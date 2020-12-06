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Новости За рубежом
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Молдова (1691) протест (5752) Кишинев (38) Майя Санду (177)

Акция протеста прошла в Кишиневе: принята резолюция об отставке правительства и отмене законов, урезающих полномочия Санду

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Акция протеста прошла в Кишиневе: принята резолюция об отставке правительства и отмене законов, урезающих полномочия Санду

Участники акции протеста в Молдове приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

В резолюции на правительство возлагается ответственность за "катастрофическую социально-экономическую ситуацию" и отсутствие "эффективных мер против пандемии коронавируса".

"Мы требуем срочно распустить парламент. Избранный президент должен принять решение в соответствии с положениями Конституции. Дата досрочных парламентских выборов должна быть назначена президентом после консультаций с политическими партиями", - говорится в резолюции.

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Ее авторы также потребовали аннулировать пакет законов, который был принят на этой неделе коалицией Игоря Додона и Илана Шора.

Организаторы митинга утверждают, что в манифестации в воскресенье приняли участие более 50 тыс. человек. Кроме того, по их данным, многие не смогли доехать, так как полиция не пустила их в Кишинев. В частности, на окраинах молдавской столицы на обочинах припаркованы десятки тракторов, на которых в Кишинев хотели приехать фермеры, чтобы присоединиться к акции протеста.

Манифестация продолжалась два часа и завершилась мирно.

В ходе выборов президента 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%. Полномочия Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 декабря.
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Топ комментарии
+21
Додон - выйди вон !
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06.12.2020 14:37
+17
Правильно,адекватным людям надо заступиться за смелую девушку-президента.
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06.12.2020 14:37
+10
оце діло а чому ми мовчимо також цю оліргхію вшияку
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06.12.2020 14:39
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Додон - выйди вон !
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06.12.2020 14:37 Ответить
Дуте ін пула!!!)))
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06.12.2020 14:46 Ответить
пула в смысле путен?
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06.12.2020 15:39 Ответить
Молдавською -Пулайло(молд.)-)(уйло(укр.) !!!)))
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06.12.2020 16:10 Ответить
Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду - Цензор.НЕТ 2380
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06.12.2020 18:50 Ответить
Додон - такой додон Акция протеста прошла в Кишиневе: принята резолюция об отставке правительства и отмене законов, урезающих полномочия Санду - Цензор.НЕТ 1864
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06.12.2020 14:40 Ответить
Презервейшн !!)))
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06.12.2020 14:46 Ответить
Молодцы ! Давите гнид рашистских ! Украине нужно брать пример
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06.12.2020 15:13 Ответить
Правильно,адекватным людям надо заступиться за смелую девушку-президента.
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06.12.2020 14:37 Ответить
Все вірно!! Ви Молдова ,а не Бесарабія !!!))))
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06.12.2020 14:38 Ответить
оце діло а чому ми мовчимо також цю оліргхію вшияку
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06.12.2020 14:39 Ответить
не вийде, у какаяразніца крєпко в очке засела.
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06.12.2020 21:38 Ответить
щось таке мичало яничаро
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06.12.2020 22:50 Ответить
Народ Молдавии должен поддержать своего президента. Это у наш шмаркля, а у них президент.
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06.12.2020 14:48 Ответить
Наразі у них президент І.Додон (він вам принагідно каже мулцумєск фромоас! Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду - Цензор.НЕТ 5344 ). М. Санду ще офіційно не вступила на посаду...
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06.12.2020 16:09 Ответить
пока вона тягне на президента, заявки достойні. а так ще подивимось.
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06.12.2020 21:39 Ответить
Нещодавно Парламент забрав у Президента такі повноваження...
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06.12.2020 16:36 Ответить
Так Прем'єр-Міністр Молдови Кіку за дострокові вибори парламенту! Зокрема, заявляє "Ион Кику: Я совершенно согласен с тем, что этот парламент следует распустить как можно скорее, если не сразу. ... Говорю вам, мы сделаем все возможное, чтобы распустить парламент, не подвергая страну риску катастрофы".
І в цій же статті говориться "большинство депутатов считает, что парламент нужно распустить"...
Так в чому проблема? Чому нема рішення самого парламенту про саморозпуск і дострокові?
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06.12.2020 14:53 Ответить
Этот кику,до того как стал премьер-министром,был советником у додона! Так что верить таким людям,-это себя не уважать.
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06.12.2020 17:29 Ответить
Еще одни требуют полного локдауна.
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06.12.2020 15:11 Ответить
как говорят молдаване Майа приде порядок наведе.
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06.12.2020 15:37 Ответить
Представьте себе,какой у нас президент (который еще у власти),парламент и правительство,в нынешнем году,из за засухи и пандемии,фермеры понесли огромные убытки,и вместо того чтобы им как то помочь,эти соССиалисты увеличивают им налоги с 8% до 12%! Это чистое издевательство над народом! Вот что делают с народом эти твари в московских ошейниках!
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06.12.2020 17:25 Ответить
Парламент Молдавии в первом чтении утвердил законопроект о функционировании языков, в соответствии с которым русскому возвращается статус языка межнационального общения.

«Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова», - говорится в тексте законопроекта.
Помимо этого, депутаты проголосовали за отмену так называемого закона о запрете иностранной пропаганды. Этот закон вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещал ретрансляцию на территории Молдавии программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, за которые сейчас проголосовал парламент, позволят вернуть в Молдавии в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.
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06.12.2020 18:09 Ответить
Что,ТВАРЬ ХОЛОПСКАЯ,появился? А до сих пор кто то не разрешал общаться на русском? И пропагандонские ваши каналы нужны здесь не нашему народу,а вам ТВАРЯМ НЕМЫТЫМ,чтобы распространять вашу ложь и дезинформацию! Засунь свой язык себе в задницу и иди лижи под хвостом у окурка,может к вечеру нальют тебе какие-то помои в миску под столом! ПШОЛ ВОН ХОЛОП! Акція протесту відбулась у Кишиневі: ухвалено резолюцію про відставку уряду і скасування законів, що урізають повноваження Санду - Цензор.НЕТ 1461
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06.12.2020 18:49 Ответить
Ниче-ниче, соседняя Румыния вправит мозги кишиневским рашистам.
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06.12.2020 22:08 Ответить
 
 