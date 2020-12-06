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ЕС должен наложить мораторий на строительство "Северного потока-2". Это политический инструмент для разделения Европы, - посол США в ФРГ Куинвилл
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В американской дипломатической миссии выразили уверенность в том, что проект газопровода "Северный поток-2" является "политическим инструментом" Кремля.
Исполняющая обязанности посла США в ФРГ Робин Куинвилл призвала ЕС и Германию объявить мораторий на строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом она заявила изданию Handelsblatt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Это стало бы четким сигналом, что Европа больше не будет мириться с постоянным злонамеренным поведением России", — сказала Куинвилл.
Дипломат считает "Северный поток-2" - это "не просто экономический проект, а политический инструмент Кремля, цель которого - обойти Украину и разделить Европу".
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+18 Igor Lemke dd5e2437
показать весь комментарий06.12.2020 12:29
+10 Player New
показать весь комментарий06.12.2020 13:13
+4 Панас Стець
показать весь комментарий06.12.2020 13:13
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Але всi давно в курсi)
-- Да, посол ты!"
(с)
Будет СП-2 в Бундес! -- и краник будет в надёжных немецких руках -- согласно действующего международного Законодательства -- строго, но справедливо.
А кому не нравится -- тот повышением газовых тарифов удовлетворяется.
Igor Lemke dd5e2437, ты доволен своими счетами за газ? -- так тебе подешевеет при СП-2.
(если ты живёшь в Германии, натюрлихь...*))
А всё остальное -- надо считать и распределять -- между своими потребностями и возможностями.
Это так -- вкратце...
И хорош уже тошнотить про ВМВ! -- её замутили два Социалистических Рабочих режима.
-- ни того, ни другого уже давно нет. Шняга это всё -- лапша с дырками...*)
И как раз в совке люди тоже не были озабочены средствами к проживанию. Так что это сходство, а не разница. Но я понял, что Вы понимаете под "нормальными" странами. Остается только радоваться, что США и ВБ не совсем нормальные (ну и Турция с Израилем тоже). Потому как если бы все смотрели на мир с Вашей позиции, то Европы уже бы не было.
В мире не все измеряется стоимостью колбасы.
А собственной текущей жизнью вы недовольны -- причём, жизнь-то, ваша собственная, но виноваты в ней не вы...*)
Если напротив две заправки -- на одной бензин 1,30 евр., а на другой 1,25 евр. -- то я рулю на вторую... Экономика должана ж быть экономной? *)
Я заправляюсь на одной и той же заправке -- там всегда дешевле. Не потому, что сильно надо экономить, а просто -- нафига платить больше, если можно платить меньше? -- не более того...
И да -- я простой немецкий работяга -- особо не горжусь этим, бо так по нужде получилось когда-то, но и не комплексую -- интересным людям со мной интересно пообщаться, как не крути... -- и мне с ними тоже...*)