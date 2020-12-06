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Новости Политика Украины
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Наблюдатели фиксируют ряд нарушений на выборах в Кривом Роге, - "Опора"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Наблюдатели фиксируют ряд нарушений на выборах в Кривом Роге, -

Наблюдатели "Опоры" фиксируют в Кривом Роге присутствие посторонних лиц на двух избирательных участках в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Гражданской сети "Опора".

Согласно обнародованным данным, представители экзит-пола проводят опрос непосредственно в помещении участка №121551. Наблюдатели сообщили об этом инциденте полиции и главе участковой избирательной комиссии. 

"Еще на двух участках наблюдатели фиксируют посторонних лиц, которых трудно идентифицировать. Так, на избирательном участке №121714 в помещении для голосования к членам избирательного участка подходят и общаются третьи лица, не имеющие непосредственного отношения к голосованию", - подчеркивается в сообщении "Опоры". При этом отмечается, что на участке №121538 присутствует человек якобы представляющий ГосЧС, однако он не одет в форменную одежду и цель его присутствия не ясна. 

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в городе Кривой Рог Днепропетровской области в воскресенье, 6 декабря, проходит повторное голосование на выборах мэра. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Все избирательные участки в Кривом Роге открылись вовремя, нарушений в "день тишины" не было, - полиция

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
У Кривому Розі обирають міського голову два кандидата один от Слуги,а второй от Прислуги Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 23
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06.12.2020 11:51
+3
Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 5270

...
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06.12.2020 12:00
+2
Похоже, что иначе в этом городе уже не будет. По преЗЕденту видно.
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06.12.2020 11:30
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За пост мера идёт борьба между двумя ублюдками: рыгоаналом Костяном Падловым и шавкой Ахметова Димоном Шевчиком
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06.12.2020 11:26 Ответить
Похоже, что иначе в этом городе уже не будет. По преЗЕденту видно.
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06.12.2020 11:30 Ответить
У Крывом РахУ нарушениев быть не могёть! Ну тока рази Юзик пузом урну сдвинет, а так усьо путьом. Кстати, для Юзика спецкабинку подготовили? Ну, в смысле из двух одну сделали? И хорошо бы отдельный участок, чтобы без проблем проголосовали ПАААПАААА!!!!!! МААААМАААА!!!! ЛЮБЛЮЮЮЮЮЮ!!!!!!!
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06.12.2020 11:29 Ответить
А где смотрящий за городом Юзик?
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06.12.2020 11:30 Ответить
В жо...е Зелень слила город ахметке, а ахметка, в свою очередь, сливает зажопному павлову.
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06.12.2020 12:00 Ответить
Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 5270

...
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06.12.2020 12:00 Ответить
У Кривому Розі обирають міського голову два кандидата один от Слуги,а второй от Прислуги Спостерігачі фіксують низку порушень на виборах у Кривому Розі, - "Опора" - Цензор.НЕТ 23
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06.12.2020 11:51 Ответить
Вибирають між смердючим і ще смердючішим і дивуйтесь, що у місті дихати нічим?
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06.12.2020 12:02 Ответить
Ахмєт наказав своїй шістці Вілкулу "не відсвічувати", занадто одіозний, міг програти, висунув таку саму ахметівську шістку від "шлюх-на-роту", іншій кандидат теж ригівське синьодупе лайно, тобто все зрозуміло - виборці не повинні мати жодної можливості вибрати НЕ лайно. Усе як в Білорусі чи Росії, хіба що поки з імітацією "вибору".
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06.12.2020 12:03 Ответить
На родине голобородьки должен победить голожопенка.
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06.12.2020 15:58 Ответить
 
 