Механизм санкций в Украине достаточно действенный. Закреплять список на законодательном уровне не корректно, - Разумков
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Нецелесообразно закреплять санкционный список физических и юридических лиц на законодательном уровне. Решение по санкционному списку принимает СНБО, а президент Украины утверждает его своим указом.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это будет не совсем правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне… Почему я говорю, что это не совсем корректно?... Эти списки также меняются, как вы хорошо помните, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. – Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.
Он отметил, что существующий в Украине механизм санкций "достаточно действенный, он работающий и достаточно гибкий".
Разумков напомнил, что решение по санкционному списку принимает СНБО, а президент Украины утверждает его своим указом.
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Дмитрий@dmitriypaut
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Сюр блдь
Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
«Разве мы с вами не видели полные залы зрителей в России на концертах «Океана Эльзы»? Это говорит не только о любви того зрителя к украинской группе, их песням, но и о прославлении, если хотите, промотировании Украины в России, рекламе нашей культуры и красоте нашей песни», - заявил Владимир.
«Разве мы не собираемся в дворце Украина на концертах Григория Лепса, «Машины времени», разве мы не знаем слова этих песен, разве украинцы закрывают уши, потому что песни звучат на русском языке??? Так почему же кто-то решает за нас, кого нам слушать, кому к нам приезжать, на какие концерты нам ходить?», - спросил возмущенный шоумен.
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«Если артист является депутатом Госдумы или ВР - это другой вопрос, это уже не чистый артист, а полуполитики, к ним можно подойти с этим вопросом, но аккуратно, не сзади и не на цыпочках, а честно и с доказательствами!» - отметил Владимир.
«И последнее: запрещая - предлагаем. Ты запретил, а какую песню написал ты? Возможно, стихотворение? Монолог? Танец? КТО ТЫ? ГДЕ ТЫ? Вспомнить ТЕБЯ? В лучшем случае вспомнят и плюнут», - резко завершил Зеленьках свой монолог.
высокопарно и выспренно).