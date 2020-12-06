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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков

Верховная Рада приложит максимум усилий для того, чтобы в проекте госбюджета на следующий год увеличить финансирование украинской армии

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы находимся в непростой ситуации сегодня: и COVID-19, и война, и непростая социально-экономическая ситуация внутри государства. Вы знаете, как разворачивается финансовый кризис извне на международной арене, но тем не менее, мы даже при подготовке итогового голосования за бюджет на 2021 год будем пытаться найти, и обращались с этим и в Министерство финансов, дополнительные средства... То, что будет от нас зависеть, мы будем делать в пределах и полномочий, и тех ресурсов, которые сегодня существуют в государстве", - сказал Разумков.

Спикер напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено.

"Меня также это волнует, потому что я убежден, что мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону. И именно это закреплено в нашей военной доктрине… Расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% (ВВП. – Ред.)", – отметил Разумков.

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Автор: Ірина Дашківська
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он так и сказал? - на безопасность и оборону, то так и есть, сначало на свою безопасность (увеличение буджета прокурорам и им подобным кто поддерживает и охроняет зелёных шмырлей) да и что останеться, то для обороны страны, много довать нельзя, ВСУ может снести башки варюгам.
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06.12.2020 11:41 Ответить
Слова, слова, слова ... А на деле, мы видим, что "Большая стройка" для вас важнее обороноспособности государства.
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06.12.2020 11:46 Ответить
сумма приличная. безапастность, это и менты в том числе. но а какой хрен получают бабло в отделении вокзала в ровно, если врач говорит о пяти случаях отравления именно на вокзале а у ментов только три ито по ограблениям. такое чувство что менты и их люди травят граждан а государство им доплачивает за вредность. ведь работают они с какими то ядохимикатами. итак по всей стране. крыивание карманников, лохотронов, проститток, янтаря и тд.
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06.12.2020 12:09 Ответить
Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков - Цензор.НЕТ 6190

....
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06.12.2020 12:17 Ответить
"Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков" - Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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06.12.2020 12:17 Ответить
А як витратили ці 5% в 2020 коли жодної оборонної програми не виконано! Де посадки саботажників і ворогів?
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06.12.2020 12:37 Ответить
И это в воюющей стране? В "мирной" Раше на это тратят 15℅, так далее будет продолжаться, то не видать ни Крыма, ни Домбаса
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06.12.2020 13:39 Ответить
Крыма и так не видать, а Домбас и нах не нужен.
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06.12.2020 15:12 Ответить
ну не 15%, а всего 3,9% от ВВП.
причем называется статья военные расходы(как и в других странах). менты отдельно у них.
Китай тратит 1,9%, но занимает 2ю строчку. По сумме.
Кстати США тратит 3,2% от ВВП.
Больше всего обдирает народ АОЭ 5,6% от ВВП.
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07.12.2020 10:21 Ответить
Швидше хитрий, ніж мудрий Разумков хоче хоча б якось відмежуватись від стада зелених пейсатих віслюків.Мудрий би з ними ніколи й не звязувався...
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06.12.2020 13:54 Ответить
Но если ВВП будет падать финансирование армии тоже будет урезаться. Тут есть какая то коллизия.
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06.12.2020 14:53 Ответить
Выделять нужно не % ВВП, а конкретную необходимую сумму.
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06.12.2020 15:15 Ответить
как делают в цивилизованных странах. Армия это не шутки и приколы. % ВВП можно выделять на строительство дорог.
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06.12.2020 15:19 Ответить
 
 