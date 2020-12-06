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Явка на выборах в Кривом Роге на 16:00 составила 28%, - "Опора"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Явка избирателей в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 16:00 составила 28%.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Гражданской сети "Опора".
"Для сравнения явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 17,54%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 22,5%. Во время повторного голосования 15 ноября в 7 городах она составила 18,6%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 27%, - подчеркивает "Опора".
Топ комментарии
+1 Александр Иовица 4c66a33e
показать весь комментарий06.12.2020 18:27
+1 Злий Грицько
показать весь комментарий06.12.2020 21:19
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Пожалуйста, подождите...
ибо мером еще с 2016 мог быть кандидат о Самопощи.
но Петя ( после принятие закона большинствоа в Раде) подписал закон о проведении новых выборов.
а напомню
2 тур.
Молибог
Вилкул.
Молибог выигрует в 6 из 8 районах города.
в 1м райене идет аномально высокая явка. и аномально высокий рейт Вилкула ( команда регионов кто не вкурсе))
итог в городе с 640к жителей
выигрует Вилкул дето 700 голосов.
и вместо того чтобы сделать переголосования в том районне де аномальная явка------- мы имеем новые выборы с 14 кандидатами...
и пост. скриптум. глава ЦВК работающий при Пете-- он же Охендовский. на этих выборах прошел от блока Вилкула 2номером кажись в обласную Днепровскую Раду
спасибо "патриоту" Пете за регионалов в горсовете...
отак ваш патриот "боролся" с Рыгами
а номерок в нике это твой номерок по списку ботом? или воображения кроме рендомный чисел и букав больше нету?
а че эт "патриот" перешел на русский?)
Если разница так была невелика - что мешало Молибогу выиграть при переголосовании?
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тогда вопрос ---- почему сделали полностью перевыборы с 1го тура????
был второй тур --- были в нем фальсификациии . -- ладно сделайте полностью перевыборы второго тура.
но делают перевыборы. в которых участвует 14 кандидатов
где логика воообще?? по какому это закону?? может нам еще в 2004 на выборах президента нужно было не повторно Ющенко Янык а делать опять 1ый тур???
Стаття 81. Визнання дільничною виборчою комісією голосування на виборчій дільниці недійсним
1. Дільнична виборча комісія приймає рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним у разі встановлення нею порушень вимог цього Закону, внаслідок яких неможливо достовірно встановити результати волевиявлення виборців, лише за таких обставин
3. У разі прийняття рішення про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним з окремих місцевих виборів усі бюлетені, виявлені у виборчих скриньках на цій виборчій дільниці з таких місцевих виборів, вважаються такими, що не підлягають врахуванню
таким образом можно было вполне законно лишить регионалов мерского кресла
п.с да может я тоже не силен. но нулевая логика делать перезапуск выборов.. да еще с 1го тура.. где зравый смысл вообще
Боже , це така дич .
Если проводить выборы через "Дию", в том виде как она есть сейчас - то выбрать нужного кандидата можно будет нажатием кнопки, вне зависимости от реальных предпочтений электората