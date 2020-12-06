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Новости Силовики
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Мужчина в скейтпарке Николаева начал стрелять в парня, якобы пытавшегося побить его, - полиция

Мужчина в скейтпарке Николаева начал стрелять в парня, якобы пытавшегося побить его, - полиция

В скейтпарке возле спорткомплекса "Надежда" в Николаеве 43-летний мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по несовершеннолетнему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что днем 6 декабря в Заводской райотдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса "Надежда" мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам мужчины, конфликт произошел из-за попытки подростка его избить.

При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.

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В отделе полиции мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.

16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий не имеет.

"Несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте, не являются делом личного обвинения и были опасны для окружающих", - подчеркивают в полиции.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамвай с пассажирами обстреляли в Харькове. ФОТО

Автор: 

Николаев (2141) Нацполиция (16433) правоохранительные органы (2968) силовики (2797) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+13
Стрелок, ты не прав. Да, у нас не карается законом нахождение с детьми на скейтплощадках, беговых дорожках, велосипедных дорожках. Но если ты не совсем быдло, то понимать, для чего построены эти сооружения должен. Ну не ставят же мангалы люди на детских площадках? Правильно? А почему у спортсменов и подростков не должно быть своих зон?
Знаешь прикол в Германии с велосипедными дорожками? Если ты пешеход, идущий по дорожке, то велосипедист будет тебя пытаться СПЕЦИАЛЬНО сбить, а потом будет орать , как потерпевший и звать полицию, а тебе еще и штраф впаяют. И это ПРАВИЛЬНО. Потому что велодорожка - для велосипедов, скейт-парка - для роллеров и скейтеров, беговые дорожки - для бегунов, а детские площадки - для детей с родителями. И ничего здесь изобретать не надо. Жаль, что парень был один и мужику не вломили - явно заслужил. Все выводы сделал из твоего же видео.
P.S. : Жутко бесит, когда бежишь по прорезиненной беговой дорожке, а перед тобой какой-то у...бок собачку выгуливает или несколько тупых куриц с колясками. А на местном форуме эти же курицы говорят что-то типа: "где хочу, там и хожу". Оно-то так. Но параллельно идет жесткая дорожка из плиток в несколько раз шире - почему бы тебе с коляской не ехать там?!... Накипело. Так что здесь я полностью на стороне скейтера. Молоток парень - свои права нужно отстаивать!
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07.12.2020 01:21
+12
ну там дело было не так немного
мужик с семьей пришел на площадку с ребенком. на площадке какой то умник поставил "трамплин" для скейтеров. Мужик вначале просил не кататься пока ребенок на площадке маленький. Но скейтеры его послали нах. тогда мужик встал на трамплине не давая скейтерам прыгать. но один дебил таки решился. слово за слово. пацан замахнулся. мужик кинулся к коляске (детская сидячая) за стволом и скейтер его пнул. и начал убегать. в общем как то так
видео есть в сети
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06.12.2020 23:37
+9
Стрелок - ты идиот? Вообще то это именно парк для катания. Если мужику не нравиться, что там катаються - может пойти отуда нахер. Даже в новости написанно - в скейтпарке.
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06.12.2020 23:43
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Страница 2 из 2
а для здоров'я?
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07.12.2020 00:04 Ответить
В чем угроза здоровью?
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07.12.2020 00:18 Ответить
угроза отримати легкі тілесні ушкодження.
У відповідь було завдано таких самих легких тілесних ушкоджень - де тут перевищення меж самооборони?
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07.12.2020 00:21 Ответить
Если в человека стреляют на поражение и промахиваются то по твоему это не покушение на убийство?
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07.12.2020 00:43 Ответить
дивлячись з чого стріляють і куди саме.
Якщо з водяного пістолета по ногах - то скоріш за все ні
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07.12.2020 00:51 Ответить
Ну тогда если женщина "стреляет глазами", то можно и пристрелить ее из Глока.
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07.12.2020 00:56 Ответить
якщо вона так стріляє, що у вас майже інфаркт - то можливо )))
Думаю, юридично це можна було б повернути на самооборону )))
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07.12.2020 01:03 Ответить
хоч і трохи збочену )))
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07.12.2020 01:04 Ответить
Это Пашинский решил, что правильно? Или цилком та повнистю чэсний та нэупэредженый суд?
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07.12.2020 00:06 Ответить
Это 5..))
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07.12.2020 00:10 Ответить
9/10 этих Хероев в реальной ситуации даже пистолет не успеют вытащить и будут лежанхть без сознания после первого удара.
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07.12.2020 00:10 Ответить
звісно, тіки ви двоє - Ремби небаченого фронту.
Тіки вас в АТО не пускають, щоб не закінчити війну перемогою у москві занадто швидко
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07.12.2020 01:06 Ответить
про врага та зрадника - то ти сам себе накрутив.
Я просто хотів пожартувати, що ви такі круті, що удвох голіруч зможете перебити усіх бандюків в ОРДЛО
(на відміну, звісно, від нас, диванних воєнів )
Без образ, будь-ласка
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07.12.2020 01:34 Ответить
Яжемать скоріш за все на мізки капала, що її не слухаються на скейтпарку шмаркачі, ось рембо місцевого розливу і пішов з'ясувати стосунки.
Це як найбільш ймовірна версія.
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07.12.2020 01:09 Ответить
Да тот толстожопый карлик сам "яжемать". Мужиком, мужчиной, пацаном или кем-то подобным назвать его язык не поворачивается.
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07.12.2020 02:18 Ответить
Нужно всем раздать по короткостволу. Через месяц мы победим коронавирус и можно будет спокойно гулять на улице.
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07.12.2020 00:42 Ответить
а ще на поіздах не їздіть, бо дитина хоче погуляти по шпалах
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07.12.2020 01:10 Ответить
Мужик гнался за ребенком и стрелял в него.
Какую угрозу представляет убегающий человек, который ничего не украл?
Как пояснить необходимость стрелять на поражение?

Полагаю, у мужика будут реальные проблемы.

С другой, стороны, если все(!) на площадке предполагают наличие оружия у каждого участника ситуации, то вероятность конфликта уменшается.

Зачем из-за пустяка проверять, кто лучше стреляет?
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07.12.2020 00:52 Ответить
Дивно, взагалі-то яжматєрі кидаються на людей захищаючи своїх лічінок, а тут чоловік та ще й з пушкою. Скейт парк для того й зроблений, щоб там кататися, а дітей вигулювати треба у безпечних місцях та іншим не заважати відпочивати.
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07.12.2020 01:34 Ответить
А что того с гандоно стрела может сделать? Им нормально и собак не отпугаешь. Еще и разрешение есть и использовал по назначению. Дибил получил пару синяков. Мне лучше с травмата нашего кто зарядил 50Дж, чем какой то "Кличко" под дых с кулачины.
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07.12.2020 03:50 Ответить
Ну во первых, из видео видно, что чувак с ребенком пришел на скейт площадку. Зачем он пришел в место, где катаются на скейтах? Там было 3 трамплина и вполне логично, что будут кататься именно по ним. Типичный "я же батя". Момент второй. Он уже имел при себе пистолет, из чего я могу сделать вывод, что этот случай не единственный и брал он его для того, чтобы иметь "власть" над теми, кто делает ему замечания или прогоняет из подобных мест из-за его хамского поведения. Не знаю, почему пацан отказался от заявления, возможно, этот мужик не простой и угрожал как-то, но то, что я видел на видео - это мужик стоял прямо на месте, где катаются на скейтборде, и наверное, слов не понимал, из-за чего, подростки решили поговорить с ним на языке силы. Возможно, он даже провоцировал их на удар, чтобы это походило на "самозащиту".
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07.12.2020 04:59 Ответить
Пересмотри видео. Драку начал тоже мужик. Он практически сбил пацана ногой со скейта. Точнее пацан среагировал чуть раньше, но намерения мужика видны отчетливо. От заявления в такой ситуации в 99,9% случаев отказываются после выплаты определенной суммы денег и пострадавшему, и ментам.
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07.12.2020 13:01 Ответить
я смотрю тут многие недогоняют что такое правовое государство и соблюдение норм закона.
должны быть наказаны оба. у мужика все серьезное могут закрыть не было необходимой самообороны т к его жизни и здоровью ничего не угрожало но порешает тем более недоросль уже без претензий.а малому вбить в тупую бошку что если что -то идет к конфликту то для этого есть полиция не надо провоцировать и вступать в драку. ну а с детьми гулять на детских площадках а не лезть в скей-парк где подростки выплескивают избыток энергии
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07.12.2020 07:11 Ответить
как только противник отступил - стрелять мужик права уже не имел, посодют
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07.12.2020 07:14 Ответить
школьники наглые ныньче, не удивлюсь если сыр бор из за малолеток начался
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07.12.2020 07:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/220029 місце де каталися підлітки це спеціально облаштована закрита територія скейт-парку
https://www.youtube.com/watch?v=IOm3Ju9ccyE
в двох хвилинах - парк з деревами та лавками яким чудово можна гуляти з каляскою.
скажіть будь ласка:
- для чого цей бик вперся саме на територію скейт-парку де бетон та трампліни й жодної лавки аби воно сіло?
- для чого воно всілося безпосередньо на трамплині заважаючи підліткам кататися?
чи хотіло воно конфлікту? та безперечно. й обрало для демонстрації себе підлітків сподіваючись, що ті будуть мовчки дивитися на бикування дорослого довбойоба.
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07.12.2020 09:20 Ответить
эти казаки и журналисты без ствола и за хлебом не выйдут
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07.12.2020 08:05 Ответить
Я поддерживаю скейтера, потому как знаю, что есть люди, которые , родив ребёнка, считают, что им все должны. Должны , первое, много денег, второе, всегда и везде все уступать, даже если это место , не предназначенное для детей, должны бесплатные детсады и школы с питанием и продленкрй. При этом мама очень часто сидит дома. Знаю это место в Николаеве, потому как там рядом теннисные корты. Корты очень хорошие, есть спонсоры, много талантливых детей в Николаеве хорошо играют, благодаря поддержке именно города. И, вообще, все, что выводит ребёнка, особенно тинейджера на спортплощадку или просто даже на воздух от компа, должно поощряться, а не с пистолетом бросаться на ребёнка.
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07.12.2020 09:37 Ответить
А якби у нього був бойовий пістолет...
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07.12.2020 11:41 Ответить
Зачем вообще приводить маленьких детей на площадку для скейтов?
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07.12.2020 13:04 Ответить
На прогулку с ребенком чувак идет с травматом? Наверное чесались руки пострелять.
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07.12.2020 17:00 Ответить
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