Китайские инвесторы ПАО "Мотор Cич" начали международный арбитраж с Украиной на $3,5 млрд
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Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятие.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение размещено на официальном сайте группы DCH, партнера компании Skyrizon - одного из китайских акционеров "Мотор Сичи".
"5 декабря 2020 г. китайские инвесторы ПАО "Мотор Cіч" направили украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина согласно Соглашения между Правительством Украины и Правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций", - говорится на сайте DCH.
Как известно, китайские инвесторы приобрели акции частного предприятия "Мотор Сич" еще в 2016 году, а также инвестировали более $100 млн в развитие производства. Тем не менее фактическое руководство предприятием сегодня по-прежнему осуществляет экс-собственник "Мотор Сич", "почетный президент" предприятия Вячеслав Богуслаев и подконтрольный ему менеджмент. Китайские инвесторы по сей день не имеют возможности реализовать свои права, поскольку на акции предприятия наложен ряд аналогичных арестов по инициативе СБУ и ГПУ, а Антимонопольный комитет систематически отказывается рассматривать заявки на концентрацию. Расследование инициированного СБУ дела все эти годы не ведется, по нему нет ни подозреваемых, ни разъяснений. Попытки различных акционеров "Мотор Сичи" оспорить арест акций в украинских судах также не дали результата, собрания акционеров предприятия не проводились 3 года, дивиденды не выплачиваются, владельцы акций лишены возможности принимать участие в управлении. По мнению ряда экспертов, существуют основания подозревать коррупционные мотивы блокирования китайским акционерам доступа к предприятию.
В результате 4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба в размере $3,5 млрд, зафиксировав тем самым свое намерение обратиться в международный арбитраж. С тех пор состоялось одно заседание Межведомственной рабочей группы под эгидой Министерства юстиции Украины, о результатах которого китайских акционеров не уведомили. Соответственно, доарбитражного урегулирования инвестиционного спора не произошло.
Александр Ярославский, владелец и президент DCH, 26 ноября обратился к Президенту Украины, премьер-министру и руководству Верховной Рады с открытым письмом, в котором пишет, что китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. "В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти... И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле. Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Січ" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности так посчитает и международный арбитражный суд.
Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме".
По информации СМИ, в международном арбитраже китайских инвесторов будут сопровождать известные в мировом масштабе юридические компании: WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в которых работают основоположники современных фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений. Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.
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"Разговор с врагом должен длиться не дольше автоматной очереди",- Герой Украины Степан Бандера.
В 2014 году правительство Украины запретило военно-техническое сотрудничество с Россией, под санкции, объявленные президентом Петром Порошенко, попали российские потребители продукции «Мотор Сич» - различные модификации вертолётных двигателей и вспомогательные силовые установки.
Доходность производства сократилась в шесть раз. Руководство ПАО было вынуждено перевести своих сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В 2018 году на «Мотор Сич» работало около 25 тыс человек (на соседней «Запорожстали» - 15 тыс).
Чтобы не закрывать завод и не сокращать людей, Богуслаев обратил свой взор на восток. «Мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции», - объяснил потом герой Украины. Вместе с покупкой китайцы обязались инвестировать в завод в течение двух лет 250 млн долларов, 100 млн уже выплатили.
Российско-китайский, новый, тяжелый
Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26 в июне-июле этого года. Об этом рассказал РБК директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов на международном авиасалоне Eurasia Airshow-2018 в Анталье. «Переговоры в высочайшей степени готовности. Надеемся, контракт будет подписан в июне-июле», - сообщил он.
В пресс-службе «Вертолетов России» также рассказали РБК, что ожидают подписания этого контракта в первой половине 2018 года. Китайцам нужен такой вертолет для работы в Тибете, отметил Кладов. Россия в нем не очень заинтересована, добавил он. «У нас есть основной вертолет Ми-17, который по западным меркам считается тяжелым, и супертяжелый Ми-26, аналогов которому в мире нет. Китайцы хотят машину чуть легче Ми-26, поэтому мы выходим на новый проект и новый уровень сотрудничества. Это будет вертолет с высокими требованиями к летно-техническим характеристикам. У нас такая машина востребована в меньшей степени, поэтому Китай для нее - основной рынок», - пояснил Кладов.
Свой двигатель
По словам Кладова, в случае выхода Украины из проекта Россия готова предложить свой двигатель: «Мы изначально китайцам предлагали, а давайте разработаем двигатель российский под эту машину». Но топ-менеджер «Ростеха» уверен, что Украина из проекта не выйдет. «Они заинтересованы сделать все, чтобы не выйти. К тому же «Мотор Сич» продала, если не ошибаюсь, 60% своих акций китайцам», - пояснил собеседник РБК.
Создаваемые запорожским заводом «Мотор Сич» двигатели Д-136 мощностью 11,4 тыс. лошадиных сил, разработанные еще в советское время, позволяют Ми-26 максимальной взлетной массой 56 т поднимать до 20 т груза в транспортной кабине и столько же на внешней подвеске.
Сейчас ни на Западе, ни в Китае, ни в России альтернативы турбовального двигателя такой мощности, как украинский Д-136, нет, утверждает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. По его словам, работа над российским аналогом - ПД-12В - завершится лишь через несколько лет. Причем «замена двигателя потребует перепроектирования вертолета», замечает эксперт.
Считается что двигатель (как и вертолёт) - устарели. Если Россия и будет делать его аналог - то новый и с нуля, при том под новый вертолёт. И будет оно готово ближе к 2030 году.
Здесь и отношение к этому вопросу И.П.Смешко (ХАРД3 с Влащенко), примерно на 17 минуте.