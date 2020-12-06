Избирательные участки в Кривом Роге закрылись вовремя, поступило 30 сообщений о нарушениях, - Нацполиция

Избирательные участки на выборах мэра Кривого Рога завершили работу вовремя, в полицию поступило 30 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции Нацполиции Украины.

"По состоянию на 20:00 в полицию поступило 30 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. По результатам их рассмотрения составлено 2 административных протокола и открыто 2 уголовных производства", - говорится в сообщении.

Полицейские продолжат охранять избирательные участки до полного подсчета бюллетеней.

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Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.