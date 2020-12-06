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Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Бахматюк: Я предлагал вложить в

Олег Бахматюк, аграрный бизнесмен и бывший акционер "ВиЭйБи банка", рассказал, что системные украинские банки можно было уберечь от уничтожения во время "банкопада" 2014-2017 годов, однако бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева не дала этого сделать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом Бахматюк рассказал во время интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку.

По его словам, уничтожение украинских банков привело к падению украинской экономики на 20%, а активы уничтоженных банков затем были реализованы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть их стоимости.

Бизнесмен рассказал, что план цивилизованного решения по вопросам с кризисом банковской сферы в 2014 году обсуждался во время совещаний у тогдашнего президента Порошенко. Несмотря на то, что эту идею поддержали все, кроме Валерии Гонтаревой, план так и не был реализован, что нанесло огромный ущерб экономике.

"По "ВиЭйБи Банку" было совещание у Порошенко. Был подписан протокол мной, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Принимал участие и тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками (а "ВиЭйБи банк" был системным банком). Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн долларов - во столько тогда оценивались мои кредиты - на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности из "ВиЭйБи Банка" под гарантии возврата средств мной, как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера, - рассказал бизнесмен. - Все были "за", кроме Гонтаревой. В ответ мы получили уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долларов ".

Читайте также: Война с Сытником забрала у моего бизнеса больше, чем война с Россией, - Бахматюк

Напомним, что в результате так называемого "банкопада" в 2014-2017 годах с рынка были выведены около 90 украинских банков. Тогдашний директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что неплатежеспособности могли избежать до 40 финансовых учреждений. В частности, по мнению чиновника, при желании Нацбанка можно было сохранить банки Бахматюка и Жеваго.
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Топ комментарии
+11
Так вкладывал бы! Почему он не вкладывал до разорения?
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06.12.2020 13:20
+10
прекрасная схема
значит так по пунктам
1. чувак является акционером банка № 1
2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит

в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
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06.12.2020 13:32
+7
Мы верим. Мало ли кто и чего обещал? Вон, Зеленский вчителям по 4000 евро обещал. И что? Если у Бахматюка были "свободные 200 миллионов", почему бы просто не погасить кредиты? Никакого свободного кэша не могло быть и подавно. Все наши олигархи( кроме самого главного ныне), НИКОГДА не имели свободных оборотных средств.
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06.12.2020 13:31
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Так вкладывал бы! Почему он не вкладывал до разорения?
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06.12.2020 13:20 Ответить
Бо свиня Парашенко із своїм бухгалтером.. Знищили 70 українських банків.. І розвивали москальські
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06.12.2020 13:22 Ответить
Документи які це підтверджують в студію, або ти звиздло Бахматюк предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" 200 млн долларов, но активы банка продали всего за 8 млн - Цензор.НЕТ 3282
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06.12.2020 13:30 Ответить
докази. це ж не важко. Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн - Цензор.НЕТ 4514
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06.12.2020 13:47 Ответить
Потому что Гонтарева была смотрящей Путлера за украинскими банками. Банки закрывались в ущерб клиентам, а не их владельцам. Владельцы остались при деньгах, а у клиентов всё более 200 000 гривен пропало, а ведь такие суммы имели и пенсионеры.
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06.12.2020 14:59 Ответить
Это были российские и пророссийские банки, которые высасывали валюту в РФ.
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06.12.2020 16:02 Ответить
Тому, що держава, яка надала злодіям ліцензії на банківську діяльність, ніяк не контролювала банки. Приклад? "Златобанк". Держава схаменулася тільки тоді, як рахунки цього банка стали порожніми, а всю валюту викачали в офшори. Тоді забрали в нього ліцензію і зупинили всю діяльність, а це потрібно було зробити іще за рік-пів року до цього..
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06.12.2020 13:35 Ответить
вкладувати власні кошти у банк,який скоро піде"з молотка" без жодних умов-ЦЕ ТРЕБА БУЛО БИ БУТИ ПОВНИМ ПРДУРКОМ.. АБО ПРОЛЕТАРІЄМ -ЛЮМПЕНОМ,КОТРИЙ МОЖЕ ЛИШЕ експропріювати чуже. Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн - Цензор.НЕТ 5987
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06.12.2020 16:28 Ответить
Мы верим. Мало ли кто и чего обещал? Вон, Зеленский вчителям по 4000 евро обещал. И что? Если у Бахматюка были "свободные 200 миллионов", почему бы просто не погасить кредиты? Никакого свободного кэша не могло быть и подавно. Все наши олигархи( кроме самого главного ныне), НИКОГДА не имели свободных оборотных средств.
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06.12.2020 13:31 Ответить
Брехло, а можно подробнее, когда Зеленский обещал "вчителям" по 4000 евро?
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06.12.2020 19:00 Ответить
Даже лень отвечать. Установи ю-тьюб, и набери искомую фразу в поисковой строке.
При известной сноровке и в Гугле надешь. Просвящайся, удачи!
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06.12.2020 20:04 Ответить
да, да, да. На том "знаменитом" видео, какой-то чувак, которого никто не знает, шото ляпнул про 4000 ойро. И где там "Зеленский обещал" ???
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06.12.2020 20:53 Ответить
Как это "чувак, которого никто не знает"? Зеленский сидит во главе совещания с соратниками по борьбе и утверждает решение своего зама по избирательной компании -"сделать зарплату вчителей по 4000 евро, сразу после своей победы"! Сняли как официальное видео от штаба Зеленского" и срочно распространили по СМИ! А как еще должны "оформлятся обещания" от кандидататв президенты?
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06.12.2020 21:23 Ответить
прекрасная схема
значит так по пунктам
1. чувак является акционером банка № 1
2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит

в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
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06.12.2020 13:32 Ответить
Так и было.
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06.12.2020 21:24 Ответить
помоечно-системный банк... или системно-помоечный? Бахматюк предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" 200 млн долларов, но активы банка продали всего за 8 млн - Цензор.НЕТ 486 Бахматюк предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" 200 млн долларов, но активы банка продали всего за 8 млн - Цензор.НЕТ 544
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06.12.2020 13:42 Ответить
"ВиЭйБи банк". С таким названием счастье и за 8 млн.$ его продать. Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн - Цензор.НЕТ 9568
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06.12.2020 13:52 Ответить
Гы-гы-гы.
Я не шучу, так назвал его зять президента банка по фамилии Баран, а по образованию генеколог.
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06.12.2020 13:54 Ответить
Пысы.
Там были еще и родственные структуры с названиями "ВиЭйБи страхування", "ВиЭйБи РЕ" и "ВиЭйБи життя".
Особенно возмущалась названием директриса последней - Наташка Деревянко.
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06.12.2020 13:58 Ответить
Неприлично звучит. Надо было хоть переименовать в "Оттрахай банк". Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн - Цензор.НЕТ 8020
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06.12.2020 17:01 Ответить
Ви Ай Би банк начал рушиться до 2014 года. Где-то в 2011 году. У нас там были счёта.

Но разборки реально надо начинать с НБУ. Помню , как народ ездил спасать свои депозиты из рушившихся в банков - ездили договариваться с нужными людьми и с потерей где-то 50% выдёргивали свои деньги, а вторые 50% оставались у нужных людей. Так что не только банкиры выводили деньги , ещё и кое кто хорошо зарабатывал на обрушении банков и потери украинцами сбережений

В Европе бы давно таких дельцов пересадили , а в Украине силовики и не пошевелились ( а может тоже зарабатывали).
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06.12.2020 13:56 Ответить
Говорят , что единственный банкир , который вернул вкладчикам деньги был Бродский .
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06.12.2020 13:57 Ответить
Конєчно.Тільки нюансик є маленький. Курс гривні на початку 1998-го (коли розпочалася ліквідація цього бандитського банку),й у серпні того ж року ,різниться майже втричі. А повертав він до 2002 р.
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06.12.2020 15:24 Ответить
Гораздо раньше.
Это банк Ходорковского.
Как в 2003 его посадили - начался развал.
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06.12.2020 13:59 Ответить
Интересно, чем руководствовались "ваши", открыв счета в этом банке? Названия мало? Я только ухмылялся, проходя мимо.
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06.12.2020 14:13 Ответить
Счёта в разных банках. Говорят, что надо разделять корзины 😀😀😀
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06.12.2020 15:20 Ответить
На х уя писать пургу, если ты не в теме, это был Всеукраинский акционерный банк, потом его купил голландский TBIF, дочерняя структура израильской компании KARDAN, но когда иностранцы поняли что им тут делать нечего, нарисовалось это мурло, напылесосило бабок, и скинуло всё на фонд гарантировния
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06.12.2020 16:11 Ответить
ГЛАВА ФГВФО КАЖЕ, ЩО "ВЖЕ ПРАКТИЧНО НІЧОГО ПРОДАВАТИ"
01.08.2019, 21:00

Новий директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю для УНІАН констатувала, що активів банків-банкрутів для індивідуального продажу "майже не лишилося - тільки для продажу пулами".
Нижче - витяг з інтерв'ю:
"В найближчі шість - дванадцять місяців їх обсяг буде різко скорочуватись, так само як і кількість банків. Цей рік, наприклад, розпочато з 88 банками у стадії ліквідації. На сьогодні 17 ліквідовані та вилучені з державного реєстру. В 18 банках продані всі активи, і лишається тільки ліквідувати ці фінустанови як юрособи. До кінця року 44 банки будуть повністю вилучені з реєстру, а наступний рік стане роком остаточного закриття. На початок 2021 року ми вийдемо з трохи більше десятка банків.
http://finbalance.com.ua/news/direktor-fhvfo-kazhe-shcho-vzhe-u-fondi-vzhe-praktichno-nichoho-prodavati?fbclid=IwAR3jGK6NAToKq5PU4rjZ5NIFUsOfxBsuHKP0QIGDMyBBhxyLFe3ARx-J3Lw
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06.12.2020 16:32 Ответить
Кабы не догнал, кому ты там про пургу написал, если сам не владеешь информацией?
Это отродясь банк Ходорковского, в учредительных документах которого значился тот самый Менатеп.
У Ходорковского были активы в Голландии, Израиле, Венгрии и еще хз где.
Так, что твои иносранцы те же самые евреи, что и бывший президент банка Максимов, гражданин нескольких государств и доверенное лицо Ходорковского.
Когда Ходорковского посадили, Максимов начал шифроваться, переписывая акции по разным офшорам и родственным фирмам.
Аналогично, Кучма, якобы продал Оранту казахам, а как не посмотри на их биографии, то учились в Днепропетровске, то работали на Байконуре.
Завладеть банком попытался Пинчук, Бродский и его кореш Бахматюк.
При Ющенко не удалось.
Как только пришел Янукович, Максимова бросили в СИЗО (Посмотри кем был Бродский при Януковиче) и держали до тех пор, пока он не переписал все на Бахматюка и Бродского.
Кроме банка - киевский речной порт, фармацевтические компании в Харькове и Одессе, Пилонинвест, Киевдормаш и до хрена чего еще.
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06.12.2020 18:12 Ответить
Кстати, рестораны Якитория тоже.
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06.12.2020 18:22 Ответить
К твоему сведению, неуч, у максимова было лишь 10 процентов акций, кому там что и на кого переписать, тебе виднее
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06.12.2020 20:34 Ответить
ТАК ЩО Ж ТИ ЙОГО МУРЛО НЕ ВИКУПИВ ЗА 10 МЛН., БЛАГОДЄТЄЛЬ ТИ НАШ!!! А 190 млн. собі не залишив!
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06.12.2020 14:06 Ответить
А новина в чому ?
16 ТРАВНЯ 2019: Гонтарева завдала економіці України більшої шкоди, ніж Путін Колишні власники збанкрутілих банків Олег Бахматюк і Костянтин Жеваго звинуватили екс-главу НБУ Валерію Гонтареву у непрофесіоналізмі.

"Бахматюк і Жеваго вкрали мільярди гривень рефінансування НБУ, виданого їм задовго до мого приходу в НБУ, вони оскаржили в продажних судах всі свої персональні гарантії, і не повернули жодної копійки грошей в свої збанкрутілі банки. Тому закон був прийнятий ще в 2015 році про кримінальну відповідальність акціонерів", - відповіла Гонтарєва в телефонному повідомленні, яке зачитали учасникам конференції.
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06.12.2020 14:21 Ответить
Бахматюк: Я пропонував вкласти у "ВіЕйБі банк" $200 млн, але ФДМ зрештою продав його активи лише за $8 млн - Цензор.НЕТ 9437
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06.12.2020 16:29 Ответить
Щедрость Бахматюка? Чуть не усрался.
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06.12.2020 14:46 Ответить
Это чучело людей сокращало в банке, типа, "по соглашению сторон", чтобы сэкономить на выплате при увольнении, какие нах 200 млн., почему таких не лечат...
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06.12.2020 15:27 Ответить
после покупки им банка у голландцев, по наводке лысого недоумка барона, банк ничего не кредитовал кроме его личного бизнеса, возникает вопрос, был закон об ответственности собственника всем своим имуществом, где он?
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06.12.2020 15:31 Ответить
Ты максимум стоял на задних ножках перед клиентами банка на ресепшн, а делаешь столь глубокомысленные утверждения.
Через банк проходили все платежи Укрспецэкспорта и этого было более, чем достаточно для вольготной жизни.
Они даже находились до Бахматюка в одном помещении и столовались в общей столовой.
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06.12.2020 18:20 Ответить
Тебе детективы писать, какой *** ходорковский, чё ты чешешь, максимова задержали по заяве бахматюка за невозвратный долг в миллиард перед банком. И в каком помещении до бахматюка они находились, ГО находился в бизнес-центре на Зоологической 5а
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06.12.2020 20:22 Ответить
Не позорься, мудило
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2012/05/21/324253/
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07.12.2020 00:38 Ответить
Нічого він "непредлагал".
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07.12.2020 20:42 Ответить
 
 