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Госпогранслужба (5430) контрабанда (2376)

На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО

На пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники Луганского отряда вместе с сотрудниками таможни обнаружили скрытые медпрепараты и товары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Согласно сообщению, во время проверки на полосе движения "зеленый коридор" автомобиля Volkswagen Caddy, на котором пытался выехать в Россию 46-летний гражданин Украины, у пограничников возникли подозрения относительно возможных посторонних скрытых вложений в автомобиле.

"Автомобиль направили на дополнительный осмотр, в ходе которого выяснилось, что Volkswagen был полностью набит различными медицинскими препаратами, автозапчастями, обувью и товарами строительного назначения. Сотрудники таможни на водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 ТКУ "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля". Кроме штрафа, украинец лишился товара и своего "Volkswagen Caddy".

Общая сумма оценки изъятого автомобиля и товара составила более 193 тысячи гривен.

На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба 01
На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба 02
На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба 03

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
Кацапам уже не хватает лаптей, будут во вьетнамках лапти клеить На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5105
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06.12.2020 16:28
+14
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !! УкрТб ,це розплідник параноїдальної маячні "Русского мира" !!)))
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06.12.2020 16:58
+11
Я розумію коли ловлять тих що ввозять щось без декларування, це контрабанда. Але навіщо карати за те що вивозять не заборонені до вивозу речі? Особливо тапочки. Він що вкрав їх? Вклав свої гроші, підтримав власного товаровиробника хотів якусь копійку заробити, а в нього і товар конфіскували і авто. Нехай в кацапів голова болить, що їм ввозять. Я б цього мужика відпустив.
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06.12.2020 16:58
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Кацапам уже не хватает лаптей, будут во вьетнамках лапти клеить На границе с РФ остановлен автомобиль, до отказа набитый медпрепаратами. Сумма изъятого - свыше 193 тыс.грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5105
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06.12.2020 16:28 Ответить
Ласти потрібно їм завезти і клей.
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06.12.2020 16:59 Ответить
надеюсь это таки поможет ватанам клеить ласты!
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06.12.2020 17:05 Ответить
Нехай із шин старих роблять, як в Африці.На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357

На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357 На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3555

На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3357
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06.12.2020 17:11 Ответить
Надьожні такі, з КАМАЗових На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 606
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06.12.2020 21:16 Ответить
Ого. Флакон Доксорубіцину 650 гривень коштує.
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06.12.2020 16:31 Ответить
Це ліки від раку
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06.12.2020 21:16 Ответить
На кордоні з РФ зупинено автомобіль, повністю набитий медпрепаратами. Сума вилученого - понад 193 тис.грн, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8177 а нашо він кацапурам ліки возить
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06.12.2020 16:34 Ответить
Ниже.
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06.12.2020 16:37 Ответить
Это Меловое, Его как и Гоптовку используют как ворота транзита Украина - Россия - ЛДНР.
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06.12.2020 16:36 Ответить
Там кордон по вулиці проходить !!))
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06.12.2020 16:56 Ответить
колючку натянули
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06.12.2020 19:58 Ответить
в Імперії вже давно з ліками скрутно до того ж дуже багато контрафакту.
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06.12.2020 16:44 Ответить
Жесть! Канал Мураева включил в эфир представителя боевиков ЛНР. Он заявил, что Донбасс - не Украина
https://youtube.com/watch?v=I6VrdQa2ZXg
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06.12.2020 16:46 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває та прогресує !! УкрТб ,це розплідник параноїдальної маячні "Русского мира" !!)))
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06.12.2020 16:58 Ответить
Я розумію коли ловлять тих що ввозять щось без декларування, це контрабанда. Але навіщо карати за те що вивозять не заборонені до вивозу речі? Особливо тапочки. Він що вкрав їх? Вклав свої гроші, підтримав власного товаровиробника хотів якусь копійку заробити, а в нього і товар конфіскували і авто. Нехай в кацапів голова болить, що їм ввозять. Я б цього мужика відпустив.
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06.12.2020 16:58 Ответить
Ви зовсім нічого не розумієте- "тапочки" раритетні мабуть з автографом Полякової🙂
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06.12.2020 18:16 Ответить
а елочных шаров с логотипом армии рашки там не было? блин ну шо у нас залюди? я бы точно года на два этих перевозчиков на киче притормозил....
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06.12.2020 17:41 Ответить
Это гуманитарная помощь жертвам рашистского режима. Вот будет смех, если лет через 5 мы действительно будем возить гуманитарную помощь в разоренную гражданской войной рашку.
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06.12.2020 18:02 Ответить
Возить будем продукты. ГСМ, медикаменты, но в обмен на территории и культурные ценности, вывезенные из Украины-Руси ранее.
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06.12.2020 22:01 Ответить
Кацапские блохеры на ютубе рассказывают там в аптеках полная }|{опа, встают с колен аж гай шумит
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06.12.2020 18:38 Ответить
Теперь козломордые будут бродить по рускому миру босиком и умирать без медпрепаратов. Это типа микросанкции, от которых ватникам всегда смешно.
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06.12.2020 21:59 Ответить
оцінки вилученого автомобіля та товару становить понад 193 тисячі гривень.

це аБСОЛЮТНИЙ МІЗЕР
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06.12.2020 22:56 Ответить
 
 