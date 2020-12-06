Индонезия получила первую партию вакцины от COVID-19 из Китая, вакцинация начнется после оценки профильного нацагентства, - президент Джоко Видодо

Индонезия получила 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinovac Biotech Ltd, испытания которой проводятся в стране с августа.

Об этом 6 декабря президент Джоко Видодо сказал на онлайн-брифинге, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Он добавил, что в начале января правительство планирует получить еще 1,8 миллиона доз.

Испытания вакцины Sinovac также проводятся в Бразилии и Турции, а промежуточные результаты по эффективности в Бразилии ожидаются к середине декабря.

Планируется, что в этом месяце Индонезия также получит сырье для производства 15 миллионов доз и для 30 миллионов доз в следующем месяце, сказал президент.

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По словам Джоко Видодо, вакцина все еще нуждается в оценке агентства по продовольствию и лекарствам страны (BPOM), в то время как его администрация продолжает готовиться к распространению вакцины на обширном архипелаге с населением 270 миллионов человек.

"Мы месяцами готовились, проводя моделирование в нескольких провинциях, и я уверен, что, как только будет принято решение, что мы можем начать вакцинацию, все будет готово", - сказал он.