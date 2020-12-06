Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн
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Олег Бахматюк, аграрный бизнесмен и бывший акционер "ВиЭйБи банка", рассказал, что системные украинские банки можно было уберечь от уничтожения во время "банкопада" 2014-2017 годов, однако бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева не дала этого сделать.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом Бахматюк рассказал во время интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку.
По его словам, уничтожение украинских банков привело к падению украинской экономики на 20%, а активы уничтоженных банков затем были реализованы на аукционах Фонда гарантирования вкладов за незначительную часть их стоимости.
Бизнесмен рассказал, что план цивилизованного решения по вопросам с кризисом банковской сферы в 2014 году обсуждался во время совещаний у тогдашнего президента Порошенко. Несмотря на то, что эту идею поддержали все, кроме Валерии Гонтаревой, план так и не был реализован, что нанесло огромный ущерб экономике.
"По "ВиЭйБи Банку" было совещание у Порошенко. Был подписан протокол мной, министром финансов Шлапаком, премьер-министром Яценюком, первым заместителем Гонтаревой Писаруком, самой Гонтаревой. Принимал участие и тогдашний руководитель "Укргазбанка" Кирилл Шевченко. Мы тогда обсуждали идею, которую, считаю, можно было воплотить как прототип действий для каждой подобной ситуации с системными банками (а "ВиЭйБи банк" был системным банком). Как акционер я предлагал отдать весь банк "Укргазбанку", вношу 200 млн долларов - во столько тогда оценивались мои кредиты - на депозитный счет "Укргазбанка". А дальше "Укргазбанк" максимально вытягивает возможности из "ВиЭйБи Банка" под гарантии возврата средств мной, как акционером. Это цивилизованный путь отхода акционера, - рассказал бизнесмен. - Все были "за", кроме Гонтаревой. В ответ мы получили уничтожение банка. Через 4 года Фонд гарантирования вкладов продал все активы банка за 8 млн долларов ".
Напомним, что в результате так называемого "банкопада" в 2014-2017 годах с рынка были выведены около 90 украинских банков. Тогдашний директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин заявлял, что неплатежеспособности могли избежать до 40 финансовых учреждений. В частности, по мнению чиновника, при желании Нацбанка можно было сохранить банки Бахматюка и Жеваго.
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значит так по пунктам
1. чувак является акционером банка № 1
2. банк в жопе и чтобы спасти свои деньги при "отходе акционеров" рисуется схема
3. свой человек владелец банка № 2 забирает себе безвозмедно банк № 1
4. на счет банка № 2 чувак кладет некую сумму
5. банк № 2 вытягивает все возможное из банка № 1
6. чувак забирает некую сумму из банка № 2 которую клал туда на депозит
в результате - банк № 1 банкрот и продавать даже за 8 лямов нечего, чувак остается при своих, банк № 2 обогатился на сумму вытянутую из банка № 1
Я не шучу, так назвал его зять президента банка по фамилии Баран, а по образованию генеколог.
Там были еще и родственные структуры с названиями "ВиЭйБи страхування", "ВиЭйБи РЕ" и "ВиЭйБи життя".
Особенно возмущалась названием директриса последней - Наташка Деревянко.
Но разборки реально надо начинать с НБУ. Помню , как народ ездил спасать свои депозиты из рушившихся в банков - ездили договариваться с нужными людьми и с потерей где-то 50% выдёргивали свои деньги, а вторые 50% оставались у нужных людей. Так что не только банкиры выводили деньги , ещё и кое кто хорошо зарабатывал на обрушении банков и потери украинцами сбережений
В Европе бы давно таких дельцов пересадили , а в Украине силовики и не пошевелились ( а может тоже зарабатывали).
Это банк Ходорковского.
Как в 2003 его посадили - начался развал.
01.08.2019, 21:00
Новий директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів Світлана Рекрут в інтерв'ю для УНІАН констатувала, що активів банків-банкрутів для індивідуального продажу "майже не лишилося - тільки для продажу пулами".
Нижче - витяг з інтерв'ю:
"В найближчі шість - дванадцять місяців їх обсяг буде різко скорочуватись, так само як і кількість банків. Цей рік, наприклад, розпочато з 88 банками у стадії ліквідації. На сьогодні 17 ліквідовані та вилучені з державного реєстру. В 18 банках продані всі активи, і лишається тільки ліквідувати ці фінустанови як юрособи. До кінця року 44 банки будуть повністю вилучені з реєстру, а наступний рік стане роком остаточного закриття. На початок 2021 року ми вийдемо з трохи більше десятка банків.
http://finbalance.com.ua/news/direktor-fhvfo-kazhe-shcho-vzhe-u-fondi-vzhe-praktichno-nichoho-prodavati?fbclid=IwAR3jGK6NAToKq5PU4rjZ5NIFUsOfxBsuHKP0QIGDMyBBhxyLFe3ARx-J3Lw
Это отродясь банк Ходорковского, в учредительных документах которого значился тот самый Менатеп.
У Ходорковского были активы в Голландии, Израиле, Венгрии и еще хз где.
Так, что твои иносранцы те же самые евреи, что и бывший президент банка Максимов, гражданин нескольких государств и доверенное лицо Ходорковского.
Когда Ходорковского посадили, Максимов начал шифроваться, переписывая акции по разным офшорам и родственным фирмам.
Аналогично, Кучма, якобы продал Оранту казахам, а как не посмотри на их биографии, то учились в Днепропетровске, то работали на Байконуре.
Завладеть банком попытался Пинчук, Бродский и его кореш Бахматюк.
При Ющенко не удалось.
Как только пришел Янукович, Максимова бросили в СИЗО (Посмотри кем был Бродский при Януковиче) и держали до тех пор, пока он не переписал все на Бахматюка и Бродского.
Кроме банка - киевский речной порт, фармацевтические компании в Харькове и Одессе, Пилонинвест, Киевдормаш и до хрена чего еще.
16 ТРАВНЯ 2019: Гонтарева завдала економіці України більшої шкоди, ніж Путін Колишні власники збанкрутілих банків Олег Бахматюк і Костянтин Жеваго звинуватили екс-главу НБУ Валерію Гонтареву у непрофесіоналізмі.
"Бахматюк і Жеваго вкрали мільярди гривень рефінансування НБУ, виданого їм задовго до мого приходу в НБУ, вони оскаржили в продажних судах всі свої персональні гарантії, і не повернули жодної копійки грошей в свої збанкрутілі банки. Тому закон був прийнятий ще в 2015 році про кримінальну відповідальність акціонерів", - відповіла Гонтарєва в телефонному повідомленні, яке зачитали учасникам конференції.
Через банк проходили все платежи Укрспецэкспорта и этого было более, чем достаточно для вольготной жизни.
Они даже находились до Бахматюка в одном помещении и столовались в общей столовой.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2012/05/21/324253/