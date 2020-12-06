На 133-й день перемирия количество погибших и раненых украинских воинов уменьшилось в 10 раз, - Зеленский

На Донбассе благодаря перемирию, которое длится уже 133-й день, украинские военные стали гибнуть в 10 раз меньше.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время мероприятий по случаю Дня Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы государства, продолжается самое устойчивое с начала войны перемирие, количество обстрелов уменьшилось в пять раз, а погибших и раненых - в 10 раз.

"В этот период год назад в среднем каждые 72 часа погибал один наш военный. Сейчас есть недели, месяцы без погибших и раненых. Возможно это жесткая и нетипичная фраза для статистических данных, но скажу по-простому - в нашей Украине похорон стало меньше почти в десять раз. В десять раз меньше слез матерей, детей, жен, мужей, родных, боевых побратимов", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что "тишина действительно держится уже более четырех месяцев".

"Спасибо, что не поддаетесь на провокации, понимаете, почему это так важно. Что весь мир видит, как много делают Украина и ее войска для войны. Чтобы гремело на востоке только в тот день, когда на всю территорию Донецкой и Луганской областей вернется мир, и мы отметим это продолжительным салютом", - подытожил глава государства.