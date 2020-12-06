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Новости Политика Украины
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Зеленский (16621) ВСУ (5207)

Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Киеве на территории Мариинского дворца прошли торжества по случаю Дня Вооруженных сил Украины, в которых принял участие президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважаемые герои, уважаемые военнослужащие Вооруженных сил Украины, вы как никто другой знаете, что на войне не существует слов "выходной", "сделаю с понедельника" или "давайте уже после праздников", вы делаете тяжелое и опасное дело каждый день и не важно это шесть утра или час ночи, жара, мороз, ливень или снег, обычный будний день, 24 августа или 31 декабря, вы защищаете Украину всегда, а значит Украина и весь наш народ будет помнить о вашем подвиге, чувствовать вашу защиту и приклоняться перед вашей силой ежедневно, особенно сегодня. В ваш праздник, в день Вооруженных сил Украины. И конечно как в этот день, так и всегда, мы будем помнить обо всех сыновьях и дочерях Украины, которые ради нашего будущего и защиты страны от российского агрессора отдали свою жизнь, чтим их светлую память минутой молчания", - сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский - украинским военным: На вас лежит наибольшее бремя ответственности за судьбу Украины и за ее защиту

По словам президента, боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины.

"Господа генералы, офицеры, сержанты, солдаты, уважаемые ветераны, дорогие защитники, прочное и боеспособное украинское войско - залог свободы и независимости Украины и продолжающаяся реформа обороны беспрецедентная по масштабу и амбициям. В этом году мы получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями и это красноречивое признание наших достижений, это доказательство, что мы движемся правильным путем. В рамках этого года бюджет на оборону стал крупнейшим за время независимости Украины. Вооруженные силы Украины получат новое и модернизированное оружие и технику. Этот процесс не только не продолжится, но и увеличится. Несмотря на кризисные времена финансирование не сократится не на гривну", - отметил Зеленский.

Читайте также: Расходы в бюджете-2021 на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5% ВВП, - Разумков

Президент подчеркнул, что Украина никогда не будет экономить на армии.

"Мы никогда не будем экономить на собственной армии, а следовательно и на безопасности своей страны. Кроме этого наша цель постоянно наращивать боеспособность военно-морского флота, а также объектов военно-морской инфраструктуры - это места постоянной дислокации боевых воинских частей, построение новых украинских военно-морских баз и учебных заведений. Менее, чем за год был построен полевой городок центра подготовки подразделения Широколановское. Годами он был в ужасном состоянии, но мы исправили ситуацию и центр практически готов к эксплуатации... Неизменным для нас приоритетом являются социальные вопросы военных и их семей. В первую очередь, обеспечение жильем. Согласно докладу Министерства обороны Украины около 300 квартир военнослужащие получают ко Дню Вооруженных сил Украины, а в целом за год для более 600 наших защитников вопрос собственного жилья решен полностью. Всего в 2021 году нами запланированы поставки в Вооруженные сил Украины значительного объема ракет, артиллерийских боеприпасов, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения и техники, модернизированных самолетов, вертолетов, беспилотных авиационных комплексов, кораблей, катеров. Мы строим войско, где государство защищает людей, которые защищают государство", - подытожил он.

Смотрите также: Наев поздравил украинских воинов с Днем ВСУ: Защита Родины всегда была призванием сильных духом. ВИДЕО

Кроме того, во время торжеств прошла церемония присвоения почетных наименований воинским частям Вооруженных сил Украины и церемония вручения государственных наград Украины и присвоения высших воинских званий.
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Топ комментарии
+69
Бреше гнида малороська!
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06.12.2020 11:39
+44
Поэтому Хомчак сказал, что закупка ракет сейчас не в приоритете? Даже яныка млять не так противно слушать было.
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06.12.2020 11:41
+42
Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии" - Цензор.НЕТ 9432
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06.12.2020 11:43
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Страница 2 из 2
Вова лучший президент за всю историю страны.
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06.12.2020 12:07 Ответить
Лучший для кремля и зеленных манкуртов.
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06.12.2020 12:12 Ответить
Список его поступков, иллюстрирующих это:
1..........
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06.12.2020 12:13 Ответить
Видосиками войну не выигрывают, - Порошенко напомнил, что прошел год с Нормандской встречи в Париже. ВИДЕО https://censor.net/ru/v3235292
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07.12.2020 02:33 Ответить
Цьому сайту досить і адептів церкви святого Петра Рошенко. Ще й церкву святого Вови Бубочки цей сайт не витримає. Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 7151
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06.12.2020 12:41 Ответить
еще один е.нутый на всю голову объявился
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06.12.2020 12:47 Ответить
Вот зачем так откровенно светить свой дебилизм?
Или это шутка юмора такая?
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06.12.2020 13:10 Ответить
**** брехливая, он же сократил военный бюджет.
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06.12.2020 12:10 Ответить
і військовий, і весь державний бюджет він скоротив
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06.12.2020 14:01 Ответить
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 6711
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06.12.2020 12:12 Ответить
Справа «Моторола»?
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06.12.2020 13:22 Ответить
Нет, его сын от брака с Гиви.
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06.12.2020 17:15 Ответить
гребаный чмошник
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06.12.2020 12:13 Ответить
Зеленський виступив за приватні армії в Україні
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06.12.2020 12:15 Ответить
Знов збрехав...
І не почервонів...
Бо лише брехати і вміє - це головне і єдине вміння зє папуги...
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06.12.2020 12:15 Ответить
"Мы никогда не будем экономить на собственной армии"

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 5501
.
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 2017

.
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06.12.2020 12:17 Ответить
Да ладно, всё! Харэ гнать на бубочку. В среду конец войне. Точняк. Бубочка всех победил. Год назад на встрече лидеров стран-участниц Нормандского формата наш гномик пропищал, что 9 декабря 2020 года оно закончит войну. Два дня дотерпеть-домучиться осталось. Неужели не потерпим, браття? Он же вроде не врал никогда... Тарифы понизить обещал - понизил. Олигархов приструнить обещал - все раком стоят, ага. Малый бизнес в сраку расцеловал, учителям ЗП по 4 штуки баксов начислил, медики опять же в полном шоколаде... Или нет???
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06.12.2020 12:21 Ответить
а скока коррупционеров посадили так и не сосчитать! пачками прямо на кичу улетают.....
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06.12.2020 16:12 Ответить
Так пи.деть ,не мешки ж ворочать,в 95 кывартале привык.
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06.12.2020 17:51 Ответить
Владимир Зеленский год назад во время встречи лидеров стран Нормандской четверки заверил, что сможет закончить войну на Донбассе до 9 декабря 2020 г.

Завершается срок обещания гаранта Конституции Владимира Зеленского об окончании войны на Донбассе

«То есть, у Зеленского осталась несколько дней на выполнение обещания. А если не выполнит?
Уйдет с поста, как обещал?

Владимир Александрович, не можете?
Уходите! Вы обещали.
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06.12.2020 12:23 Ответить
Ему надо помоч уйти
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06.12.2020 12:46 Ответить
Кацап засраный я тебе уйду!Опять с Ново Зеландии приеду ! И так уйду!!!
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06.12.2020 13:57 Ответить
Зеленский принял участие в торжествах ко Дню ВСУ: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии". - Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов
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06.12.2020 12:26 Ответить
В любом случае, желенский отсидит срок за убийство сержанта Журавля
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06.12.2020 12:26 Ответить
Быть вождем лишь тот один достоин,
Кому и честь, и жизнь вручает слепо воин. Жан Расин

Хоть кто-то из бойцов нашей армии может доверить Зелє свою жизнь?
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06.12.2020 12:30 Ответить
Эта мразь еще лицемер редкостной масти-Зеленский раскритиковал бывших президентов Украины Президент Украины Владимир Зеленский поздравляя жителей страны с днем Вооруженных сил, раскритиковал прежнюю власть. В своем Telegram-канале он обвинил бывших глав государства в недостаточном внимании к украинской армии.
«Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил», - написал Зеленский.
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06.12.2020 12:36 Ответить
Президент Зеленський зробить все для ЗСУ, крім того щоб стати захисником України на передньому краї з ворогом, він радо пожертвує вашим життям за його власні маєтності і маєтки його друзів.
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06.12.2020 12:44 Ответить
""Мы никогда не будем экономить на собственной армии" сказал Гетьман и сократил бюджет ВСУ.... или он имел ввиду не ВСУ?
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06.12.2020 12:44 Ответить
Он имел ввиду армию лисапетов и обслуги и еще армию ОПы и охраны.
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06.12.2020 13:00 Ответить
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 4541
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06.12.2020 12:44 Ответить
Так один,але через системне зловживання тяжкими наркотиками стався розділ особистості.І коли Зе виступає, невідомо яка з версій його це робить.
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06.12.2020 13:09 Ответить
Не смейте бубочку расстраивать! Он человек тонкой душевной организации! Артиста-писюниста может обидеть каждый. Мы же все такие - ФУ!!! - мужланы, грубые и неотесанные. А оно, наше бубочка - ясне сонечко, четыре недостойные его величия повестки проигнорило, зато потом само, добровольно, в говнокомандывающие призвалось. Учитесь, лохи, карьеру делать! Только близкие друзья и сосат соратники Игоря Валерьевича могут такое, потому как светлые умы и душой чисты, ага. А кто из вас в глазах убийцы и агрессора способен разглядеть желание мира?! То-то и оно. Стыдно, панове!!! )))))))))))))))
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06.12.2020 12:46 Ответить
Не знал, что армия засела в ОП.
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06.12.2020 12:46 Ответить
Бла-бла-бла...
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06.12.2020 12:46 Ответить
президенство его закончится еще позорнее чем януковича
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06.12.2020 12:47 Ответить
Оно когда-нибудь заткнётся наконец? Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 3883
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06.12.2020 12:48 Ответить
Бубону не докладывают или он продолжает играть для идиотов скверную пьесу?
Росходы на ВСУ сокращаются! На милицию и прокуратуру- Растут! Что бы это завуалировать их обьеденили в одну статью-"Расходы на оборону и безопасность"! Шоб выбарцы Голого Боротька восхищались им.
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06.12.2020 12:51 Ответить


Олег Леусенко@leusenko1





День ЗСУ, країна воює з найкривавішою імперією.
Думаєте, "наше" ТБ показує щось про українських захисників, нашу армію? Фігвам!
Олігархи Зеленського крутять:
Интер-фільми, які прославляють совєцьких окупантів, що заборонено законом - "В зонє особого вніманія", "Отвєтний ход",
1+1 - "Бріліантовая рука",
розваги ICTV - російськомовний т/с, "Годзила"
"Україна" - російськомовні та російські т/с
Новий - "Бетмен", "Супермен", "Я - робот"
НТН - совєцькі "...гражданка Ніканорова", "Бєз году нєдєля", про "ВОВ" "Морской характєр", "Оні сражалісь за родіну"
Ентер-фільм про Жану Фріске, совєцькі фільми
2+2- фентезі
UAПерший- 40 хв. офіціозу.
Жодний з каналів, крім Еспресо, 5-го, Прямого, 4-го, не згадав ЗСУ. У нас відсутня патріотична пропаганда, але квітне антиукраїнський агітпроп.
Зебіли вас зробили разом, українські військові
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06.12.2020 12:55 Ответить
Лживая, двуличная мерзкая тварь.
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06.12.2020 12:57 Ответить
Зеленський Молодець!Так держать!
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06.12.2020 13:58 Ответить
Звіздун паршивий.
Та з армії вже масово йдуть, декого і виганяють.
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06.12.2020 12:57 Ответить
Ксеню...
Так, краще піти, аніж терпіти таку наругу над здоровим глуздом та собою.
Для декого це ще паскудніше, аніж будувати дачі совєцькім генералам 2 роки.
Це- не мої слова, це враження близьких мені людей.
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06.12.2020 18:54 Ответить
..????.....минуточку, а как же гос заказ в этом году? А как же Нептун и Ольха? А как же сам Хомчак, который сказал, что денег нет?
Фильтруйте базар, пжалуста....
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06.12.2020 12:59 Ответить
Зарплату людям сделайте достойную,жильём обеспечьте,льготами,а не обицянки цяцянки роздавайте,мудни зелёные!
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06.12.2020 13:05 Ответить
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 6180
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06.12.2020 13:09 Ответить
И здесь *Рошен* против Шмаркли.
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06.12.2020 17:53 Ответить
Брехло
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06.12.2020 13:14 Ответить
знову нарік ховається від людей
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06.12.2020 13:16 Ответить
Якщо відступити спочатку за Дніпровський вал, потім за Карпатські пеньки, при цьому розвалити всю військову оборонну індустрію, то загиблих взагалі не буде, оскільки і України не буде, будуть тоді гинути українці як гарматний шашлик у війнах імперії РФ десь по світу і по периметру тієї імперії, мало того кремлівські вожді повторять тут голодомор-цвай, щоб вивести добру породу малороса з філософією "какая разніца", потім пройдуть по Україні, як в Другу світову, спаливши її два рази туди і назад, а тих хто вижив погонять в теплушках здихати в ГУЛАГ на чергові новобудови імперії. А все це "робота" наших тупорилих політиків, одні говорили, "а навіщо нам армія, нам соціялістам з пролєтар'ятом Росії ділити не має чого", інші винахідники "кравчучків" і "кучмовозів" відали за фартушок від масонів ЯЗ, порізали 5000 танків на брухт, а президент, якій вікна вставляв в Батурині продав всю стрілецьку зброю і любим друзям і по всьому світі, а Янукович цей любий друг ФСБ, влаштував кротів і агентів у всі військові штаби. Тому і маємо 1,5 млн біженців, і ...жодного покараного за зраду, та здану без бою територію ворогу.
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06.12.2020 13:40 Ответить
Дизертир вылез попердеть
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06.12.2020 13:48 Ответить
Незважаючи на залучення України до Програми розширених можливостей НАТО, Зеленський загальмував системний рух країни до Альянсу, замінюючи здійснення реальних стратегічних кроків на організаційну метушню, відмовляючись від наполягань на отриманні Плану дій щодо членства (ПДЧ).
Брехливе , занюхане чмо і ворог Украіни , а не президент !
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06.12.2020 13:50 Ответить
близько 300 квартир військовослужбовці отримують... Коли нарешті закінчиться цей совок? Потрібно подбати щоб кожен військовослужбовець мав змогу брати посильний кредит на житло під мінімальний відсоток.
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06.12.2020 13:57 Ответить
Звиздит одно а делает на оборот шаурмен куев..
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06.12.2020 13:59 Ответить
Чути таке від чотирижди ссикла, - гидко.
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06.12.2020 14:02 Ответить
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 3048
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06.12.2020 14:06 Ответить
Сие недоразумение окончательно потеряло связь с реальностью! Возможно, виной этому кокс или иной белый порошок (подарок от МИДа РФ?). Говоря в День ВСУ о достижениях говорит о закупках вооружения в 2021 году. Так ведь 2020 год еще не закончился. Или нечего сказать, нечем похвастаться и проще чего-то пообещать? Кстати, это ведь любимое занятие нашего рояльного Паганини! Языком болтать (или своей ерундой) - не мешки ворочать!
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06.12.2020 14:20 Ответить
Согласно Сунь-Цзы война - это путь обмана противника. Если главнокомандующий постоянно вводит в заблуждение своих соотечественников, то он их считает противником?
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06.12.2020 14:45 Ответить
Оно по видимому, решило создать собственную армию.
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06.12.2020 14:53 Ответить
Брехло уже економит.
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06.12.2020 14:58 Ответить
не слабо ця лялька наїла писок за півтора року!
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06.12.2020 15:06 Ответить
Про що воно белькоче,як що досі нема замови на Нептун та Вільху для ВСУ,а це навіть і не зброя зовсім.
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06.12.2020 15:19 Ответить
Мабуть вже настав час "Ч" для зачистку Зе.
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06.12.2020 15:42 Ответить
Как сказал Остап Бендер - "....и побольше откровенного вранья и наглости. Народ это любит "
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06.12.2020 15:53 Ответить
"Мы никогда не будем экономить на собственной армии полицейских. 100%-х прокуроров, 200%-х жополизов и дрессированных депутатов"
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06.12.2020 16:20 Ответить
Дивлячись на "з/п у вчітелів" 4000$.
Дивлячись на 300% "доплату" лікарям.
Дивлячись на "відсутність кортежів".
Дивлячись на "не використання елітного держ житла".
Дивлячись на .....
Усі звісно вірять тобі Вова Ссаничь янєлохМінє42... усі... хто не має мізків.
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06.12.2020 16:27 Ответить



krtmn79

@krtmn79


24 ноября под Авдеевкой из-за снайперского огня погиб 30-тилетний Вячеслав Минкин. Сегодня зеленский заявил, что уже месяц не было боевых потерь. Как узнать что зеленский лжет? Это очень просто - если открыл рот, значит лжет.
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06.12.2020 16:46 Ответить
какое же оно брехливое чмо.....
"Впервые с 2014 года происходит сокращение финансирования ВСУ и полный провал ГОЗ, - Турчинов"

"Разумков напомнил, что по сравнению с 2020 годом в проекте госбюджета на следующий год финансирование на безопасность и оборону уменьшено."
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06.12.2020 17:20 Ответить
Натовк повне подвір'я полком особистої охорони (президентської гвардії) з бубанами та зброєю та запросив з десяток дійсних військових заради відосика. Яке ж воно сцикливе, оце зелене створіння. Хай спробує вийти на Майдан!
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06.12.2020 18:10 Ответить
Щось я про Крим не чого не чув?
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06.12.2020 19:02 Ответить
Да ну!?!?!
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06.12.2020 20:53 Ответить
да-да типа разделить пенсионеров военных на белых и черных Порошенком с Гройсманом и замполитом Ревой, а вы ничего не сделали для восстановления справедливости. Но нынешние военные не знают, что их может обмануть любой правитель((((
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06.12.2020 21:01 Ответить
Зеленский: "Мы никогда не будем экономить на собственной армии"

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Да разбудите кто-нибудь Зеленского и объясните ему, что государство Украина это не его 95 квартал!!!
Покажите ему проект финансирования армии в бюджете на 2021 год по сравнению с 2020 годом! Или президент не читает проект бюджета на МО? Или он не может определить по циферкам, в каком году на МО выделено больше? Облейте его на лужайке ведром холодной водой и потом покажите проект бюджета!
Когда-то у Короля был шут, а сейчас у шута нет Президента!
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06.12.2020 22:00 Ответить
А нафіга вам, клованам зеленим , армія? з ким воювати зібрались? Мене вже півтора року ятрить це питання. Иоже якась зелена скотина з цензора відповість. нафіга вам армія?
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06.12.2020 22:23 Ответить
Парашный сайтик и статейки из параши
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06.12.2020 23:42 Ответить
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 4466
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07.12.2020 01:02 Ответить
У нього за малий час президентства іпало стало більше ніж у свині...не можу дивитись на це рило...
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07.12.2020 08:16 Ответить
Придется экономить на чем то другом. Да у народа деньги отнимать.
5% на войну так и не отменили ?
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07.12.2020 10:08 Ответить
"Ми ніколи не будемо економити на власній армії." © Зе
- Бо ми вже економимо. Та й взагалі - знаємо, як економити на всьому. Зокрема, і на "видобутку електрики".
Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 708

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 3338
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07.12.2020 10:53 Ответить
"Ми ніколи не будемо економити на власній армії." © Зе

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 9986
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07.12.2020 10:54 Ответить
"Ми будуємо військо, де держава захищає людей, які захищають державу." © Зе
Та ти будуєш. Ага.

Зеленський взяв участь в урочистостях до Дня ЗСУ: "Ми ніколи не будемо економити на власній армії" - Цензор.НЕТ 7945
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07.12.2020 10:58 Ответить
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