Главарь ОРЛО Мирошник в эфире телеканала "Наш" заявил, что Донбасс не в составе Украины. Ведущий после отметил, что редакция не отвечает за мнения гостей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Один из главарей неподконтрольной части Луганщины Родион Мирошник в эфире украинского канала "Наш" обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей и заявил, что "Донбасс не находится в составе Украины".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Детектор медіа, Мирошник выступил в эфире ток-шоу на телеканале "Наш" по видеосвязи 4 декабря. Его представили участником политической подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске.
Во время эфира Мельник обвинил Украину в несоблюдении Минских договоренностей, заявил, что террористы воюют в том числе оружием, которое им якобы продает Украина. По его словам, Россия "не является участником конфликта на Донбассе", а территория Донбасса будто не находится в составе Украины, поэтому на нее "не распространяется украинское право".
Ведущий Макс Назаров после слов гостя эфира несколько раз повторил, что и Донбасс, и Крым являются частью Украины. Он также сказал, что редакция не несет ответственности за мнения Родиона Мельника и других гостей. Общение с представителем ОРЛО он назвал "ролевой игрой в ТКГ".
Пожалуйста, подождите...
и не смог после первого его выс*ра (пардон) отключить связь?
значит...вся эта провокация сделана преднамерено - а карать должно мгновенно!
"Прямий - то Порошенко"
-Я, например, отчётливо понимаю, что есть несоблюдение. Но на что же вы рассчитывали, "товарищ путин", когда начали вести против Украины гибридною войну?Хотели "гибридную"?Так получите! Что в плане договоров о статусе этой войны все будет гибридно и по лекалам, а в выполнение "гибридных договоров"- все по настоящему? Нет, товарищ путин. Украина будет вас морочить по санкциям ещё долго- по все правилам "настамнет".
Я телевизор уже года четыре не смотрю,но замечаю как знакомые,которые раньше уверенно были за Украину, теперь глаголят мыслями телевизионными. Ведь большая масса смотрит их телевидение.
ТЕЩА ФИГАЧИТ ФРАЗАМИ РАБИНОВИЧА !!!!
УЖАС !!!!!
https://detector.media/infospace/article/183110/2020-12-06-kanal-nash-nadav-slovo-v-efiri-tokshou-odnomu-z-vatazhkiv-lnr/
Сепар какой то, не?
к этому случайному забулдыге вопросов нет.
И ЗАКРОЕМ!ДЕЛО ВРЕМЕНИ!
https://youtu.be/I6VrdQa2ZXg