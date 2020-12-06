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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" выдвинула вице-губернатора Харьковщины Егорову-Луценко на пост главы облсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Харьковская областная организация партии "Слуга народа" приняла решение выдвинуть Татьяну Егорову-Луценко на пост главы Харьковского облсовета. Новоизбранные депутаты, которые вошли в состав депутатского корпуса областного совета от партии "Слуга народа" также избрали ее главой фракции.

Об этом сообщили в Харьковской областной организации партии в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

На партийной конференции во главе с председателем Харьковской областной организации партии - заместителем председателя депутатской фракции в Верховной Раде Павлом Сушко приняли участие 12 народных депутатов Харьковского региона.

Все участники конференции единогласно поддержали Татьяну Егорову-Луценко.

В областной организации отмечают, что она имеет большой опыт работы в государственных структурах. А ее качества как грамотного управленца и профессионала дадут ей возможность эффективно себя проявить как главе фракции, так и на потенциальном посту председателя областного совета.

Среди основных направлений в своей работе, в случае ее избрания председателем облсовета, Егорова-Луценко называет борьбу с COVID-19 в регионе, помощь участникам АТО, а также развитие ОТГ в Харьковской области.

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Как известно, Татьяна Егорова-Луценко юрист по образованию. Второе образование получила в Харьковском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Долгое время работала в главном территориальном управлении юстиции в Харьковской области, с 2017 по 2019 год занимала пост главы управления. С августа 2020 года стала первым заместителем главы Харьковской областной государственной администрации.
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Блін! А віце-губернатор то що?!!! Ми щось пропустили і в Україні вже губернії?
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06.12.2020 13:02 Ответить
З 1991 року українці вибирают досвідченних крадіїв та шахраїв ,тому "маємо та що маємо" !!!)))
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06.12.2020 13:33 Ответить
Коррупционная тетка..
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06.12.2020 13:10 Ответить
Тобто досвідчена корупціонерка !!! Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває !!)))
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06.12.2020 13:18 Ответить
віцегубернаторку!? це що на кацапії призначали? уоли ці журнашлюхи і дурналісти сцензорські запам'ятають, що губернатори це на підарасії.
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06.12.2020 13:28 Ответить
Кернес нашелся? Вообще не слыхать
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06.12.2020 13:28 Ответить
А че его искать. Лежит овощем в Шарите.
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06.12.2020 13:31 Ответить
Шарите - овощехранилище где исправляют ошибки снайперов...
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06.12.2020 13:44 Ответить
Кернес уже держит головку, скоро будет ползать.
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06.12.2020 13:56 Ответить
 
 