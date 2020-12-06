Акция протеста прошла в Кишиневе: принята резолюция об отставке правительства и отмене законов, урезающих полномочия Санду
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Участники акции протеста в Молдове приняли резолюцию с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
В резолюции на правительство возлагается ответственность за "катастрофическую социально-экономическую ситуацию" и отсутствие "эффективных мер против пандемии коронавируса".
"Мы требуем срочно распустить парламент. Избранный президент должен принять решение в соответствии с положениями Конституции. Дата досрочных парламентских выборов должна быть назначена президентом после консультаций с политическими партиями", - говорится в резолюции.
Ее авторы также потребовали аннулировать пакет законов, который был принят на этой неделе коалицией Игоря Додона и Илана Шора.
Организаторы митинга утверждают, что в манифестации в воскресенье приняли участие более 50 тыс. человек. Кроме того, по их данным, многие не смогли доехать, так как полиция не пустила их в Кишинев. В частности, на окраинах молдавской столицы на обочинах припаркованы десятки тракторов, на которых в Кишинев хотели приехать фермеры, чтобы присоединиться к акции протеста.
Манифестация продолжалась два часа и завершилась мирно.
В ходе выборов президента 15 ноября лидер партии "Действие и солидарность", экс-премьер-министр Майя Санду набрала 57,72% голосов, а действующий президент Игорь Додон - 42,28%. Полномочия Додона истекают 23 декабря 2020 года. Инаугурация нового президента состоится 24 декабря.
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І в цій же статті говориться "большинство депутатов считает, что парламент нужно распустить"...
Так в чому проблема? Чому нема рішення самого парламенту про саморозпуск і дострокові?
«Республика Молдова обеспечивает необходимые условия для использования и развития русского языка как языка межнационального общения в Республике Молдова», - говорится в тексте законопроекта.
Помимо этого, депутаты проголосовали за отмену так называемого закона о запрете иностранной пропаганды. Этот закон вступил в силу в феврале 2018 года. Он запрещал ретрансляцию на территории Молдавии программ из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.
Поправки к Кодексу аудиовизуальных медиа-услуг, за которые сейчас проголосовал парламент, позволят вернуть в Молдавии в полном объеме российские теле- и радиопрограммы.