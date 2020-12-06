За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1518 новых случаев, среди заболевших 71 медик, - Кличко

За минувшие сутки в столице Украины лабораторно подтверждено 1518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 1518. 15 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1425 киевлян", - написал мэр.

По данным Кличко, за минувшие сутки заболели 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 67 девочек от 1 до 17 лет и 55 мальчиков от 1 до 17 лет. Среди заболевших - 71 медик. 87 пациентов были госпитализированы, остальные - на самоизоляции под контролем врачей.

При этом он уточнил, что подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодняшний день уже 79 809.

"Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев", - добавил Кличко.

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