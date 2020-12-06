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ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС должен наложить мораторий на строительство

В американской дипломатической миссии выразили уверенность в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является "политическим инструментом" Кремля.

Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила изданию Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным злонамеренным поведением России", — сказала Куинвилл.

Дипломат считает "Северный поток-2" - это "не просто экономический проект, а политический инструмент Кремля, цель которого - обойти Украину и разделить Европу".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+18
Вся надія лише на амерiв, беззуба голіма Європа не зарубає цей Норд стрім..
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06.12.2020 12:29
+10
Те ж і про нато, поважати можна тільки США та англія інші там просто для галочки, якщо завтра росія вторгнеться в балтійські держави нато просто лусне і стане ясно що щось робити для справедливості в цьому світі хочуть лише англосакси.
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06.12.2020 13:13
+4
кремляди сидят как на раскаленной сковородке... бабло горит, рычаг влияния на запад ломается, нефть дешевеет без перспектив подорожания, еще и Украина радуется... в кремле объявили санкции США против их бастиона в войне против Запада - потока 2, агресией против козломордии... наверное санкции сильно и больно по кремлевской харе бъют...
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06.12.2020 13:13
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Это настолько растянутая жевательная резинка, что любые манипуляции с ней уже перестают вызывать какие-либо эмоции.
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06.12.2020 12:25 Ответить
Вся надія лише на амерiв, беззуба голіма Європа не зарубає цей Норд стрім..
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06.12.2020 12:29 Ответить
Germanija glavni vinovnik.Mnogije iz Evropeksix stran jest protiv SP2
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06.12.2020 12:42 Ответить
Те ж і про нато, поважати можна тільки США та англія інші там просто для галочки, якщо завтра росія вторгнеться в балтійські держави нато просто лусне і стане ясно що щось робити для справедливості в цьому світі хочуть лише англосакси.
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06.12.2020 13:13 Ответить
100%
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06.12.2020 13:17 Ответить
Можно к Вашему списку, пожалуй, еще Турцию добавить - она тоже сильный геополитический игрок и член НАТО. Правда, я бы не говорил, что речь именно о справедливости. Просто эти страны мыслят стратегически.
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06.12.2020 14:15 Ответить
Turkov tut net.Vot na nix nadejitsia nenuzno.Jest francuzi,xorvati cem te ploxi?Posmotryte kak xorvati vojevali protiv serbov
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06.12.2020 15:18 Ответить
Я не конкретно про Вашу ситуацию, а про геополитику в целом. У Турции много рычагов влияния на рашку. Они в Сирии могут такой сюрприз рашистам устроить, что им вообще будет не до конфликтов в других странах. А вот на французов я бы точно не надеялся.
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06.12.2020 15:29 Ответить
Da Turcija vlijajet na rasku,no i ES takze vlijajet potomu sto oni pokupajet vsio s raski.Jesli ne oni gde raska prodovala gaz i neft.Pokupatel jest glavnoje v nasi dni a ne prodovec kotorix jest mnogo i jest s kogo vybyrat.Turcija blokirovala v NATO Baltijski plan cyta i Polsi takze,tak sto etim mnogo sto skazano.Glavnoje u nas jest svoja armija i amerikansi takze,a drugije uze potianitsia te ze nemci toze umejet vojevat tut ix jest bolsinstvo
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06.12.2020 15:45 Ответить
Я согласен с Вами. И как Вы и сами заметили, то для того, чтобы опустить Рашку, не нужно воевать. Это можно сделать экономическим путем. Да, с ущербом для себя. Но это в любом случае дешевле, чем война или даже подготовка к ней.
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06.12.2020 15:52 Ответить
Vot pro armiju ecio do 2014 goda kogda na vas raska napala,tut dengi dlia armiji vydeliali meloc,texniku polucali bolsinstvo staroje.Teper situacija izmenilas texniku imejem vsio sto xotim i novuju zakupili amerikankuju i s nemcev.Samuju lucuju ,nam vet prodajiot bez problem vsio sto xotim poskolko mi NATO.Vot amerikansi daze sistemi Patriot tut privlekli,sami kupili NASAMS eto toze iz lucix iz PVO oni daze Beli dom takyje prikryvajet.Armija bolsinstvom profesionalnaja u nas,po nemnozko toze uvelicyvajet.Vmeste tut s nemcami i amerikansami trenirujitsia.Toze vsio v lucuju storonu ne sravnis kak bylo ranse
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06.12.2020 17:01 Ответить
Значит все же к войне готовитесь? И это правильно! Хочешь мира - готовься к войне. На нас надежды нет! И это тоже правильно! Потому как на вашем месте я бы тоже не доверял государству, которое мечется из стороны в сторону. Израильтянам США минимум безвозмездно на оборону выделяли 2-3 лярда зелени в год, а в отдельные годы 10 и больше. А почему? Потому что Израиль для штатов надежный союзник на Ближнем Востоке. И гораздо дешевле спонсировать их, чем воевать самим. И с нами тоже могло бы быть так. Польше гораздо дешевле помогать укреплять нашу армию, чем содержать свою... Но вернемся к началу: на нас надежды нет. И я вас прекрасно понимаю. Я бы тоже так поступил. Если сами в себе не можете разобраться, е...сь, как хотите (это о нас, если что).
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06.12.2020 19:30 Ответить
Vot govorim pro gaz.Vy dumajete sto mi s raski ejio bolinnstve zakupajem?Da net Norvegija lider po prodazi i poslednije mesiaci pocti vsio s ameriki zyzeni gaz,a raska na 3 meste.Prodavcov mnogo daze na gaz
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06.12.2020 15:57 Ответить
К странам Балтии и Польше у меня вообще никаких претензий нет. Просто вы понимаете, что Раша - это зло. Я знаю, что когда стал вопрос о газовом шантаже со стороны паРаши, вы построили терминалы. Как показало время - были абсолютно правы. Кацапы после того, как утратили возможность шантажа, резко сдулись. Для них газ - оружие.
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06.12.2020 16:06 Ответить
Da posle togo kak postrojili terminal gaza santaz kacapov ices i on dajiot pribyl nasej strane.Sam terminal uze vxodit 10 samix bolsix nalogoplatylcikov.Uze gaz ne tolko samim zakupajem no i Estoniji,Polse,Latviji, daze Finliandija s nas zakupila gaz..Teper nasi sto vladejet terminal eto gosudatsvenaja kompanija zakupili terminal Braziliji i tam naciali rabotat takze.Ecio sto xoroso sto alternatyvnije postrojili dlia otoplenija domov biotoplivom,vot oni pocti polnostiu uze zamenili gaz dlia liudej.Ranse bylo vsio gaze 100%,teper gaz sostavliajet ne bolse 10% ,drugoje biotoplivo.Cena upala posle etogo dlia liudej na 3 raza
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06.12.2020 16:19 Ответить
Польща теж знає, що раша це зло і старається тому злу при кожній оказії валити в рило.
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06.12.2020 14:50 Ответить
Ixnije vojska jest tut raznix stran,te samyje nemci takze.So vsem oruzijam i svojimi soldatami oni zdes.Tak sto daze pirjezdzat tut nenado oni vmeste s nasim soldatami sluzit zdes.
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06.12.2020 15:15 Ответить
Немцы очень скупые это ещё деды говорили))) и им всё равно что это чуть ли не единственное (укр. газотр. сист.) что сдерживает Рашистов от похода на Киев, немцам это потом отикнется- когда в составе НАТО придется боронить Нарву.
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06.12.2020 12:43 Ответить
Nenado nemcam vojevat u nix jest oruzyje kak zakubka gaza,mozet ego zakupat mozet i net s raski.Nazat oni rasku mozet v liubom sluce jesli budet zelanije.
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06.12.2020 12:49 Ответить
А зачем рашистам идти на Киев? Или как говорил Высоцкий - "Ты Нюр на грубость нарываешься, все Нюр обидеть норовишь..."
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06.12.2020 12:51 Ответить
Гитлер Капут !!!
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06.12.2020 12:46 Ответить
Воистину Kапут )

Але всi давно в курсi)
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06.12.2020 12:55 Ответить
Возможно Куинвилл не заметил, но ЕС уже давно наложила по полному
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06.12.2020 12:54 Ответить
Где в Канаде живешь?
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06.12.2020 12:57 Ответить
Параноик?
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06.12.2020 13:09 Ответить
Проксеныш?😂🌷
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06.12.2020 13:16 Ответить
Это нереально, там принимаются только единогласные решения по всяким санкциям.
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06.12.2020 12:59 Ответить
ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл - Цензор.НЕТ 6183
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06.12.2020 13:03 Ответить
50 тысяч рублей это 19 тысяч гривен, а средняя зарплата у нас в Украине, я думаю, в районе 10 тысяч гривен. Вот о чём нужно беспокоиться.
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06.12.2020 16:52 Ответить
"-- Гасите свет.
-- Да, посол ты!"
(с)
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06.12.2020 13:04 Ответить
кремляди сидят как на раскаленной сковородке... бабло горит, рычаг влияния на запад ломается, нефть дешевеет без перспектив подорожания, еще и Украина радуется... в кремле объявили санкции США против их бастиона в войне против Запада - потока 2, агресией против козломордии... наверное санкции сильно и больно по кремлевской харе бъют...
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06.12.2020 13:13 Ответить
А разделение Европы на сколько кусков и когда?
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06.12.2020 13:58 Ответить
Дурные хлопоты... -- синдромы Трампа.
Будет СП-2 в Бундес! -- и краник будет в надёжных немецких руках -- согласно действующего международного Законодательства -- строго, но справедливо.
А кому не нравится -- тот повышением газовых тарифов удовлетворяется.

Igor Lemke dd5e2437, ты доволен своими счетами за газ? -- так тебе подешевеет при СП-2.
(если ты живёшь в Германии, натюрлихь...*))
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06.12.2020 14:07 Ответить
А я наивно полагал, что сравнение уровня жизни в Германии и совке должно было убедить Вас в том, что не все измеряется ценой газа/хлеба/колбасы. Похоже, что люди действительно не меняются. Когда-то подобная позиция Европы привела к ВМВ. Думал, вакцина должна еще работать. Похоже, что нет. Остается только на США и бритов надеяться.
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06.12.2020 14:38 Ответить
Понимаете, разница между Совком и нормальной страной, на самом деле только в одном -- ты не озабочен средствами к проживанию. Они, при любых раскладах, у тебя будут на приличном уровне.
А всё остальное -- надо считать и распределять -- между своими потребностями и возможностями.
Это так -- вкратце...
И хорош уже тошнотить про ВМВ! -- её замутили два Социалистических Рабочих режима.
-- ни того, ни другого уже давно нет. Шняга это всё -- лапша с дырками...*)
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06.12.2020 14:56 Ответить
Нет. Просто так считать проще. Ни совок, ни гитлеровская Германия не смогли бы даже подняться без посторонней помощи. Но кто-то им строил электростанции и заводы, а кто-то покупал зерно, хотя люди там умирали от голода. А кто-то закрывал глаза, когда режимы окрепли и начали подминать под себя другие страны. А потом: "А кто это сделал?". Война не возникает на пустом месте просто так только потому, что кто-то решил ее "замутить". Рашка, может, хотела "замутить" войну в Киеве, но "замутила" только в Лугандоне. Вот приблизительно то же происходит и в мировом масштабе.
И как раз в совке люди тоже не были озабочены средствами к проживанию. Так что это сходство, а не разница. Но я понял, что Вы понимаете под "нормальными" странами. Остается только радоваться, что США и ВБ не совсем нормальные (ну и Турция с Израилем тоже). Потому как если бы все смотрели на мир с Вашей позиции, то Европы уже бы не было.
В мире не все измеряется стоимостью колбасы.
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06.12.2020 15:20 Ответить
Дядя Gar! (или тётя?) -- проблема в том, шо такие как вы, радуетесь далёкому прошлому и недоступному для вас будущему.

А собственной текущей жизнью вы недовольны -- причём, жизнь-то, ваша собственная, но виноваты в ней не вы...*)
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06.12.2020 15:27 Ответить
Ну тетю в зеркале увидишь ЄС має накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Це політичний інструмент для поділу Європи, - посол США у ФРН Куінвілл - Цензор.НЕТ 4254. С чего ты взял, что я не доволен жизнью? Я не доволен тем, что в моей стране проживает 73 процента идиотов, голосующих за клоунов. Ну и война радовать не может. Проблемы же тарифов меня не особо волнуют.
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06.12.2020 15:34 Ответить
Я тоже не доволен вашими идиотами... -- тут мы совпадаем -- как зеркальные отражения...*)
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06.12.2020 15:38 Ответить
И не тети, что тоже радует. Уже много общего ЄС має накласти мораторій на будівництво "Північного потоку-2". Це політичний інструмент для поділу Європи, - посол США у ФРН Куінвілл - Цензор.НЕТ 659 .
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06.12.2020 15:39 Ответить
-- и про колбасу, раз уж Вас беспокоит про её стоимость: купил в пятницу итальянского салями с трюфелями -- ну очень дорого! -- не затем я всю жизнь гонялся...*)
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06.12.2020 15:29 Ответить
Так а почему ж тогда Вас так напрягает стоимость того газа? При этом именно конкретно для конечных потребителей, т.е. для Вас, эта самая цена вряд ли поменяется? Я согласен платить за газ даже в три раза больше, чтобы только Рашку раком поставить. А при немецких уровнях доходов даже заикаться об этом смешно.
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06.12.2020 15:38 Ответить
Уровень немецких доходов, прямо зависит от уровня расходов...
Если напротив две заправки -- на одной бензин 1,30 евр., а на другой 1,25 евр. -- то я рулю на вторую... Экономика должана ж быть экономной? *)
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06.12.2020 15:42 Ответить
Здесь не поспоришь. Поэтому такие моменты должны быть зарегулированы на высшем уровне. А население в любом случае будет покупать там, где дешевле. Да что там говорить? Я просто высказываю свои хотелки. А так я понимаю, что нельзя чего-то требовать от Запада, если сами поступаем так же...
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06.12.2020 15:45 Ответить
Эт точно... -- поддержал!
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06.12.2020 15:48 Ответить
Кстати, у нас приведенный Вами пример не всегда работает. Просто Вы смотрите на мир с позиции дальнобоя (знаю, что это так и есть), к тому же живущего в стране, где бензин везде одинаковый. Наша украинская реальность немного отличается. Во-первых, многие пытаются не заправляться на откровенно кацапских заправках, во-вторых, между бензином за 1,25 и 1,30 (условно - у нас цена ниже, конечно же) может быть такая пропасть в качестве, что дешевле будет-таки залить по 1.30.
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06.12.2020 15:58 Ответить
Вы трошки заблуждаетесь про наши райские чащи и гущи...*)
Я заправляюсь на одной и той же заправке -- там всегда дешевле. Не потому, что сильно надо экономить, а просто -- нафига платить больше, если можно платить меньше? -- не более того...
И да -- я простой немецкий работяга -- особо не горжусь этим, бо так по нужде получилось когда-то, но и не комплексую -- интересным людям со мной интересно пообщаться, как не крути... -- и мне с ними тоже...*)
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06.12.2020 16:08 Ответить
Это нельзя делать, ведь Германия потеряет миллиарды евро. Во время войны немецкие солдаты с уважением относились к украинцам и угощали их шоколадом и если бы советские войска не освободили Украину, то сейчас бы жытели Украины ездили на Мерседесах и пили немецкое пиво, а немецкие солдаты угощали шоколадом.
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06.12.2020 14:49 Ответить
Германия и кацапия, как обычно. Ничему история не учит
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06.12.2020 14:52 Ответить
Странный посол. Германия должна наложить санкции на Германию?
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06.12.2020 15:21 Ответить
Новость запоздала или в США тормоза, Германия уже одобрила достройку СВ 2.
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07.12.2020 10:05 Ответить
 
 