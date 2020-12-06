РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11863 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Санкции против России
2 316 13
санкции (10626) СНБО (4374) Разумков Дмитрий (1520)

Механизм санкций в Украине достаточно действенный. Закреплять список на законодательном уровне не корректно, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Механизм санкций в Украине достаточно действенный. Закреплять список на законодательном уровне не корректно, - Разумков

Нецелесообразно закреплять санкционный список физических и юридических лиц на законодательном уровне. Решение по санкционному списку принимает СНБО, а президент Украины утверждает его своим указом.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это будет не совсем правильно, если это будет закрепляться на законодательном уровне… Почему я говорю, что это не совсем корректно?... Эти списки также меняются, как вы хорошо помните, были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. – Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.

Он отметил, что существующий в Украине механизм санкций "достаточно действенный, он работающий и достаточно гибкий".

Разумков напомнил, что решение по санкционному списку принимает СНБО, а президент Украины утверждает его своим указом.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, которое помогает оккупантам строить театр в Севастополе, - спецпредставитель МИД Макеев

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4


Дмитрий@dmitriypaut





Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
показать весь комментарий
06.12.2020 12:58
+3
были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. - Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.

Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
показать весь комментарий
06.12.2020 12:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан


Дмитрий@dmitriypaut





Пока весь цивилизованный мир готовится к вакцинации, Чмо рассуждает о локдауне.
ЕС подписал с Пфайзер на 300 млн доз, Израиль на 8 млн.
Украина к переговорам не приступала.
Чмо ждёт аудиенции Путена, чтобы купить вацину Путена.
Сюр блдь
показать весь комментарий
06.12.2020 12:58 Ответить
были примеры, когда туда попадали люди по ошибке, потому что полностью совпадали фамилия, имя, отчество, год рождения, но это были не те люди, которые помогали агрессору и на востоке (Украины. - Ред.), и в Крыму, поэтому такие вещи все-таки стоит делать на уровне Совета национальной безопасности и обороны", - сказал Разумков.

Клоун зелений. Якщо б моє ПІБ та рік народження збіглися б з якоюсь прокацапською мразотою, то на мене б ті санкції жодним чином не вплинули б.
показать весь комментарий
06.12.2020 12:59 Ответить
Ох и хитрожопый этот Разумков ... Механизм санкций в Украине достаточно действенный. Закреплять список на законодательном уровне не корректно, - Разумков - Цензор.НЕТ 3498
показать весь комментарий
06.12.2020 13:04 Ответить
Кто туда попадал по ошибке,кретин?
показать весь комментарий
06.12.2020 13:10 Ответить
«Кто такие политики, которые рассуждают на тему, запрещать въезд артистам на территорию той или иной страны? Когда они запрещают въезд продуктам питания, еще могу понять … Но когда это мы стали овощами? Я лично нашего брата артиста таким не считаю», - начал Зеленский.
«Разве мы с вами не видели полные залы зрителей в России на концертах «Океана Эльзы»? Это говорит не только о любви того зрителя к украинской группе, их песням, но и о прославлении, если хотите, промотировании Украины в России, рекламе нашей культуры и красоте нашей песни», - заявил Владимир.
«Разве мы не собираемся в дворце Украина на концертах Григория Лепса, «Машины времени», разве мы не знаем слова этих песен, разве украинцы закрывают уши, потому что песни звучат на русском языке??? Так почему же кто-то решает за нас, кого нам слушать, кому к нам приезжать, на какие концерты нам ходить?», - спросил возмущенный шоумен.
Зеленский уверен, что с артистами политикам надо решать вопрос отдельно.
«Если артист является депутатом Госдумы или ВР - это другой вопрос, это уже не чистый артист, а полуполитики, к ним можно подойти с этим вопросом, но аккуратно, не сзади и не на цыпочках, а честно и с доказательствами!» - отметил Владимир.
«И последнее: запрещая - предлагаем. Ты запретил, а какую песню написал ты? Возможно, стихотворение? Монолог? Танец? КТО ТЫ? ГДЕ ТЫ? Вспомнить ТЕБЯ? В лучшем случае вспомнят и плюнут», - резко завершил Зеленьках свой ​​монолог.
показать весь комментарий
06.12.2020 13:27 Ответить
До речі, саме зараз презЕдент України в окупованому Криму знімає черговий сезон ;Сваты;.
показать весь комментарий
06.12.2020 13:32 Ответить
Зебобики призывают весь мир к санкциям против кремля, а сами пресмыкаются перед ним. Ведь Рашка, в ответном порядке, может запретить "Сватов" и Зеля потеряет копеечку. Зебобики постоянно тыкали в нос Пороху арестованной Липецкой фабрикой, но упорно не замечают совместные с Рашей сериальчики "самого выдающегося лидера современности. Мрази.
показать весь комментарий
06.12.2020 13:34 Ответить
Когда я слушаю Разумкова мне тотчас же на ум приходит малораспространенный даже среди русскоязычных термин "Витий", что обозначает человека, склонного произносить пустые многословные речи и рассуждать на какую-л. тему (обычно
высокопарно и выспренно). Механізм санкцій в Україні досить дієвий. Закріплювати список на законодавчому рівні не коректно, - Разумков - Цензор.НЕТ 5449
показать весь комментарий
06.12.2020 13:39 Ответить
чому ти кажеш "нє совсєм...", щоб залишити поле для відступу. Закон важче відмінити за якусь постанову уряду чи (прости Господи) указ. Щоб механізм був не "достаточно", а дійсно дієвим потрібна, можливо, автоматична імплементація санкцій США та ЕУ проти агресора в законодавство України. по перше це зніме питання опозиціонерів у стані союзників "а чому це ми повинні нести фінансові втрати, а не Україна.." , по друге порушення санкцій закріплених Законом, це ж злочин...ну і по третє бо саме Україна зацікавлена в посиленні санкцій проти мордору.
показать весь комментарий
06.12.2020 13:56 Ответить
И тут Рыбоглаза понесло...
показать весь комментарий
06.12.2020 15:01 Ответить
Чекають когось з виступом в "кварталі"?
показать весь комментарий
06.12.2020 17:20 Ответить
 
 