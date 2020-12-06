Мужчина в скейтпарке Николаева начал стрелять в парня, якобы пытавшегося побить его, - полиция
В скейтпарке возле спорткомплекса "Надежда" в Николаеве 43-летний мужчина открыл стрельбу из травматического оружия по несовершеннолетнему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что днем 6 декабря в Заводской райотдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что возле спортивного комплекса "Надежда" мужчина открыл стрельбу по несовершеннолетнему. По словам мужчины, конфликт произошел из-за попытки подростка его избить.
При осмотре несовершеннолетнего медработники установили, что проникающих ранений на теле парня нет.
В отделе полиции мужчина добровольно выдал правоохранителям пистолет с патронами травматического действия и предоставил разрешительные документы на его ношение и хранение.
16-летний участник конфликта в присутствии матери отказался от дальнейшего расследования происшествия и заявил, что никаких претензий не имеет.
"Несмотря на договоренности сторон конфликта, по данному факту следователи внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 УК Украины "Хулиганство", что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет. Ведь такие хулиганские действия, совершенные с использованием оружия в общественном месте, не являются делом личного обвинения и были опасны для окружающих", - подчеркивают в полиции.
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У відповідь було завдано таких самих легких тілесних ушкоджень - де тут перевищення меж самооборони?
Якщо з водяного пістолета по ногах - то скоріш за все ні
Думаю, юридично це можна було б повернути на самооборону )))
Тіки вас в АТО не пускають, щоб не закінчити війну перемогою у москві занадто швидко
Я просто хотів пожартувати, що ви такі круті, що удвох голіруч зможете перебити усіх бандюків в ОРДЛО
(на відміну, звісно, від нас, диванних воєнів )
Без образ, будь-ласка
Це як найбільш ймовірна версія.
Какую угрозу представляет убегающий человек, который ничего не украл?
Как пояснить необходимость стрелять на поражение?
Полагаю, у мужика будут реальные проблемы.
С другой, стороны, если все(!) на площадке предполагают наличие оружия у каждого участника ситуации, то вероятность конфликта уменшается.
Зачем из-за пустяка проверять, кто лучше стреляет?
должны быть наказаны оба. у мужика все серьезное могут закрыть не было необходимой самообороны т к его жизни и здоровью ничего не угрожало но порешает тем более недоросль уже без претензий.а малому вбить в тупую бошку что если что -то идет к конфликту то для этого есть полиция не надо провоцировать и вступать в драку. ну а с детьми гулять на детских площадках а не лезть в скей-парк где подростки выплескивают избыток энергии
https://www.youtube.com/watch?v=IOm3Ju9ccyE
в двох хвилинах - парк з деревами та лавками яким чудово можна гуляти з каляскою.
скажіть будь ласка:
- для чого цей бик вперся саме на територію скейт-парку де бетон та трампліни й жодної лавки аби воно сіло?
- для чого воно всілося безпосередньо на трамплині заважаючи підліткам кататися?
чи хотіло воно конфлікту? та безперечно. й обрало для демонстрації себе підлітків сподіваючись, що ті будуть мовчки дивитися на бикування дорослого довбойоба.