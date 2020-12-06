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Новости Политика Украины
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Бахматюк (164) Укрлендфарминг (89)

"Мы построили мост, по которому все это теперь движется", - Бахматюк рассказал, как открыл китайский рынок для Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Владелец одного из крупнейших агрохолдингов Украины "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк рассказал, как ему пришлось прожить в Китае 244 дня, чтобы представить там Украину и открыть китайский рынок для украинской продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Об этом бизнесмен рассказал в интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Спиваку. По его словам, когда он возвращался из материкового Китая, на таможенном посту в Шанхае ему сообщили, что он пробыл в Китае непрерывно 244 дня. По словам бизнесмена, политические и бизнес-круги КНР до того даже не знали, где находится Украина. Через год на съезде коммунистической партии руководство страны уже заявляло, что Украина является стратегическим партнером КНР.

"Когда мы в 2011 году приехали с представителем Deutsche Bank и встретились с представителем CIC (это крупнейший суверенный фонд в Китае, он управляет сотнями миллиардов долларов, один из тех, что принимает решение по экономическому развитию Китая), я делал презентацию "Укрлендфарминга" и Украины. Он слушал, был заинтересован, а затем в конце задал вопрос: а Украина - это где? Это где-то за Россией и Польшей? Через год, на съезде коммунистической партии Китая, в декабре 2012 года премьер-министр Китая и министр экономики во время выступления сказал, что Украина - это стратегический партнер Китая, - говорит Олег Бахматюк. - Я не говорю, что в этом была только моя заслуга. Но мы провели это время, встречаясь с китайскими компаниями. Мы получили на базе нашей компании разрешение на поставку украинской кукурузы в Китай. Мы привезли около сотни китайских журналистов в Украину за свой счет. Мы делали презентацию Украины в Китае. На страницах китайских СМИ с тиражами в 100 млн экземпляров писали про нас. Мы построили этот мост, по которому все это теперь движется, и мы рады, что у нас это получилось".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахматюк: Я предлагал вложить в "ВиЭйБи банк" $200 млн, но ФГИ в итоге продал его активы всего за $8 млн

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших агрохолдингов страны по размерам земельного банка. Предприятия группы компаний работают в 600 населенных пунктах в 22 регионах Украины. Группа компаний занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Владельцем "Укрлендфарминга" является украинский бизнесмен Олег Бахматюк.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Все сам, все сам, дорогу в китай построил, рынок открыл, в банк собирался инвестировать миллиарды, но Гонтарева - бабайка не дала. Прям герой, и никто не заценит.
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06.12.2020 18:33
+12
н реально думает что в сказку "а Украина это где?" кто то поверит?
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06.12.2020 18:28
+12
"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 870
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06.12.2020 18:37
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н реально думает что в сказку "а Украина это где?" кто то поверит?
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06.12.2020 18:28 Ответить
Это реально... -- даже теперь в Германии...
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06.12.2020 18:32 Ответить
т.е. ты реально веришь в то что в китае после покупки того же недостроенного авианосца в Украине в 1998, после обмена студентами в начале 90-ых руководство одного из крупнейших инвестфондов (образование там явно не уровня кривого рога) не знает где находится Украина?
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06.12.2020 18:39 Ответить
Я не верю -- я знаю. ...а ты не веришь...*)
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06.12.2020 18:52 Ответить
Бросай бухать "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 3983
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06.12.2020 18:58 Ответить
Щас я всё брошу и начну рассказывать тебе сказки... (с) *)
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06.12.2020 19:02 Ответить
тебе же сказали : "Кончай болтать ЕРУНДОЙ !" за Украину "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 5408
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06.12.2020 20:01 Ответить
Дружань, а ведь так и есть... За бугром не принято заморачиваться, вот фигня то какая... А наши не чешутся, что буржуям думать? С чего брать инфу? Спецом то они не полезут в поиски... А раша тут как тут- нате... Китай то большой. А то, что знаем мы они нет, и кто им рассказывает?
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06.12.2020 20:16 Ответить
Паскудно, правда- когда ты пишешь то что знаешь, а тебе возражают потому что так хочется... ******** се ля ви...
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06.12.2020 20:19 Ответить
Ну а шо делать? -- просвещение -- от слова -- в тёмном царстве...*)

Прорвёмся!
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06.12.2020 20:26 Ответить
Да, дружище, да. Но пасаран!
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06.12.2020 20:29 Ответить
Та куда ж они денутся? *)
Пару лет тому назад, у меня тут подружка была -- армянка, из беженок... -- серьёзно общались.

Ну вот -- знакомимся по Скайпу с её семьёй в Армении
Её Мама: Он кто -- русский немец?
Доця: Мама! -- он немецкий украинец!
-- Ой, ой, ой... -- извини, Саша джан... -- ....*)
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06.12.2020 20:38 Ответить
Спасибо, улыбнул! А то настроение чей то совсем не в звезду было...
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06.12.2020 20:44 Ответить
т.е. в Германии настолько не образованніе люди, что не знают где украина..? странно.. у нас люди знают даже где Буркина-Фасо
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06.12.2020 22:49 Ответить
А чем отличается Нижняя Франкония от Верхней Саксонии? -- если ты сильно образованный -- 2 минуты тебе на напечатать ответ! -- а нет -- дуй в Буркину-Фасу...*)
Время пошло!
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06.12.2020 22:53 Ответить
что за бред..*) Ты забыл упомянуть винодельческие районы Африки.. от равнин Малой Кару.. до побережья Западного Кейпе )
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06.12.2020 23:04 Ответить
Ну ладно -- ты знаешь, где Украина -- я всем немцам так и передам...*)
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06.12.2020 23:07 Ответить
Всем не надо.. Главное Анжеле .. передай
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06.12.2020 23:14 Ответить
От верки Комнатной? -- усё будет абгемахт! *)
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06.12.2020 23:18 Ответить
Ну якщо розповідає про це на 112- то точно на таку реакції їх аудиторії розраховує.
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06.12.2020 18:33 Ответить
А ты у молодежи спроси где находится Лаос или Зимбабве, сразу поверишь.
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06.12.2020 18:39 Ответить
Бахматюк -- болабол !!! Открыл Америку "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 9566
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06.12.2020 18:54 Ответить
Первое правило любого бизнеса это никакого бизнеса с Китаем иметь нельзя
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06.12.2020 18:32 Ответить
Та невже...)))
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06.12.2020 18:34 Ответить
Да. Такова особенность китайцев. Они всегда все забирают себе. И если чего раз в руки взяли уже никогда не отдадут
А если и купят чего то одну штуку чтобы скопировать)
Страшная страна. Нужно держаться от нее подальше.
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06.12.2020 18:37 Ответить
Ужоссс...))))
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06.12.2020 18:42 Ответить
и не покупай китайского ничего,мало ли че
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06.12.2020 18:47 Ответить
"made in China" назовут проклятием 21 века

бесцельно и бездарно израсходованные природные ресурсы и энергия для вещи, которую ты выбросишь или сразу же после покупки, или через очень короткое время

made in China - клеймо дешевой и некачественной вещи
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06.12.2020 20:07 Ответить
нет"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 3541 конечно же
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06.12.2020 20:17 Ответить
кацапию вот скоро тоже заберут...- как минимум одну- третью часть... "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 6278
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06.12.2020 20:36 Ответить
Та я тебе говорю! "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 3427 Со сколькими китайскими "бизнесменами" ты в жизни имел дело?
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06.12.2020 19:00 Ответить
Та "гАвАрі" скільки в гузно влізе.
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06.12.2020 19:02 Ответить
Я знаю о Китае очень много. Для китая торговля всегда была способом войны. И все кто с ними строил деловые отношения никогда не выигрывал. Крайне не порядочные и забившиеина все авторские права.
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06.12.2020 22:37 Ответить
...ага... -- самый главный хранитель американских доллярив -- Китай... ...но, ты главно, главных правил не нарушай...*)
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06.12.2020 18:35 Ответить
рятівник ти наш.... свої продукти ми можемо і без китайців зїсти
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06.12.2020 18:33 Ответить
Всі?
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06.12.2020 18:34 Ответить
Ті що найсмачніші, а інші можна і в китай.🙂
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06.12.2020 18:36 Ответить
за виключенням тих, які бобіки вже вкрали з держрезерву
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06.12.2020 18:44 Ответить
Не луснете?
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06.12.2020 18:54 Ответить
їж в "Рот фронт", твою мать !!!!
І не нявкай !!!! "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 4725 "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 4725
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06.12.2020 20:09 Ответить
Все сам, все сам, дорогу в китай построил, рынок открыл, в банк собирался инвестировать миллиарды, но Гонтарева - бабайка не дала. Прям герой, и никто не заценит.
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06.12.2020 18:33 Ответить
"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 870
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06.12.2020 18:37 Ответить
"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 6518 я понимаю что Вы не рассист, но китайцев не любите...
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06.12.2020 20:11 Ответить
Мы построили мост...

Так-же мы изобрели колесо и электричество!
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06.12.2020 18:40 Ответить
кто?
китайцы ? "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 2723
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06.12.2020 20:10 Ответить
Бахматюк: "Как я победил китайцев за 244 дня".
Настало время ох...тельных историй "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 1237
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06.12.2020 18:43 Ответить
статью не читай - комментарий сразу пиши! "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 8941
кукурузу он туда продавал.
"у китая все есть" - ага! убитая экология прежде всего и куча голодного населения "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 1675
у совкодрочеров кетай - это великий нью-совок! где все есть и все хорошо "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 7798
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06.12.2020 19:03 Ответить
"Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 3054 маски крали свинарчуки год спустя после ухода Пороха из власти....
"это было давным давно, в одной из забытых галактик"
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06.12.2020 20:15 Ответить
Взагалі нічого не купую китайського!!! Овочі, 100%, табу - там хімія зашкалює!!!
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06.12.2020 18:44 Ответить
Не рассказывай сказки про открытие моста в Китай. С начала 90-х годов стаи китайских бизнесменов, которые представляли государственные структуры, шатались кодляками по тогда ещё работающими судостроительным заводам и скупали недостроенные военные корабли, суда снабжения и плавучие доки. Вот тебе один из примеров, Бахматюк - авианесущий крейсер Варяг, который китайское правительство купило за 25 млн долларов у Черноморского судостроительного завода якобы для развлекательного центра в Макао - теперь это флагман морского флота Китая под названием Ляо линь. Достраивали его в Даляне с участием почти всех специалистов ЧСЗ. Ещё пример - корабль снабжения, танкер для пополнения запасов в море авиации и кораблей Китая, который строился на Херсонском судозаводе строительный номер 3801 - в 1994 был продан правительству Китая через подставки и достроен в том же Даляне - это сейчас флагман судов снабжения. Так что - не звизди, свистулька ты наша неповторимая с куриными яйцами.
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06.12.2020 18:44 Ответить
Бахматюк вирішував свої бізнес-питання, а тепер клянчить у зебобіка "командіровочні". Виявляється, сьогодні сонце зішло завдяки Бахматюку.
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06.12.2020 18:46 Ответить
Об этом бизнесмен рассказал в интервью телеведущему 112 канала Дмитрию Певцову. Вообще 112 канал это канал оккупационных российских войск.Какая то провокация проводится Кремлём в Украине.
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06.12.2020 18:52 Ответить
Не тогда ли это китайцам хотели продать кусок нашей земли размером в Днепропетровску область? Или наверное когда китаезы перевели деньги за сельхозпродукцию, еще при Овоще, а они бесследно исчезли, когда Яценюк был премьером нас пугали международным судом.
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06.12.2020 18:54 Ответить
Кацапська пропаганда на яку працює більшість українських ЗМІ втокмачують людям в голови, що Україна найкорумпованіша, найбідніша, най, най, най... . І мало хто пише про успіхи українських компаній і їх продуктів у світі.

ТОП-12 фактів про Україну, які ви точно не знали
1. Україна продає модельне взуття в Італію. Так, в країну, яка славиться на увесь світ власними брендами. І не лише в Італію, але й у Францію, Велику Британію, США, Німеччину та десятки інших країн.
Йдеться про торговельну марку Braska. Її видають за британську, але насправді нею володіє підприємець з київської Троєщини. Зараз 40% взуття Braska виробляється в Україні для місцевих споживачів, а 60% - за кордоном. Є й інші подібні фірми, наприклад, Luciano Carvari, Blink тощо. 2. Україна продає сири в Голландію. А ще масло вершкове. І не лише в Голландію, але й в Данію, яка славиться саме своїм маслом. А ще ми продаємо сири в Казахстан і Єгипет, Молдову і Об'єднані Арабські Емірати. Минулого року ми експортували майже 8 тис. тонн сиру і 470 тонн масла.

3. Один з найкращих світових брендів елітних меблів також український. Їх виробляє ПП "Меблева фабрика "Мірт" (Новоград-Волинський, Житомирська обл.)
Українські меблі та дерев`яні елементи декору з натуральної коштовної деревини можна побачити в іноземних посольствах, в офісах та домівках відомих бізнесменів, в елітних ресторанах та готелях Євросоюзу, Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ тощо. Серед замовників - великі міжнародні компанії, як, наприклад, Marriott International зі штаб-квартирою в США, яка керує роботою 6080 готелів по всьому світові. 4. Один з найкращих світових виробників холодильних вітрин для супермаркетів це українська компанія "Айсберг" (Одеса). ЇЇ обладнання працює в супермаркетах, гіпермаркетах і дрібних магазинчиках Німеччини, Італії, Великої Британії, Австралії, Ісландії та ще 22 країн світу.

5. Серед найкращих у світі вітрильних яхт - українські. Ми продаємо їх зокрема в Канаду і Швецію. У Швецію, Карле!
Black Sea Yachts shipyard та Fifth Ocean Yachts з Миколаєва, "Вітрила України" з Херсону та ще шість українських виробників успішно конкурують з відомими європейськими і американськими виробниками. 6. Найпопулярніші у Європі лижі та сноуборди - українські. Кожен другий сноуборд та кожна друга пара лиж, яка продається в Австрії, Великій Британії, Німеччині, Франції та інших країнах. Лідером є СП "Фішер-Мукачеве" виробляє 180 моделей спортивно-бігових лиж і 130 моделей гірських лиж.
Фабрика виробляє продукцію не тільки марки Fischer, а й інших брендів, зокрема, Scott Usa, Stöckli, Tecno Pro, Hagan, Rossignol, Alpina, Splitkein, Tecno.
Загалом минулого року Україна продала до ЄС 731,4 тис. одиниць цього товару. 7. А ще Україна вийшла на третє місце у світі як постачальник меду. Супермаркети Франції, Німеччини, Бельгії, Еміратів, Італії "забиті" українським солодким продуктом. А ще Україна посідає почесне третє місце за обсягами експорту курятини до країн ЄС

8. Ми продаємо в Японію сигари та сигарети. А до Європи - вино. І не лише до Європи. За два останні роки його експорт зріс удвічі.
9. Україна постачає чоловічий одяг до Британії й жіночий до Німеччини. Європа та світ носять джинси та інший одяг знаменитого німецького бренду Brax, навіть не підозрюючи, що їх шиють на фабриці Lesya у тому таки Новограді-Волинському. Фабрика "Леся" має і власний бренд, серед її продукції ексклюзивні сукні, туніки, спідниці, жіночі костюми тощо.

10. А ще ми експортуємо штучні сапфіри, з яких в США виготовляють ********** бронежилети та бронескло для броньованих автомобілів американських президентів та використовують у ракетно-космічній галузі. Роблять їх в Харківському науково-технологічному комплексі "Інститут монокристалів". Тут вирощують найбільші у світі кристали сапфірів.

11. Україна стрімко увірвалася на міжнародний ринок ІТ-технологій. Зараз доходи від них посідають третє місце (після сільськогосподарської продукції та продукції металургії) в статті українського експорту й щороку цей напрямок високих технологій зростає по експоненті.

12. Серед українського імпорту також є легкі гелікоптери, які щойно почала випускати компанія "Горизонт" з Білої Церкви (Київська область). Їх уже отримують іноземні замовники.
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06.12.2020 18:55 Ответить
Офигенно нужный приватный бизнес - украинская кукуруза в Китай. Который вообще не чешется за Украину по поводу агрессии России и Крыма.
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06.12.2020 18:56 Ответить
Он бы мог в Китае до сих пор жить. Больше пользы для Украины-меньше бы украл.
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06.12.2020 18:59 Ответить
До Мао Дзедуна, в Китае проживало более 500 китайских народностей с разными языками... -- теперь, официально, осталось 50.

Коммуняки придумали китайцам унифицированный новокитайский язык -- типа русского в России -- он простой, но вся История Китая на нём не читабельна. Да и то -- он такой, шо на слух не всеми улавливается -- китайская речь тональная -- надо ещё иероглиф нарисовать и показать, шо б тебя поняли...
Теперь вопрос к украинцам -- про Китай -- очень простой: какие китайские провинции тесно сотрудничают с Украиной? -- неделю на раздумия даю...*)
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06.12.2020 19:13 Ответить
Забагато щось Бахматюка, ****** на компанію по відбілюванню
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06.12.2020 19:16 Ответить
Бахматюк это вор на доверии. Знаю многих людей, которых он кинул, привлекши деньги в банк, и успешно вывевши их на свои офшоры. То, что он несет, это полный бред. Спец по воровству...
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06.12.2020 19:21 Ответить
Китайці продають підробки і обдурюють.Нам потрібно не з ними вести бізнеси.
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06.12.2020 19:38 Ответить
Це він каже про ті 3,5 лярда баксів, що на них вузькоглазі претендують? Тоді да, добре підуть по мосту в китай. Хороший бізнес.
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06.12.2020 19:47 Ответить
Це має бути цікаво ?
Все,що хотів, Бахматюк розповів у Гордона
Мільярдер Бахматюк: Війна із Ситником забрала у мене більше, ніж війна з Росією
Латифундист справді вважає Гонтарєву ворогом,але по справжньому ненавидить Богдана,Сцитника,та Шабуньку.
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06.12.2020 20:54 Ответить
Не до добра це - клав Китай велику купу на Україну, їм прагматично потрібні землі України і звісно щоб українці їм не заважали на цих землях вирощувати с/х продукцію для Китаю "Ми побудували міст, яким усе це тепер рухається", - Бахматюк розповів, як відкрив китайський ринок для України - Цензор.НЕТ 3953

Всі хто називає Китай стратегичним партнером несповна розуму, Китаю не потрібні партнери, Китаю потрібні технології і сировина, тому всіх цих "партнерів" він кине кидком через плече.
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06.12.2020 22:31 Ответить
никакой конкретики, одни посещалки от 2012года!
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07.12.2020 09:59 Ответить
 
 