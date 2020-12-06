Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии". ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в которых принял участие президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Уважаемые герои, уважаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины, вы как никто другой знаете, что на войне не существует слов "выходной", "сделаю с понедельника" или "давайте уже после праздников", вы делаете тяжелое и опасное дело каждый день и не важно это шесть утра или час ночи, жара, мороз, ливень или снег, обычный будний день, 24 августа или 31 декабря, вы защищаете Украину всегда, а значит Украина и весь наш народ будет помнить о вашем подвиге, чувствовать вашу защиту и приклоняться перед вашей силой ежедневно, особенно сегодня. В ваш праздник, в день Вооруженных сил Украины. И конечно как в этот день, так и всегда, мы будем помнить обо всех сыновьях и дочерях Украины, которые ради нашего будущего и защиты страны от российского агрессора отдали свою жизнь, чтим их светлую память минутой молчания", - сказал Зеленский.
По словам президента, боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины.
"Господа генералы, офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, дорогие защитники, прочное и боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины и продолжающаяся реформа обороны беспрецедентная по масштабу и амбициям. В этом году мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями и это красноречивое признание наших достижений, это доказательство, что мы движемся правильным путем. В рамках этого года бюджет на оборону стал крупнейшим за время независимости Украины. Вооруженные силы Украины получат новое и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только не продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена финансирование не сократится не на гривну", - отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Украина никогда не будет экономить на армии.
"Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно и на безопасности своей страны. Кроме этого наша цель постоянно наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры - это места постоянной дислокации боевых воинских частей, построение новых украинских военно-морских баз и учебных заведений. Менее, чем за год был построен полевой городок центра подготовки подразделения Широколановское. Годами он был в ужасном состоянии, но мы исправили ситуацию и центр практически готов к эксплуатации... Неизменным для нас приоритетом являются социальные вопросы военных и их семей. В первую очередь, обеспечение жильем. Согласно докладу Министерства обороны Украины около 300 квартир военнослужащие получают ко Дню Вооруженных сил Украины, а в целом за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью. Всего в 2021 году нами запланированы поставки в Вооруженные сил Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров. Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство", - подытожил он.
Кроме того, во время торжеств прошла церемония присвоения почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и церемония вручения государственных наград Украины и присвоения высших воинских званий.
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Или это шутка юмора такая?
І не почервонів...
Бо лише брехати і вміє - це головне і єдине вміння зє папуги...
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Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе
«То есть, у Зеленского осталась несколько дней на выполнение обещания. А если не выполнит?
Уйдет с поста, как обещал?
Владимир Александрович, не можете?
Уходите! Вы обещали.
Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин. Жан Расин
Хоть кто-то из бойцов нашей армии может доверить Зелє свою жизнь?
«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», - написал Зеленский.
сосатсоратники Игоря Валерьевича могут такое, потому как светлые умы и душой чисты, ага. А кто из вас в глазах убийцы и агрессора способен разглядеть желание мира?! То-то и оно. Стыдно, панове!!! )))))))))))))))
Росходы на ВСУ сокращаются! На милицию и прокуратуру- Растут! Что бы это завуалировать их обьеденили в одну статью-"Расходы на оборону и безопасность"! Шоб выбарцы Голого Боротька восхищались им.
Олег Леусенко@leusenko1
День ЗСУ, країна воює з найкривавішою імперією.
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського крутять:
Интер-фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход",
1+1 - "Бріліантовая рука",
розваги ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські т/с
Новий - "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
Ентер-фільм про Жану Фріске, совєцькі фільми
2+2- фентезі
UAПерший- 40 хв. офіціозу.
Жодний з каналів, крім Еспресо, 5-го, Прямого, 4-го, не згадав ЗСУ. У нас відсутня патріотична пропаганда, але квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові
Та з армії вже масово йдуть, декого і виганяють.
Так, краще піти, аніж терпіти таку наругу над здоровим глуздом та собою.
Для декого це ще паскудніше, аніж будувати дачі совєцькім генералам 2 роки.
Це- не мої слова, це враження близьких мені людей.
Фильтруйте базар, пжалуста....
Брехливе , занюхане чмо і ворог Украіни , а не президент !
Дивлячись на 300% "доплату" лікарям.
Дивлячись на "відсутність кортежів".
Дивлячись на "не використання елітного держ житла".
Дивлячись на .....
Усі звісно вірять тобі Вова Ссаничь янєлохМінє42... усі... хто не має мізків.
krtmn79
@krtmn79
24 ноября под Авдеевкой из-за снайперского огня погиб 30-тилетний Вячеслав Минкин. Сегодня зеленский заявил, что уже месяц не было боевых потерь. Как узнать что зеленский лжет? Это очень просто - если открыл рот, значит лжет.
"Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов"
"Разумков напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено."
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Да разбудите кто-нибудь Зеленского и объясните ему, что государство Украина это не его 95 квартал!!!
Покажите ему проект финансирования армии в бюджете на 2021 год по сравнению с 2020 годом! Или президент не читает проект бюджета на МО? Или он не может определить по циферкам, в каком году на МО выделено больше? Облейте его на лужайке ведром холодной водой и потом покажите проект бюджета!
Когда-то у Короля был шут, а сейчас у шута нет Президента!
5% на войну так и не отменили ?
- Бо ми вже економимо. Та й взагалі - знаємо, як економити на всьому. Зокрема, і на "видобутку електрики".
Та ти будуєш. Ага.