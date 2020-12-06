Госдепартамент США признал уроженцев Курил гражданами Японии, в России уверены, что это "поощряет реваншизм"
Госдепартамент США опубликовал правила проведения розыгрыша грин-карты в 2021 году, где указано, что люди, которые родились на территории четырех островов Южных Курил, должны платить налоги в Японии.
Документ опубликовали на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
В частности, в уточнении программы виз для иммигрантов разных национальностей (DV-2021) отметили, что "люди, рожденные на островах Хабомай, Шикотан, Кунашир и Итуруп, платят налоги в Японии".
В то же время люди, рожденные в Южном Сахалине, должны платить налоги в России.
Как сообщает японская газета Hokkaido Shimbun, такие нововведения появились в правилах проведения розыгрышей грин-карт США еще в 2018 году.
Министерство иностранных дел России заявило в ответ США о "красных линиях".
"Нужно еще одно доказательство, что США - ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня Госдеп [США] ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм. Знайте свои границы и "красные линии"", - говорится в сообщении МИД России.
После окончания Второй мировой войны Советский Союз включил в свой состав южные острова Курильской гряды, которые принадлежали Японии. Токио считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомай своими северными территориями и требует от России вернуть их, потому что СССР не имел юридического обоснования для включения их в свой состав. Из-за неурегулированного территориального спора Япония и Россия до сих пор не подписали мирное соглашение после окончания Второй мировой войны.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А то все уже тут решили, что уроженцам Курил теперь куча преференций будет. Напротив, оккупанты должны или свалить на родину, или сидеть в своем угле, а не уезжать в "нескрепные" США