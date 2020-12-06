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Новости Местные выборы-2020
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Избирательные участки в Кривом Роге закрылись вовремя, поступило 30 сообщений о нарушениях, - Нацполиция

Избирательные участки в Кривом Роге закрылись вовремя, поступило 30 сообщений о нарушениях, - Нацполиция

Избирательные участки на выборах мэра Кривого Рога завершили работу вовремя, в полицию поступило 30 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины.

"По состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлено 2 административных протокола и открыто 2 уголовных производства", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжат охранять избирательные участки до полного подсчета бюллетеней.

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Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Автор: 

Кривой Рог (1395) местные выборы (2752) нарушения (947) Нацполиция (16433)


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Вилкул понял что пора линять. Хотя на нем еще пахать можно.
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06.12.2020 21:31 Ответить
Доживи до його років- побачимо твою "борозду"," пахар")))
Ю́рий Григóрьевич Ви́лкул - украинский общественный, политический и государственный деятель, профессор, доктор технических наук. Городской глава Кривого Рога. Википедия
Дата и место рождения: 14 ноября 1949 г. (возраст 71 год), Кривой Рог
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06.12.2020 21:34 Ответить
Дуже знаковим буде результат виборів. Будь-який результат.
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06.12.2020 21:32 Ответить
Почему выборы не дают нам результатов, что не так?
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06.12.2020 21:33 Ответить
Бо обирати треба тих, хто примусить працювати, а не тих, хто дозволить ледарювати.
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06.12.2020 21:36 Ответить
на выборах мэра Кривого Рога
Хіба ревуть воли, як ясла повні? (с)
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06.12.2020 21:39 Ответить
Чьото іспитиваю огиду до словосполучення крывой рог.
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06.12.2020 22:01 Ответить
ну і дурепа.. Огиду треба .. коли чуєшь Магадан або Москва..
Це українське місто.. приїдь і подивись скількі синів Кривбасу віддало життя.. обороняючі Україну..
Так шо засунь своє словосполучення... кудись подалі, бо сама огидна
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06.12.2020 22:22 Ответить
тем более что по предварительным данным там побеждает (если можно так сказать) ОПэзаЖист - Костя Павлов...
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06.12.2020 22:24 Ответить
 
 