
06.12.2020 11:11 Ответить
Пихтонув косячка,можно і кавою полірнути !!!)))
показать весь комментарий
06.12.2020 11:14 Ответить
Заповедь 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
показать весь комментарий
06.12.2020 12:27 Ответить
Интересно будет Президент Зеленский все СМИ ,которые бродят по эфиру в Украине ,переводить в государственные СМИ? будет не будет,будет не будет,опять смеётся с нас украинцев. Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 4448 блин не государство ,а 95 квартал.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:15 Ответить
А лохДаун как бы не причем к ответственности. Он просто говорит и делает то, что ему скажут кремлевские кураторы
показать весь комментарий
06.12.2020 11:15 Ответить
...а ще ..*семочка . свинарчука . кононенка. оніщенка..і т.д * Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2135
показать весь комментарий
06.12.2020 11:22 Ответить
Верховний "переляканий" белькоче... А як геройськи в свій час "косив" від армії... Одним словом,Чмо!
показать весь комментарий
06.12.2020 11:21 Ответить
"Дебил,б....дь!" (с)
показать весь комментарий
06.12.2020 11:22 Ответить
Реклама!

Пишу на замовлення грусні і депресивні стіхі на тєми:


1. втрата отєчества
2. гнусний народ
3. зрада (в широкому сенсі)
4. "жизьгавно".
ДОРОГО, НО КРАСІВО Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 473



P.S. На спецзаказ пишу теж ізискано мрачні епітафії

НЕ ЗАОЩАДЖУЙТЕ НА СОБІ Й БАТЬКІВЩИНІ
Volodymyr Pavliv
показать весь комментарий
06.12.2020 11:23 Ответить
Для цього вже придумали блюз... Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 9821
показать весь комментарий
06.12.2020 11:26 Ответить
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 3351 Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 6267
показать весь комментарий
06.12.2020 11:24 Ответить
"Зеленський привітав українську армію зі святом" звучить як "Гітлер привітав євреїв з Ханукою"
показать весь комментарий
06.12.2020 11:25 Ответить
без упоминания Порошенко или компании "Рошен" данное поздравление нельзя считать аутентичным и оно может являться подделкой врагов величайшего лидера современности
показать весь комментарий
06.12.2020 11:30 Ответить
так что же ты **** сокращаешь военный бюджет и это в воюющей стране, и увеличиваешь на себя любимого?
показать весь комментарий
06.12.2020 11:32 Ответить
Чтоб вы тут не орали о падении экономики.
показать весь комментарий
06.12.2020 12:31 Ответить
https://twitter.com/UkraineNOW_/status/1335464136604610560
показать весь комментарий
06.12.2020 11:35 Ответить
а зебил хоть за что то отвечает?
показать весь комментарий
06.12.2020 11:36 Ответить
за видосики на ютубе.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:40 Ответить
Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 526
показать весь комментарий
06.12.2020 11:37 Ответить


лїр в умовах порожнечі@eugene_lir 11 ч

На честь вчора і сьогодні нагадую: реквізити ордену Госпітальєрів ось тут
5353050014541749 - Банк Південний, Ганна Федянович (штаб)
4149629301181756 - ПриватБанк, Олена Герасим'юк
показать весь комментарий
06.12.2020 11:47 Ответить
А ты, типа, не при делах?
показать весь комментарий
06.12.2020 11:55 Ответить
На армії лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист, тобто, імовірність зміщення зеленського армійськими підрозділами дуже висока.
показать весь комментарий
06.12.2020 12:05 Ответить
Трижды уклонист поздравляет военных-что может быть циничней?! Помню его видео ,где он на сцене 95-го Квартала показывал свою повестку в военкомат и под всеобщий хохот биомассы вокруг него выкидывыл свои издевательские шутки по этому поводу.....И это были 14-15 годы. Был уже Илловайск и Дебальцево. Гибли сотни молодых ребят....И теперь играя роль президента страны во время войны оно сокращает численность Армии, урезает ее финансирование, сворачивает военные реформы, прекращаются заказы Оборонке. Остановилось строительство жилья для военных. Питание в Армии опустилось до совкового уровня. И на фоне всего этого его поздравления- сплошное издевательство.....Лучше бы оно молчало вообще....
показать весь комментарий
06.12.2020 14:17 Ответить
Під час вітання говнокомандуючого чотирижди Дезертира України воякам стояти



"струнко"! Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 2009
показать весь комментарий
06.12.2020 14:31 Ответить
Звучить смішно. Режисура 95 кварталу
показать весь комментарий
06.12.2020 15:11 Ответить
Шоушлюха кремлівської сцени вирішила повчати воїнів своєї батьківщини !
показать весь комментарий
06.12.2020 15:22 Ответить
Сьогодні День ЗСУ, країна воює з найбільшою і найкривавішою імперією.
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, фільми про нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського в цей день крутять:
Интер - фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход"
1+1 - "Бріліантовая рука" і розважальні передачі
ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські серіали
Новий - фільми "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі фільми "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", фільми про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
2+2 - імпортні фентезі
Ентер-фільм - передача про Жану Фріске та совєцькі фільми.
UAПерший - лише 40 хвилин офіціозу.
Жодний з каналів України, крім Еспресо, 5-го, Прямого та 4-го, не обмовився про наших воїнів під час війни.
У нас не просто нема патріотичної пропаганди. У нас квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові.

Олег Леусенко
показать весь комментарий
06.12.2020 15:33 Ответить
Лайк Порошенку !
Привітав толково від душі.
Приєднуюсь до вітань ! Зеленський - українським військовим: На вас лежить найбільший тягар відповідальності за долю України та за її захист - Цензор.НЕТ 5830
показать весь комментарий
06.12.2020 16:16 Ответить
Молодець Зеленський.
показать весь комментарий
07.12.2020 19:55 Ответить
За останні два роки з ЗСУ звільнились 77 тис. контрактників, а за передостанні два роки біля трьох тис. Ай молодець гундявий
показать весь комментарий
07.12.2020 20:02 Ответить
Страница 2 из 2
 
 