РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17025 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
887 5
ВР (28825) Трехсторонняя контактная группа (842) Разумков Дмитрий (1520)

Обращения по законодательным инициативам в рамках ТКГ и Нормандского формата в Раду не поступали, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Обращения по законодательным инициативам в рамках ТКГ и Нормандского формата в Раду не поступали, - Разумков

В Верховную Раду не поступало каких-либо обращений, связанных с законодательными инициативами в рамках переговоров в Трехсторонней контактной группе и Нормандском формате.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Обращений к нам относительно законодательных инициатив, которые необходимо было бы наработать в рамках работы вышеназванных органов (переговоры в Нормандском формате и в ТКГ. - Ред.), не поступало", - сказал Разумков журналистам в воскресенье в Киеве.

Читайте также: Кравчук о "нормандской встрече": Сомнения есть, но она возможна

Он подчеркнул, что Верховная Рада может самостоятельно написать и принять "правильные законы", но вопрос заключается в том, чтобы двигаться в одном направлении для достижения мира.

"Потому что, если ВР будет просто самостоятельно писать и просто принимать законы, а это не будет коррелироваться… с теми задачами и позициями, которые отстаивает украинская сторона в рамках этих мирных переговоров, то это будут просто принятые законы. Я уверен, нам надо не просто это, нам нужен мир, нам нужно возвращение наших территорий и сохранение жизней", - отметил Разумков.

Читайте также: Кравчук о переговорах ТКГ по Донбассу: РФ постоянно пытается продвигать встречные условия, поэтому серьезных сдвигов к миру нет
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І відколи це ТКГ має право законодавчої ініціативи? Чи це він ляпнув з переляку від дня ВСУ?
показать весь комментарий
06.12.2020 10:42 Ответить
Как там ломбардный бизнес,разумков? Какие инициативы?
показать весь комментарий
06.12.2020 11:02 Ответить
Не поступало?! Какая досада! Как только Кравчук озвучил вменяемую мысль об отключении московии от SWIFT, так сразу и не поступало. От зеленых червей ничего и не поступит, кроме инициатив типа "отступить", "сократить", "просто перестать стрелять". Почему, бл&ть, не профинансированы программы ракетостроения? Почему ракетостроители переходят на однодневную рабочую неделю?! У нас уже достаточно средст сдерживания противника или противник покинул территорию Украины?! Вы предатели, Разумков. У тебя еще хватает ума держаться поодаль от всяких арахамий с татаровыми, но и тебе прилетит, ждать не долго, люди закипают. Держите наготове тревожные чемоданчики с диппаспортами, деньгами и документами на зарубежную недвигу. Аиначе кроме Ростова вам ничего не светит.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:07 Ответить
Від покійника не чекай заяви!!!
показать весь комментарий
06.12.2020 11:19 Ответить
Ни какими законами вы территорию не вернёте - или военная операция, или забываем об этих территориях и прекращает их дотировать. Не бывает оккупированных территорий с пропускными пунктами.
показать весь комментарий
06.12.2020 11:27 Ответить
 
 