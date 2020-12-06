РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12789 посетителей онлайн
Новости
13 104 127

Госдепартамент США признал уроженцев Курил гражданами Японии, в России уверены, что это "поощряет реваншизм"

Госдепартамент США признал уроженцев Курил гражданами Японии, в России уверены, что это

Госдепартамент США опубликовал правила проведения розыгрыша грин-карты в 2021 году, где указано, что люди, которые родились на территории четырех островов Южных Курил, должны платить налоги в Японии.

Документ опубликовали на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В частности, в уточнении программы виз для иммигрантов разных национальностей (DV-2021) отметили, что "люди, рожденные на островах Хабомай, Шикотан, Кунашир и Итуруп, платят налоги в Японии".

В то же время люди, рожденные в Южном Сахалине, должны платить налоги в России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин отверг призыв Абэ о подписании мирного договора между Россией и Японией

Как сообщает японская газета Hokkaido Shimbun, такие нововведения появились в правилах проведения розыгрышей грин-карт США еще в 2018 году.

Министерство иностранных дел России заявило в ответ США о "красных линиях".

"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп [США] ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"", - говорится в сообщении МИД России.

После окончания Второй мировой войны Советский Союз включил в свой состав южные острова Курильской гряды, которые принадлежали Японии. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомай своими северными территориями и требует от России вернуть их, потому что СССР не имел юридического обоснования для включения их в свой состав. Из-за неурегулированного территориального спора Япония и Россия до сих пор не подписали мирное соглашение после окончания Второй мировой войны.

Также читайте: Япония обозначила Южные Курилы на сайте Олимпиады-2020 как свою территорию

Автор: 

Госдепартамент США (1820) россия (95388) Япония (1307) Курилы (89)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+59
Калінінград напрягся в ожиданіі😁
показать весь комментарий
06.12.2020 23:10
+38
Кёнигсберг будет только рад вернутся в родную гавань
показать весь комментарий
06.12.2020 23:21
+37
Россия раздает свое гражданство жителям Балтии, Молдовы, Украины и Грузии. Ей видите ли можно, а США нельзя. Самое веселое будет впереди, когда жителям "Калининградской области" начнут давать гражданство Германии, со всеми преимуществами ЕС и Шенгена.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
"Хабомай, Шикотан..." у кацапів, навіть, мізків не вистачило назви змінити.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:47 Ответить
Изменили до неузнаваемости, чтобы не было похоже на японское. У японцев нет буквы "Ш", поэтому Кунасири стал Кунаширом, а Сикотани - Шикотаном.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:53 Ответить
А как мордва думала? Нельзя ведь ущимлять японоизычные челюсти. И сахалин и остальные вероломно захваченные кацапней территории уже просятся в состав Великой Нипон.
показать весь комментарий
06.12.2020 23:51 Ответить
В Южно Сахалинске возле штаба армиии краеведческий музей очень в японском стиле- с чего бы ?
показать весь комментарий
07.12.2020 09:34 Ответить
народжені в Японії. а не громадяни Японії... меморандум від 1956 року.
показать весь комментарий
07.12.2020 00:08 Ответить
Кацапы считают что в Украине веселые люди. Не заставляйте их разочаровываться.

Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії, в Росії впевнені, що це "заохочує реваншизм" - Цензор.НЕТ 3780
показать весь комментарий
07.12.2020 00:16 Ответить
не грустные, а мрачные и злые. Деликатничает барышня.
показать весь комментарий
07.12.2020 00:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
07.12.2020 00:31 Ответить
ну якщо Крим -расєйський, то Курили - точняк японські... але ж імперська логіка вельми своєрідна
показать весь комментарий
07.12.2020 01:28 Ответить
Хрень полная! Разве тараканов считают членами семьи? Тоже самое с отродием оккупантов, кроме как нежелательной живностью назвать никак нельзя! Хотя в современном мире ГРАЖДАНСТВО давно намеренно девальвировано до ПОДДАНСТВА, а кое где и РАБСТВА, поэтому к современному статусу "гражданина" нужно относится как дешевому фарсу и наглому вранью тонкой прослойки УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ!
показать весь комментарий
07.12.2020 04:49 Ответить
Никто дальше заголовка не прочитал? Напротив, для жителей и уроженцев Курил это лишняя и практически непреодолимая морока при получении Грин-карты. Ибо жителю Курил, чтобы подать документы на проживание в США нужно будет доказать, что он платит налоги в бюджет Японии. А не кацапии, как сейчас.
А то все уже тут решили, что уроженцам Курил теперь куча преференций будет. Напротив, оккупанты должны или свалить на родину, или сидеть в своем угле, а не уезжать в "нескрепные" США
показать весь комментарий
07.12.2020 06:48 Ответить
Все правильно... А то зараз, як тільки встане питання про перехід островів південної Курільської гряди в склад Японії, "народжених на Курілах" стане стільки, що, навіть якщо їх "паставить стройными рядами", то все одно території не вистачить... Адже як уміють в Росії фальсифікувать статистику і документи, ми знаємо... Он, Ізраїль вже задихається від "смердежу "портянок" "євреїв усіх мастей", що наповзли з Росії... Люди Ізраїлю, взагалі-то, потрібні, однак, не з "кацапським" менталітетом... Тому почали вводить обмеження саме для вихідців з Росії. А США роблять те саме, "страхуючись" від можливого напливу "панаехав", що спробують пролізти в США, користуючись цією лазівкою... Адже американці почали "діять на випередження" - як тільки в Росії "закипить", звідти побіжить уся "шолупонь". А вона їм потрібна? Нормальні люди з Росії вже виїхали. А решта хай жеруть один одного... Скоро і наші "родичі" згадають, що "ани в Украине радились"!...
показать весь комментарий
07.12.2020 08:06 Ответить
Сапог янки топчет крымскую землю.....Не ?
показать весь комментарий
07.12.2020 08:58 Ответить
Держдепартамент США визнав уродженців Курил громадянами Японії, в Росії впевнені, що це "заохочує реваншизм" - Цензор.НЕТ 5156
показать весь комментарий
07.12.2020 13:33 Ответить
Страница 2 из 2
 
 