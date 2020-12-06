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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1518 новых случаев, среди заболевших 71 медик, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 15 человек, выявлено 1518 новых случаев, среди заболевших 71 медик, - Кличко

За минувшие сутки в столице Украины лабораторно подтверждено 1518 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил сегодня на брифинге городской голова Киева Виталий Кличко.

"Количество выявленных больных в Киеве за минувшие сутки - 1518. 15 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 1425 киевлян", - написал мэр.

По данным Кличко, за минувшие сутки заболели 813 женщин в возрасте от 18 до 91 лет, 583 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет, 67 девочек от 1 до 17 лет и 55 мальчиков от 1 до 17 лет. Среди заболевших - 71 медик. 87 пациентов были госпитализированы, остальные - на самоизоляции под контролем врачей. 

При этом он уточнил, что подтвержденных случаев заболевания в Киеве на сегодняшний день уже 79 809.

"Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки выявили в Днепровском районе - 285, в Деснянском - 237 и в Подольском районе - 185 случаев", - добавил Кличко. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 167 человек, выявлены 11 590 новых случаев, выздоровели - 6 048

Автор: Ірина Дашківська
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А от инсульта, пневмоии, гриппа сколько умерло ?
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06.12.2020 13:27 Ответить
А хіба це для роздмухування істерики цікаво? Кому наприклад цікаво, що в Києві щодня помирає приблизно 80 осіб?
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06.12.2020 14:32 Ответить
От них есть лечение это раз..
А два.. Счас много инсультников с ковидом.
А том все у кого ковид или почти все двухсторонняя пневмония... И ковид лупит по сосуда.. Лично меня лупанул.
Так что будет вам и инсульт и пневмония и и все остальное.. Дело времени
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06.12.2020 13:37 Ответить
врачи массово идут на больничный
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06.12.2020 13:56 Ответить
Гиппократ в 21 веке не в тренде.
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06.12.2020 14:38 Ответить
да их можно понять,- в ящик сыграть запросто,+ заразить семьи, (они то состояние дел видят) а доплат кукиш, посему самый хороший вариант- спетлять как гидрант и поболеть пару неделек, потом опять, до конца этого дурдома.
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06.12.2020 14:45 Ответить
Не-а.. По крайней мере знаю одну участковую.. Переболела ковид.. С понедельника выходит на работу.. А моя подружка легко перенесла.. Рулетка.. Черт ее возьми.
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06.12.2020 15:16 Ответить
 
 