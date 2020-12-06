На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники Луганского отряда вместе с сотрудниками таможни обнаружили скрытые медпрепараты и товары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, во время проверки на полосе движения "зеленый коридор" автомобиля Volkswagen Caddy, на котором пытался выехать в Россию 46-летний гражданин Украины, у пограничников возникли подозрения относительно возможных посторонних скрытых вложений в автомобиле.

"Автомобиль направили на дополнительный осмотр, в ходе которого выяснилось, что Volkswagen был полностью набит различными медицинскими препаратами, автозапчастями, обувью и товарами строительного назначения. Сотрудники таможни на водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Кроме штрафа, украинец лишился товара и своего "Volkswagen Caddy".

Общая сумма оценки изъятого автомобиля и товара составила более 193 тысячи гривен.







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